POR QU脡 ANARQUISTA

Porque el anarquismo es la opci贸n pol铆tica que mejor nos define. Porque nuestros valores, que nos representan: horizontalidad, apoyo mutuo y solidaridad, beben de todas las luchas sociales de la historia. De las que hemos aprendido unos principios morales como: la cooperaci贸n voluntaria, el no ejercicio del poder, la lucha de clases, la libertad, la igualdad, la equidad, la acci贸n directa, el antiracismo, el anticapitalismo, el anticlericalismo, el antifascismo, la lucha antipatriarcal, LGTBIQ+, la decolonial, el transfeminismo, el ecologismo, el internacionalismo, la lucha por la liberaci贸n de los animales, la interseccionalidad y la lucha por la diversidad funcional. Son elementos imprescindibles para la construcci贸n de la sociedad y el mundo que queremos.

Porque no creemos en la propiedad privada, acaparada en manos de especuladores. La tierra para quien la trabaja y la casa para quien la habita.

Porque no creemos con el modelo de sociedad capitalista, enfocada en la construcci贸n, producci贸n y consumo desmedido. Que destruye el entorno natural, fauna y ecosistemas, contribuyendo al cambio clim谩tico, que perpet煤a las clases sociales, fomenta la competitividad y el individualismo. Porque queremos un mundo donde vivir, sin clases sociales y con otras formas de relacionarnos.

Porque no creemos en el trabajo asalariado. El cual supone una relaci贸n desigual entre trabajador y patr贸n, que alimenta la explotaci贸n y el abuso laboral, y hace uso del robo legal de la plusval铆a. Trabajamos todas, para trabajar menos. Porque es posible un reparto m谩s justo de la riqueza.

Porque no creemos en el sistema patriarcal, que nos lleva a relaciones de abuso hacia las mujeres, invisibilizaci贸n, desigualdad, as铆 como discriminaci贸n y violencia. Tambi茅n hacia otras formas de orientaci贸n sexual, relaciones sexo-afectivas, o familias homoparentales o monoparentales fuera de la heteronormatividad. Porque queremos una sociedad transfeminista y la igualdad en todos los 谩mbitos, donde la diversidad sexual y de g茅nero sean respetadas y libres de ser.

Porque no creemos en la globalizaci贸n ni en el mercado global, ni en la bondad de los bancos ni empresarios que precarizan a las personas, encarecen la vida y fomentan el turismo, destruyen la naturaleza y la diversidad cultural, y hacen del mundo una c谩rcel con el negocio de las fronteras. Porque queremos cuidar nuestro entorno, cultura, lengua y barrio, y no queremos turismo masivo, ni queremos gentrificaci贸n, queremos barrios para los que viven en ellos. Porque queremos el cierre de todos los CIES, y apostamos por la regularizaci贸n de las personas migradas.

隆Fuego a las fronteras! Por el internacionalismo y la solidaridad entre pueblos!

Porque no creemos en la iglesia, ni religi贸n, ni dogma. Porque no creemos en ning煤n estado, ni en ninguna estructura vertical o autoritaria. Porque no acatamos ni toleramos las fuerzas de represi贸n del estado, ni de polic铆as, c贸mplices o prisiones.

POR QU脡 ANTICARCELARIO

Todo cuerpo social de m谩s de una persona tiene normas de comportamiento y colaboraci贸n, de una forma u otra se busca que se cumplan. Como tal, la sociedad en la que vivimos tiene sus normas, por supuesto, lo que ocurre es que todas estas normas est谩n intervenidas y dise帽adas para mantener un tipo de orden espec铆fico, el de la gente que gobierna y la gobernada.

Esto se expresa en que la mayor铆a de las leyes est谩n dise帽adas para proteger a la clase pol铆tica, a la aristocracia, a la polic铆a, al racismo, en el machismo y en la propiedad privada. Y, por tanto, la mayor parte de la gente que se encuentra en prisi贸n est谩 por algo que tiene que ver con un atentado contra todo lo anterior, directa o indirectamente. Si eres pobre, racializado o haces trapicheos con drogas, tienes un buen plus de probabilidades de entrar en prisi贸n o como m铆nimo en el calabozo de una comisar铆a. Vivimos en una sociedad en la que la mayor parte de la riqueza est谩 en poqu铆simas manos y la mayor parte de la gente se ve obligada a vender su tiempo y su fuerza en empleos cada vez m谩s precarios, y si no tienes la suerte de tener un trabajo, mejor que reces porque si se te ocurre buscarte la vida por otro medio que no sea el oficial, te convertir谩s en un objetivo a perseguir y castigar. La c谩rcel es el castigo m谩s sencillo que tiene el poder para unas normas que no hemos pensado ni impuesto nosotros.

La Constituci贸n espa帽ola dice que la c谩rcel estar谩 dirigida siempre a la reinserci贸n social de los presos. Pero que no te enga帽an, esta reinserci贸n no significa que la gente que salga de la c谩rcel tendr谩 las mismas oportunidades que el resto de vivir su vida, sino que est谩 dirigida a la reinserci贸n de seguir siendo pobre y vivir en la miseria despu茅s de salir. Alrededor del 20-25% de la gente que sale de prisi贸n vuelve a delinquir, porcentaje que s贸lo comienza a descender cuando se reducen las condenas y mejoran las condiciones de reclusi贸n. Esto puede llevar a pensar que si se tomaran medidas m谩s radicales como eliminar las c谩rceles, los beneficios sociales ser铆an mucho m谩s interesantes.

La posici贸n de la seguridad y el funcionariado dentro de estas instituciones da un control casi absoluto sobre los cuerpos de la gente presa, en la que la vigilancia hacia el poder brilla por su ausencia y los excesos se vuelven com煤nmente en norma. La arbitrariedad de la administraci贸n de la prisi贸n permite restringir o limitar las llamadas, permisos, visitas y cartas; tambi茅n se une el limitado acceso a una asistencia m茅dica en condiciones; los malos tratos por parte de la seguridad son muchas veces ocultadas por el resto de la administraci贸n; la escasez o ausencia de actividades para romper la rutina devuelve a煤n m谩s mon贸tona la estancia. Esto, unido a la arquitectura de la c谩rcel, hace de la estancia en prisi贸n una tortura constante que rompe o suicida a las personas.

A pesar de que cerca del 92% de la gente presa son contabilizados como hombres, las mujeres son precisamente un colectivo minoritario dentro de la c谩rcel, lo cual se traduce en una deficiencia especial a muchos niveles, tanto de condiciones de reclusi贸n, de higiene, m茅dicos鈥 as铆 como en una menor red de apoyo exterior. Luego ya si hablamos de gente trans o no-binaria, se traduce en una incertidumbre y por supuesto no en mejores tratos.

Los CIEs (Centro de Internamiento de Extranjeros) a帽aden un nuevo nivel de control a la gente presa, con menos garant铆as jur铆dicas incluso, porque su raz贸n de ser es encerrar a personas migrantes sin regulaci贸n en el pa铆s. Donde la pobreza y la raza de la que te vean es el principal delito, y las vulneraciones a los derechos humanos en estas instituciones se multiplican.

El sentido de la propia prisi贸n s贸lo puede ser entendido por el sadismo, el gusto del poder por provocar y ver sufrimiento ajeno, el de la gente dominada. Es lo que ocurre cuando existen los roles de dominar y ser dominado, y mucho m谩s cuando no existen mecanismos efectivos que controlen al poder, y lo que ocurre es que 茅ste act煤a hasta donde se le deja actuar, avasallando con violencia a las personas.

Como anarquistas, entendemos que la c谩rcel funciona como una estructura m谩s de la dominaci贸n para mantener una sociedad clasista, racista, machista y autoritaria. Y como herramienta de reinserci贸n es sin duda ineficiente, teniendo en cuenta que la gran mayor铆a de la gente que est谩 en prisi贸n est谩 por robos, drogas y otros delitos menores, si se resolvieran las dem谩s violencias estructurales que se sufren, no habr铆a necesidad de encerrar a todas estas personas. Por otro lado, si existiera un control popular, asambleario y horizontal de nuestras normas y seguridad, para resolver los conflictos que pudieran existir dentro de nuestras comunidades, seguramente la polic铆a no tendr铆a sentido de ser, as铆 como tampoco la instituci贸n penitenciaria. De modo que podr铆amos ahorrarnos un sufrimiento innecesario para las personas.

