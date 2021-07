Juegos Ol铆mpicos de Tokio, 1964 y 2020. En el medio, el arist贸crata Samaranch profesionaliz贸 los Juegos

Controversias y conflictos en el Olimpo

Cuando en marzo de 1896, el rey Jorge de Grecia pronunci贸 por primera vez las palabras que ser铆an rituales: 芦Declaro abierto los Primeros Juegos Ol铆mpicos Internacionales de Atenas禄 El bar贸n Pierre de Coubertin y los otros promotores del primeros juegos ol铆mpicos modernos, no pod铆an imaginar el camino que recorrer铆an los JJOO, hasta transformarse en un gigantesco acontecimiento seguido por multitudes de todo el mundo y que, junto a los sorprendentes r茅cords, genera cifras multimillonarias para el Comit茅 Ol铆mpico Internacional-COI.

Los JJOO solo fueron suspendidos durante las dos guerras mundiales, pero como en Tokio 2020, otros juegos estuvieron atravesados por conflictos, pol茅micas y sucesos dram谩ticos. En los juegos de 1938 realizados en el Berl铆n de Hitler, la est茅tica nazi puso un marco siniestro para un acontecimiento dirigido a exaltar al Tercer Reich. La Rep煤blica Espa帽ola estuvo entre los pocos pa铆ses que se negaron a participar. En abril de 1937 la Luftwaffe hab铆a bombardeado la ciudad vasca de Guernica.

Los esfuerzos propagand铆sticos se extendieron mucho m谩s all谩 de los juegos con el lanzamiento mundial, en 1938, de 鈥淥lympia鈥, el controvertido documental dirigido por la cineasta alemana y seguidora nazi Leni Riefenstahl. En 1972 en los segundos juegos realizados en Alemania, en la ciudad de Munich 1972, un comando denominado Septiembre Negro produjo una masacre donde 11 atletas de la delegaci贸n de Israel fueron asesinados y fueron abatidos 5 atacantes.

Ocho a帽os despu茅s un nuevo conflicto afect贸 a los juegos de Mosc煤 1980. 66 pa铆ses, Argentina entre ellos, se plegaron al boicot de EEUU con el argumento de repudiar la presencia sovi茅tica en Afganist谩n. En otra paradoja del sinsentido de la pol铆tica internacional, en 2001 EEUU ocup贸 Afganist谩n y lleva dos d茅cadas de una presencia militar que solo sirvi贸 para agudizar la crisis en ese pa铆s y la regi贸n.

Otros conflictos siguieron present谩ndose en la realizaci贸n de los JJOO, entre ellos el principal caso de corrupci贸n en su historia, que estall贸 al conocerse los sobornos y los obsequios que varios miembros del Comit茅 Ol铆mpico Internacional (COI) recibieron para designar a Salt Lake City para los juegos de invierno de 2002. En otros eventos, como en Rio 2016, la pol茅mica se gener贸 con el manejo de los fondos para la realizaci贸n de las obras y las consecuencias para los moradores desplazados para la realizaci贸n de estadios e instalaciones complementarias. Seg煤n un estudio realizado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, URFJ, entre el 2007 y 2016, fueron removidas 7.200 familias de 23 comunidades, en las de Se煤l 88 con 72.000 desplazados, y en Beijing casi 100.000 de 15 aldeas.

En el caso de Atenas 2004, el pa铆s anfitri贸n asumi贸 una deuda que no estaba en condiciones de afrontar y que cinco a帽os despu茅s desemboc贸 en la mayor crisis socioecon贸mica de Grecia. Al igual que en el caso de Rio, la mayor parte de las instalaciones deportivas, que supuestamente quedar铆an para disfrute de la poblaci贸n, est谩n abandonadas y sin mantenimiento, fueron proyectadas para satisfacer exigencias del COI, sin pensar en una escala acorde al contexto y sus posibilidades de uso y conservaci贸n futuras.

En el caso de Tokio 2020 la controversia principal gir贸 en torno a los riesgos que supon铆a realizarlos en medio de la expansi贸n de la pandemia del COVID 19. La decisi贸n de varios Comit茅s Ol铆mpicos, nacionales de no participar, Canad谩 y Australia fueron los primeros en desistir, forz贸 a las autoridades niponas a aceptar su postergaci贸n por un a帽o, con la expectativa de que el flagelo estar铆a controlado. La preparaci贸n de los deportistas fue severamente alterada y la falta de p煤blico en los eventos sumada al sistema de burbujas, configuran un hecho in茅dito en la historia ol铆mpica.

En marzo de 2020 se asumi贸 que en el verano de 2021 la pandemia estar铆a controlada. En Jap贸n hab铆a en julio de 2020, 600 casos diarios; hoy Jap贸n tiene 4.000 casos diarios y solo el 20% su poblaci贸n totalmente vacunada. En el resto del mundo hab铆a 200.000 infectados por d铆a y hoy hay m谩s de 500.000. Pocos d铆as antes de la fiesta inaugural Seiko Hashimoto, presidenta del Comit茅 Organizador de Tokio 2020 y vicepresidenta del Comit茅 Ol铆mpico Japon茅s, hab铆a anunciado en rueda de prensa que la situaci贸n sanitaria es 鈥渓amentable鈥 y que, tristemente, no se permitir谩 la entrada de ning煤n espectador a la gran fiesta del deporte mundial.

La guerra fr铆a sin tregua ol铆mpica

En 1959 Tokio fue elegida sede para los JJOO de 1964, ser铆an los primeros JJOO en el continente asi谩tico. En ese momento el pa铆s necesitaba limpiar la imagen exterior del pa铆s, tras pertenecer a las fuerzas del Eje en la II Guerra Mundial. El Tratado de San Francisco, firmado el 8 de septiembre de 1951, marc贸 el [supuesto] final de la ocupaci贸n de EEUU y cuando entr贸 en vigor el 28 de abril de 1952, Jap贸n fue una vez m谩s un Estado [supuestamente] independiente.

Como era de esperar, el sombr铆o recuerdo de la guerra impregn贸 todos los rincones de aquellos juegos de 1964, que tuvieron lugar tan solo diecinueve a帽os despu茅s de la derrota de Jap贸n. El estadio de Jing奴 Gaien, donde se desarrollaron algunas de las competiciones, hab铆a sido testigo de ceremonias de env铆o de estudiantes al frente a帽os atr谩s. La mayor铆a de los japoneses conservaba vivos recuerdos de la guerra. Las bases militares estadounidenses de Tokio se devolvieron [casi todas] a Jap贸n, y la villa ol铆mpica y el Gimnasio Nacional de Yoyogi se construyeron en los terrenos donde antes se erig铆a el complejo de viviendas militares Washington Heights. El prestigioso e innovador arquitecto Kenz艒 Tange fue quien dise帽o el gimnasio.

Gracias a los JJOO, el paisaje urbano de la capital se embelleci贸 y las bases estadounidenses desaparecieron del centro. Tokio 1964 brind贸 al Jap贸n de posguerra la oportunidad de mostrar su capacidad tecnol贸gica y desempe帽贸 la funci贸n de distraer a los japoneses del recuerdo de la guerra.

Uno de sus momentos m谩s memorables lleg贸 cuando el 煤ltimo portador de la antorcha, Yoshinori Sakai, escal贸 hasta las estrellas para iluminar el Caldero Ol铆mpico. Sakai naci贸 en la ciudad de Miyoshi, el mismo d铆a en que la bomba at贸mica explot贸 en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, tan solo a pocos kil贸metros al norte de su ciudad natal.

El contexto de la guerra fr铆a no pudo eludirse. China no particip贸 de los juegos, dejar铆a el movimiento ol铆mpico en 1958 por la decisi贸n del COI de admitir la presencia de Taiwan, defendida por todos los miembros de occidente. Reci茅n volver铆a al COI en 1979 [cuando la gran mayor铆a de pa铆ses reconoc铆a la existencia de una sola China].

En 1952 la URSS se integr贸 al COI y las tensiones en las relaciones sino-sovi茅ticas tambi茅n se expresaron en el movimiento ol铆mpico. En 1961, la llamada crisis de Berl铆n deriv贸 en la construcci贸n del muro y en ese mismo a帽o una fuerza mercenaria apoyada por EEUU desembarco en Playa Gir贸n, Cuba [Bah铆a Cochinos, y fue derrotada] y un a帽o despu茅s la instalaci贸n de misiles sovi茅ticos en la isla caribe帽a se vivi贸 como la posibilidad m谩s real del inicio de una guerra nuclear. En abril de 1964, pocos meses antes de los juegos, EEUU aument贸 su presencia en la guerra de Vietnam, con el env铆o masivo de tropas y recursos.

Lejos parec铆a entonces el ideal ol铆mpico de aportar a un mundo de paz y confraternidad a trav茅s del deporte. La confrontaci贸n pol铆tica entre las superpotencias tambi茅n llev贸 a la disputa por las medallas, un frente en el cual cada cual quer铆a mostrar su superioridad. El resultado en Tokio 1964 fue a favor de la URSS, obtuvo 96 medallas y EEUU 90, entre ambas delegaciones obtuvieron el 38 por ciento de los podios, entre 93 pa铆ses participantes.

En el terreno estrictamente deportivo, entre lo m谩s notable de esos juegos fue el triunfo del et铆ope Abebe Bikila, que gan贸 la marat贸n por segunda vez, hecho que nunca volver铆a a repetirse. El estadounidense Bob Hayes, que logr贸 correr en 10 segundos los 100 metros llanos transformado en el m谩s veloz del mundo y la gimnasta art铆stica sovi茅tica Larisa Lat媒nina, que ya hab铆a triunfado en los dos Juegos anteriores, y con su actuaci贸n en Tokio se convirti贸 en la deportista m谩s laureada de la historia ol铆mpica, con dieciocho medallas, solo superada 48 a帽os despu茅s por el nadador Michael Phelps. En 1964 todav铆a la discriminaci贸n por g茅nero era notoria, de les 5.151participantes 4.473 fueron hombres y 678 mujeres. En Tokio 2020 el 48 por ciento de les participantes son mujeres.

Amateurs y super-profesionales

Tokio 2020, tiene lugar en otro mundo, adem谩s del contexto excepcional que impuso la pandemia, ya no existe la URSS, se realizaron otros dos JJOO en Asia, Se煤l 1988 y Beijing 2008 y Jap贸n ya no es la principal naci贸n asi谩tica, ese lugar lo ocupa China, que es la potencia emergente que le disputa la supremac铆a econ贸mica, comercial y tambi茅n deportiva a EEUU [y de momento le va ganando].

Hoy el desaf铆o que enfrenta la humanidad es cambiar el modo civilizatorio del capitalismo depredador, que ha puesto en riesgo la existencia de la vida en el planeta. El despilfarro de recursos, incluidos los invertidos en la JJOO son puestos en cuesti贸n. No sorprende entonces que varias ciudades hayan depuesto sus candidaturas por la oposici贸n de sus habitantes.

El cambio m谩s radical que ha vivido el movimiento ol铆mpico ha sido el tr谩nsito del amateurismo a la s煤per profesionalizaci贸n del deporte, donde la utilizaci贸n de la tecnolog铆a aplicada a los medios de comunicaci贸n incorpor贸 a millones de espectadores-consumidores, dando lugar a la sponsorizaci贸n, donde les atletas y los espect谩culos son un veh铆culo para la difusi贸n de mercanc铆as y les mismos protagonistas son transformados en sujetos 鈥 objetos parte del negocio.

Durante las primeras d茅cadas de los Juegos Ol铆mpicos de la era moderna, el mantenimiento de la calidad de aficionado a expensas del profesionalismo era una prioridad para el Comit茅 Ol铆mpico Internacional. Durante un largo periodo, por ser acusado de profesional, especialmente en caso de victoria, se han despojado a varies atletas de t铆tulos y se les impuso la prohibici贸n de participar en torneos ol铆mpicos.

Si bien durante mucho tiempo hubo una l铆nea imprecisa que se dio en llamar deporte semiprofesional, es en los setenta y abiertamente en los ochenta cuando se consolida la idea de los juegos ol铆mpicos rentables y por tanto la necesidad de contar con las estrellas profesionales para as铆 garantizar la audiencia y en consecuencia el aporte de los sponsors.

Este cambio coincidi贸 con la presidencia al frente del COI del arist贸crata espa帽ol Juan Antonio Samaranch, un empresario admirador de Francisco Franco, quien declar贸 en 1975 鈥淐onsidero que la figura y la obra del Caudillo quedar谩n en la historia como las de uno los jefes de Estado m谩s importantes del siglo XX鈥. Durante su mandato de 20 a帽os se elimin贸 el car谩cter amateur de les participantes en los principales deportes, permitiendo la participaci贸n de deportistas profesionales. Samaranch transform贸 al COI en una corporaci贸n del deporte, cambi贸 el patrocinio ol铆mpico a favor del COI y quitando ese rol a la ciudad organizadora.

De acuerdo a sus propias cuentas, el pr贸ximo ciclo ol铆mpico generar谩 unos 8.000 millones de d贸lares para el COI, que lo administra discrecionalmente con el eufemismo del esp铆ritu ol铆mpico. Sus miembros ejecutivos, al igual que los de la FIFA, pertenecen a la 茅lite mundial y mantienen estrechas relaciones con los l铆deres pol铆ticos y los grandes empresarios de las ciudades que visitan.

Los ingresos de esta multinacional del deporte con sede en Lausana, Suiza, provienen de cuatro fuentes: televisi贸n, patrocinadores internacionales y nacionales, entradas y licencias. El COI se encarga de los derechos de televisi贸n y de los sponsors internacionales, mientras que los otros rubros son gestionados por los organizadores ol铆mpicos de la sede elegida.

El lema en lat铆n de los JJOO 鈥滳itius, altius, fortius鈥 que significa: M谩s r谩pido, m谩s alto, m谩s fuerte, bien puede ser aplicado a los costos e inversiones necesarias para su realizaci贸n. En las 煤ltimas d茅cadas el aumento del gasto en los Juegos Ol铆mpicos alcanz贸 niveles inimaginables pasando de US$ 3.800 millones en Se煤l, 1988 a US$ 34.000 millones en Beijing, 2008 Aunque los deportistas no cobran por parte del COI, los negocios de contratos y premios especiales se hacen de acuerdo a los resultados. El gobierno de Espa帽a, por ejemplo, en los JJOO de Rio, pag贸 a sus representantes 94.000 euros por cada oro, 48.000 por la plata y 30.000 por el bronce.

El deporte espect谩culo tiene un pilar clave en las cadenas de televisi贸n y los medios en general. La imagen y las noticias se concentran en los r茅cords y las figuras que los producen, en la exaltaci贸n de los hombres y mujeres excepcionales que logran marcas incre铆bles, sus historias personales dan lugar a documentales que magnifican las posibilidades de triunfo basadas en la dedicaci贸n y el empe帽o individual. Una meritocracia deportiva donde, adem谩s del culto a la voluntad, se glorifica la bendici贸n biol贸gica de las condiciones naturales [pero no mencionan las posibilidades econ贸micas y tecnol贸gicas que ofrecen a les atletas los pa铆ses centrales].

La apolog铆a del deporte de alta competici贸n manifiesta un tipo de relaciones de poder que desde arriba ejercen las poderosas y burocr谩ticas organizaciones del deporte. Cuando hablan de la aspiraci贸n a la excelencia, el noble af谩n de superaci贸n y el esp铆ritu de sacrificio, en realidad nos dicen que el deporte mundial que vale es uno solo, el del 茅xito y los negocios.

A pesar de proclamar el rechazo a la discriminaci贸n -es un hecho la ampliaci贸n de los juegos paral铆mpicos, que han crecido sistem谩ticamente desde su implementaci贸n por primera vez en Roma 1960-, no debe ocultar las formas m谩s sutiles del no reconocimiento al diferente, en este caso se trata de millones que no pueden acceder a la pr谩ctica de deportes y quienes no forman parte de lo que se considera el peque帽o n煤cleo de los capaces de ganarse un lugar en el podio.

El espect谩culo debe seguir

鈥淭he Show must go one鈥, es el t铆tulo de la canci贸n de Queen, que bien puede explicar por qu茅 a pesar de la pandemia y el rechazo de la comunidad cient铆fica, que critic贸 severamente las medidas previstas, los JJOO no se cancelaron.

La supresi贸n completa costar铆a a Jap贸n US $41.500 millones, basado en inversiones, gastos operativos y p茅rdida de actividad tur铆stica. Las finanzas del COI sufrir铆an un duro golpe, solo por derechos para transmitir los JJOO. En mayo de 2014, la cadena NBC acept贸 pagar US $7.700 millones hasta la edici贸n 2032. 鈥淟os socios tenemos cl谩usulas de protecci贸n, es l贸gico ya que pagamos por los juegos ol铆mpicos鈥, aclar贸 el gerente de Samsung, quien expresaba la posici贸n de los otros socios permanentes del negocio ol铆mpico, Coca-Cola, Acer, Atos, Dow Chemical, General Electric, McDonald鈥檚, Omega, Panasonic, P&G y Visa. Para Tokio 2020, cuatro a帽os antes, ya hab铆an confirmado su participaci贸n otros 52 patrocinadores.

El COI impone una serie de condiciones que deben cumplirse a rajatabla, sin margen de discusi贸n y que la mayor铆a de la poblaci贸n desconoce. Sus imposiciones repiten las exigencias de los grandes centros del poder econ贸mico y financiero mundial. El organizador no solo se compromete a realizar una serie de gastos en infraestructuras, seguridad o sanidad, sino que el gobierno avala cualquier tipo de p茅rdida en la que se pueda incurrir. Debe garantizar que no habr谩 otro evento similar durante las mismas fechas, proteger todas las marcas ol铆mpicas, eliminar todo tipo de tasas e impuestos a bienes necesarios y a los extranjeros que trabajen en los JJOO, deben aprobar una legislaci贸n para evitar el llamado ‘ambush marketing’, es decir que las marcas competidoras de los patrocinadores de los JJOO no pueden anunciarse ni el transporte p煤blico ni en los aeropuertos.

Los JJOO, junto con los mundiales de f煤tbol, son los torneos que expresan m谩s acabadamente como la globalizaci贸n capitalista es capaz de combinar una sinergia de intereses deportivos, comerciales, econ贸micos, pol铆ticos, culturales, comunicacionales, urban铆sticos y sociales y resumir en una actividad de car谩cter planetaria, la esencia de sus principales rasgos. Sin duda la cancelaci贸n tendr铆a a les deportistas como los principales perjudicados, particularmente a quienes practican disciplinas que no tienen presencia y exposici贸n regular en los medios, ni forman parte de la elite profesional. Para ellos han sido a帽os de preparaci贸n para competir en el m谩ximo evento de su carrera y la frustraci贸n en su caso ser铆a mucho mayor.

La postergaci贸n y la incertidumbre modificaron los planes y afectaron de modo diferente a las delegaciones que cuentan con menos recursos, Argentina entre ellas, que siempre parten en desigualdad de condiciones con pol铆ticas y presupuestos que no tienen equivalencias con las principales potencias del deporte. A este escenario hay que sumar las pr谩cticas in茅ditas de controles sanitarios, burbujas y barbijos, y a la ausencia de p煤blico, todo lo cual har谩 que Tokio 2020 sea recordado como los JJOO de la sponsorizaci贸n y la pandemia.

* Miembro del Consejo de Redacci贸n de la revista ‘Herramienta’.

La Haine