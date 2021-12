–

De parte de La Peste December 7, 2021 49 puntos de vista

No está de más repetir ke una de las formas efikaces para el sistema de dominación ha sido: el miedo.

No está de más repetir ke la prensa siempre ha jugado un papel importante en la propagación del miedo. Esta époka Kovid, lo ha hecho kon entrevistas a profesionales parcializadxs kon el diskurso oficial de la Diktadura «Sanitaria» y demás especialistas para reforzar dicho diskurso. Y no es de extrañar ke ni sikiera se ha tomado la molestia de invitar a otrxs profesionales ke están en kontra de esa Diktadura para un debate. Sí, kizás solo lo hicieron algunos medios, pero no ekilibran esos debates a la kantidad de información ke han terminado aplstando lo ke se dijo en esos debates ke han sido solo en Europa.

A esto en lo personal no me interesa eskuchar a profesionales ni de un lado ni de otro, solo lo mencionaba para rekordar akel komportamiento de la prensa, para akellxs ke aún piensan ke la prensa es neutral. Pero ya nada me sorprende hoy, si aún kreen ke la ciencia es neutral al igual ke la tecnología.

Digo ke no me interesa, porke mis motivos para estar en kontra de esta Diktadura «sanitaria» y sus vakunas, no es porke las vakunas no sean la solución a la kovid, es más mi posición sería la misma si las vakunas fueran la solución a la kovid.

Komo verán eso de ke si las vakunas funcionan o no, es solo una distracción de todo lo ke se viene detrás de ese espectákulo ke ha montado el Movimiento Transhumanista (ke es además de uan movida una etapa de Transición la nueva forma de dominio ke regirá o mejor dicho ya está rigiendo desde la époka Kovid) para abrirse paso en esta Sociedad Kárcel y posicionarse a través de la bioteknociencia, komo salvadora de millones de vidas.

Kada kambio radikal de paradigma social necesita una gran krisis, no es konspiranoia, es historia.

Y no es sorpresa ke ya tenían todo listo para mover toda su makinaria bioteknológika para instaurar esta nueva forma de dominio, aún sin importarles las millones de vidas ke nos han arrebatado. Aprovechando también ke todo en esta Sociedad funciona jerárkicamente, entonces fué más fácil ke lxs peones obrerxs y demás fichas de diversas ramas enkargadas de la sanidad han seguido protokolos ke han dejado morir a millones en todo el mundo, sumado eso a la histeria kolektiva propagada por la prensa, ke hasta llegó a hacer dudar a kompxs ke se movían en el tema de la nutrición y la salud ancestral respekto a lo ke hacían. Muchxs de ellxs se entregaron al diskurso oficial de la Kovid y hoy ya están vakunadxs.

Si nos ponemos rigurosxs y hacemos un estudio de todxs lxs ke fallecieron ( mejor dicho mataron) por el diskurso kovid y no solo por la misma kovid, podríamos ver ke gran parte de esas vidas se pudo salvar. Es por eso ke hasta la fecha no hay un informe riguroso de esos datos, ni sikiera los hay del kómo y dónde se originó la kovid-19.

Kien halla seguido kon detenimiento la narrativa oficial, puede notar las estrategias ke usaron en sus diskursos para otorgarle al kovid las meurtes aún kuando eran por otras kausas, y kitarle al kovid las muertes (y recién tomar en kuenta otras kausas) kuando empezaron kon las vakunas. Luego las nuevas variantes, los refuerzos 2 dosis 3 dosis ¿4? ¿5? Se dice ke es de por vida eso, y no es tan deskabellado ke aspi sea ya ke es la nueva normalidad: Un mundo super hiper kreyente y dependiente de vakunas, pastillas, alimentos fortifikadxs (transgénikos), .. de la ciencia.

Además de eso, esta pandemia ha servido para digitalizar nuestras relaciones sociales, empezando desde el distanciamiento social obligatorio y el uso de maskarillas ke entre otras kosas ha ido anulando el lenguaje de los gestos del rostro. Esto último kizás no tenga sentido para unxs, pero sí tiene sentido para otrxs ke okupamos el tema de las emociones y del lenguaje corpóreo.

La virtualización de las relaciones sociales, trae harta karga de nocividad konsigo entre ellas: ambiental por la kreciente exponencial de la elektricidad minerales y chatarra elektrónika, alienación al tener komo referentes a youtubers tiktokers etc y kerer ser komo ellxs…, deterioros físikos en la visión, en el cerebro, en el takto… Desradikalización de las diversas luchas trayendo al ahora lo ke nació en la Primavera árabe kon el uso de la internet komo principal forma de manifestarse. Tal es ke es komún ver en protestas a manifestantes «amenazando» rabiosamente kon sus sofistikados smartphones a la policía ke golpea a otrxs manifestantes. O entregando imágenes de lxs revoltosxs, a las autoridades para ke así no manchen sus protestas ciudadanas. Se viene el metaverso de Facebook y se olvidarán del zoom, ya ke podrán tener ya charlas virtuales en 3D. ¿Kien necesitará ya juntarse físikamente kon otrxs para konversar o trabajar?. Klaro, hasta para eso está el klasismo también porke lxs obrerxs seguirán sudando físikamente mientras lxs de kargos altos estarán en el metaverso koordinando nuevos despidos masivos o rekortes salariales etc.

Lo virtual es parte de lo teknológiko, y ahí viene la otra nocividad, ya ke al igual ke sucedió en la 1era revolución industrial kuando se despidió masivamente a obrerxs, sucederá lo mismo kon la robotización no solo de las fábrikas sino también de centros komerciales y así sucesivamente. Ya lo vemos kon Amazon ke hasta lo pasa en sus spot publicitarios, lo vemos en la agrikultura kon la llamada Agrikultura 4.0, lo vemos kon los Kall Centers y el uso de programas ke reemplazan a lxs operadorxs de voz, lo veremos kon Uber y sus koches autónomos kompetencia de Tesla, …

Las prótesis ke no es del presente, sino ke viene del pasado kon el uso de muletas para abuelitxs o para kien sufrió algún accidente y no puede sostenerse en pié por sí solx, solo ke ahora la prótesis será «inteligente» konectadx a una red de inteligencia artificial o a tus nervios con prótesis robótikas. Pero estas prótesis ya están pasando de ser usadas por kienes de alguna manera lo necesitan para ser usadas por kienes kieran ser o sentirse más fuertes ke otrxs o más veloces etc… No sorprende ke las milicias y demás industrias armamentístikas lleven la vanguardia de estos nuevos avances bioteknológikos.

Repito, no es konspiranoia, es historia, y hoy es realidad.

Busquen en empresas de bioteknologías, ingeniería genétika, robótika, inteligencia artificial, vigilancia, transportes, limpieza etc ya todos aplikan estas nuevas bioteknologías. Miren y lean ke ofrecen y el diskurso ke usan kual polítikx y empresarixs ke dice preokuparse por la paz y bienestar mundial

La zooteknia ha pasado piola debido a la komplicidad de grandes agrupaciones animalistas y veganas amantes del kapitalismo y la industria farmacéutika para kalmar dolores, kurar heridas,… esterilizar animales no humanxs kallejerxs «para ke no sufran sus hijxs», …

Lo ke antes konocíamos komo transgénikos, hoy no solo ha kambiado de nombre sino ke se ha reforzado y le llaman Ingeniería Genétika o Biología Sintétika.

De ahí proviene la karne sintétika para los veganxs ke extrañaban la karne y no lo decían, o la karne vegetal genétikamente modifikada. También lo enkuentran en la komida envasada al kual le llaman : alimentos fortifikados ke agregan las vitaminas y suplementos artificiales ke rekiera el merkado. Pal veganx Vitamina B y B12, Vitamina D, … Pal no veganx Vitamina C, …

Y podría seguir eskribiendo de todos los servicios y produktos ke nos trae ahora el Transhumanismo y sus nuevas bioteknologías, ke los he mencionado para ke se entienda el kómo es ke estos han logrado insertarse en la población komo aliadxs, komo amigxs,… komo salvadores. Es por eso ke hay poka resistencia al diskurso oficial del kovid porke ya les han kreido ke todo lo ke hacen entre investigaciones y supuestas soluciones son «por el bien de la humanidad», ya ni les importa si las vakunas han sido testeadas en animales humanxs y no humanxs o elaboradas kon explotación animal (humana y no humana).

Así komo han decido kon poka resistencia, obedecer las medidas restriktivas «sanitarias» ke se han hecho e impuesto kon represión. al kontrario, piden más mano dura para lxs desobedientes ke antes salíamos en toke de keda o no usabamos las maskarillas, y hoy no deseamos vakunarnos.

Para la imposición de las vakunas, empezaron kon el propagandeo del miedo, luego pensaron aplikar multas pero vieron ke no sería efikaz, y ke mejor era otorgar algún pago o bono, de ahí vieron ke mejor sería usando una táktika infalible a través de peligrar sus trabajos si no se vakunan. Hoy no les basta kon eso, y se está segregando a la población no vakunada en nombre de la sanidad públika.

Luego ¿ke dekretarán: arrestos, ejekuciones al estilo Nazi al deklararnos enemigxs públikxs o traición a la patria?

De hecho, ser deklaradx antipatriota me enkorazona XD

El relato de menospreciar o ver y tratar a lxs ke no se vakunan, es similar al relato ke desde el Transhumanismo se usa y usará kontra kienes no deseen mejorar sus kuerpos kon bioteknología en la ke inkluye la robótika.

El Transhumanismo, no es solo un movimiento, es la etapa transitoria al Posthumanismo.

El Posthumanismo es la etapa en ke mediante la bioteknología se logre la fusión del humanx/mákina para aspirar a una larga vida o a una vida eterna.

Pero kon el Posthumanismo no terminan esos delirios, ya ke luego vendrá la Postbiología, kuya máxima ideal es el desprendimiento de nuestros kuerpos para usar nuevos kuerpos o envases subiendo nuestra konsciencia a ordenadores o memorias. Dicen ke solo así se alkanzará la vida eterna.

Es por eso ke el Dalai Lama ke tanto habla de trascender, apoya la movida Transhumanista ke es la movida visible a todos estos delirios Supremacistas ke hasta ya tiene la denominación «H+» : Humanx + o Super Humanx o Humanx Mejoradx. Y todo es también parte de la ideología del Progreso puro y duro.

Me despido kon este famoso diskurso intervenido para apelar a ke lxs kompxs se den kuenta de esa Diktadura y se posicionen:

Ke el mundo va a kambiar nos dicen

Ke kuando votemos nos eskucharán / Ke kuando nos vakunemos nos inmunizarán

Si en kambio no votáis nos dicen / Si en kambio no vakunáis nos dicen

Los del otro lado nos aplastarán / El Kovid y sus variantes nos aplastarán

Y así kedarán nos dicen

Kon las manos libres para hacer su plan

Malditas elecciones decimos / Malditas vakunas decimos

Si la voz rebelde se domestikó

Malditas elecciones decimos / Malditas vakunas decimos

Kieren el gobierno y nosotros no / Kieren el Progreso y nsotrxs no

Estuve tentado a kolokar enlaces, pero esta vez kiero ke hagan esa labor kienes les halla kausado alguna chispa estas reflexiones y palabras.

Kienes no, sigan apoyando esa Diktadura bioteknológika hasta ke kambien de opinión o posicion (kizás no) kuando vean a sus hermanxs, familiares, vecinxs, konocidxs, kompañerxs, amigxs disidentes y rebeldes ser reprimidxs por no akatar estas y las nuevas normas bioteknodiktatoriales.

Eskrito por animal antiprogreso, anticivilización, antidominación

Recibido el 7 de diciembre del 2021