Del despojo de las tierras al infierno industrial: las y los habitantes de Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago resisten en Jalisco

08 abr 2021

Foto: Darwin Franco

En el quinto conversatorio de la serie Di谩logos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organizaci贸n Otros Saberes de la Asociaci贸n de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geogr谩fica de Jalisco.

Ellas y ellos est谩n sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos

Samantha Anaya / Zona Docs

芦Para Mezcala la tierra es todo禄

La historia de Mezcala 芦se explica con la lucha de su territorio禄, pues desde hace 500 a帽os sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirm贸 Roc铆o Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.

Moreno narr贸 que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) 芦fue de los m谩s violentados, porque se esclaviz贸 a gran parte de su poblaci贸n禄. Por esta misma raz贸n, ahora s贸lo 芦se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes禄.

La comunera expuso, adem谩s, que el exterminio de los pueblos originarios gener贸 la p茅rdida de su lengua, por lo que lo 煤nico que les qued贸 fue refugiarse en su tierra:

鈥淧or eso dec铆amos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonizaci贸n. Esto nos da orgullo e identidad禄.

Por otro lado, en los 煤ltimos 15 a帽os los conflictos han sido en contra el 芦desarrollo禄 inmobiliario, el cual ha contribuido enormemente a contaminar el agua y el aire, lo que a su vez ha obligado a parte de las y los habitantes a desplazarse:

芦El lago est谩 lleno de qu铆micos y desechos. Con forme empez贸 la contaminaci贸n, la gente se ha ido, pues han aumentado los casos de enfermedades renales y respiratorias禄, declar贸 Moreno.

Actualmente, la lucha por la defensa de sus tierras est谩 puesta en diversos litigios legales que enfrentan desde hace 20 a帽os en contra de un empresario de Guadalajara, 鈥渓a comunidad est谩 por recuperar sus tierras. Si Mezcala pierde sus tierras -como perdi贸 su lengua- desaparece nuestra cultura禄.

Esta extensi贸n geogr谩fica, que comprende un total de 3 mil 600 hect谩reas, es donde las y los habitantes de Mezcala pueden vivir y practicar sus danzas; oficios milenarios; probar y elaborar sus platillos; sus creencias; ritos para la cosecha, para la lluvia; y donde cuentan con un gobierno tradicional. Roc铆o puntualiz贸 que, tal y como Mezcala, muchas otras comunidades afrontan problem谩ticas similares,pero esto no es lo 煤nico que les une, sino tambi茅n, y m谩s importante a煤n, la solidaridad y la empat铆a.

La indiferencia del Estado mexicano ante los problemas de las comunidades

Manuel Jacobo, periodista y comunero de Mezcala, denunci贸 que las muertes de algunas y algunos habitantes de las comunidades de la cuenca del r铆o Santiago por enfermedades renales han sido pasadas por alto por las autoridades en m谩s de una ocasi贸n por varios a帽os.

Asimismo, expuso que, en 1995, el doctor Miguel 脕ngel Ruiz llev贸 a cabo una investigaci贸n, la cual arroj贸 que: las y los beb茅s que nac铆an en esos a帽os mor铆an minutos despu茅s de nacer, por lo que, notific贸 a la Secretaria de Salud y la respuesta que obtuvo el m茅dico, por parte de esta instancia gubernamental, fue 芦no tienes derecho a investigar esto禄. Despu茅s de dicho suceso 芦el caso qued贸 en el olvido, no se hizo nada禄 coment贸 Jacobo.

Luego de 15 a帽os, en el a帽o de 2010 acudi贸 a la comunidad una reportera de La Jornada, quien al enterarse y documentar la cantidad de personas que padec铆an enfermedades renales, en la comunidades aleda帽as a la cuenca del r铆o, cuestion贸 y se帽al贸 al Secretario de Salud de ese periodo, Alfonso Petersen. Sin embargo, la respuesta de este funcionario fue 芦que era una iron铆a las cifras, porque la enfermedad hab铆a aumentado en todo el pa铆s禄, relat贸 Manual Jacobo.

En contraste, el comunero comparti贸 que s铆, la cifra de padecimientos de enfermedades renales hab铆a aumentado tambi茅n en la comunidad, al punto en que las enfermas y los enfermos 鈥測a eran alguien que yo conoc铆a: mi primo, su hermano, amigos鈥, coment贸.

Otra de las cuestiones que evidenciaban la negligencia de las autoridades para investigar y tratar el problema fueron las edades de las personas que fallecieron, expres贸 el periodista.

鈥淐asi todos eran ni帽os de entre 5 y 14 a帽os, cuando usualmente quienes padecen este tipo de enfermedades son adultos mayores鈥.

Despu茅s de la intervenci贸n de algunas y algunos periodistas, as铆 como de diversos actores de la sociedad civil, la situaci贸n se comenz贸 a difundir, lo que incomod贸 a los diferentes niveles de gobierno, quienes a su vez 鈥渢omaron sus propias acciones鈥, advirti贸 durante el conversatorio:

鈥淩ealizaron 1,700 pruebas a ni帽as y ni帽os en Agua Caliente, pero la afecci贸n estaba, y sigue estando, en casi todos los pueblos de la Riviera de Chapala. A pesar de que la mayor铆a result贸 positivo en la prueba, no se hizo nada y la gente se segu铆a muriendo, sin haber recibido la m铆nima atenci贸n鈥.

Al respeto, Jacobo afirm贸 que el 29 de marzo de 2016 la Secretaria de Salud declar贸 ante el Congreso del Estado de Jalisco que no se iban a incorporar los medicamentos para tratar enfermedades renales al Fondo de Protecci贸n contra Eventos Catastr贸ficos, ya que el costo era muy alto, decisi贸n que dej贸 desprotegida a la poblaci贸n en Mezcala que no contaba con seguridad social:

鈥淓sto dec铆a mucho, porque Mezcala, San Pedro y la mayor铆a de la regi贸n est谩 habitada por agricultores y pescadores, por lo que alrededor de 600 enfermos renales no contaban con tratamiento. La situaci贸n sigue y no se les otorga medicamento. Ellos mismos deben de buscar la forma de conseguir el medicamento, porque el gobierno no est谩 haciendo absolutamente nada鈥.

La hemodi谩lisis, uno de los tratamientos para las enfermedades renales, tienen un costo que ve desde $4,000 a $5,000 (pesos mexicanos) semanales. Sin embargo, 鈥渁lgunas familias tienen 2 o hasta 3 enfermos renales鈥, afirm贸 Jacobo.

En un intento por 鈥渢omar acciones para solucionar este problema鈥, se han aprobado proyectos para destinar recursos para 鈥渁poyar鈥 a quienes padecen de esta afecci贸n, pero la realidad es que estos recursos 鈥渟e quedan en las organizaciones, a los enfermos nunca les llega nada鈥 finaliz贸.

鈥淓l dinero se antepone a nuestras vidas鈥

Por su parte, la licenciada en biolog铆a Graciela Gonz谩lez expuso la situaci贸n que enfrentan las y los habitantes de El Salto en el 谩rea industrial alrededor de la cuenca del r铆o. Los altos niveles de contaminaci贸n que ha dejado la actividad industrial han desembocado en 鈥渦na situaci贸n irreparable para el territorio y sus habitantes鈥, afirm贸 Gonz谩lez.

La continua explotaci贸n de los recursos naturales, la construcci贸n desmedida de fraccionamientos (contaminaci贸n dom茅stica) y la mala gesti贸n del Estado han provocado una 鈥渄evastaci贸n y muerte sistem谩tica鈥.

Entre las consecuencias que afectan la salud de las comunidades que viven en esta misma 谩rea est谩 el 鈥渢ener que aguantar olores nauseabundos, deforestaciones masivas y el ver nuestros medios de subsistencia extintos鈥, sentenci贸.

La bi贸loga tambi茅n refiri贸 que, en la historia de la humanidad, hay cientos de ejemplos de 鈥減ueblos devastados por la contaminaci贸n, por la extensi贸n鈥. En este caso, la manera en c贸mo las y los habitantes de la cuenca en el municipio de El Salto han resistido y luchado por sus derechos humanos es muestra de ello:

鈥淓st谩n haciendo denuncias, expresando nuestro grito de desesperaci贸n hac铆an el Estado que no quiere o铆rnos; aprendimos a sostener nuestra palabra鈥.

Al mismo tiempo, Gonz谩lez puntualiz贸 que esta lucha por exigir justicia para ellas y ellos no fue un camino f谩cil y sin obst谩culos, pues tuvieron que resistir a la invalidaci贸n, ya que cada vez que alguna o alguno de los habitantes interpon铆an una denuncia les exig铆an presentar pruebas para avalar dicha denuncia:

鈥淒ec铆amos que no ten铆amos por qu茅 cargar con evidencia de una situaci贸n real y que tiene nombre y apellido. Por ello, tuvimos que politizarnos, aprender de leyes, porque el dinero se antepone nuestras vidas鈥.

Otras de las consecuencias que ha generado el 鈥減rogreso鈥 mal entendido, en la vida de cada una de estas personas, es 鈥渓a p茅rdida de la esperanza鈥 de un futuro seguro, se帽al贸 la bi贸loga:

鈥淗an convertido un para铆so en un infierno industrial. 驴Para qui茅n se qued贸 el para铆so? Para los industriales, apoyado por una impunidad corporativa, porque las leyes est谩n hechas a modo y el Estado no tiene intenci贸n de cambiarlas鈥.

驴Cu谩les son los capitales que se encuentran en la zona industrial de El Salto?

En tanto, Sof铆a Encino, integrante de Un Salto de vida, se帽al贸 cu谩les son algunos de las nacionalidades de las empresas e industrias que cuentan con f谩bricas de producci贸n en esta 谩rea del municipio.

El Salto pertenece a una regi贸n m谩s amplia de corredores industriales en el Occidente de M茅xico, lo que le posiciona como el segundo corredor m谩s importante del pa铆s. Por ello, los principales capitales que invierten en esta 谩rea industrial del pa铆s vienen de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Jap贸n,principalmente.

De las 700 empresas que se encuentran instaladas en este corredor la gran mayor铆a, se帽al贸 Encino:

鈥淣o son de consumo final, sino que son parte de una cadena de producci贸n: hay electr贸nicas, instru铆as qu铆micas, muebleras, textil, y de todas estas muchas se dividen en otras empresas peque帽as que se hacen pasar por empresas nacionales, pero muchas se valen de los tratados internacionales para declararse como 鈥榚mpresas socialmente responsables鈥, y usan a las empresa peque帽as para tapar y ocultar todas las violaciones que cometen鈥.

El Salto es el segundo municipio del estado que m谩s aporta al PIB, pero 鈥渢ambi茅n es el m谩s pobre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por eso est谩 perfilado para producir mano de obra barata鈥, denunci贸 Sof铆a Encino.

Respecto a las denuncias que ella y su mam谩, Graciela Gonz谩lez, junto con otras y otros habitantes del 谩rea han realizado ante este contexto, resalt贸 el referente a la termoel茅ctrica que se ten铆a planeado instalar en Juanacatl谩n. Lamentablemente, aunque acudieron con la presidenta municipal de Juanacatl谩n, Adriana Cort茅s Gonz谩lez, para exponerle el riesgo y las consecuencias ambientales que generar铆a este megaproyecto para la salud de quienes habitan en esta zona, ella desde帽贸 y minimiz贸 el riesgo:

鈥淓lla nos dijo que por qu茅 nos quejamos de tener uno o dos enfermos renales en casa, cuando 鈥榮omos鈥 el motor econ贸mico del pa铆s, entonces que eso era un sacrificio que val铆a la pena鈥.

La lucha de estas comunidades no cesa ni cesar谩 hasta que estos proyectos de 鈥渄esarrollo鈥 dejen de amenazar la salud y el bienestar de las y los habitantes y del medio ambiente: 鈥渆n la medida en que entendamos los problemas se podr谩 hacer algo, pero el capitalismo mata鈥, finaliz贸 Roc铆o Moreno.