–

De parte de Amor Y Rabia November 20, 2021 95 puntos de vista

1. GOBERNANTES DIVIDIDOS

En 1381, los londinenses estaban resentidos por la autoridad de la Corona sobre Londres, con un sistema legal de la monarqu铆a compitiendo con las autoridades de Londres por el control del poder judicial. Hubo rumores de que el alcalde de Londres ser铆a reemplazado por alguien nombrado por la Corona. Esto signific贸 que la clase dominante estaba dividida contra s铆 misma y era m谩s lenta en su capacidad de responder a la amenaza a su poder representada por la Revuelta Campesina. La mayor parte del ej茅rcito y sus comandantes se encontraban en Francia, y Londres solo ten铆a unos pocos cientos de hombres armados. Los se帽ores locales no actuaron en parte por cobard铆a, pero tambi茅n porque, seg煤n la ley inglesa, solo el rey pod铆a convocar a las milicias locales o ejecutar legalmente a los rebeldes, y el rey y sus ministros eran d茅biles, indecisos, arrogantes y, lo m谩s importante, subestimaron por completo a los rebeldes.

Hoy Londres es una ciudad abrumadoramente en manos de consejos locales administrados por los laboristas, que controlan 20 de las 33 autoridades locales, y la Autoridad del Gran Londres tiene un alcalde laborista; sin embargo, al mismo tiempo, Londres es la sede del gobierno conservador, el hogar de la monarqu铆a brit谩nica y, hasta que el Brexit entre en vigor, es la capital financiera del capitalismo mundial, la City de Londres. Aunque los dos principales partidos pol铆ticos comparten una lealtad inquebrantable al capitalismo monopolista y a la pol铆tica del neoliberalismo, su odio mutuo los ha dejado ciegos al odio de la clase de personas que ambos desprecian y que componen la parte de la poblaci贸n m谩s grande e invisible del Reino Unido, algunos de los residentes m谩s pobres de los cuales viven en la capital. El caos que sigui贸 al refer茅ndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Uni贸n Europea, cuando el gobierno careci贸 de un primer ministro durante varias semanas y la oposici贸n leal de Su Majestad consider贸 oportuno iniciar un desaf铆o a su propio liderazgo, fue un momento comparable de debilidad de la autoridad. Desafortunadamente, la reacci贸n popular, bajo la direcci贸n de la propaganda de la clase dominante, se limit贸 casi por completo a las protestas de la clase media contra el refer茅ndum, por lo que no vio la oportunidad que este vac铆o de poder presentaba para el levantamiento de la clase trabajadora, y por eso no vio la oportunidad que este vac铆o de poder presentaba para el levantamiento de la clase trabajadora.y por eso no vio la oportunidad que este vac铆o de poder presentaba para un levantamiento de la clase trabajadora.

2. APELACIONES A LA AUTORIDAD

Durante 1377, comenzaron a estallar las protestas en el sureste y suroeste de Inglaterra. Conocidas como el Gran Rumor (Great Rumour), los trabajadores rurales se organizaron en grupos de protesta y se negaron a trabajar para sus se帽ores, argumentando que, seg煤n el Domesday Book, que hab铆a sido compilado para permitir a Guillermo el Conquistador cobrar impuestos a su pueblo reci茅n conquistado, estaban exentos de los servicios laborales feudales. Se hicieron apelaciones y peticiones tanto a los tribunales de justicia como al rey Ricardo II, pero no tuvieron 茅xito. Cuatro a帽os m谩s tarde, los campesinos aparecieron a las puertas de Londres armados con palos, horquillas, mayales, guada帽as, garfios, cuchillos, palos, martillos, hachas de madera y arcos largos, todos los cuales estaban f谩cilmente disponibles para la clase campesina. De repente, el rey estaba dispuesto a recibirlos.

Hoy, el Domesday Book ha sido evocado de nuevo, no por los manifestantes sino por los abogados, el Ministro de Hacienda, el alcalde de Londres y la Comisi贸n de Tierras de Londres, que ha elaborado un registro de la propiedad de todas las tierras en desuso en Londres, incluidas las fincas del consejo y la asociaci贸n de vivienda en las que viven alrededor de 2 millones de londinenses, para preparar su conversi贸n en propiedades de inversi贸n para el capital internacional. Y, una vez m谩s, los manifestantes y las autoridades amenazadas por este llamado Domesday Book del siglo XXI鈥 han enviado llamamientos y peticiones a las autoridades que planean derribar sus casas y, al igual que el rey Ricardo II y sus ministros, esas autoridades se han negado a escucharles. Es una regla de la pol铆tica que solo un oponente sobre el que tienes alg煤n poder escuchar谩 tus demandas; las peticiones nunca conmovieron a las personas despiadadas, y mucho menos hacer concesiones.

3. EXIGENCIAS DE LA AUTORIDAD

Enfrentado a miles de campesinos enojados que ejecutaron a sus ministros y quemaron sus palacios, Ricardo II cedi贸 a cada una de sus demandas cuando se reuni贸 con ellos el 14 de junio en Mile End. Estas demandas inclu铆an el fin del trabajo en servidumbre, la libertad de vender sus productos en el mercado en lugar de a un se帽or, la reducci贸n de la renta de la tierra en todo el pa铆s a una tarifa fija anual de 4 peniques el acre y la amnist铆a para los rebeldes. Los campesinos no eran tontos e insist铆an en que el rey redactase y firmase las Cartas o Decretos Reales. Pero fueron extremadamente cr茅dulos al confiar en la palabra de un caballero, y m谩s a煤n, de un rey, y tras ser derrotados, el ni帽o-rey se present贸 ante su Parlamento, asegur贸 que hab铆a firmado los documentos bajo coacci贸n y los parlamentarios derogaron obedientemente cada una de las concesiones que hab铆a hecho. Lo primero que deber铆an haber hecho los campesinos era matar al Rey, como hab铆an hecho con sus ministros, obispos y el resto de administradores de su reino de explotaci贸n. No hacerlo fue la causa 煤ltima de su derrota.

De manera similar, hoy en d铆a, las demandas hechas por los manifestantes a las autoridades para abolir su autoridad son evidentemente contradictorias. Ninguna clase dominante en la historia ha renunciado voluntariamente a su propio poder, y nunca lo har谩. De la misma manera, las demandas de los liberales y socialdem贸cratas de jugar con el capitalismo, de suavizar sus efectos m谩s duros mientras se mantienen sus bases econ贸micas, delata una ignorancia fundamental de c贸mo funciona el capitalismo. El capitalismo no funciona mediante la producci贸n de riqueza, como nos dicen constantemente los capitalistas, sino mediante la producci贸n de una pobreza que garantiza un excedente de trabajo mal pagado que produce esa riqueza, cuya distribuci贸n desigual, tanto el trabajo como la riqueza que produce, corresponde defender y mantener a la polic铆a y el ej茅rcito. Si queremos derrocar esta desigualdad, tenemos que derrocar la fuente de la desigualdad, comenzando por su cabeza. Los revolucionarios no exigen, derrocan y crean un mundo nuevo.

4. ACCI脫N DIRECTA

Lo que distingui贸 al Gran Rumor de 1377 de la Revuelta de los Campesinos de 1381 fue que esta 煤ltima comenz贸 con el ataque a John Bampton, miembro del Parlamento por Hampshire y Juez de Paz, cuando lleg贸 a Brentwood en Essex el 30 de mayo y trat贸 de cobrar el Poll Tax que no se hab铆a pagado en los pueblos de los alrededores. Tom Baker, el representante de Fobbing, le dijo que su pueblo ya hab铆a pagado sus impuestos y no iba a pagar m谩s (de donde viene el t茅rmino 鈥榝obbed off鈥, enga帽ado), y cuando Bampton orden贸 el arresto de Baker, los campesinos le expulsaron a el y a sus sargentos fuera de la ciudad. Cuando regresaron al d铆a siguiente con hombres armados, los campesinos, que hab铆an tomado la precauci贸n de armarse, atacaron y asesinaron a varios empleados y jurados.

Hoy, hacer marchas, manifestarse, protestar y todas las dem谩s actividades obsoletas de la izquierda liberal se han convertido en una actividad puramente formal, simb贸lica, es decir, se han convertido en la autoexpresi贸n de las clases medias. Ni son un ajuste de cuentas constitucional (raz贸n por la cual a nuestros l铆deres elegidos democr谩ticamente realmente no les importa cu谩ntas personas se manifiesten contra ellos) ni una amenaza pol铆tica, no solo por el creciente poder de la polic铆a, el ej茅rcito y otras fuerzas de seguridad, sino porque, salvo raras excepciones, la masa de personas que se manifiesta lo hace sin intenci贸n o capacidad de utilizar su n煤mero como fuerza pol铆tica. Lo que una vez fue, hace mucho tiempo, una demostraci贸n del poder de la clase trabajadora, se ha convertido desde hace alg煤n tiempo en poco m谩s que una muestra de desaprobaci贸n. Y a los pol铆ticos, con ej茅rcitos a su disposici贸n, no les importa esa desaprobaci贸n.

Hist贸ricamente, las revoluciones que han triunfado han cruzado el punto sin retorno lo antes posible. En lugar de hacer que la protesta pierda la autoridad moral que tiene en la mente de los liberales, que no se cansan de hablarnos de la inutilidad de la violencia, la acci贸n directa hace que los que protestan se comprometan con todas sus consecuencias. Los rebeldes de 1381 ten铆an de hecho un c贸digo moral, y cuando entraron en Londres prohibieron los saqueos y ellos mismos castigaron a cualquiera que lo hiciera; pero esto no les impidi贸 rastrear y decapitar a cualquier persona relacionada con los ministros del Rey y la administraci贸n de sus odiadas leyes. Sin esta voluntad de ir m谩s all谩 de las peticiones y demandas, y defenderse de la violencia del Estado, la revuelta de 1381 habr铆a sido tan ineficaz como las protestas de 1377.

5. COMUNICACI脫N

El 4 de junio, cinco d铆as despu茅s de que comenzara la revuelta, los rebeldes celebraron una gran reuni贸n en Bocking, Essex, donde campesinos y l铆deres comunitarios de docenas de aldeas se reunieron y formularon su manifiesto, declarando que no tendr铆an m谩s gobernantes que ellos mismos, y con qu茅 fin se compromet铆an a ejecutar a los corruptos se帽ores del rey Ricardo II. A los ojos de los campesinos, eran ellos, y no el rey, los responsables de todas los sufrimientos y quienes hab铆an traicionado a Inglaterra. En la parte superior de su lista de traidores estaba el t铆o del rey, Juan de Gaunt, primer duque de Lancaster y hombre m谩s rico y odiado de Inglaterra, de quien se sospechaba hab铆a robado grandes cantidades del impuesto electoral y hab铆a amasado una fortuna equivalente a aproximadamente 90.000 millones de libras actuales. Tras 茅l estaba el Lord Canciller del Rey, Simon Sudbury, quien tambi茅n era el arzobispo de Canterbury, y que como tal hab铆a introducido el tercer impuesto. Y codo con codo con 茅l estaba el Lord Alto Tesorero del Rey, Sir Robert Hales, Gran Prior de los Caballeros Hospitalarios, personalmente responsable de recaudar el impuesto electoral. Contra tan poderosos oponentes, los rebeldes se encargaron de organizar su revuelta utilizando mensajes codificados, que enviaron a Kent, Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire y Londres; y desde el primer d铆a de la revuelta tuvieron como objetivo las mansiones, abad铆as, prioratos y palacios en los que se llevaban a cabo los registros de impuestos, derechos laborales y deudas, sabiendo que, aunque los recaudadores de impuestos podr铆an ser reemplazados en caso de que fracasara la revuelta, eso no podr铆a hacerse con los registros.

Hoy en d铆a, la capacidad de los manifestantes para comunicarse entre s铆 utilizando tecnolog铆a moderna facilita la coordinaci贸n de acciones de manera a煤n m谩s amplia; pero nunca debemos olvidar que nuestros tel茅fonos m贸viles son dispositivos de rastreo, nuestras computadoras port谩tiles son archivos personales para los servicios secretos y todos nuestros movimientos son registrados por la mayor densidad de camaras de vigilancia del mundo. Antes que sea un medio de comunicaci贸n, la tecnolog铆a es ante todo un medio de vigilancia, y los rebeldes siempre debemos usar lenguaje codificado y seud贸nimos, porque si las cosas van mal, los nombres de los manifestantes incluidos en las comunicaciones o identificados por traidores se usar谩n para rastrearlos y castigarlos. Los nombres de 110 rebeldes de Essex que atacaron el Templo Cressing de los Caballeros Hospitalarios el 10 de junio, y de m谩s de 500 rebeldes que atacaron el Palacio Saboya de Juan de Gante tres d铆as despu茅s, fueron registrados por las autoridades, y sufrieron un castigo extremo y desproporcionado por parte de una clase gobernante vengativa.

Del mismo modo, las sentencias de prisi贸n impuestas a 945 de los 2.770 manifestantes que protestaban contra el asesinato a tiros por la policia de Mark Duggan en 2011 fueron casi cuatro veces m谩s largas que los delitos comparables del a帽o anterior, y dos tercios permanecieron bajo custodia en espera de juicio. Dos j贸venes recibieron sentencias de c谩rcel de cuatro a帽os tan solo por incitar en las redes sociales a un mot铆n que nunca ocurri贸, mientras que otro recibi贸 una sentencia de 6 meses por robar una botella de agua por valor de 3,50 libras esterlinas. Si cree que el poder judicial no form parte de la guerra de clases, deber铆a pensarlo nuevamente y recordar que el 71% de los jueces superiores fueron a escuelas privadas, y el 75% a las universidades de Oxford y Cambridge. Al defender la resistencia en cualquier medio de comunicaci贸n que pueda presentarse como prueba en un tribunal de justicia, por lo tanto, debemos tener cuidado (como he hecho en este art铆culo) de no defender nunca nada que pueda utilizarse para procesarnos, silenciarnos o encarcelarnos.

6. SOLIDARIDAD

Por casualidad, al mismo tiempo que comenzaba la revuelta de Essex, Sir Simon de Burely, el alguacil del castillo de Dover y uno de los hombres m谩s influyentes en la corte del rey Ricardo, hab铆a arrestado a un hombre en Kent llamado Robert Belling. II. Burely afirm贸 que Belling era un siervo fugitivo de sus tierras y lo encarcel贸 en el castillo de Rochester. Enfurecida, la poblaci贸n local se reuni贸 en Dartford el 5 de junio, justo cuando les lleg贸 la noticia del levantamiento de Essex. Desde all铆 marcharon hacia Maidstone, donde irrumpieron en la c谩rcel y llegaron al castillo de Rochester al d铆a siguiente. Frente a la multitud enojada, el agente del rey abri贸 las puertas y Belling fue liberado. No solo eso, sino que muchos de los campesinos y ciudadanos locales se unieron a la revuelta, incluido el alguacil del castillo de Rochester.

Lo mismo sucedi贸 cuando los rebeldes de Kent llegaron al Puente de Londres el 12 de junio y fueron admitidos en la ciudad sin resistencia; cuando los rebeldes de Essex, el mismo d铆a, eran dejados pasar por Aldgate por los guardias de la ciudad; y cuando una fuerza de 400 rebeldes al mando de Johanna Ferrour, uno de los l铆deres de los rebeldes de Kent de Rochester, irrumpi贸 en la Torre de Londres el 14 de junio y encontr贸 su puente levadizo derribado y la puerta enrejada levantada. Seguro detr谩s de dos hileras de muros y la propia fortaleza, parte de la raz贸n por la que los guardias eran tan complacientes era que, mientras el rey acced铆a a las demandas de los rebeldes en Mile End, su canciller y tesorero, odiados universalmente, se escond铆an en su interior, junto con John Legge, sargento real y creador del Poll Tax y la llamada 鈥減rueba de la pubertad鈥, y William Appleton, m茅dico de John of Gaunt. Los cuatro fueron llevados a Tower Hill y decapitados, y sus cabezas desfilaron por la ciudad antes de quedar puestas, como lo hab铆an estado antes las cabezas de tanta gente com煤n, en las entradas al Puente de Londres. Los rebeldes tambi茅n encontraron al hijo de Juan de Gante, el futuro rey Enrique IV de quien desciende el actual duque de Beaufort, y estaban a punto de ejecutarlo cuando una guardia real intercedi贸 y los convenci贸 de que mostraran misericordia. Enrique IV no devolver铆a el favor al reprimir sangrientamente las numerosas rebeliones contra su gobierno, incluida la revuelta de Gales por la independencia entre 1400 y 1415.

No importa cu谩n peque帽a sea en n煤mero y recursos una rebeli贸n en sus inicios. si transmite su atractivo a la clase trabajadora que maneja la maquinaria del estado, la apoyar谩n. La excepci贸n, por supuesto, son la polic铆a y el ej茅rcito, que representan la mayor barrera para un levantamiento popular y que son mantenidos por el estado precisamente con este prop贸sito y no, como se nos dice constantemente, para protegernos unos de otros o de otros. Pero la facilidad con la que los rebeldes, sin equipo de asedio ni nada m谩s que las armas m谩s b谩sicas, tomaron posiciones militares antes inexpugnables, tambi茅n muestra la posibilidad e importancia de tomar acciones directas contra leyes injustas y las instituciones que las imponen. No hay nada m谩s alentador para un pueblo oprimido que tener la justicia en sus propias manos y descubrir que ellos, y no sus se帽ores y amos, deciden las leyes bajo las cuales eligen vivir. El odio y la repugnancia generalizados hacia nuestro ex Canciller y Primer Ministro y su gabinete de arist贸cratas y millonarios hereditarios, que se rieron y rebiaron durante seis a帽os de austeridad y privatizaci贸n, no dio lugar a la misma suerte que corrieron sus antepasados; pero si hay una lecci贸n que aprender de la misericordia que los rebeldes le mostraron a Enrique IV, es que la clemencia no tiene cabida en la guerra de clases contra la tiran铆a.

7. LIDERAZGO

El 7 de junio, en una reuni贸n de rebeldes en Maidstone en Kent, Wat Tyler fue nombrado l铆der general de la rebeli贸n, que hasta entonces contaba con muchos l铆deres locales. Los cronistas sugieren que Tyler, cuyo nombre indica que era techador y comerciante, hab铆a servido en Francia como arquero y era un l铆der carism谩tico al que consideraban responsable de formular los objetivos pol铆ticos de la revuelta. Los rebeldes avanzaron hacia Canterbury, donde una vez m谩s entraron sin resistencia en la ciudad amurallada y el castillo el 10 de junio. El arzobispo se hab铆a escapado a Londres, por lo que los rebeldes lo depusieron en su ausencia y ejecutaron a cualquiera asociado con el Consejo Real. Se abri贸 la c谩rcel de la ciudad y se liber贸 a los prisioneros. A la ma帽ana siguiente, Tyler encabez贸 una marcha sobre Londres con varios miles de rebeldes, mientras otra fuerza rebelde se acercaba desde Essex. Estas fuerzas inclu铆an numerosas milicias de aldea que hab铆an sido encarceladas por negarse a luchar en Francia y ahora se unieron a la revuelta que las hab铆a liberado. Aunque compuestos mayoritariamente por campesinos, los rebeldes inclu铆an aldeanos, comerciantes, hombres libres y mercaderes, y estaban dirigidos por l铆deres comunitarios ya existentes que ten铆an el respeto y la confianza de la gente.

Desafortunadamente, el nombramiento de Tyler como comandante general de los rebeldes -lo que permiti贸 una mayor coordinaci贸n de la revuelta, con ambas armas llegando a las puertas de Londres el 12 de junio- tambi茅n hizo que la protesta fuera vulnerable a la p茅rdida de autoridad y mantenimiento del liderazgo en caso de su muerte. Los ministros del Rey, que entend铆an esta jerarqu铆a de liderazgo mejor que los campesinos, lo reconocieron; y cuando Tyler pidi贸 m谩s demandas al rey, acordaron reunirse con 茅l en Smithfield el 15 de junio con la condici贸n de que se acercara al rey el solo. Al no reconocer la vulnerabilidad de su propia posici贸n como l铆der de los rebeldes, o que con la concesi贸n de las cartas reales la mayor铆a de los rebeldes de Essex hab铆an abandonado la ciudad, dejando a las fuerzas rebeldes considerablemente m谩s d茅biles, Tyler, sin embargo, hizo demandas que afectaban a los cimientos sociales y econ贸micos de Inglaterra que sobreviven hasta el d铆a de hoy. Estas inclu铆an la libertad de todos los hombres de la servidumbre; que los tribunales de justicia y las fuerzas policiales locales fueran gobernados por las propias comunidades; la abolici贸n del alto clero y la aristocracia, adem谩s del Rey; y finalmente la redistribuci贸n de la inmensa riqueza de los se帽ores y obispos entre la gente com煤n.

脡sta era la se帽al que estaba esperando la casa del rey. Primero, Sir John Newton insult贸 a Tyler, llam谩ndolo ladr贸n; luego, bajo el mando de William Walworth, el alcalde de Londres, hombres armados atacaron a Tyler. Aunque gravemente herido, Tyler logr贸 escapar y se refugi贸 en el Priorato de San Bartolom茅, pero fue arrastrado y decapitado delante de los rebeldes. Por esta traici贸n, llevada a cabo bajo la bandera negra de la tregua, Walworth fue nombrado caballero por el Rey, y hoy una estatua del Lord Mayor se encuentra en el Viaducto de Holborn, cerca del lugar donde orden贸 el asesinato de Wat Tyler.

El papel del liderazgo es uno de los temas m谩s cuestionables hoy en d铆a, ya que abundan los ejemplos negativos en nuestra pol铆tica. Entre las organizaciones de izquierda domina la elecci贸n democr谩tica de l铆deres, el sometimiento de cada decisi贸n a un voto democr谩tico y el cuidado de que se siga el debido proceso en la sala de reuniones, si no en la calle -donde los manifestantes son vigilados por sus propios delegados, se sigue obedientemente a los l铆deres y el orden reina supremo-, y parece agotar cualquier energ铆a que los miembros de esa organizaci贸n puedan haber tenido alguna vez. Con los ejemplos que tenemos en todos los niveles de la vida p煤blica de la forma en que el p煤blico es manipulado con mentiras y propaganda para votar por los soci贸patas en el poder, es dif铆cil creer que sigamos depositando tanta fe en el proceso democr谩tico; o que las mediocridades que ocupan cargos p煤blicos, desde los l铆deres intercambiables de los gobiernos de Su Majestad hasta el alcalde de Londres y los l铆deres de nuestras autoridades locales, sean nuestros verdaderos l铆deres.

Fuera de estas estructuras democr谩ticas, los verdaderos l铆deres no son votados sino que surgen en funci贸n de la voluntad de la comunidad. Dentro de dicha comunidad, un l铆der puede presentarse para cumplir un papel, o puede ser colocado all铆 por sus camaradas, pero solo mantendr谩 esa funci贸n mientras sus habilidades y personalidad cumplan con sus requisitos. Por el contrario, la persona elegida para un cargo comparte una caracter铆stica definitoria con sus compa帽eros l铆deres, y esa es su voluntad de liderar. Es una obviedad sobre la clase pol铆tica que cualquiera que quiera ser l铆der deber铆a, por ese deseo, se descalificado para serlo. Cualquiera que haya sido parte de una comunidad genuina sabe que los l铆deres no son elegidos y que el coraz贸n de la comunidad a menudo puede estar en otra parte o en otra persona. Una de las definiciones y medidas de comunidad es que cada uno de sus miembros encuentra su propio papel en la comunidad y todos asumen la responsabilidad de sus acciones comunes. No se trata solo de que las comunidades sean experimentos y modelos de los que puedan surgir futuras formaciones sociales, sino tambi茅n de resistir la trampa en la que cayeron los rebeldes cuando, habiendo elegido un l铆der general, se hicieron vulnerables a su eliminaci贸n.

La polic铆a de hoy lo sabe tan bien como los hombres de armas de William Walworth. La pregunta que nunca dejan de hacerse primero cuando controlan las protestas es: 鈥溌縌ui茅n est谩 al mando?鈥 Las organizaciones democr谩ticas no necesitan responder, ya que invariablemente informaron y pidieron permiso a la polic铆a antes de su protesta; y sus discursos, escuchados por una multitud que asiente con la cabeza, son pronunciados por una orden preseleccionada de l铆deres elegidos democr谩ticamente a salvo de arrestos. Todo muy divertido. Por el contrario, quienes son identificados por la polic铆a como l铆deres por sus acciones son arrestados cada vez m谩s, mantenidos durante la noche en las celdas, acusados 鈥嬧媎e delitos fabricados y sometidos a todo el hostigamiento, a la intromisi贸n en su privacidad y los intentos de destruir su medio de vida que la polic铆a y los servicios legales pueden infligirle dentro de los l铆mites de la ley y, a menudo, fuera de ella. Tales t谩cticas sirven no solo para aplastar a individuos que de otro modo ser铆an activos y, al hacerlo, reducir su capacidad para liderar, sino tambi茅n para desviar la energ铆a de la comunidad de su objetivo hacia la defensa de sus l铆deres.

Despu茅s de dos milenios de dogma cristiano, el deseo de martirio tal vez est茅 todav铆a profundamente arraigado incluso en el m谩s ateo de nosotros; pero es importante que no nos dejemos someter a los escuadrones de asalto utilizados para convertir cada manifestaci贸n contra la autoridad del Estado en una demostraci贸n de su poder para detenernos y agredirnos impunemente. Una y otra vez vemos a manifestantes que se van de las manifestaciones cuando se creen una fantas铆a, como los campesinos de Essex que regresaron a casa cuando hab铆an retirado sus cartas del Rey, dejando a sus compa帽eros para ser atacados por la polic铆a, apaleados durante horas, sus datos personal tomados por la fuerza, sus portavoces y l铆deres capturados y arrestados por polic铆as que se hab铆an apartado de la multitud m谩s grande esperando este momento de indisciplina.Es importante para nuestra capacidad continua de protestar y actuar bajo leyes cada vez m谩s restrictivas y punitivas que nos esperan que las comunidades de protesta se organicen mucho mejor de lo que lo est谩n actualmente contra la polic铆a y defiendan a sus compa帽eros de la detenci贸n. Sin esa organizaci贸n, y la disciplina que requiere, los manifestantes, sin importar qu茅 lemas griten, no son mejores que los hippies, los liberales y los socialdem贸cratas.

8. NI DIOS NI AMO

Cuando los rebeldes irrumpieron en la prisi贸n de Maidstone, liberaron a John Ball, un ex p谩rroco de la iglesia St. James en Colchester y radical lolardo (movimiento pol铆tico y religioso precursor de la Reforma protestante, AyR) que hab铆a sido excomulgado y encarcelado por predicar que todos los hombres fueron creados iguales. Como hombre con letras, Ball jug贸 un papel crucial en la difusi贸n de la revuelta, y muchas de sus cartas a los l铆deres rebeldes a煤n sobreviven. Se dice que en su serm贸n a los rebeldes en Blackheath el 12 de junio plante贸 la pregunta: 鈥溌緿贸nde estaban los caballeros cuando Ad谩n cav贸 y Eva teji贸?鈥 (When Adam delved and Eve span, who was then a gentleman?) El mensaje de John Ball ten铆a la intenci贸n de acabar con la servidumbre y las jerarqu铆as de la Iglesia que separaban a los s煤bditos del Rey del Rey, pero no para abolir su soberan铆a, cuyo titular actual, insist铆a, fue designado divinamente. 隆Con el rey Ricardo y los verdaderos bienes comunes de Inglaterra! era su lema, al que los rebeldes obligaban a jurar lealtad a todos los que conocieron. Sin embargo, cualquiera que sea la igualdad que Ball predicaba a los comunes, cre铆a que todos los s煤bditos, excepto el soberano, eran iguales ante Dios. John Ball descubrir铆a exactamente lo debajo de Dios que estaban los s煤bditos del Rey + cuando, un mes despu茅s, su soberano divinamente designado lo hizo colgar, arrastrar y descuartizar en el mercado de St. Albans como advertencia a los dem谩s.

Fue la fatal lealtad y obediencia de los rebeldes al rey, algo que es en parte culpa de Ball, lo que contuvo los dedos de los arqueros en Smithfield, cuando sus flechas habr铆an podido matar al rey a su fuerza de no m谩s de 200 hombres de armas, y habr铆a sentado las bases para convertir su revuelta en una revoluci贸n. En cambio, el joven rey, seg煤n los cronistas, se declar贸 su l铆der y los condujo a Clerkenwell Fields. Una vez que los rebeldes estuvieron fuera de la ciudad, se alz贸 la milicia de Londres, y los campesinos, sin l铆deres y enfrentando una creciente oposici贸n armada, se retiraron a Essex.

No en vano, figuras del Partido Laborista, desde Morgan Phillips y John Smith hasta criminales de guerra como Tony Blair, han hablado de su Dios y afirman, con bastante precisi贸n, que su filosof铆a pol铆tica le debe m谩s al metodismo que al marxismo. Hoy, el Culto de Corbyn (se refiere a Jeremy Corbyn, jefe del Partido Laborista brit谩nico entre 2015 y 2020, AyR), un desarrollo aparentemente anacr贸nico bajo el capitalismo tard铆o, y en s铆 mismo una rebeli贸n de la clase media contra el declive de su nivel de vida, tiene un fervor religioso similar. Cegados por su fe en su salvador para liberarlos en el futuro, los seguidores de Jeremy Corbyn se niegan rotundamente a ver su traici贸n en el presente a la clase trabajadora que dice representar bajo el apelativo t铆picamente de clase media de 鈥済ente com煤n鈥 (ordinary people), y citan sus discursos propagand铆sticos en su defensa, al igual que los campesinos de Essex agitaban las cartas reales ante las espadas de los vengadores soldados del rey. Mientras tanto, los consejos laborales, con el respaldo de Corbyn, derriban nuestras urbanizaciones, venden tierras p煤blicas, criminalizan a las personas sin hogar y llevan a cabo un programa de privatizaci贸n.

En cualquier movimiento popular siempre habr谩 personas que act煤en por lo que ellos consideran caridad cristiana, sea lo que sea que eso signifique con respecto a la m谩s violenta y punitiva de las religiones; y los diversos grupos que componen el movimiento de la vivienda, las organizaciones ben茅ficas para personas sin hogar y las organizaciones activistas afiliadas al Partido Laborista en Londres no son diferentes. Pero debemos recordar que los cristianos, o cualquier otro creyente en una fuente divina de autoridad, y quiz谩s m谩s especialmente, los sumos sacerdotes del Partido Laborista, siempre son en 煤ltima instancia obedientes a los int茅rpretes de su fe, es decir, la autoridad de la clase dominante. No deber铆amos tener que referirnos a la Biblia para responder a la pregunta ret贸rica de John Ball cuando la experiencia vivida por la clase trabajadora es todo el conocimiento que necesitamos. 隆Ni Dios ni los amo! es nuestra consigna, y nunca debemos olvidarla.

9. PROPIEDAD DE LA TIERRA

La revuelta se hab铆a extendido r谩pidamente desde Essex, y el 13 de junio, el mismo d铆a en que los rebeldes marcharon hacia Londres, el pueblo se levant贸 en St. Albans en Hertfordshire, donde ten铆a viejos agravios contra el poder de la abad铆a. Al d铆a siguiente se reunieron con el abad, Thomas de la Mare, y exigieron que les liberase del gobierno de la abad铆a. Un grupo de rebeldes march贸 a Londres para apelar al rey, pero en cambio se reuni贸 con Wat Tyler, que para entonces estaba a cargo de la capital, y regresaron inspirados para emprender acciones directas contra la abad铆a. El 16 de junio, los rebeldes irrumpieron en la abad铆a, abrieron sus mazmorras y liberaron a los prisioneros, destruyeron sus registros fiscales, vaciaron el estanque de peces del abad, derribaron las vallas que rodeaban las tierras comunales, mataron y se comieron la caza y dividieron la tierra de la abad铆a entre ellos. Luego obligaron al abad a firmar estatutos que otorgaban la devoluci贸n de sus derechos de comuni贸n sobre la tierra robada por la Iglesia, perimitir pastar su ganado en sus pastos y recolectar le帽a de sus bosques, y daban libertad de pescar en sus r铆os y de cazar en su terrenos. Para entonces, sin embargo, Tyler ya hab铆a muerto y la revuelta ya estaba siendo reprimida.

En la actualidad, solo el 0,3% de nuestra poblaci贸n (160.000 familias) sigue poseyendo dos tercios de la tierra en el Reino Unido de Gran Breta帽a e Irlanda del Norte, lo que nos sit煤a en el segundo lugar del mundo tras Brasil como el pa铆s con la distribuci贸n de la tierra m谩s desigual. Este es el verdadero establishment, esta es la gente que es due帽a de Gran Breta帽a: no los inquilinos de unos edificios edificados sobre esa tierra, sino los propietarios de los 谩rboles, la hierba, el barro y las rocas, hasta el centro de la tierra y para siempre. No est谩 a la venta a ning煤n precio, y puedes ser tan rico como Dios y aun as铆 no comprarlo, por la sencilla raz贸n de que nunca se compr贸 en primer lugar. Fue entregado, a cambio del poder pol铆tico y las vidas de los hombres que murieron luchando por tomarlo, los reyes (en UK por ley el rey es el propietario 煤ltimo de todas las tierras del pa铆s, AyR).

Las familias propietarias de la tierra (los Beauchamps, D鈥橝rcys, FitzWilliams, Harcourts, Lyons, Mandevilles y Percys que la heredaron de sus padres y la dar谩n en herencia a sus hijos) son en su mayor铆a normandos, o al menos anglo-normandos, descendientes de las aproximadamente noventa familias que ataron sus estandartes al m谩stil de Guillermo el Conquistador y lucharon con 茅l en Hastings, y luego administraron el sistema feudal que introdujo cuando ganaron. La mitad del pa铆s qued贸 en manos de 190 hombres, una cuarta parte en manos de apenas 11 hombres. Hoy en d铆a, el duque de Buccleuch posee 250.000 acres, el duque de Northumberland 135.000 acres, el duque de Westminster 133.000 acres, el conde de Lonsdale 70.000 acres, el duque de Cornwall 135.000 acres y el duque de Lancaster 45.500 acres, siendo estos dos 煤ltimos mejor conocidos como el Pr铆ncipe de Gales y la Reina Isabel II, quien tambi茅n posee 70.000 acres m谩s en las propiedades de Balmoral y Sandringham (un acre equivale aproximadamente a 0,5 hect谩reas, la cent茅sima parte de un kil贸metro cuadrado; la provincia de Valladolid, por ejemplo, tiene 8.111 km虏, lo que equivale a 811.100 hect谩reas o 2 millones de acres, y toda Inglaterra tiene una superficie de 130.000 km虏, AyR).

Pero, de hecho, toda la tierra en el Reino Unido de Gran Breta帽a e Irlanda del Norte es propiedad formal de la Corona, luego arrendada al Gobierno, la Iglesia de Inglaterra, Oxford, Cambridge y Eton, el Ministerio de Defensa, el National Trust, el Forestry Commission, los descendientes degenerados de unos cientos de se帽ores normandos y varios miles de corporaciones privadas. No existe tal cosa como tierra de propiedad p煤blica, lo que en s铆 mismo es un nombre que lleva a error. La tierra de bienes comunales (Common land), otro t茅rmino mal entendido, se refiere a los derechos del pueblo sobre la tierra adyacente a la arrendada a campesinos. No poseemos nada de eso. Somos s煤bditos de Su Majestad, la Reina Isabel II, y dado que su antepasado, Guillermo el Conquistador, nos convirti贸 en una sociedad feudal, no somos due帽os de ni un metro cuadrado de la tierra en la que caminamos, vivimos, trabajamos y morimos.

Un alien o un visitante extranjero llegado hoy al Reino Unido al que se le mostrasen las justificaciones pol铆ticas y legales para su distribuci贸n de la tierra y riqueza concluir铆a que los habitantes de estas islas est谩n locos, o son est煤pidos, o son tan faltos de dignidad humana que merecen ser los siervos sin tierra que somos, y tendr铆an raz贸n. Los descendientes de asesinos y ladrones que todav铆a poseen la tierra, cuyos ancestros la recibieron de Guillermo el Conquistador o alg煤n otro aut贸crata a cambio del poder, o que simplemente robaron 7 millones de acres durante el cercado (enclosures) de la tierra de los siglos XVIII y XIX, nunca se ver谩n obligados a renunciar a ella bajo el sistema pol铆tico y legal actual. Es frente a esta expropiaci贸n forzosa del derecho de nacimiento del 90% de la poblaci贸n del Reino Unido que la manipulaci贸n de la pol铆tica parlamentaria se revela m谩s claramente como la irrelevancia ineficaz que es. La revoluci贸n pol铆tica y social es el 煤nico medio para deshacer la injusticia obscena bajo la que han vivido nuestros antepasados 鈥嬧媎esde que la historia registra, y bajo la cual nuestros descendientes seguir谩n viviendo hasta que nosotros, como clase, hagamos algo para cambiarlo.

10. PROPAGANDA

La revuelta de los campesinos amenaz贸 de tal forma el control que ten铆a la clase dominante sobre Inglaterra, que su venganza incluy贸 la reescritura de su historia. Los rebeldes que hab铆an organizado una revuelta nacional, atacado a funcionarios corruptos, destruido los registros de la propiedad, prohibido los saqueos, creado un programa de demandas pol铆ticas revolucionarias y casi derrocaron al gobierno, fueron transformados por los cronistas de la 茅poca (pagados y dirigidos por el Rey y su Iglesia) en una turba desorganizada de alborotadores criminales dedicados a su beneficio personal mediante el saqueo y el asesinato que casi provocaron el derrumbe del orden social de la Inglaterra medieval. Todav铆a en una fecha tan tad铆a como 1906, Sir Charles William Chadwick Oman, profesor de Historia Moderna en Oxford, escrib铆a: 鈥淓s probable que Tyler fuera un aventurero de antecedentes desconocidos, y podemos creer al habitante de Kent que declar贸 que era un granuja y bandolero muy conocido鈥. La otra cara de esta moneda muestra a los cronistas contempor谩neos atribuir personalmente el asesinato de Tyler al alcalde de Londres, y no a sus soldados; incluso hoy d铆a los historiadores afirman que la represi贸n de los rebeldes se debi贸 al 芦carisma禄 y la 芦valent铆a禄 del rey de catorce a帽os, y no a la santidad que siglos de dogma religioso hab铆an conferido a la persona del soberano.

Si todo esto te suena familiar es porque lo es. Desde la huelga general de transporte de 1911, cuando Winston Churchill, en su puesto de ministro del Interior, orden贸 al ej茅rcito brit谩nico aplastar el levantamiento, hasta el Viernes Negro, cuando Churchill, siendo secretario de Estado para la Guerra, orden贸 a los tanques brit谩nicos cargar contra los trabajadores en huelga en Glasgow en 1919, hasta la manifestaci贸n contra la brutalidad policial en Brixton en 1981, el piquete de Orgreave atacado por la polic铆a y las fuerzas del ej茅rcito en 1984, la manifestaci贸n del Poll Tax en 1990 atacada por la Polic铆a Metropolitana y la protesta de Londres contra el asesinatoi a tiros por la polic铆a de Mark Duggan en 2011: el gobierno, la polic铆a y los medios de comunicaci贸n siempre han calificado con desd茅n las protestas sociales de 鈥渄isturbios鈥. Como sabe cualquiera que haya estado alguna vez en un 鈥榤ot铆n鈥 de este tipo, son el resultado de ataques policiales llevados a cabo precisamente por esta raz贸n.para producir la propaganda que permita al aparato ideol贸gico estatal reescribir su historia.

Recordemos qui茅n dirige esta propaganda. 10 de los 12 principales diarios brit谩nicos (The Sun, Daily Mail, Metro, London Evening Standard, Daily Mirror, Daily Telegraph, The Times, Daily Star, Daily Express, Financial Times y The Guardian) son propiedad de 7 multimillonarios, incluido 1 exiliado fiscal australiano estadounidense naturalizado no domiciliado (Rupert Murdoch), 1 exiliado fiscal no domiciliado (Viscount Rothermere), 2 exiliados fiscales no domiciliados antiguos defensores de Margaret Thatcher (Sir David y Sir Frederick Barclay), 1 porn贸grafo conservador exiliado fiscal (Richard Desmond), 1 exiliado fiscal ruso naturalizado no domiciliado (Evgeny Lededev) y 1 empresario japon茅s (Tsuneo Kita). Nuestro ex Ministro de Hacienda, George Osborne, heredero del t铆tulo de Bar贸n de Ballentaylor y Ballylemon, acaba de ser nombrado nuevo editor del Evening Standard; y el ex editor de News of the World, Andrew Coulson, a pesar de haber cumplido una sentencia de prisi贸n por escuchas telef贸nicas ilegales, acaba de ser nombrado asesor de relaciones p煤blicas del Telegraph Group.

La mayor parte de nuestras opiniones pol铆ticas, sin embargo, provienen de otros lugares. El adulto promedio del Reino Unido consume casi 57 minutos de noticias y asuntos de actualidad cada d铆a de las siguientes fuentes del Reino Unido: el 39% proviene de la televisi贸n, el 29% de la radio, el 18% de los peri贸dicos y el 14% de webs de noticias. La BBC (British Broadcasting Corporation) representa el 75% de la televisi贸n, el 85% de la radio y el 50% de las noticias y la actualidad en la red, con una participaci贸n global del 60,6%; y su sesgo institucional es abrumadoramente favorable al gobierno conservador. Andrew Neil, el presentador de Daily Politics y This Week, fue el editor de The Sunday Times durante el gobierno de Margaret Thatcher; Evan Davis, el presentador de Newsnight, form贸 parte del equipo del Institute of Fiscal Studies (Instituto de Estudios Fiscales) que ide贸 el Poll Tax; Chris Cook, editor de temas pol铆ticos de Newsnight, sol铆a ser asesor de David Willetts, el actual Ministro de Estado para Universidades y Ciencia; y Nick Robinson, presentador de Today, fue presidente de la Oxford University Conservative Association (Asociaci贸n Conservadora de la Universidad de Oxford). Recordemos que el 26% de los ejecutivos de la BBC y el 43% de los columnistas de peri贸dicos provienen del 7% de la poblaci贸n que recibi贸 educaci贸n privada; y que el 33% de los ejecutivos de la BBC y el 47% de los columnistas de peri贸dicos provienen de menos del 1% de la poblaci贸n que fue a Oxbridge.

Realmente nada ha cambiado. En 1984, el secretario de Estado de Transportes, Nicholas Ridley, el arquitecto de los planes para reducir el poder de los sindicatos bajo el gobierno conservador de Margaret Thatcher, declar贸 que la huelga de los mineros era 鈥渕uy parecida a una revuelta campesina鈥 (very much in the nature of a peasants鈥 revolt). Hijo del vizconde Ridley, un anciano etoniano (el Eton College es un centro educativo fundado en 1440, cuyos alumnos son los hijos de las familias que controlan UK desde hace 1.000 a帽os, AyR) y graduado de Oxford, y ministro del gabinete responsable de introducir el Poll Tax en 1990, Ridley pas贸i a ser un miembro viutalicio de la 茅lite brit谩nica tras ser nombrado bar贸n Ridley de Liddesdale dos a帽os m谩s tarde. Nada cambiar谩 a menos que nosotros, como clase, lo cambiemos. Desde la revuelta de los campesinos de 1381 hasta las marchas, protestas, manifestaciones y ocupaciones casi semanales que tuvieron lugar en todo el Reino Unido en 2017, aquellos que controlan el presente seguir谩n controlando el pasado y aquellos que controlan el pasado seguir谩n controlando el futuro. .Si queremos recuperar el control del futuro que nos queda, debemos recuperar el control de nuestra propia propaganda durante y despu茅s de las protestas. Si no lo hacemos, la propaganda estatal del presente continuar谩 controlando nuestro futuro reescribiendo nuestro pasado con tanta seguridad como lo ha hecho con la Revuelta Campesina y cualquier otro levantamiento de la clase trabajadora desde entonces.

11. REVUELTA Y REVOLUCI脫N

Los rebeldes de Londres decapitaron al Lord Canciller, el Lord High Treasurer, el ex alcaide de la Casa de la Moneda y miembro del Parlamento por Essex Richard Lyons, mataron a decenas de abogados y empleados, irrumpieron en las c谩rceles de Marshalsea, King鈥檚 Bench, Newgate, Fleet y Westminster y liberaron a los prisioneros, saquearon la Torre de Londres, incendiaron el Savoy Palace de John of Gaunt y arrojaron un bot铆n por valor estimado de 10.000 libras en el r铆o T谩mesis, demolieron el Clerkenwell Priory que era la sede de Robert Hales y los Caballeros Hospitalarios, quemaron los registros de Poll Tax en el complejo del Templo y difundieron la noticia de su revuelta por toda Inglaterra. La revuelta de los campesinos se pudo en marcha en Suffolk el 12 de junio, en Hertfordshire el 13, en Norfolk el 14 y en Cambridgeshire el 15, con m谩s rebeliones surgiendo en lugares tan lejanos como Leicestershire, Lincolnshire, Yorkshire y Somerset. Pero cuando la mayor铆a de los rebeldes de Essex se fueron a casa con las cartas reales y lo que cre铆an que eran concesiones del rey, incluida su propia amnist铆a freste a posible sjuicios, dejaron intacta la estructura de la sociedad contra la que se hab铆an rebelado.

La Revuelta Campesina, por tanto, a pesar de sus exigencias revolucionarias, no fue una revoluci贸n; y una vez que los administradores y funcionarios del Estado y de la Iglesia fueron reemplazados por nuevos miembros de la aristocracia y el clero, y alrededor de 4.000 hombres armados fueron reunidos en Londres, la clase dominante fue capaz de llevar a cabo una sangrienta venganza, lo que hizo. La revuelta en Suffolk fue sometida con 500 hombres armados al mando del conde de Suffolk. El propio rey viaj贸 a Essex, donde supervis贸 la masacre de 500 rebeldes en los bosques de Billericay. Pero la principal resistencia estaba en Norfolk, donde las fuerzas del obispo de Norwich derrotaron a los rebeldes en la batalla de North Walsham del 25 al 26 de junio. Para jutificar la supresi贸n de la rebeli贸n se invocaron una amplia gama de leyes, desde cargos de quema de libros y demolici贸n de casas hasta traici贸n generalizada.pero la mayor铆a de los rebeldes capturados fueron ejecutados sin juicio.

Los l铆deres de la revuelta fueron perseguidos, torturados y asesinados. Jack Straw, uno de los l铆deres de los rebeldes que hab铆an decapitado a Sir John Cavendish, el presidente del Tribunal Supremo del King鈥檚 Bench, fue torturado y ejecutado en Londres .John Wrawe, un ex capell谩n que hab铆a liderado una fuerza de rebeldes desde Essex hasta Suffolk y ayud贸 a extender la revuelta por East Anglia, fue ahorcado, reclutado y descuartizado el 6 de mayo del a帽o siguiente. William Grindcobbe, el molinero que encabez贸 la revuelta en St. Albans, fue ahorcado, arrastrado por caballos y descuartizado junto con John Ball el 15 de julio. Geoffrey Litster, un tintorero coronado como 鈥淩ey de los Comunes鈥 en Norfolk, fue ahorcado, arrastrado por caballos y descuartizado en North Walsham poco despu茅s de la batalla, y partes de su cuerpo fueron enviadas a Norwich, Yarmouth, Lynn y a su propia casa en Felmingham; Posteriormente, las autoridades persiguieron a su viuda y la obligaron a pagar las deudas pendientes de su difunto marido de 33 chelines y 9 peniques. Y el hombre que empez贸 todo, Tom Baker, tambi茅n fue ahorcado, arrastrado por caballos y descuartizado en Chelmsford el 4 de julio, poco m谩s de un mes despu茅s de que su pueblo se negara a pagar el impuesto electoral.

Para una democracia parlamentaria cuyo poder econ贸mico, pol铆tico y militar a lo largo de los siglos ha permanecido en manos de una clase dominante casi inmutable, hacemos una gran cosa de que nuestros l铆deres solo pueden ocupar el cargo por un n煤mero limitado de mandatos y son elegido democr谩ticamente por 鈥楨l Pueblo鈥 (The People, como les gusta llamarnos). Pero, 驴qu茅 importa qui茅n se sienta en el cargo cuando ese cargo sigue siendo el mismo, y cuyo prop贸sito primordial es continuar gobern谩ndonos a trav茅s de cambios incrementales en el mismo sistema econ贸mico? Durante los 煤ltimos 18 meses hemos visto los extraordinarios e implacables ataques de la prensa, los medios de comunicaci贸n, la City de Londres, el ej茅rcito brit谩nico (uno de cuyos generales prometi贸 liderar un golpe militar) e incluso su propio partido pol铆tico a la amenaza. de alguien tan suave como Jeremy Corbyn, cuyo programa de nacionalizaci贸n dentro de una econom铆a capitalista dista mucho del socialismo que promete o de la demagogia de que es un miembro de la 鈥渆xtrema izquierda鈥, cargo del que es acusado por todos los editores de noticias de nuestro limitado espectro pol铆tico. 驴Podemos realmente esperar que se permita que surja un desaf铆o genuino al status quo en el marco de nuestra democracia parlamentaria de 900 a帽os de antig眉edad? Las pol铆ticas indistinguibles por similares de nuestros partidos pol铆ticos en respuesta a la creciente desigualdad econ贸mica del electorado son testimonio de la hegemon铆a de la clase dominante, pero algunas leyes recientes nos dan una indicaci贸n m谩s de cu谩n lejos de nosotros est谩n nuestro parlamento, los servicios civiles, la polic铆a y las fuerzas de seguridad, que est谩n dispuestos a criminalizar cualquier amenaza a su poder.

Como parte de su estrategia de 2015 contra el extremismo, el gobierno est谩 tratando de aprobar un proyecto de ley que define el extremismo no violento como 鈥渓a oposici贸n activa o vocal a nuestros valores fundamentales, incluida la democracia, el estado de derecho, la libertad individual y el respeto mutuo y tolerancia de diferentes credos y creencias鈥. El proyecto de ley a煤n no se ha publicado y se nos promete que ser谩 examinado por un Comit茅 Conjunto Selecto (Joint Select Committee) para comprobar que cumpla con la legislaci贸n sobre derechos humanos relacionada con nuestras libertades de expresi贸n y reuni贸n; pero la estrategia propone el uso de 贸rdennanzas civiles -cuya violaci贸n es un delito penal- para reprimir un extremismo considerado como tal sin necesidad de presentar una acusaci贸n penal que requiere de manera estandard la presentaci贸n de pruebas. Hasta ahora no se ha presentado una definici贸n legal de lo que en qu茅 consisten los 鈥渧alores brit谩nicos鈥, aunque hemos visto en este art铆culo una serie de ejemplos de lo que podr铆an ser.

El pasado mes de noviembre, como un ejemplo m谩s, la Ley de Poderes de Investigaci贸n (Investigatory Powers Act) de 2016 se convirti贸 en ley. Esta ley, apodada Ley de los fisgones (Snooper鈥檚 Charter) requiere que los proveedores de servicios de Internet y las compa帽铆as de telefon铆a m贸vil mantengan registros de los historiales de navegaci贸n de todos, incluso en las redes sociales, correos electr贸nicos, llamadas de voz y servicios de mensajer铆a de tel茅fonos m贸viles durante 12 meses, y garantiza a la polic铆a, los servicios de seguridad y una variedad de departamentos gubernamentales un acceso sin precedentes a los datos (lo que significa que saben que estoy escribiendo esto y t煤 lo est谩s leyendo). Tambi茅n otorga a la polic铆a y a los servicios de seguridad nuevos poderes para piratear computadoras de la poblaci贸n y sus tel茅fonos para recopilar datos de comunicaci贸n a gran escala. A pesar de ser una de las leyes de vigilancia m谩s extremas jam谩s aprobadas en una autodenominada 鈥榙emocracia鈥, la ley fue aprobada con escaso escrutinio parlamentario u oposici贸n p煤blica el 29 de noviembre mientras el electorado del Reino Unido se distra铆a con los debates sobre la legalidad del refer茅ndum del Brexit y sus amenazas a nuestros derechos humanos.

Hoy vivimos bajo leyes cada vez m谩s restrictivas y punitivas promulgadas por una polic铆a cada vez m谩s militarizada y privatizada cuyas funciones y poderes ya se est谩n subcontratando a empresas de seguridad privada. Tan bien armados como cualquier soldado medieval y armados con armas mucho m谩s letales que utilizan con creciente impunidad, desde esposas r谩pidas, porras de peso y aerosoles de gas CS hasta armas Taser, pistolas autom谩ticas y rifles de asalto, la polic铆a patrulla nuestro calles y cielos en coches patrulla, furgonetas antidisturbios y helic贸pteros equipados con la tecnolog铆a de vigilancia de un ej茅rcito de ocupaci贸n, que es, por supuesto, precisamente lo que son. En Londres, el Servicio de Polic铆a Metropolitana es una de las fuerzas policiales m谩s grandes del mundo, con casi 50.000 agentes y un presupuesto anual de 3.240 millones de libras esterlinas. Una vez m谩s, para poner esto en contexto, la deuda total del sistema p煤blico de salud NHS para los hospitales de toda Inglaterra es de 2.450 millones de libras esterlinas. Este febrero, Su Majestad, la Reina Isabel II, nombr贸 a la nueva Comisionada de la Polic铆a Metropolitana, Cressida Dick, una graduada con educaci贸n privada de Oxford y Cambridge que supervis贸 el asesinato y el encubrimiento del asesinato de Jean Charles de Menzes tras los atentados con bombas en Londres el 7 de julio de 2005. Y el pasado m茅s de agosto el alcalde de Londres anunci贸 una nueva fuerza de 600 polic铆as paramilitares llamados 鈥渁ntiterroristas鈥 vestidos de gris, fuertemente armados, dudosamente entrenados, que fueron fotografiados como la pandilla callejera que son, mostrando con orgullo su variedad de chalecos antibalas, pistolas, rifles de francotirador, metralletas y rifles de asalto autom谩ticos. Se estima que en la actualidad hay 2.800 agentes armados en la Polic铆a Metropolitana de Londres.

Y, sin embargo, estos enormes recursos de mano de obra, armas, equipos, vigilancia y tecnolog铆a, y las nuevas leyes y la erosi贸n de nuestros derechos humanos que permiten al gobierno usarlos, no fueron suficientes para detener a un hombre que, en una camioneta, mat贸 a 4 personas e hiri贸 a otras 50 m谩s sobre el puente de Westminster el 22 de marzo de este a帽o. Podr铆amos concluir de este escenario tan incre铆ble que las enormes sumas gastadas en estos recursos policiales, y todas las nuevas leyes contra el terrorismo y el extremismo aprobadas y la correspondiente p茅rdida de nuestros derechos humanos y privacidad, no est谩n hechas para protegernos de los terroristas. y extremistas, sino para proteger a la clase dominante de nosotros mientras someten a nuestra clase a una pobreza y servidumbre cada vez mayores.

Tras el ataque de Westminster, el Parlamento y la prensa pidieron a gritos que el diputado conservador de Bournemouth East, Tobias Ellwood, fuera nombrado caballero por la Reina como premio por sus acciones al intentar reanimar mediante el boca a boca al oficial de polic铆a asesinado, PC Keith Palmer. Ellwood, un ex capit谩n del ej茅rcito que tambi茅n es subsecretario de Estado parlamentario para la lucha contra el terrorismo, fue nombrado posteriormente miembro del Consejo Privado (Privy Counci) de la Reina. Fundado por los monarcas normandos y compuesto por pol铆ticos de alto nivel, jueces y obispos, ser miembro de dicho Consejo significa que, adem谩s de ser tratado como 鈥楨l Muy Honorable鈥, (The Right Honourable) Ellwood ahora tambi茅n recibir谩 informes de seguridad nacional ultrasecretos y se le notificar谩 con anticipaci贸n sobre cualquier decisi贸n del primer ministro de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Exactamente cuatro semanas despu茅s del ataque de Westminster, el 18 de abril, la primera ministra bri谩nica Theresa May anunci贸 elecciones anticipadas que esperaba que se esperaba que le otorgaran la mayor铆a parlamentaria m谩s grande desde el segundo mandato de Margaret Thatcher (el resultado fue finalmente el contrario, ya que los conservadores perderon la mayor铆a absoluta, AyR).

Podr铆a seguir. Ni siquiera he mencionado al ej茅rcito, nuestros numerosos servicios secretos o los poderes de vigilancia del GCHQ (la NSA brit谩nica, AyR), y mucho menos el poder financiero y la corrupci贸n de la City de Londres y la amenaza del complejo militar-industrial del capitalismo mundial bajo el cual todos vivimos. Pero deteng谩monos aqu铆. Si pensamos que nos enfrentamos a una tarea imposible al oponernos al aparentemente imparable ascenso de un totalitarismo m谩s dominante, invasivo y controlador que cualquiera que haya existido en el pasado, deber铆amos pensar en aquellos siervos que, hace seis siglos, se levantaron de la pobreza extrema y la opresi贸n violenta. desafiaron la riqueza y el poder del rey ingl茅s, la aristocracia anglo-normanda y la Iglesia Cat贸lica Romana, y animarnos con su ejemplo.Es m谩s, no tenemos otra opci贸n si queremos evitar que nuestra clase se hunda en un mundo que har谩 que la Inglaterra del siglo XIV parezca un manuscrito iluminado del futuro Apocalipsis.

PASADO, PRESENTE, 驴FUTURO? La aristocracia brit谩nica, heredera de los inavasores normandos, que lleva 1.000 a帽os controlando la riqueza del Reino Unido (FUENTE)

UN EJEMPLO PARA LA POSTERIDAD

En la conferencia que pronunci贸 en 1981 en el 600 aniversario de la Revuelta Campesina, el periodista y socialista Paul Foot concluy贸 con estas palabras sobre nuestra herencia del levantamiento de 1381:

Hay una tendencia entre las personas que reflexionan sobre la historia, mayor posiblemente -quiz谩s de manera especial- entre los marxistas que piensan en la historia, a dividirla en compartimentos sellados. Dicen que el campesino viene de otra 茅poca, est谩 separado de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, y que la historia se mueve por etapas, etapas cient铆ficas, y el campesino es una etapa y los trabajadores est谩n en otra. Por lo tanto, lo que sucedi贸 hace seiscientos a帽os no tiene nada que ver con nosotros, en un tipo de econom铆a muy diferente. Lo podemos dejar a un lado. No somos campesinos, somos gente muy avanzada, hemos sido una clase trabajadora industrial durante a帽os y no hemos llegado a ninguna parte, pero somos tremendamente importantes y somos mucho m谩s importantes que cualquier campesino.

鈥淐reo que eso no s贸lo es reaccionario y err贸neo, sino paralizante, porque toda la idea de que la historia determina las cosas y que todo es inevitable nos paraliza, deja fuera la actividad que est谩 en el centro de la Revuelta Campesina. Tambi茅n es un insulto para las personas que mantuvieron esas ideas de lucha para nosotros durante todos esos a帽os. Lo m谩s extraordinario de la Revuelta Campesina no son las diferencias entre nosotros y ellos, que son obvias y esperadas, sino las similitudes. Estamos unidos por esta lucha implacable entre las clases, que persiste a lo largo de su historia y a lo largo de la nuestra.

La servidumbre fue finalmente abolida en 1574, casi doscientos a帽os despu茅s de la Revuelta Campesina; el Estatuto de los Trabajadores (Statute of Labourers) fue derogado en 1863; el servicio nacional se mantuvo hasta que 1963 empez贸 a ser eliminado gradualmente; y el Poll Tax, que Margaret Thatcher recuper贸 con el disfraz de Community Charge en 1990, fue derrotado ese mismo a帽o por manifestaciones masivas y una negativa generalizada a pagar. As铆 que ha habido algunas victorias en los 煤ltimos 636 a帽os. Pero hasta que el jefe de estado y todo lo que se parece a 茅l haya sido eliminado en Smithfield, en el mismo sitio donde el rey Richard traicion贸, embosc贸 y asesin贸 a Wat Tyler, b谩sicamente seguiremos librando la misma guerra de clases.

Juan de Gante no estaba en Londres en el momento de la Revuelta, sino participando en la Marcha de Escocia, donde al enterarse del levantamiento corri贸 de un castillo a otro en busca de santuario, y finalmente fue acogido por el rey Roberto II de Escocia, sin duda a cambio de una fuerte suma de dinero. Desafortunadamente, por lo tanto, el primer duque de Lancaster evit贸 ser decapitado por los rebeldes, algo que no lograron el arzobispo Simon Sudbury y Sir Robert Hales. La familia Beaufort, descendiente en la l铆nea masculina de John of Gaunt, est谩 representada hoy por su rama de cadetes, la Casa de Somerset, cuyo representante principal es David Somerset, und茅cimo duque de Beaufort, que ocup贸 el puesto 679 de la lista de 2015 de personas m谩s ricas del Sunday Times (Rich List), con una riqueza estimada en 145 millones de libras con sus tierras en Badminton y Swangrove. Sin embargo, me complace informar que los diversos baronazgos de Hales, que se crearon en el siglo XVII, est谩n extintos.

驴Y los siervos? Nueve d铆as despu茅s de firmar las cartas reales en las que jur贸 que abolir铆a la servidumbre, derogar铆a el impuesto electoral y el estatuto de los trabajadores, devolver铆a las tierras comunales a los plebeyos y otorgar铆a amnist铆a a los rebeldes, el rey Ricardo II, que rescindi贸 cada una de esas cartas, autoriz贸 en julio y noviembre de ese mismo a帽o la ejecuci贸n de entre 3.000 y 7.000 rebeldes; seg煤n declar贸 a los campesinos de Essex el cronista y monje contempor谩neo Thomas Walsingham:

Siervos habeis sido y siervos sereis, pero no sometidos como hasta ahora, sino de manera incomparablemente m谩s dura. Mientras vivamos y este reino sea gobiernado por la gracia de Dios, usaremos nuestra fuerza, nuestro cerebro y nuestras propiedades para trataros de tal forma que vuestra esclavitud sea un ejemplo para la posteridad que est茅 a la vista de aquellos que puedan ser como vosotros que vivan ahora y en el futuro, para que vean vuestra miseria y tengan motivos para maldeciros, y tengan miedo de hacer cosas como las que habeis hecho.

M谩s de 600 a帽os despu茅s, 驴seguimos siendo obedientes a este ejemplo para la posteridad, como lo somos a tantos otros, o hemos aprendido las lecciones de la historia y hemos encontrado el coraje para superar nuestro miedo y lograr, finalmente, lo que la Revuelta Campesina de 1381 estuvo a punto de lograr?