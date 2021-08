–

De parte de Sare Antifaxista August 21, 2021 5 puntos de vista

Diez lecciones de solidaridad internacionalista

Walter Wendelin, Askapena * E.H

Introducci贸n

Este 24 de agosto es el 27 aniversario de los hechos del 鈥淔iltro鈥 en Montevideo, Uruguay. Desde su conciencia internacionalista y solidaria el pueblo uruguayo y muchas organizaciones populares reivindicaron su derecho de conceder como pueblo el asilo y la garant铆a de no ser torturados a tres militantes vascos, Jes煤s Mar铆a Goitia, Mikel Ib谩帽ez y Luis Lizarralde. El reino espa帽ol hab铆a pedido su extradici贸n con el fin de condenarlos por pertenencia y diferentes supuestas acciones de ETA. Esto les supuso a las organizaciones, militantes y vecinos uruguayos varios d铆as de movilizaci贸n solidaria, m谩s de cien heridos, muchos por bala, y dos muertos: Fernando Morroni y Roberto Facal.

Por segundo a帽o consecutivo no va a acudir una brigada de Askapena para mostrar con su presencia su reconocimiento y habr谩 que hacerlo por v铆a digital-virtual. M谩s importante que las diversas razones, que no vamos a exponer aqu铆, consideramos que es provocar y transmitir al pueblo vasco, a las izquierdas vascas, las lecciones que podemos y deber铆amos sacar de esta muestra concreta y pr谩ctica de solidaridad uruguaya que dura desde hace 27 a帽os hasta estos d铆as en forma de la anual movilizaci贸n popular autoconvocada hacia el hospital del Filtro.

Sin embargo, para que estas lecciones se puedan concretar acertadamente en los 谩mbitos de resistencia, construcci贸n y autodefensa de una Euskal Herria socialista e independiente, feminista, ecologista e internacionalista, ya sea en Etxerat y otras organizaciones proderechos y amnist铆a de personas presas y represaliadas pol铆ticas, entre diferentes organizaciones de ocupaci贸n como, por ejemplo, Errekaleor y tantas otras iniciativas vecinales, en contra del Tren de Alta Velocidad y todos los megaproyectos que benefician solo al Gran Capital, entre las organizaciones a favor de las personas migrantes y el asilo, e incluso para iniciativas y luchas desde dentro de Podemos y Bildu en el espacio pol铆tico parlamentario, es imprescindible tener en cuenta como m铆nimo cuatro aspectos, cada uno bien complejo. Solo as铆 evitaremos caer tanto en las trampas del enemigo como en las que nos hacemos al solitario:

1) El diagn贸stico de los hechos objetivos concretos, en este caso, de lo que sucedi贸 antes durante y despu茅s de la movilizaci贸n alrededor del Filtro;

2) Conocer y tener presente los efectos de la 鈥渟implificaci贸n鈥, 鈥渕atizaci贸n鈥 y 鈥渕itificaci贸n鈥 sobre la memoria de un hecho complejo;

3) Un an谩lisis ideol贸gico y del contexto hist贸rico en el que se desarroll贸 el hecho as铆 como las claves coyunturales determinativas de aquel momento y del actual, porque la memoria sin su relaci贸n con el presente siempre se disuelve y muere;

4) Finalmente, un an谩lisis de la realidad actual del contexto y la coyuntura vasca que nos condiciona c贸mo percibimos, entendemos y valoramos aquellos hechos lejanos en tiempo y distancia.

Aprovecharemos este 27 aniversario del Filtro para dar algunas pinceladas de los tres primeros puntos. El cuarto lo dejaremos para que cada cual saque las lecciones sobre internacionalismo solidario seg煤n su propio an谩lisis de la realidad y la coyuntura vasca. Cuando se confronten los hechos del Filtro en su contexto uruguayo con el an谩lisis de la realidad vasca para sacar cada cual nuestras conclusiones, escuchemos atenta y autocr铆ticamente el sonido chirriante de nuestras propias incoherencias. Ah铆 encontraremos las claves.

Por nuestra parte, formularemos directamente las lecciones que sacamos del Filtro y de toda la ternura que tantos pueblos nos han ofrecido. Formuladas estas lecciones, ya pocas dudas podr谩 haber sobre el an谩lisis que hacemos de nuestra propia realidad en lo que se refiere a la solidaridad internacionalista vasca. En caso de haberlo, solo ha de preguntarse.

Los hechos del Filtro: cronolog铆a del crimen de una democracia

Finales de la d茅cada de los 80: la Seccional 13 en Montevideo se convierte en cuartel general de la polic铆a espa帽ola en Uruguay. Esta conjuntamente con la inteligencia uruguaya rastrea a vascos residentes en Uruguay acusados de pertenecer a ETA .

Mayo del 92: captura de 30 personas en ocho locales. De los 30 quedan 13 apresados, que van liberando. Espa帽a pide la extradici贸n de ocho. El tribunal competente uruguayo concede la extradici贸n de tres: Jes煤s Mar铆a Goitia, Mikel Ib谩帽ez y Luis Lizarralde.

La relaci贸n entre presidente uruguayo Lacalle y Felipe Gonz谩lez es muy fluida, lo cual no impide se chantajee con que el rey Juan Carlos I no visitar谩 Uruguay mientras su gobierno no tenga la actitud adecuada. Adem谩s, desde Espa帽a se corrompe con donaciones de ayuda para el desarrollo en forma de ambulancias y veh铆culos policiales de regalo.

El 12 de agosto de 1994 los ciudadanos vascos presos Jes煤s Mar铆a Goitia, Mikel Ib谩帽ez y Luis Lizarralde inician una nueva huelga de hambre porque -seg煤n expresan en una carta enviada a la prensa- “se sienten traicionados por el Poder Ejecutivo que nos da la espalda para sonre铆r al ofrecimiento de nuevos premios por parte del gobierno espa帽ol” y solicitan que el gobierno uruguayo se mantega “neutral”.

El 19 de agosto inician una huelga de sed. A ra铆z de ello, son llevados al Hospital Filtro para seguir la evoluci贸n de su salud.

El 21 de agosto la Mesa Pol铆tica del Frente Amplio resuelve apoyar a los presuntos militantes de ETA y convocar a frenteamplistas, organizaciones gremiales, sociales y barriales a participar y apoyar una manifestaci贸n que se iniciar铆a al d铆a siguiente en la Plaza del Entrevero para recorrer toda la ciudad hasta llegar al Hospital Filtro “en defensa de la vida y el derecho de asilo”.

El martes 23 el PIT-CNT, la central obrera, decide una huelga general con la idea de concentrar todas sus fuerzas en la manifestaci贸n que hab铆a convocado para las primeras horas de la tarde desde el Obelisco a los Constituyentes. Sobre la medianoche, el PIT-CNT resuelve levantar (por 19 votos contra 15) la huelga general.

El estado de salud de los vascos empeora: Lizarralde presenta disfunciones renales y hay que aplicar a Goitia un parche card铆aco.

Se convoca un paro de Educaci贸n y Universidad, y por parte del Frente Amplio una marcha para brindar apoyo popular al pedido de asilo. Las radios CX36 y CX44 convocan a una concentraci贸n, una huelga general y una manifestaci贸n para el d铆a 24, d铆a en el que expira toda posibilidad de recurso legal.

No obstante, el presidente Luis Alberto Lacalle manifiesta que “si la justicia dispone la extradici贸n, tienen que irse. Este es un tema del Poder Judicial y nosotros simplemente los tenemos a su orden”. El mandatario precisa que “el asilo pol铆tico no cabe cuando se cumple la extradici贸n” que habilitan los tribunales uruguayos como resultado de delitos cometidos en Espa帽a por presuntos integrantes de ETA.

Aproximadamente 50 parlamentarios apoyan el asilo pol铆tico, adem谩s de diferentes organismos de DDHH, y tambi茅n la Iglesia Cat贸lica de Montevideo. La Junta Departamental de Montevideo, donde el Frente Amplio posee mayor铆a, aprueba una declaraci贸n para “adoptar una decisi贸n humanitaria (…) que haga honor a la tradici贸n de Uruguay, tierra de asilo”.

A las 5:00 horas de la ma帽ana del d铆a 24 comienza el operativo de represi贸n para liberar el per铆metro de la concentraci贸n y poder llevar a cabo la extradici贸n. La tensi贸n va en aumento debido al agravamiento de la salud de los vascos y la inminencia del traslado al aeropuerto, ya que a partir de las 18:00 horas ya no habr谩 posibilidad de retraso o impedimento legal.

A las 12:30 horas llegan al hospital el Dr. Tabar茅 Vazquez, Intendente de Montevideo y futuro Presidente por el Frente Amplio, y L铆ber Seregni, presidente del Frente Amplio al Filtro; 鈥渆st谩n diez minutos y se van鈥.

A las 15:00 horas hay negociaciones entre polic铆a y concentrados a los que se les comunica 鈥渜ue si todos se quedaban calmados, nada iba a suceder鈥. Sigue llegando m谩s gente, algunos incluso con carritos de ni帽os, lo cual muestra que la gente no respond铆a a un supuesto llamado organizado y preparado para rechazar una represi贸n.

A las 16:00 horas la portavoz de los vascos, Agurtzane Delgado Iriondo, pide que la gente se retire porque los van a llevar de todas formas. Sin embargo, la gente no se va.

A las 17:00 horas comienza una represi贸n generalizada sin aviso previo. Entran con caballos para desalojar la plaza de manifestantes y se ensa帽an a sablazos con la gente. Los m谩s de 500 polic铆as con m谩s de cien veh铆culos entre coraceros, radiopatrullas, granaderos,etc. utilizan gases lacrim贸genos, rev贸lveres calibre 38, m谩gnums 357, pistolas 9mm, escopetas de 12 pulgadas y subfusiles 9mm 鈥 Se produce el episodio de represi贸n social m谩s grande del pa铆s desde su vuelta a la democracia en 1985. Toda esta represi贸n es organizada y avalada por el ministro del interior Angel M.陋 Gianola.

A las 19:00 horas unas falsas ambulancias y coches de polic铆a entran a toda velocidad por entre los concentrados para abrirse camino a balazos. La gente responde con piedras. Los m茅dicos del Hospital se niegan a que los tres vascos sean transportados en estas ambulancias al aeropuerto por la autopista cortada al tr谩fico por carros blindados.

A partir de las 20:00 horas comienza el 鈥淥perativo clave 52鈥, que significa 鈥減olic铆a en peligro de muerte鈥. Aumenta la represi贸n y se produce la mayor铆a de heridos, muchos de bala. Se comete el asesinato de Fernando Morroni con tres balazos a menos de tres metros y munici贸n de polic铆a. Unos minutos m谩s tarde se apagan las luces del alumbrado p煤blico y cortan los tel茅fonos durante seis horas.

En la madrugada del 25 en zona ocupada por la polic铆a se comete el asesinato de Roberto Facal con 12 pu帽aladas. Roberto apoyaba a los concentrados llev谩ndoles agua para el mate y sacaba fotos, algunas comprometidas.

A las 22:30 horas llevan a los tres vascos al aeropuerto con 12 ambulancias, adem谩s de multitud de coches de polic铆a. All铆 ya espera el avi贸n militar espa帽ol y el ministro del Interior 脕ngel M陋. Gianola y el canciller uruguayo Sergio Abreu hacen entrega de los tres vascos al subsecretario del Interior espa帽ol, Luis Herrero Juan, del gobierno de Felipe Gonz谩lez.

Este fue el 煤ltimo acto de Gianola como ministro, ya que es destituido. M谩s de cien civiles resultaron gravemente heridos, casi veinte por balazos, un enfermero perdi贸 masa encef谩lica, otro joven perdi贸 un ojo porque le dispararon a quemarropa. Decenas de personas resultaron con heridas leves, entre ellos unos cuarenta polic铆as que hab铆an recibido pedradas. Cuando en el Parlamento le preguntaron a 脕ngel Mar铆a Gianola por las v铆ctimas, 茅l respondi贸 que han tenido que “sacrificar un caballo que ten铆a una herida punzante en una pata”.

El 25 de agosto el diputado de Herri Batasuna Jon Id铆goras es expulsado de Uruguay, la 鈥淪uiza鈥 de Am茅rica, por haber citado el caso de B茅lgica, pa铆s que se opone a la extradici贸n, y por otras declaraciones. A la portavoz de los vascos, Agurtzane Delgado Iriondo, se le conceden seis horas para dejar el pa铆s, acusada de incitar a la violencia. Se censuran las emisiones de las radios CX36 y CX44, acusadas de “propagar informaci贸n falsa e incitar a la violencia”. Luego CX44 Radio Panamericana fue clausurada.

El 26 de agosto varios miles de personas acompa帽an silenciosamente durante cuatro horas el f茅retro de Fernando Morroni. Norma, su madre, declara: “no le voy echar la culpa a los vascos, esos que reprimieron son de ac谩, fueron los uruguayos que reprimieron de la peor manera, matando a j贸venes como a mi hijo, desapareciendo a otros, con todas las armas habidas y por haber, pero en las manos de ellos”.

Mientras en Uruguay el sindicato PIT-CNT convoca a un paro general contra la “brutal represi贸n”, la prensa espa帽ola reacciona sorprendida ante las demostraciones de solidaridad en Uruguay hacia los vascos extraditados, y las atribuyen a la falta de informaci贸n sobre la organizaci贸n terrorista ETA y a la pr茅dica de los grupos radicales de izquierda.

El 2 de octubre se organiza en la ciudad de Pando un recital en el que participan los grupos musicales “La Celda” de Uruguay, “Todos Tus Muertos” de Argentina y “Negu Gorriak”. El recital forma parte de la gira Hegoamerikan Tour 94 del grupo vasco. El recital se convierte en un acto de protesta. Los vascos residentes en Uruguay suben al escenario con camisetas con los colores de la bandera uruguaya con la inscripci贸n “Gora Uruguay Herria” como s铆mbolo de gratitud y solidaridad con quienes han sufrido la represi贸n en el Filtro.

Estalla la pol茅mica. Sacan los fantasmas de la dictadura y concentran sus ataques en los tupamaros para asustar a los pusil谩nimes. El extupamaro Eleuterio Fern谩ndez Huidobro, luego senador y ministro de Defensa en las tres legislaturas del Frente Amplio, insin煤a que 鈥渓a ETA pod铆a adoptar represalias contra nuestro pa铆s鈥 y advierte que “ahora hay que bancar todas las consecuencias”. La derecha presiona para que el progresismo desmonte el agrupamiento radical. R谩pidamente, el Frente Amplio adjudica su derrota electoral de 1994 a los 鈥渋nsoportables n煤cleos radicalizados鈥. En el Comit茅 Central del MLN(T) se esgrime la tesis de la 鈥榥o violencia activa鈥 o acci贸n no-violenta. Se argumenta que al enfrentar organizadamente la represi贸n en Jacinto Vera, se ha provocado la masacre y que, de alguna manera, la responsabilidad de la muerte de los compa帽eros recae sobre sus hombros. Para no dar justificaciones a la polic铆a y que no se repitan sus asesinatos, hay que renunciar a la estrategia de crear una fuerza militante con esp铆ritu combativo y sustituirla por la de desobediencia civil o resistencia no-violenta. La dirigencia frenteamplista queda satisfecha de esa manera.

Un a帽o despu茅s de los acontecimientos del Filtro se realiza la primera marcha de recuerdo y repudio, la cual se contin煤a haciendo anualmente hasta hoy en d铆a. Esta marcha es convocada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, pero no participan varias organizaciones, como el sindicato PIT-CNT y el Frente Amplio. No obstante, s铆 participan, y siguen participando, muchos de sus militantes de base y, como organizaciones, algunos sindicatos menores.

BOE 2002: 鈥淨ueriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al se帽or 脕ngel Mar铆a Gianola, ex-Ministro del Interior de la Rep煤blica Oriental del Uruguay, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores y previa deliberaci贸n del Consejo de Ministros en su reuni贸n del d铆a 15 de noviembre de 2002, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cat贸lica.

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 2002.

Juan Carlos R.

La Ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio Vallelersundi鈥

En 2010 se consiguen 16 tomos del Archivo de la polic铆a uruguaya sobre el Filtro. Este logro se debe a la tenaz perseverancia irreductible de Norma Morroni, madre de Fernando, a la militancia m谩s radical del pueblo uruguayo y a la organizaci贸n Plenaria Memoria y Justicia, que despu茅s estudia y sistematiza toda la informaci贸n, sin hacer dejaci贸n de sus tareas de socializaci贸n y movilizaci贸n como organizaci贸n popular de base. Logra deducir y demostrar responsabilidades generales de los operativos, y ofrece suficientes datos para, si hubiera voluntad pol铆tica y judicial, poder investigar las responsabilidades y los responsables concretos de los asesinatos, y poder derivarlos ante los tribunales competentes. Pero se siguen ocultando verdades. Faltan los archivos de la inteligencia uruguaya de la 茅poca.

Todos los a帽os se exigen estos informes sobre el crimen del Filtro. Tres gobiernos del Frente Amplio con ministros del Interior progresistas despu茅s (2005 鈥 2020), no se ha hecho p煤blica ninguna investigaci贸n. Los asesinos y los que comandaron la represi贸n contin煤an impunes. Por todo ello, desde 1994 todos los 24 de agosto se hace en Montevideo la manifestaci贸n autoconvocada del Filtro en la que Askapena est谩 presente o apoya desde Euskal Herria.

Los errores de la simplificaci贸n y de la matizaci贸n en el an谩lisis de la realidad compleja, y los efectos contradictorios de la idealizaci贸n y los mitos

Para poder analizar, valorar y concluir lecciones de los sucesos del Filtro, como de cualquier realidad, y que nos ayuden a tomar decisiones acertadas para la propia lucha es imprescindible superar en algo nuestro natural conservador. En otras palabras, para acercarnos a la realidad objetiva debemos atrevernos a abrir nuestra c谩rcel subjetiva de certezas construida mayoritariamente por otros y salir un poco de nuestra zona de confort y alienaci贸n. Para ello, mencionaremos muy escuetamente solo tres cuestiones que sugerimos tener en cuenta para poder ampliar y profundizar m谩s objetivamente la interpretaci贸n y valoraci贸n de los hechos del Filtro: la autocr铆tica, la complejidad y la idealizaci贸n.

Ordinariamente existen tres tipos de falsa autocr铆tica: una, la m谩s com煤n, es la cr铆tica que exigimos a los dem谩s; dos, la que justificamos no hacernos por ser desmotivante y desmovilizante, 鈥渆l flagelarnos demasiado鈥; y tres, la tergiversaci贸n de un error o debilidad inocultable para desviar la atenci贸n de la causa y del efecto negativo, y adem谩s hacer proselitismo con la supuesta capacidad y disposici贸n de autocr铆tica. Con ello se impide y evita que utilicemos sistem谩ticamente la autocr铆tica como lo que verdaderamente es: un m茅todo cient铆fico para superar, aunque sea parcialmente, la contradicci贸n entre nuestra percepci贸n, siempre subjetiva y tendenciosa, y la realidad objetiva material. T贸mese en cuenta autocr铆ticamente el cinismo intr铆nseco en la exigencia de 鈥渢olerancia鈥 por v铆ctimas ajenas para obviar a los victimarios y en las excusas egoc茅ntricas que se apoyan en lo supuestamente 鈥渞elativo鈥 de todo sufrimiento ajeno.

La realidad objetiva (desde la dimensi贸n de una costa hasta los hechos del Filtro) siempre es compleja a causa de la imperfecta y limitada percepci贸n. Para no morir en el intento de alcanzar comprender toda complejidad, simplificamos. Pero cuanto m谩s simplificamos mayores son los errores que cometemos. Por eso, para disminuir el margen de error al m谩ximo, matizamos m谩s y m谩s para as铆 acercarnos m谩s a la realidad objetiva. No nos damos cuenta, porque no quieren que nos demos cuenta, de que a partir de cierto grado de matizaci贸n el error vuelve a crecer, y exponencialmente, hasta que (matem谩ticamente), con una matizaci贸n infinita, el error respecto a la realidad ser谩 tambi茅n infinito. Es lo que tiene la complejidad y cualquier problema real es, hasta donde sabemos, objetivamente complejo. Tambi茅n los hechos del Filtro, el contexto ideol贸gico hist贸rico, la coyuntura pol铆tica.

La idealizaci贸n y con ello los mitos son simplificaciones de la realidad, tendenciosas a beneficio de alg煤n poder f谩ctico, pero muy convincentes. Est谩n hechas para que encajen a la perfecci贸n en el andamiaje de certezas que cada cual ha recibido por impronta, educaci贸n, formaci贸n y experiencias, pero tambi茅n por propaganda, manipulaci贸n y alienaci贸n. El arte de un mito est谩 en este encaje. Las izquierdas tenemos nuestros mitos, la derecha los suyos, los liberales otros. La batalla del relato consiste en imponer por las malas poco efectivas (amenazas, chantaje, represi贸n) o por las buenas mucho m谩s efectivamente (propaganda, enga帽o, manipulaci贸n, alienaci贸n) un edificio de certezas en la mente de los dem谩s que responda a intereses del statu quo de dominio, opresi贸n y explotaci贸n o la lucha contra esta. Estos 煤ltimos mitos e idealizaciones act煤an como motivadores y movilizadores masivos efectivos de la lucha revolucionaria y que han sido parte determinante de las condiciones subjetivas necesarias para lograr alguna victoria importante que otra. Sin embargo, tambi茅n alejan al sujeto de la realidad objetiva y han llegado a ser causa de las derrotas m谩s da帽inas. Incluso victorias incuestionables han deca铆do en derrotas al transformarlas inadecuadamente en mitos. La raz贸n principal es que la idealizaci贸n y el mito obtienen parte de su poder de persuasi贸n de ser una foto inm贸vil a lo largo de siglos y milenios, mientras que la realidad est谩 siempre en movimiento continuo. Ante el cambio continuo sentimos un 鈥渕iedo original鈥 tan profundo que lo rechazamos de plano. Entonces se da la paradoja de que con este rechazo y meci茅ndonos en la falsa certeza que nos da confort y seguridad y que nos desmoviliza, promovemos la continuidad del supuesto statu quo. As铆 persistimos en el capitalismo que, por sus consecuencias nefastas, nos deber铆a aterrar y hacer que nos movilicemos contra 茅l. Por eso, el sistema puede aceptar y promover al Che como mito, ya que as铆 es menos peligroso para la contrarrevoluci贸n y m谩s f谩cilmente tergiversable en desmotivador que el estudio cr铆tico y autocr铆tico de sus escritos y de su historia objetiva. La polarizaci贸n entre mitos es una polarizaci贸n emocional y visceral que act煤a siempre en detrimento de la polarizaci贸n argumentativa que es constructiva. 鈥淒ivide et impera鈥.

Con respecto a la movilizaci贸n del Filtro de 1994, la valoraci贸n que hace un m铆tico militante tupamaro muy cr铆tico y autocr铆tico es la siguiente: 鈥淒ispersa pero activa, la militancia radical hab铆a descubierto otros lugares de encuentro: las Comisiones Barriales de lucha por Verdad y Justicia, la columna Cerro-Teja de los primeros de mayo, la batalla contra el art铆culo 23, el apoyo a las ocupaciones de tierra y a los conflictos obreros del Espinillar, de la construcci贸n, de la bebida, la qu铆mica y del transporte. All铆 fueron haciendo su propia y montaraz historia, conoci茅ndose y descubriendo formas de coordinaci贸n horizontal. Los n煤cleos activos fueron lo suficientemente h谩biles para responder a los ataques de la polic铆a sin aislarse de la abigarrada multitud que rode贸 el Hospital Filtro. Tambi茅n logr贸 con su militancia que el 63 % del electorado rechazara la 鈥渕inirreforma鈥 el 28 de ese mismo agosto de 1994. Los representaban un senador y los ediles de Montevideo y Trinidad que denunciaban y actuaban con esp铆ritu extraparlamentario. Caminando hacia un horizonte insurreccional, esa dispersa y poco ordenada fuerza militante demostr贸 ser capaz de actuar con efectividad y de golpear coordinadamente. Su fuerza (provoc贸) en blancos, colorados, dirigentes frenteamplistas y exguerrilleros domesticados la necesidad de cortar las u帽as del gatito antes que se transformara en tigre.鈥 Para poder asimilar esta valoraci贸n m谩s a fondo necesitamos dar algunas claves del contexto ideol贸gico e hist贸rico en el que se desarroll贸 el episodio del Filtro.

Algunas claves del contexto ideol贸gico e hist贸rico y de la coyuntura pol铆tica del episodio del Filtro y su memoria actual

Para esto no vamos a detenernos en detalles ni mencionar siquiera los grandes rasgos de la historia colonial del Uruguay ni de sus guerras por la independencia ni las guerras fratricidas ni el exterminio de la poblaci贸n originaria, las inmigraciones europeas, las dictaduras y amplias 茅pocas de democracia, desarrollo, industrial y relativamente alto bienestar general por lo que ya a finales del siglo XIX al Uruguay se le llama la 鈥淪uiza de Am茅rica鈥.

Como en casi toda Am茅rica en la d茅cada de 1960, un movimiento de liberaci贸n nacional, 鈥渓os tupamaros鈥 (MLN-T), comenz贸 sus acciones como guerrilla urbana de izquierda cl谩sica pero relativamente selectiva para nunca perder la conexi贸n con el pueblo al que estrat茅gicamente consideraron sujeto de la insurrecci贸n de masas. Su lucha armada se reactiv贸 en 1968 a ra铆z de la represi贸n de unas huelgas laborales. A partir de ello integraron a mucha nueva militancia. Por falta de formaci贸n y disciplina tuvieron problemas para mantener la clandestinidad.

Con la dictadura militar a principios de la d茅cada de 1970 fueron derrotados militarmente y desarticulados. Varios de sus m谩ximos dirigentes, entre ellos Ra煤l Sendic, Eleuterio Fern谩ndez Huidobro, Mauricio Rosencof, Jos茅 Mujica, Julio Marenales y Jorge Zabalza, fueron encarcelados, torturados, durante a帽os mantenidos en casi total incomunicaci贸n y retenidos en calidad de rehenes durante toda la dictadura hasta 1985 bajo la amenaza de ejecutarlos si ten铆a lugar alguna acci贸n del MLN-T, 鈥渇uera la que fuera鈥. Ni desde la clandestinidad ni desde el exilio exterior los tupamaros promovieron acci贸n alguna y solo participaron en las diversas campa帽as populares de denuncia contra los militares.

En 1985, con la democracia parlamentaria reinstaurada por los militares (el Pacto del Club Naval an谩logo a la 鈥淭raici贸n Democr谩tica Espa帽ola鈥, sic) y con la presi贸n popular se liber贸 a los presos pol铆ticos y el MLN-T decidi贸 aceptar el marco pol铆tico legal y pedir la integraci贸n formal en el Frente Amplio fundado en contra del gobierno militar por varios partidos y agrupaciones mayoritariamente de izquierdas, pero tambi茅n dem贸crata-cristianos y escisiones de los partidos blanco y colorado en 1971. En 1989 los tupamaros fueron admitidos en coalici贸n con otros grupos y a partir de all铆 se presentan como Movimiento de Participaci贸n Popular (MPP) y luego como Espacio 609, igual que las dem谩s corrientes internas del Frente Amplio con listas separadas a las elecciones.

El Frente Amplio fue ganando espacio institucional y electoral, y tambi茅n los ex-tupamaros dentro del Frente. En 1994, despu茅s del Filtro, la derecha presionaba para que el progresismo desmontara el agrupamiento radical. R谩pidamente el Frente Amplio adjudic贸 su derrota electoral de 1994 a los 鈥渋nsoportables n煤cleos radicalizados鈥. Se argument贸 que al enfrentar organizadamente la represi贸n en Jacinto Vera, se hab铆a provocado la masacre y que, de alguna manera, la responsabilidad de la muerte de los compa帽eros reca铆a sobre sus hombros. Para no dar justificaciones a la polic铆a y que no se repitieran sus asesinatos, hab铆a que renunciar a la estrategia de crear una fuerza militante con esp铆ritu combativo y sustituirla por la de desobediencia civil o resistencia no-violenta. La dirigencia frenteamplista quedar铆a satisfecha de esa manera. Nunca hubo estrategia de 鈥榥o violencia activa鈥 o acci贸n no-violenta alguna ni por parte del Frente Amplio ni del MPP-Espacio 609.

En el 2005 Tabar茅 Vazquez, del Frente Amplio, fue elegido Presidente de la Rep煤blica Oriental del Uruguay. Durante su presidencia varios extupamaros obtuvieron cargos importantes en el gobierno. El exdirigente tupamaro Jos茅 Mujica result贸 elegido para la legislatura de 2010-2015 con el 52.39 % de los votos. En la siguiente legislatura el Frente Amplio volvi贸 a presentarse y a ganar con Tabar茅 Vazquez. Para la legislatura 2020-2025 el Frente Amplio perdi贸 la Presidencia frente al candidato del partido blanco de centro derecha-derecha, que se autodefine como liberal, nacionalista, panamericanista y humanista.

Mientras que el nuevo gobierno blanco realiza los ajustes liberales y privatizaciones que se esperan de 茅l, como la entrega hasta 2081 del puerto de Montevideo a una multinacional belga, el Frente Amplio achaca ahora su derrota al 鈥渆sfuerzo y desgaste鈥 que supuestamente suponen quince a帽os de responsabilidades de gobierno. Desde las organizaciones populares as铆 como desde los partidos escindidos por la izquierda se critica al Frente Amplio por su falta de beligerancia socialista, su aceptaci贸n de megaproyectos de inversi贸n extranjera, su negativa a dar pasos contra la impunidad de los cr铆menes de Estado hist贸ricos, tanto de la dictadura como de la democracia y, en general, por el alejamiento del pueblo por parte de la dirigencia, tanto respecto a las reivindicaciones socio-econ贸micas nacionales como en la pol铆tica internacional. 鈥淓n el Uruguay tenemos bien claro que si bien hoy lo est谩 haciendo el Partido Nacional, la coalici贸n multi reaccionaria que nos gobierna (…), si hubiera estado el Frente Amplio con el ministro Astori, se har铆a de la misma manera. En medio de la pandemia se pagar铆a la deuda externa porque hay que hay que 鈥渉onrar鈥 la palabra contra铆da con unos cuantos especuladores que viven en grandes palacios鈥.

El presidente de la central sindical uruguaya PIT-CNT, Fernando Pereira, afirm贸 que a 鈥渦na parte de los uruguayos en esta pandemia no le fue nada mal (…) concentraron cuatro mil millones de d贸lares en bancos nacionales y extranjeros鈥 mientras que 鈥100.000 compatriotas cayeron por debajo de la l铆nea de pobreza鈥. La propia C谩mara de Comercio reconoci贸 la p茅rdida de 100.000 empleos y 6.000 empresas en una poblaci贸n de 3.462.000 habitantes. Otros datos dicen que de los 300.000 que perdieron el trabajo 240.000 se apuntaron para la implementaci贸n de 15.000 鈥渏ornales solidarios鈥, puestos de trabajo poe 300 d贸lares.

Ante todo ello, el nuevo gobierno de Lacalle Pou intenta implementar y garantizar, entre otros aspectos, la actual y futura impunidad con la Ley de Urgente Consideraci贸n (LUC) que combina el empoderamiento policial con el endurecimiento de leyes, as铆 como restricciones y limitaciones en el derecho a la manifestaci贸n, los piquetes y el derecho de huelga. La campa帽a de recolecci贸n de firmas para forzar un refer茅ndum en contra de esta ley se inici贸 el 30 de diciembre. Hasta el 9 de julio de este a帽o se deb铆a presentar la adhesi贸n del 25 % de todo el padr贸n electoral, lo que supone unas 675.000 firmas. En aproximadamente un a帽o la ciudadan铆a tendr谩 que asistir a las urnas para ratificar o derogar los 135 art铆culos de la Ley. Es razonable considerar que esto habilitar谩 el debate democr谩tico que se neg贸 durante el tratamiento urgente.

La iniciativa de impulsar el refer茅ndum fue de FUCVAM (Federaci贸n Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), la FEUU (Federaci贸n de Estudiantes Universitarios del Uruguay), el movimiento feminista y el movimiento sindical uruguayo. Finalmente, el Frente Amplio decide sumarse activamente a la campa帽a. Sin embargo, el mayor acierto del partido opositor (FA) vino de sus bases sociales y no del n煤cleo de dirigentes partidarios. En los 煤ltimos quince d铆as antes del 9 de julio, la iniciativa del refer茅ndum trascendi贸 las fronteras de lo organizado y, por decisi贸n propia, miles de mujeres y hombres salieron a recoger las firmas que faltaban.

Contra todos los pron贸sticos, el contexto de pandemia y el constante esfuerzo del gobierno por silenciar y criminalizar la campa帽a con la excusa del COVID, la militancia social y popular despleg贸 una estrategia de respeto de las normas sanitarias y logr贸 el objetivo. La meta se super贸 en 100.000 firmas ya que se alcanzaron 800.000 firmas. La superaci贸n del list贸n del 25 % del padr贸n electoral supone en s铆 mismo un duro golpe al gobierno en el coraz贸n de su apuesta legislativa, que pretendi贸 aprobar por procedimiento expr茅s y, sin lugar a dudas. se puede entender como un cambio en la coyuntura pol铆tica. Las casi 800.000 firmas representan m谩s que los votos obtenidos por el presidente en la primera vuelta electoral de 2019. Es un dato que no altera su legitimidad, pero que establece paridad de jerarqu铆as ante la nueva etapa pol铆tica, al menos frente a la discusi贸n del refer茅ndum. Esta vez la militancia gan贸 al marketing.

Es, adem谩s, un cambio importante en la din谩mica entre los movimientos populares y el Frente Amplio. Si bien el FA es un partido enraizado, con una estructura militante poderosa, esta campa帽a tuvo como principales protagonistas a las organizaciones sociales. Esto supone un nuevo escenario de di谩logo entre estos actores de cara a un reordenamiento estrat茅gico y program谩tico de las izquierdas. Y no s贸lo hacia el pr贸ximo ciclo electoral, sino en el horizonte pol铆tico m谩s amplio, el de los objetivos pol铆ticos de mediano y largo plazo.

Lecciones y confirmaciones claves para y desde el internacionalismo vasco

Estas son las lecciones solo en lo que respecta a la solidaridad internacionalista que como Askapena hemos ido aprendiendo en nuestras relaciones solidarias. Es la ternura de los pueblos lo que nos ha impulsado por un proceso de aprendizaje que dura ya varias d茅cadas. Entre estos pueblos est谩 el uruguayo y su solidaridad mostrada en el Filtro. Cada a帽o que la militancia y el pueblo uruguayo se moviliza el 24 de agosto es una advertencia para nosotras y nosotros: 隆No olvidar! quiere decir 隆Seguir luchando!

Como colectivo que somos es imposible delimitar y diferenciar lo que el pueblo uruguayo nos ha ense帽ado y lo que otros pueblos nos est谩n confirmando. Lo colectivo de 鈥渓a ternura entre los pueblos鈥 no lo permite. Lo que s铆 sabemos es que el pueblo uruguayo ha sido fundamental para muchas de las convicciones que tenemos ahora, y sigue y seguir谩 siendo imprescindible para ahondar y radicalizar en ellas.

1. 鈥淟os golpes no se pueden detener cuando los tanques ya ruedan en las calles, sino antes, cuando el autoritarismo muestra sus pezu帽as y va trepando la cuesta de la represi贸n violenta hacia el terrorismo de Estado.鈥 (Jorge Zabalza, dirigente del MLN-T). Los golpes se detienen mucho antes o no se detienen, al menos no sin un alt铆simo coste en vidas y sufrimiento. La solidaridad ha de ser preventiva.

2. La solidaridad internacionalista es radical o no es. No hay equidistancias ni tolerancias que no sean criminalmente c贸mplices con el victimario agresor en detrimento del pueblo que defiende sus derechos con su vida (desalien茅monos: el agresor nunca puede ser el que determina qu茅 es y qu茅 no es 鈥渄erecho鈥).

3. Internacionalismo solidario es lo contrario de diplomacia. No hay razones de Estado que valgan, ni hipocres铆as ni mentiras ni enga帽os. Solo la verdad es revolucionaria.

4. La solidaridad internacionalista es un ox铆moron porque es siempre altruismo de ida y vuelta. Es incondicional, pero tiene la condici贸n inexorable del respeto por todas las formas de lucha o no es solidaridad internacionalista. Los plazos para la vuelta pueden cumplirse al cabo de generaciones. Sin memoria no hay internacionalismo solidario.

5. La solidaridad internacionalista es siempre de pueblo a pueblo. Las organizaciones sin proyecto de pueblo capaz de 鈥渟entir en lo m谩s hondo cualquier injusticia contra cualquiera en cualquier lugar del mundo鈥 tienen que trabajar el internacionalismo en el propio pueblo hasta que todo el pueblo se derrita de ternura por los dem谩s.

6. La solidaridad internacionalista no es proselitisimo utilizando la respuesta a desgracias ajenas una vez consumadas. Las respuestas de apoyo solidario son un efecto espont谩neo y del pueblo cuando no ha habido organizaci贸n capaz de promover la solidaridad internacionalista preventiva en el propio pueblo.

7. La organizaci贸n log铆stica de esta solidaridad internacionalista de pueblo corresponde a una organizaci贸n de cuadros popular y aut贸noma con los objetivos estrat茅gicos prioritarios del internacionalismo solidario.

8. El internacionalismo solidario necesita un espacio de participaci贸n codecisiva y autoridad dentro de una estructura de movimiento de poder popular, con un proyecto y proceso de emancipaci贸n y desalienaci贸n de pueblo, y un proyecto de construcci贸n de Estado y/o(!) pa铆s socialista, independentista, feminista, ecologista e internacionalista.

9. El trabajo militante de solidaridad internacionalista tiene otros ritmos y tiempos en los que el conocimiento y la confianza personal en las relaciones es a煤n m谩s importante que en el trabajo militante local o nacional al tener que conjugar los ritmos y tiempos del propio pueblo con los de los dem谩s pueblos.

10. La formaci贸n ideol贸gica y humana de la persona militante de un pueblo enriquecido (por colonialismo e imperialismo capitalista) exige mucho esfuerzo y dedicaci贸n ya que muchos militantes han de recorrer un camino desde el turista motxilero, el que busca terapia existencial, el aventurero Coronel Tapioca, el h茅roe revolucionario iluso ilusionado, pasando por los pacificadores equidistantes de conflictos ajenos, los buenos samaritanos de la Srta Pepis, los aspirantes a guerrillero de postal y los reyes tuertos del progreso y desarrollo, hasta llegar a la humildad del verdadero revolucionario internacionalista y solidario. Hay todo un camino al infierno empedrado de muchas buenas intenciones y otras tantas motivaciones inconfesables.

Como conclusi贸n final: saludo de Askapena al pueblo movilizado ante el Filtro

La importancia del Filtro como parte de nuestra memoria hist贸rica compartida es indiscutible. Os damos gracias de parte de ASKAPENA por no haber dejado ni un solo a帽o de insistir en ello. No olvidamos que tan importante como mantener el Filtro en nuestra memoria hist贸rica es trabajar para que no lo olvide nunca jam谩s ni uno solo de los responsables de aquellos cr铆menes, ni ninguno de sus c贸mplices, ninguno de los corruptores, por muy impunes que hayan quedado todos.

Su impunidad todav铆a es una derrota, como es nuestra derrota el asesinato de Fernando y Roberto, de todos y cada una de las heridas y heridos, el no haber logrado con 鈥渟olidaridad preventiva鈥 a tiempo las condiciones para poder garantizar el asilo pol铆tico para Jes煤s Mari, Mikel y Luis sin los grandes sacrificios ni tanto dolor. As铆, tenemos que aceptar la verdad, que siempre es revolucionaria, porque cualquier derrota puede ser transformada en victoria si se mantiene en la memoria y esta inspira la movilizaci贸n, la realizaci贸n de acciones y hechos que impidan la desmemoria interesada de los criminales. 隆Que nuestra memoria los aterrorice!

No dejaremos que en Euskal Herria el Filtro se nos transforme nunca en inercia, en costumbre conservadora, en mero mito alienante y desmovilizador. Los mitos impiden la innovaci贸n y 鈥溌 innovamos o morimos!鈥. Es el capitalismo 鈥 y no est谩 en crisis. El capitalismo es la crisis y ya nos ha mostrado y nos muestra d铆a a d铆a su capacidad de adaptar su criminalidad a sus ganancias. No hay m谩s ciego que el que no quiere ver.

Es tan de ilusos creer que se puede sobrevivir sin revoluci贸n como creer que se puede hacer la revoluci贸n sin arriesgar la vida. Tambi茅n es tan de ilusos como de est煤pidos pensar que arriesgando la vida autom谩ticamente acertaremos con la revoluci贸n.

Esta angustiante contradicci贸n hace que, como humanos, neguemos tanto la necesidad de una apremiante revoluci贸n como la necesidad inevitable de arriesgar nuestras vidas. Esto es algo que nos desmoviliza y sin darnos cuenta nos encadena a otra nefasta paradoja: nuestra desmovilizaci贸n aumenta exponencialmente tanto la inminente necesidad de una revoluci贸n como la necesidad inexorable de arriesgar nuestras vidas.

Tambi茅n sabemos que ante las dificultades nos crecemos. Sabemos que en las condiciones m谩s dif铆ciles y dolorosas es cuando surge lo mejor que llevamos dentro. Desgraciadamente, al crear mitos estos nos hace obviar que en estas mismas situaciones surge sobre todo y mayoritariamente lo peor del humano. Esto es decepcionante, pero es verdad y, como tal, es revolucionario: 鈥淐uando el viejo mundo se muere el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos.鈥

Podemos derrotar 鈥渓a banalidad del mal鈥 transformando nuestros mitos en 鈥渂analidad del bien鈥. La mujer y el hombre nuevo no nacen. Nunca ha habido ni habr谩 suficientes hombres ni mujeres nuevas internacionalistas y solidarias para hacer la revoluci贸n. Es la revoluci贸n la que hace a la mujer y al hombre nuevo solidario e internacionalista.

驴C贸mo? Con mucho 鈥減esimismo (que) es un asunto de la inteligencia鈥 y a la vez mucho 鈥渙ptimismo (porque esto s铆) es de la voluntad鈥. Vayamos y hagamos, pues, justo lo contrario de hacia donde tendemos la izquierda – cuando nos desviamos hacia la irracionalidad de un pragmatismo progresista liberal.