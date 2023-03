–

Alejandra Kamiya viene construyendo una obra que condensa la poética de grandes cuentistas de la segunda mitad del siglo XX. En ciertos pasajes, asoman homenajes más o menos evidentes a la narrativa de Sara Gallardo, a la de Clarice Lispector, a la de Juan José Saer. Nombro a tres cuentistas magistrales, no para autorizar el trabajo de Kamiya, que bien puede defenderse solo, sino para señalar una escritura tomada por una visión, una escritura que atiende a los orificios que el lenguaje provoca como lupa sobre el papel del mundo. En Kamiya hay una conciencia despabilada que recorta situaciones y personajes para ponerlos a dialogar con el vacío que hay entre los sujetos, y entre sujetos y cosas. En La paciencia del agua sobre cada piedra, recientemente editado por Eterna Cadencia, no queda cuento sin marca, no hay texto del cual se salga como si nada. De todos salimos con un pedazo de Kamiya que cruza una mirada como un trazo: metástasis que obliga a la razón a deponer resistencias para dejarse envolver por la atmósfera donde interactúan sus personajes. Por Andrés Manrique para ANRed.

Basta leer los títulos de Alejandra Kamiya para aproximarse a una poética en la que juega todo su estilo: Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y, este último, La paciencia del agua sobre cada piedra. Kamiya trabaja una prosa del resplandor. Esta prosa no se opaca ni aun cuando narra situaciones de alta complejidad afectiva, duras como la que implica contar la relación entre una madre y una hija que la cuida en sus últimos momentos, como en el cuento Los Ensayos. O en Muertos los ojos, donde aborda una relación fría y distante entre dos empleados de diferente jerarquía, en viaje a Mar del Plata, donde es más Mar del Plata porque la playa brilla por su ausencia.

En una suerte de apuesta filosófico-política, construye narradores que intentan asir el mecanismo existente entre las cosas y los sujetos. Su prosa muerde pequeñas criaturas de la lengua para contar situaciones cotidianas. Se sirve de figuras que provienen, por momentos, más de la poesía que de la prosa, en una coherencia donde la mirada se posa al borde.

Se podría decir que en el entre sucede; el espacio que se despliega entre es el que recorre la autora. Ahí es donde se dan todo tipo de relaciones: con gatos, con y entre perros; laborales, entre vecinos: “Lo que le gustaba era esa especie de jardín entre el deseo y la satisfacción.”, dice sobre el gato con el que la protagonista conversa en Sakura-gari, el último cuento del volumen.

Kamiya nos lleva de la mano con Eva, el personaje de Sola, casi al umbral de un lugar pre adánico: “Antes se habría molestado, pero el tiempo le había erosionado las puntas y la había redondeado por dentro, podía aceptar sin entender y rodar con suavidad sobre los hechos.”

Leerla es navegar en el movimiento que hacen las cosas en el mundo; encontrar la observación objetivista de Juan José Saer: “Diciembre: hay frutillas. Las pongo en un bol blanco lleno de agua. Las frutillas flotan, giran, nadan. Me quedo mirándolas. Yo, que soy de otro siglo, tengo un gesto de este: tomo el teléfono y les saco una foto. Tal vez el gesto no es de este tiempo en el fondo: lo hago para que no pase la belleza que pasa. Después las clasifico.” Kamiya se detiene en La Garza y Herencia, dos cuentos de ambiente rural, en la sutil aspereza donde resuena la Sara Gallardo de Los Galgos. Además, esos dos cuentos comparten personajes, como lo hicieran Salinger, Faulkner, y también Saer con su querido Tomatis.

Algo de su prosa también remite a la mística de Clarice Lispector, una suerte de estado de gracia propio de la escritora de Felicidad Clandestina; tal como comienza el primer cuento del libro: “Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña. Porque la oscuridad no deja intersticios como dudas. No distingue entre rincones o espacios abiertos, no hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo.” Su trabajo con el lenguaje es parecido al del ebanista que utiliza herramientas precisas con las cuales muesca la madera para incrustarle pequeñas vetas y sutilizar la materia. O, dicho de otra manera, afila cada sentido para registrar lo que la vida va desplazando, lo que va quedando al borde.

Los tres títulos de sus libros, en clara herencia o cita a su ascendencia japonesa, parecieran Haikus disfrazados. Disfrazados, porque en lugar de contar 17 sílabas, como el poema japonés, Kamiya los compuso con 13. Y que los tres títulos de sus libros tengan la misma cantidad de sílabas no es casualidad. Busco qué quiere decir el 13 para ver si encuentro el motivo que esconde la cifra; si tiene que ver con la superstición en Occidente, o si acaso está vinculada a Freya, diosa germana relacionada al cambio y al amor (Wikipedia dixit). Pero después pienso que el número tal vez tenga que ver más con Juan Filloy, el cordobés que tituló sus más de sesenta libros con siete letras, sin excepción: Caterva, Estafen, Op Ollop, Vil&Vil, Yo, yo y yo… y que el número sea, en todo caso, la clave que señala el misterio que el lenguaje tiene gracias, a pesar y más allá de sí mismo, y de su representación.

Quizá, las cuatro sílabas de diferencia entre el Haiku y los títulos de Kamiya sean lo que deja la autora al destilar la luz. Como si de la luz pudiera cernir lo que de ella sobra para desnudar la energía que la sustenta. Como si de la linterna pudiéramos quedarnos con el haz de luz, y del haz, sólo con el resplandor.

