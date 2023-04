–

Todo tipo de ideas sexistas, patriarcales y feudales que reivindican el cuerpo de las mujeres mediante subdivisiones de la propiedad y subordinan sus vidas a las necesidades de la familia, hacen visibles las formas de opresi贸n a las que est谩n sometidas. Un estudio realizado en 2007 por investigadores de la LSE y la Universidad de Essex revel贸 que, entre 1981 y 2002, las cat谩strofes naturales de 141 pa铆ses mataron a m谩s mujeres que hombres, y que cuanto peor era la cat谩strofe, mayor era la desigualdad de g茅nero (1).

Teniendo en cuenta que las mujeres constituyen la gran mayor铆a de los pobres del mundo, no es dif铆cil ver que este es un factor clave, que conduce a tasas de mortalidad m谩s elevadas que las de los hombres durante una cat谩strofe.

Cinco 谩reas clave de vulnerabilidad activadas

Dos terremotos de magnitud 7,8 y 7,5, el 6 de febrero pasado, afectaron directa e indirectamente a casi 25 millones de personas en Turqu铆a, Kurdist谩n y Siria (2-3). Adem谩s de la violencia y la pobreza, el se铆smo activ贸 cinco 谩reas clave de vulnerabilidad entre las mujeres. Se trata del acceso a agua potable y alimentos seguros, los desplazamientos, la violencia de g茅nero, las enfermedades infecciosas y la salud reproductiva y sexual. Con el cambio de las condiciones clim谩ticas, es probable que los factores hospedadores y pat贸genos ampl铆en o cambien sus h谩bitats. Por ello, los derechos a la salud sexual y reproductiva han pasado a un segundo plano en muchos lugares. La destrucci贸n de instalaciones sanitarias durante fen贸menos meteorol贸gicos graves, incluida la p茅rdida de agua y saneamiento, refugio, alimentos y productos de higiene menstrual, afecta directamente a la capacidad de las mujeres para cuidar de su salud sexual y reproductiva.

La vida de las mujeres se ha vuelto m谩s dif铆cil

Nos enfrentamos a una creciente crisis del agua que afecta a millones de personas pobres, pero la falta de agua para beber y saneamiento ha hecho m谩s dif铆cil la vida de las mujeres, ya que son las principales responsables del hogar y la familia. La situaci贸n es similar con la contaminaci贸n del agua, las sequ铆as y las inundaciones. Las inundaciones en Ad谋yaman y Urfa (sudeste de Turqu铆a) y la dificultad de acceso al agua potable, tienen el riesgo de aumentar las enfermedades transmitidas por el agua y la mala salud debido a la falta de higiene. Por supuesto, el agua no es el 煤nico problema con el que luchan las mujeres. Entre las mujeres que necesitan acceder a servicios sanitarios vitales y urgentes entre escombros, en estructuras que ya no se mantienen en pie, 350.000 est谩n embarazadas. El calor extremo, la contaminaci贸n atmosf茅rica, la inseguridad alimentaria y otros factores determinantes pueden provocar eclampsia y preeclampsia, bajo peso al nacer y mortalidad prematura.

Las mujeres desempe帽an un papel clave

Cada cat谩strofe es diferente y crea diversas zonas de interacci贸n, seg煤n los roles de g茅nero. Por lo tanto, ninguna respuesta a la sociedad, incluso en tiempos de crisis, debe ser ciega al g茅nero. Las instituciones ciegas al g茅nero tambi茅n deben reconocer la capacidad de resistencia de las mujeres para hacer frente a las consecuencias de las cat谩strofes. Las mujeres desempe帽an un papel clave en la consecuci贸n de una comunidad desarrollada y resistente. Negar a las mujeres el acceso a la educaci贸n y reducir sus interacciones sociales las hace m谩s vulnerables a futuras cat谩strofes. Es necesario que las mujeres participen plenamente en la planificaci贸n antes y luego de las cat谩strofes, y que se reconozca completamente su importante papel en la respuesta a las mismas. La naturaleza de g茅nero y capitalista de la vulnerabilidad ante las cat谩strofes impide a las mujeres m谩s resilientes crear sociedades m谩s resilientes. Esto se debe a que la resiliencia se refiere tanto a las capacidades para avanzar hacia las bases psicol贸gicas, sociales, culturales y f铆sicas que construyen y sostienen a los individuos, como a la capacidad colectiva para negociar la provisi贸n de estas bases de formas culturalmente significativas. De este modo, las cat谩strofes tambi茅n pueden brindar oportunidades para abordar las desigualdades de g茅nero.

Las mujeres lideran la resistencia

Hoy en d铆a, la continuidad del trabajo de las mujeres en la reproducci贸n social, los derechos pol铆ticos y civiles conquistados en muchos pa铆ses gracias a las luchas de innumerables mujeres, as铆 como de las personas LGBTQ+, hacen que las mujeres trabajadoras y pobres puedan utilizarlos. All铆 donde las fuerzas destructivas pretenden talar 谩rboles, contaminar nuestro aire y nuestra agua y despojarnos de la tierra en busca de minerales, las mujeres lideran la resistencia. En ciudades y comunidades, las mujeres han luchado por agua, aire y tierra limpios para que sus familias puedan prosperar. Las mujeres tambi茅n est谩n a la vanguardia contra la destrucci贸n medioambiental, la contaminaci贸n t贸xica y la devastaci贸n clim谩tica y ecol贸gica. El auge del nuevo movimiento feminista, junto con un creciente movimiento por la justicia clim谩tica, est谩 dando impulso a estas ideas generalmente positivas.

Sin embargo, mientras se protejan los derechos de propiedad privada, mientras las empresas tengan b谩sicamente derecho a hacer lo que quieran con los bosques, la tierra y el agua con impunidad, y mientras los estados act煤en en su propio inter茅s en contra del nuestro, se seguir谩 destruyendo la naturaleza, el clima se deteriorar谩 y las mujeres sufrir谩n de forma desproporcionada, ya sea a manos de hombres o de mujeres.

Contra un sistema que ve en nuestro trabajo el principio de sus beneficios, debemos ir mucho m谩s lejos y exigir la organizaci贸n de una sociedad autosuficiente. M谩s que nunca, es nuestra responsabilidad derrocar al capitalismo y al estado-naci贸n, que encarnan la opresi贸n patriarcal, por una nueva forma de sociedad autogobernada, independiente de un Estado centralizado, basada en los valores de la liberaci贸n de la mujer, la democracia y la ecolog铆a.

