–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 25, 2023 244 puntos de vista

Yauheni Kryzhanouski



Fuentes: AOC

El objetivo de este art铆culo es proporcionar algunas pistas que muestren c贸mo el estudio del r茅gimen autoritario en Rusia permite responder a cuatro preguntas sobre esta guerra.

La guerra en Ucrania parece tan absurda desde el punto de vista de las relaciones internacionales que solo la locura de un aut贸crata parece haber podido desencadenarla: esta hip贸tesis, muy desarrollada desde el comienzo del conflicto, enmascara la importancia de la estructura del r茅gimen autoritario ruso, que no puede resumirse 煤nicamente en la psicolog铆a de su l铆der, por poderoso que sea. El autoritarismo ruso es particular: estudiarlo es comprender la racionalidad de una guerra que, luchada en el exterior, encuentra su raz贸n de ser en la situaci贸n interna del pa铆s.

La guerra de agresi贸n rusa contra Ucrania sorprendi贸 profundamente a muchos especialistas del espacio post-sovi茅tico, incluido yo. Nuestra consternaci贸n va m谩s all谩 de las consideraciones generales del humanismo (la violencia, la destrucci贸n, el dolor totalmente in煤tiles son impactantes por s铆 mismos) o de razones personales: aunque la mayor铆a de los investigadores que se dedican al estudio de la regi贸n no necesariamente tienen familiares en ella (lo cual no es raro), acumulan relaciones con colegas locales y con sus interlocutores, que gradualmente se hacen amigos o al menos despiertan simpat铆a. Tambi茅n hay una raz贸n profesional para tal shock, tanto para m铆 como para muchos colegas: como pol铆tico y soci贸logo que observa la pol铆tica en el espacio post-sovi茅tico desde hace a帽os, que estudi贸 las sociedades y sistemas pol铆ticos rusos y bielorrusos, no tengo m谩s remedio que confesar que esta guerra me pill贸 por sorpresa.

Como muchos colegas, estaba seguro de que las maniobras y declaraciones que precedieron a la invasi贸n rusa eran un instrumento en el conflicto simb贸lico con Occidente, cuyo objetivo era desestabilizar la situaci贸n pol铆tica en Ucrania e intentar revisar el sistema de relaciones internacionales en Europa del Este. Nos hab铆amos acostumbrado a las amenazas y gesticulaciones de los l铆deres rusos, y la probabilidad de una verdadera guerra total parec铆a baja, racionalmente hablando, incluso debido a la importancia de los costes asociados. Entonces, 驴por qu茅 se inici贸 esta guerra?

No podemos estar satisfechos con las razones proclamadas por las autoridades rusas. No hubo una amenaza militar inmediata para Rusia por parte de Ucrania o los estados occidentales (鈥渆l Occidente colectivo鈥 que arrastran los 鈥渁nglo-sajones鈥, como quiere la propaganda rusa). Las justificaciones de la lucha contra el nazismo en Ucrania o la respuesta al llamado genocidio contra la poblaci贸n rus贸fona tampoco tienen mucho sentido.

Desde el punto de vista de la pol铆tica exterior, las acciones de los responsables pol铆ticos rusos pueden parecer absurdas. Sin provocaci贸n y sin necesidad, no solo Rusia se ha embarcado en una guerra ilegal, sin ninguna consulta en el Consejo de Seguridad de la ONU o con sus socios internacionales, seguida de la anexi贸n de territorios; no solo la econom铆a rusa ser谩 devastada por las sanciones resultantes; no solo ser谩 pr谩cticamente imposible para las autoridades rusas normalizar las relaciones con Ucrania y los pa铆ses de Europa Central en un futuro previsible; no solo Rusia esta a punto de convertirse en un 芦estado indeseable禄 excluido de numerosos acontecimientos internacionales y de ciertas organizaciones mundiales; si no tambi茅n desde el punto de vista militar, las fuerzas rusas parecen incapaces de ganar.

Sin embargo, existen explicaciones bastante racionales para la agresi贸n rusa. Pero no se encuentran en la esfera de la pol铆tica exterior, sino a nivel interno, en el funcionamiento del r茅gimen pol铆tico ruso. Esto no significa que las tensiones geopol铆ticas, las consideraciones de seguridad o el imperialismo ideol贸gico no desempe帽en un papel importante en la guerra de Ucrania, pero me parece que no son suficientes para explicarla.

Adem谩s, la separaci贸n entre pol铆tica externa e interna es puramente te贸rica: desde el punto de vista de las ciencias sociales, los actores no act煤an a nivel internacional o interno, act煤an sin m谩s, y estas acciones est谩n determinadas en parte por la estructura de sus relaciones sociales, las oportunidades y el contexto. Como es bien sabido, muy a menudo las explicaciones de una medida de pol铆tica exterior se encuentran en el terreno de la pol铆tica interna.

El objetivo de este art铆culo es proporcionar algunas pistas que muestren c贸mo el estudio del r茅gimen autoritario en Rusia permite responder a cuatro preguntas sobre esta guerra, preguntas a las que puede parecer dif铆cil encontrar respuestas racionales de otra manera.

Principales caracter铆sticas de los reg铆menes autoritarios

Como es ampliamente reconocido que los totalitarismos casi han desaparecido (solo Corea del Norte se acerca a la definici贸n), el autoritarismo se ha convertido en sin贸nimo de 鈥渞茅gimen no democr谩tico鈥. Ha habido muchos intentos de definir formalmente el autoritarismo. En la d茅cada de 1960, al describir el sistema pol铆tico franquista en Espa帽a, Juan Linz propuso una definici贸n cl谩sica, todav铆a ampliamente utilizada hoy: los autoritarismos son 鈥濃渟istemas pol铆ticos caracterizados por un pluralismo pol铆tico limitado, no responsable, carentes de una ideolog铆a dirigente elaborada pero basados en una mentalidad [sic] caracter铆stica, sin voluntad de movilizaci贸n extensiva e intensiva a excepci贸n de en ciertos momentos de su desarrollo, y en los que un lider o a veces un peque帽o grupo ejercen un poder cuyos limites formales est谩n mal definidos aunque sean de hecho bastante predecibles禄 (1).

En un intento de definici贸n que se basa en los principios del ejercicio del poder y no en las instituciones formales, Guy Hermet ve en los autoritarismos un amplio espectro de situaciones pol铆ticas en las que los 鈥減oderes estatales se concentran en manos de individuos o grupos que se preocupan, ante todo, por preservar su destino pol铆tico de los peligros de un juego competitivo que no controlan totalmente禄 (2)

Por lo tanto, la esencia del autoritarismo es la tendencia a monopolizar el poder pol铆tico. En este sentido, difiere del totalitarismo porque los sistemas totalitarios tienden a controlar toda la vida social, y no solo la actividad pol铆tica, y de la democracia representativa, porque en democracia el pluralismo pol铆tico es esencial, la oposici贸n y la disidencia tienen su lugar y su papel que desempe帽ar. La monopolizaci贸n del poder en un r茅gimen autoritario puede describirse como la convergencia de tres componentes: ausencia de alternancia pol铆tica regular; imprecisi贸n de los l铆mites para el ejercicio del poder; monopolio de la representaci贸n pol铆tica.

En primer lugar, los reg铆menes democr谩ticos han sido dise帽ados para garantizar una rotaci贸n regular y sistem谩tica de las fuerzas pol铆ticas que asumen el gobierno: la alternancia en el poder no es una tragedia, sino una norma. La mayor铆a de las veces, en las democracias representativas modernas, esto se hace a trav茅s de elecciones regulares. Los reg铆menes autoritarios, en cambio, est谩n dise帽ados para reproducirse en el poder, evitar la alternancia y mantener la dominaci贸n.

En segundo lugar, si los l铆mites que se imponen al ejercicio del poder existen en los reg铆menes autoritarios, estos l铆mites est谩n mal definidos y son extensibles: cambian seg煤n la situaci贸n, el contexto y las necesidades de las 茅lites gobernantes. Los l铆mites legales y constitucionales se interpretan abusivamente de forma ambigua, o se modifican cuando los l铆deres sienten la necesidad. La debilidad de la verdadera separaci贸n de poderes y la falta de independencia de la justicia impiden la existencia de fuentes alternativas de poder capaces de controlar y bloquear la acci贸n de las 茅lites pol铆ticas. Si la democracia est谩 dise帽ada para evitar o al menos reducir la probabilidad de abuso de poder, para el autoritarismo el abuso de poder es parte de la l贸gica normal de funcionamiento del r茅gimen.

En tercer lugar, en un r茅gimen autoritario, un dictador y / o un grupo de personas de los c铆rculos gobernantes afirman ser los 煤nicos verdaderos representantes del 鈥減ueblos鈥 y de la sociedad. Los competidores para la representaci贸n est谩n compuestos por marginados, impostores, marionetas de grupos pol铆ticos o econ贸micos, o agentes de influencia extranjera, etc. Por lo tanto, en los autoritarismos, la verdadera oposici贸n pol铆tica lucha por sobrevivir, la mayor铆a de las veces fuera de las instituciones (incluso fuera del parlamento), la disidencia est谩 prohibida en las 谩reas donde puede ser efectiva (instituciones, grandes medios de comunicaci贸n, etc.), las iniciativas asociativas son restringidas, los medios influyentes son controlados y los medios cr铆ticos son sofocados a fin de prevenir todo debate p煤blico aut贸nomo.

El autoritarismo ruso

El hecho de que Rusia sea un estado autoritario es hoy casi parte del sentido com煤n. Sin embargo, la consolidaci贸n autoritaria en Rusia precede en mucho a su agresi贸n contra Ucrania y la generalizaci贸n de la conciencia de su esencia dictatorial. La mayor铆a de los especialistas consideran que el r茅gimen pol铆tico ruso dio un giro autoritario hacia 2011-2012. Durante ese invierno se produjeron grandes protestas contra el fraude electoral y contra el nuevo mandato presidencial de Vladimir Putin (que decidi贸 volver a ocupar la presidencia tras ocupar el cargo de primer ministro bajo el mandato de Dmitri Medvedev).

Las protestas fueron severamente reprimidas, muchos manifestantes fueron condenados a penas de prisi贸n, las elecciones fueron ama帽adas, la oposici贸n pol铆tica fue estrangulada, los principales medios de comunicaci贸n comenzaron a ser seriamente censurados. Desde entonces, la situaci贸n solo ha empeorado, con fraudes electorales regulares, la represi贸n de la oposici贸n, incluso en formas particularmente violentas, como con el asesinato pol铆tico de Boris Nemtsov y el envenenamiento de varios opositores, etc.

Tambi茅n fue en este momento cuando tuvo lugar el juicio de las Pussy Riot, una banda de punk rock feminista que hab铆a cantado una canci贸n anti-Putin en la catedral de Cristo Salvador y la hab铆a filmado (3). La condena, manifiestamente extrema y desproporcionada, dos a帽os de campo de trabajo, indicaba claramente que no se tolerar铆a ninguna cr铆tica p煤blica radical.

Algunos observadores encuentran signos precursores del giro autoritario a principios de la d茅cada de 2000, cuando Vladimir Putin lleg贸 al poder y comenz贸 a tomar el control de los c铆rculos pol铆ticos y econ贸micos rusos, primero con conflictos entre las nuevas 茅lites pol铆ticas gobernantes y varios oligarcas, luego la toma del control de los principales medios de comunicaci贸n, incluido el entonces independiente y popular canal de televisi贸n NTV. Pero fue aproximadamente diez a帽os despu茅s cuando se hizo evidente que Rusia estaba evolucionando en una direcci贸n claramente autoritaria.

La cuesti贸n que se plantea ahora es qu茅 茅lites pol铆ticas ejercen el poder en este sistema autoritario. En primer lugar, si analizamos el parlamento ruso, hay cuatro partidos pol铆ticos, incluido 芦Rusia Unida禄 de Vladimir Putin, que tiene la mayor铆a constitucional (72% de los esca帽os de la Duma, c谩mara baja) y, por lo tanto, puede gobernar solo. Este partido tiene la mayor铆a desde 2003 (desde hace casi 20 a帽os). El papel de los otros partidos a menudo se ha calificado de decorativo, 煤til para mantener un 鈥減luralismo de fachada鈥 y simular un debate pol铆tico, aunque, en realidad, todos estos partidos apoyan las decisiones pol铆ticas del presidente sobre cuestiones esenciales, especialmente en pol铆tica exterior.

Sin embargo, el parlamento ruso no es la instituci贸n donde se concentra el poder pol铆tico; su papel e influencia son m谩s bien secundarios. Desde la llegada de Vladimir Putin al poder, dos 贸rganos estatales han visto aumentar fuertemente su poder para afirmarse como instituciones dominantes del sistema de gobierno. En primer lugar, la administraci贸n presidencial, que se ha convertido gradualmente en un importante centro de decisiones, especialmente en materia de pol铆tica exterior, mucho m谩s que el gobierno federal. En segundo lugar, el Servicio Federal de Seguridad -FSB, heredero del KGB- adquiri贸 mucho poder a partir del a帽o 2000, cuando se le transfirieron muchas funciones de control, en los 谩mbitos de la econom铆a, la inteligencia externa, la seguridad, el control de comunicaciones, entre otros.

No es una coincidencia ni un hecho banal. Como en cualquier sociedad moderna, hay varios tipos de 茅lites en Rusia que influyen en la vida pol铆tica. En la d茅cada de 1990, por ejemplo, hab铆a m谩s o menos cuatro grandes grupos de 茅lites pol铆ticas: los 鈥渞eformistas鈥, elementos progresistas de la antigua Nomenklatura, la 茅lite pol铆tico-administrativa sovi茅tica; los 芦oligarcas禄, es decir, las nuevas 茅lites econ贸micas; los 芦conservadores禄 comunistas; y los 鈥渟iloviki鈥, representantes del ej茅rcito, la polic铆a y los servicios secretos En resumen, la llegada de Putin al poder es parte de una tendencia a fortalecer las 茅lites de la KGB y el FSB (el propio Putin es un ex oficial de la KGB que dirigi贸 el FSB antes de su nombramiento como primer ministro en 1999).

Los periodistas de investigaci贸n rusos Andrei Soldatov e Irina Borogan dedicaron un libro muy detallado a este ascenso mete贸rico de las 茅lites del KGB / FSB, actuales o antiguos oficiales del servicio secreto, que se han convertido en la 鈥渘ueva nobleza鈥 del pa铆s (4). M谩s all谩 de la transferencia de nuevos poderes al FSB, este ascenso se tradujo en la ubicaci贸n de los antiguos servicios secretos en las posiciones nodales del sistema pol铆tico ruso: administraci贸n presidencial, gobierno, parlamento, autoridades regionales, grandes empresas, etc. Algunos incluso evocan una especie de 鈥渆stado paralelo鈥 en las instituciones rusas para describir este dominio de los servicios secretos sobre la vida pol铆tica.

As铆, Rusia no s贸lo es un estado autoritario, sino un estado autoritario dominado por los servicios secretos. Y los desaf铆os de este dominio son enormes, porque en este sistema corrupto, quienes controlan el poder pol铆tico tambi茅n controlan los beneficios de la explotaci贸n y el comercio de recursos naturales, incluido el petr贸leo y el gas.

Ahora veamos qu茅 nos pueden decir las principales caracter铆sticas del sistema pol铆tico ruso sobre la guerra en Ucrania, o al menos c贸mo pueden ayudar a responder a una serie de preguntas.

驴Por qu茅 Rusia pas贸 al ataque?

Los problemas relacionados con la reproducci贸n del dominio de las 茅lites rusas pueden proporcionar una explicaci贸n racional de porque Rusia ha comenzado una guerra innecesaria desde el punto de vista de las relaciones exteriores. El control de las materias primas y los beneficios del comercio de gas y petr贸leo tambi茅n dependen del mantenimiento del dominio pol铆tico. En caso de cambio de poder, las 茅lites actualmente dominantes corren el riesgo de perderlo todo.

Al mismo tiempo, antes de 2022, la legitimidad de este dominio autoritario parec铆a ser cada vez m谩s cuestionada. Las autoridades rusas no pod铆an garantizar a la poblaci贸n un bienestar econ贸mico suficiente y constante. El PIB ruso es bajo, la modernizaci贸n econ贸mica es insuficiente para hacer que la econom铆a sea competitiva, el retraso tecnol贸gico se acumula, la mayor铆a de la riqueza todav铆a proviene de los recursos naturales. Adem谩s, el enriquecimiento dar铆a lugar a una mayor autonom铆a pol铆tica de las empresas privadas y los empresarios, lo que podr铆a volver a poner en peligro al r茅gimen, primero por los intereses divergentes entre las 茅lites econ贸micas y los sectores pol铆ticos dominantes, y luego por la independencia econ贸mica de los empleados de las empresas privadas.

Las autoridades rusas tampoco pueden proponer una ideolog铆a clara y atractiva que compense la falta de 茅xito econ贸mico. En la URSS, el proyecto de construir un mundo nuevo y una sociedad moderna igualitaria y colectivista basada en principios alternativos a los del capitalismo individualista occidental pod铆a inspirar a los individuos y motivarlos a soportar las privaciones materiales en nombre de estos ideales. Hoy en d铆a, la situaci贸n es esencialmente diferente: Rusia es un pa铆s capitalista sin una clara ideolog铆a pol铆tica distintiva, porque la homofobia, la xenofobia, los principios de la religi贸n ortodoxa y el fetichismo del 鈥減asado glorioso鈥 no son comparables con el sistema coherente que abarcaba valores y creencias de la ideolog铆a marxista-leninista.

En 2022, Rusia se encontraba, por tanto, en una situaci贸n en la que el l铆der autoritario estaba envejeciendo y perdiendo popularidad, y donde el poder incontrolado de una 茅lite corrupta era cada vez m谩s dif铆cil de justificar econ贸mica e ideol贸gicamente. En esta situaci贸n, las 茅lites deben buscar otra justificaci贸n para garantizar la reproducci贸n del sistema que preserva su dominio.

La guerra contra el enemigo externo puede desempe帽ar el papel de tal justificaci贸n alternativa. Adem谩s, dado el lugar privilegiado de los servicios secretos entre las 茅lites gobernantes, el papel reivindicado de 鈥減rotector contra una amenaza externa鈥 es bastante org谩nico para ellos. Incluso podemos argumentar que los conflictos en los que Rusia ha participado desde la d茅cada del 2000 -la segunda guerra de Chechenia, la guerra contra Georgia, el conflicto sirio, la anexi贸n de Crimea y la guerra en el este de Ucrania, la guerra total contra Ucrania hoy- permitan 鈥減uestas a cero鈥, rupturas que relancen la din谩mica del r茅gimen pol铆tico ruso al neutralizar el descontento potencial.

La primera ventaja de los conflictos diplom谩ticos y militares para la reproducci贸n del r茅gimen pol铆tico ruso es que permiten una escenograf铆a militar legitimadora en la que las autoridades, encarnadas por Putin, pero tambi茅n por otros antiguos o actuales siloviki, pueden capitalizar su imagen de protectores del estado que poseen habilidades militares y de seguridad que se han vuelto indispensables. Segunda ventaja: el conflicto militar obstaculiza y margina la protesta pol铆tica interna en Rusia, consolida el sistema estatal para evitar cualquier disidencia en las instituciones estatales, y permite continuar la represi贸n de la oposici贸n y la censura de los medios de comunicaci贸n, ya que los manifestantes corren el riesgo de ser acusados de traici贸n en tiempos de guerra. No olvidemos que en 2020-2021 se llevaron a cabo manifestaciones muy masivas en Bielorrusia, y en enero de 2022 en Kazajst谩n, y esto ciertamente debi贸 poner en guardia a las 茅lites pol铆ticas rusas: Rusia podr铆a haber sido la pr贸xima dictadura en la que la protesta pone en peligro la reproducci贸n del r茅gimen pol铆tico.

Todo sucede como si, para reproducirse, el r茅gimen pol铆tico autoritario ruso, controlado por 茅lites corruptas con un fuerte componente de servicios secretos, necesitara la guerra, o al menos se beneficiara de ella. Adem谩s, desde este punto de vista, el estallido de la guerra fue beneficioso para que las 茅lites pol铆ticas rusas mantuvieran su dominio en el caso de los dos escenarios m谩s probables: una guerra r谩pida y victoriosa o un conflicto largo sin perspectiva de fin.

As铆, cuando qued贸 claro que era m谩s bien el segundo escenario el que se materializaba, la decisi贸n de proceder a la anexi贸n ilegal de los territorios del este de Ucrania tambi茅n parece bastante l贸gica y racional, ya que permite eternizar el conflicto. Constituye un argumento adicional para la consolidaci贸n de las represiones internas y la eliminaci贸n del 鈥減eligro鈥 de la alternancia pol铆tica que podr铆a conducir a una derrota.

A su vez, la guerra contribuy贸 a la estabilizaci贸n del r茅gimen pol铆tico en Bielorrusia, que perd铆a su dinamismo, amenazado y debilitado por la ola de protesta de 2020-2021. El contexto de la guerra en la regi贸n permite a los que dominan el espacio pol铆tico bielorruso eternizar la pol铆tica de represi贸n y terror contra los opositores y los descontentos, y volver a recurrir a la imagen de un pa铆s amenazado por Occidente, relativamente pac铆fico en el contexto de una guerra en sus fronteras, lo que legitimar铆a sacrificios econ贸micos, sociales y pol铆ticos por parte de la poblaci贸n.

驴Por qu茅 atacar espec铆ficamente a Ucrania?

Esta pregunta provoca grandes debates y especulaciones. Algunos consideran que los ucranianos y los rusos est谩n cerca cultural e hist贸ricamente y, por lo tanto, deber铆an vivir en un mismo pa铆s, un argumento absurdo para explicar un conflicto militar. Para otros, Ucrania es un territorio esencial desde el punto de vista geopol铆tico, y las autoridades rusas se sienten amenazadas por su giro pol铆tico hacia Occidente. Este argumento podr铆a tener sentido, pero s贸lo a muy corto plazo.

Primero, durante el per铆odo inmediatamente anterior, no hubo actos agresivos particulares que pudieran provocar la guerra, ni por parte de Ucrania ni por parte de la OTAN. En segundo lugar, esta guerra aleja m谩s a Ucrania de Rusia a nivel pol铆tico, consolidando definitivamente su punto de inflexi贸n pro-occidental. Adem谩s, una de las consecuencias del conflicto es la intensificaci贸n de la presencia militar en Europa Central: hace tiempo que los pa铆ses occidentales no se han unido tanto en su posici贸n frente a Rusia.

Las justificaciones de las autoridades rusas relacionadas con el car谩cter neonazi del r茅gimen ucraniano y el supuesto genocidio de la poblaci贸n de habla rusa son inconsistentes y rid铆culas para quienes conocen siquiera un poco los c铆rculos pol铆ticos ucranianos. El hecho de que en Ucrania (al igual que en Rusia o Francia) haya simpatizantes neonazis, incluso en el ej茅rcito, no la convierte en un r茅gimen nazi.

Por otro lado, si recordamos la historia muy reciente de Ucrania, vemos que se trata de un pa铆s donde, en dos ocasiones, se ha producido una alternancia pol铆tica tras una acci贸n colectiva de protesta. Primero en 2004-2005 durante la 鈥淩evoluci贸n Naranja鈥, cuando los manifestantes contra el fraude electoral lograron obligar a las autoridades a celebrar nuevas elecciones presidenciales, en las que el candidato de la oposici贸n Viktor Yushchenko obtuvo la victoria.

Luego, en 2013-2014, cuando muchos ucranianos volvieron a salir a las calles para protestar contra el poder oligarquico corrupto y lograron expulsar del poder a Viktor Yanukovych, un presidente pro-ruso. En las elecciones presidenciales de 2014 y 2019, dos nuevos presidentes de dos partidos diferentes fueron elegidos sucesivamente: Petro Poroshenko y Volodymyr Zelensky. Para las 茅lites pol铆ticas rusas, estas continuas alternancias pol铆ticas, incluso llevadas a cabo bajo la presi贸n de la calle, en un pa铆s cercano geogr谩fica e hist贸ricamente, constituyen un precedente peligroso y son inaceptables.

Si agregamos a esto que muchos rusos tienen amigos y familiares en Ucrania, el 茅xito econ贸mico, social y pol铆tico de Ucrania ser铆a peligroso para el r茅gimen pol铆tico ruso. La desestabilizaci贸n de la Ucrania proeuropea y pro-occidental fue sin duda uno de los factores que favorecieron la anexi贸n de Crimea en 2014, el apoyo a las regiones separatistas del este de Ucrania y la guerra de agresi贸n actual.

驴Una guerra causada por la locura de Putin?

Desde el comienzo del conflicto, ha habido muchas especulaciones sobre la salud mental de Putin, que, para algunos, ser铆a la explicaci贸n de la guerra. Esta cuesti贸n tambi茅n puede ser iluminada por las caracter铆sticas del r茅gimen pol铆tico ruso, desde dos 谩ngulos.

Si nos limitamos a la dimensi贸n social de la locura, un alienado es una persona que no percibe el mundo de la misma manera que la mayor铆a y que act煤a en contra de las normas sociales. As铆, desde el punto de vista sociol贸gico, la respuesta es clara: Putin y, m谩s ampliamente, el c铆rculo que gobierna Rusia, dirigen el pa铆s m谩s grande del mundo en t茅rminos de superficie desde hace m谩s de 20 a帽os, teniendo poderes casi ilimitados, por lo que podemos suponer que su percepci贸n y su comportamiento pueden percibirse como reflejos de la norma entendida como la percepci贸n y el comportamiento de la mayor铆a de los individuos que componen esa sociedad.

Por lo tanto, creo que esta pregunta es bastante secundaria. Primero, porque la personificaci贸n de la pol铆tica, a menudo deseada por pol铆ticos, dictadores o no, tiende a ocultar la dimensi贸n colectiva inevitablemente primordial en la actividad pol铆tica moderna. Si queremos entender el funcionamiento del sistema pol铆tico ruso, debemos deshacernos de la visi贸n de un l铆der todopoderoso solo frente al pueblo que el discurso oficial ruso tiende a promover.

Vladimir Putin es la cara de las 茅lites pol铆ticas que dominan el espacio del poder ruso, no una fuerza providencial autosuficiente. Incluso si imaginamos que Vladimir Putin est谩 mentalmente enfermo y ha comprometido a Rusia en la guerra en contra de las posiciones de las 茅lites pol铆ticas rusas, o en un impulso de locura colectiva que involucra a los responsables de la pol铆tica exterior y a los militares de alto rango, incluso en este caso, es la falta de separaci贸n de poderes, de alternancia pol铆tica regular y de contrapesos, propios de un r茅gimen autoritario, los responsables de que estas pulsiones puedan llevarse a cabo.

Esta es una de las principales razones de la invenci贸n de las instituciones democr谩ticas modernas: limitar los riesgos asociados a la imprevisibilidad de las monarqu铆as (y monarcas) absolutas. Para evitar que las personas inadecuadas hagan cosas inadecuadas, se han previsto alternancias regulares, el Estado de Derecho y la separaci贸n de poderes. Sin olvidar que la ambici贸n y la demagogia no son cualidades raras en pol铆tica, al contrario. En otras palabras, la democracia no es solo una bella idea de 鈥減oder del pueblo鈥, sus razones no son del todo desinteresadas. El r茅gimen democr谩tico moderno es ante todo una protecci贸n (aunque relativa e imperfecta) contra tontos, sinverg眉enzas y dementes en caso de que accedan a las posiciones de poder. Sea cual sea la salud mental de Vladimir Putin, est谩 claro que falta tal protecci贸n en el sistema pol铆tico ruso.

驴Por qu茅 tan pocas protestas en Rusia?

A veces se escuchan cr铆ticas contra los ciudadanos rusos que no se rebelan para detener la guerra: cuanto m谩s al este de Europa, m谩s abundantes se vuelven estas cr铆ticas. Hay que se帽alar de inmediato que muchos rusos protestan, incluso en las condiciones del r茅gimen pol铆tico ruso. Pero el hecho de que estas protestas no sean tan masivas como cabr铆a esperar se explica por dos mecanismos principales: la propaganda y la represi贸n.

En primer lugar, los medios de comunicaci贸n en Rusia est谩n muy polarizados; la mayor铆a de los principales medios de comunicaci贸n, especialmente la televisi贸n, est谩n controlados por las autoridades o por personas cercanas a las 茅lites gobernantes. Tomemos el ejemplo de los tres grandes canales de televisi贸n con emisi贸n nacional: Rossiya 1 pertenece al gobierno ruso; la propiedad mayoritaria del Primer canal se comparte entre el Estado y el holding Grupo Nacional de Medios (NMG) propiedad de empresas p煤blicas y de oligarcas cercanos al poder; y NTV es propiedad de Gazprom Media, una filial de Gazprom, una empresa p煤blica de propiedad mayoritaria del estado.

El Grupo Nacional de Medios, fundado por Yuri Kovaltchuk, empresario cercano a Vladimir Putin desde principios de la d茅cada de 1990, y Gazprom Media poseen muchos canales de televisi贸n m谩s peque帽os y otros medios. Los medios controlados por el Estado contin煤an difundiendo informaci贸n que afirma que el ej茅rcito ruso est谩 a punto de liberar Ucrania, o al menos sus partes orientales, de los nazis; que Ucrania se estaba preparando para atacar primero, que las tropas rusas est谩n luchando de hecho contra las de la OTAN, que hab铆a laboratorios estadounidenses en Ucrania donde se desarrollaban armas biol贸gicas nocivas solo contra los rusos (porque estos tienen un 芦c贸digo gen茅tico禄 particular) etc鈥 Al mismo tiempo, los medios cr铆ticos con las autoridades son censurados y reprimidos; por ejemplo, la redacci贸n de Novaya Gazeta, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2021, ha dejado de publicar el peri贸dico.

Por otro lado, en el caso de que alguien se atreva a protestar en Rusia, la represi贸n se aplica inmediatamente. Seg煤n la ONG OVD-Info, que centraliza la informaci贸n sobre las acusaciones por el ejercicio de la protesta, a mediados de octubre de 2022, 19.335 personas fueron detenidas por participar en manifestaciones contra la guerra y contra la movilizaci贸n militar, y se iniciaron casos penales contra 312 personas, incluidos conocidos periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la oposici贸n.

La falta de manifestaciones masivas no deber铆a interpretarse como un signo de apoyo incondicional a la guerra por parte de los ciudadanos rusos, sino m谩s bien como un efecto de dos caracter铆sticas del r茅gimen autoritario: el bloqueo del debate p煤blico y la represi贸n contra la disidencia.

As铆, los par谩metros del r茅gimen pol铆tico ruso permiten dar sentido a muchas preguntas sobre la guerra en Ucrania que pueden perturbar. Y desde el punto de vista de las razones de la guerra, as铆 como de su puesta en pr谩ctica o de la respuesta de los diferentes grupos sociales, estas razones internas permiten explicar racionalmente un conflicto que parece irracional si nos limitamos a un an谩lisis en t茅rminos de las relaciones exteriores.

Puede parecer c铆nico, pero no ser铆a la primera vez que consideraciones de dominaci贸n y conservaci贸n del poder dentro de un estado est谩n detr谩s de un conflicto internacional; este art铆culo solo subraya sus mecanismos particulares, en la tragedia que se est谩 jugando ante nuestros ojos.

Notas:

[1] Juan J. Linz, 鈥淎n Authoritarian Regime: The Case of Spain鈥, en E. Allardt, Y. Littunen, (eds), Cleavages, Ideologies y sistemas de partidos. Contribuciones a la Sociolog铆a Pol铆tica Comparativa, Helsinki, The Academic Bookstore, 1964, p. 255 [traducci贸n: Guy Hermet, 鈥淎utoritarismo, democracia y neutralidad axiol贸gica en Juan Linz鈥, Revista Internacional de Pol铆tica Comparada, 2006/1, vol. 13, p. 86-87.

[2] Guy Hermet, 鈥淓l autoritarismo鈥, en Madeleine Grawitz, Jean Leca (dirs), Tratado de ciencia pol铆tica. Vol. 2: Los reg铆menes pol铆ticos contempor谩neos, Par铆s, PUF, 1985, p. 271.

[3] La actuaci贸n en la catedral de Cristo Salvador tuvo lugar el 21 de febrero de 2012. Dos miembros del grupo fueron detenidas el 3 de marzo, la v铆spera de las elecciones.

[4] Andrei Soldatov e Irina Borogan, Los herederos del KGB. Encuesta sobre los nuevos boyardos, Par铆s, Les Peregrines, 2011. Publicado por primera vez en ingl茅s: Andrei Soldatov, Irina Borogan, The New Nobility: The Restoration of Russia鈥檚 Security State and the Enduring Legacy of the KGB, New York, Public Affairs, 2010.

Yauheni Kryzhanouski. Doctor en Ciencias Pol铆ticas, es investigador del Centro de Estudios Europeos (SAGE) de la Universidad de Estrasburgo, Francia.

Fuente: https://aoc.media/analyse/2022/11/2…

Traducido para Sin Permiso por G. Buster

Tomado de: https://rebelion.org/del-autoritari…