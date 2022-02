–

February 23, 2022

En febrero el Foro Econ贸mico Mundial, conocido como Foro de Davos, public贸 un informe sobre los pasaportes de vacunas titulado 鈥淎dvancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries鈥. El documento afirma que la pandemia 鈥渉a hecho que se preste m谩s atenci贸n al poder de los datos m茅dicos, en particular a los pasaportes de vacunas. Estos pasaportes, por su naturaleza, sirven como una forma de identidad digital鈥 (1).

La reuni贸n virtual del Foro tuvo lugar del 25 al 29 de enero y estudi贸 la 鈥淎lternative Credit Scoring鈥 que, a la calificaci贸n bancaria tradicional, a帽ade el comportamiento social del individuo, manifestado en las redes sociales.

El objetivo es recopilar toda la informaci贸n posible sobre las personas por cualquier medio para crear grandes bases de datos. Para ello es necesaria una vigilancia constante de las personas y su entorno. Son los principios de visibilidad y rastreo.

La identidad digital se puede utilizar, entre otras cosas, para acceder a los tratamientos m茅dicos, controlar sus dispositivos y m贸viles, gestionar una cuenta bancaria, realizar transacciones econ贸micas, reservar los billetes de viaje, cruzar las aduanas, hacer compras, contratar seguros, participar en las redes sociales, votar en las elecciones, presentar la declaraci贸n de la renta o cobrar prestaciones sociales.

Seg煤n el informe del Foro, el sistema de identidad digital incluye un perfil, que puede incluir atributos de datos inherentes (como datos biom茅tricos) o asignados (como nombres o n煤meros de identificaci贸n. Tambi茅n un historial crediticio, m茅dico y de comportamiento en l铆nea. Finalmente, tambi茅n incluye las conclusiones, las valoraciones tomadas a partir de procesos de autentificaci贸n, por ejemplo, para conceder un pr茅stamo.

El pasaporte universal tendr谩 un papel clave en las telecomunicaciones. Con una identidad digital, se pueden controlar los dispositivos y los datos de la red.

El proyecto sienta las bases de un sistema general de control social para separar a los ciudadanos d铆scolos o menos fiables.

Los lectores del pasaporte podr谩n hacer valoraciones basadas en el historial econ贸mico, el m茅dico y el comportamiento en l铆nea.

El informe presta una atenci贸n especial a los 鈥渃orredores de datos鈥, que son una especie de intermediarios encargados de gestionar las grandes bases de datos, siguiendo el modelo estadounidense de las 鈥渁gencias鈥 o fideicomisos encargados de facilitar el intercambio de informaci贸n.

Es decir que se confirma que el covid desde el principio ha sido un pretexto para la instauraci贸n de la censura y el control digital mundial

La tarjeta digital europea ha pasado de la etapa de la pubertad. Se convertir谩 en adulto en septiembre de 2022.

A fuego lento durante dos a帽os, has aceptado, en su mayor parte, y sin inmutarte, los confinamientos, los toques de queda, los permisos de salida, las playas en las que estaba prohibido sentarse, las cervecer铆as en las que estaba prohibido ponerse de pie para tomar un caf茅 pero se permit铆a sentarse y, finalmente, el pase sanitario. Luego, con la necesidad de cocinar a fuego lento, la salsa se redujo a un pase de vacuna, tres dosis. Ahora, totalmente confundido, adormecido y sumiso, est谩s dispuesto a aceptar la esclavitud definitiva: el pasaporte digital europeo.

Virginie Joron, eurodiputada, trabaja, entre otros, en la Comisi贸n de Mercado Interior y Protecci贸n del Consumidor. Despu茅s de m谩s de veinte a帽os de Internet, nuestros gobiernos pretenden protestar por el monopolio de GAFAM. 鈥 Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft鈥 mientras dan la bienvenida en secreto a la censura y su control digital global.

Esta comisi贸n quiere regularlos, porque no respetan ninguna ley excepto la suya. Un objetivo loable. Pero las explicaciones de Viriginie Joron sugieren que no ser谩 tan sencillo.

De hecho, en cuanto se debati贸 el tema de GAFAM en la comisi贸n, convocada junto a otro ponente de la comisi贸n, que se explicara en 鈥渧铆deo鈥 con la Casa Blanca. Eurodiputados obligados a dar explicaciones al gobierno de Estados Unidos, incre铆ble, pero desgraciadamente real.

A los esc茅pticos que piensan que Bruselas es independiente de Estados Unidos, que lo piensen de nuevo. Washington les ha pedido que no se ensa帽en con los pobres queridos de Silicon Valley, que no les metan prisa y, por tanto, que no les perjudiquen. La UE es, por tanto, una franquicia americana, sin m谩s capacidad de decisi贸n que la de promover el lema 煤nico de 鈥淎merica first鈥.

Esto deber铆a ilustrarte sobre el hecho de que la UE har谩 todo lo posible para sancionar a Rusia una y otra vez, as铆 como a pa铆ses no alineados como Ir谩n, Siria y Venezuela. Todas las piezas del rompecabezas est谩n ah铆. S贸lo hay que estar dispuesto a mirarlas.

Cuando te rascas los paranasales con un test RT-PCR, 驴sabes que los resultados se env铆an a Microsoft? No, 驴no lo sab铆as? Bueno, esa es la realidad. Tus datos personales son gestionados en 煤ltima instancia por un equipo de Bill Gates.

La soberan铆a ya no existe. La UE est谩 totalmente a merced de la oligarqu铆a financiera mundial sin Estado. La Comisi贸n Europea present贸 en marzo de 2021 una 鈥br煤jula digital鈥 鈥 en caso de que hayas perdido el norte鈥 para traducir las ambiciones digitales de la UE para 2030 en t茅rminos concretos.

Pronto ser谩s el orgulloso propietario de una cartera de identidad digital europea, junto con su tarjeta de vacunaci贸n, con tu foto de identificaci贸n oculta en tu c贸digo QR. Como la mayor铆a de la gente se ha acostumbrado a mostrar su tarjeta de vacunaci贸n en forma de c贸digo QR, pronto tendr谩s el placer de poder mostrar tu cara, con una sonrisa por supuesto prohibida, como la de un convicto.

De hecho, el c贸digo QR existe en casi todas partes. Si茅ntate en la terraza de una cervecer铆a, y muy a menudo tienes el c贸digo QR de la carta de comidas y bebidas pegado en la mesa. Escanea y disfruta, por usar el eslogan absurdo apreciado por la gran mayor铆a de los propietarios de restaurantes. Estos 煤ltimos no se dan cuenta de que se los est谩 comiendo -el colmo para un restaurador- el Gran Reinico (Klaus Schwab, fundador de Davos) que escribe en esta 鈥渂iblia鈥 los planes de la oligarqu铆a mundial. Uno de ellos describe que en poco tiempo s贸lo quedar谩n 3 o 4 grandes empresas alimentarias y sus franquicias globales.

鈥淯na identidad segura y fiable para todos los europeos鈥. Este es el lema de la UE. La oligarqu铆a global quiere controlar a todos los ciudadanos de la Tierra, con el credo de control, poder y beneficio.

La Sra. Stella Kyriakidou, Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, es tambi茅n la 鈥淪ra. Vacuna鈥, ya que firm贸 los contratos para la compra de los l铆quidos experimentales de ARNm de Pfizer, Moderna, y otros dos. Dice: 鈥淗oy proponemos actualizar las posibilidades de utilizar certificados al desplazarse dentro de la UE para dar seguridad a los ciudadanos mientras persistan las necesidades de salud p煤blica鈥︹.

Por ello, la Comisi贸n propuso el 3 de febrero de 2022 prolongar un a帽o el certificado Covid-19 de la UE. Los argumentos son sencillos: 鈥淓l virus Covid-19 sigue estando muy extendido en Europa, y no dejan de aparecer nuevas variantes. La guinda del pastel es que la vivaracha chipriota tiene un caso sin resolver en sus manos: 鈥淪e concedieron cr茅ditos por valor de varios millones de euros en condiciones opacas al marido de la comisaria europea. El asunto ha llevado a un eurodiputado a pedir explicaciones a la encargada de comprar vacunas en nombre de la UE鈥︹:

La Comisaria de Sanidad de la UE, Stella Kyriakidou, en el centro de una pol茅mica (RT Francia, mayo 2021)

El certificado Covid ha llegado para quedarse, ya que la cartera de identidad digital ha sido votada por unanimidad en 2021 en la UE, independientemente del partido pol铆tico.

驴Qu茅 contendr谩 este e-wallet o cartera digital? Como ya se ha comentado antes, todo: documento de identidad 鈥 el nuevo DNI franc茅s est谩 escrito tambi茅n en ingl茅s por ejemplo-, carnet de conducir, tarjeta de votante, historial m茅dico, vacunas, n煤mero de la seguridad social,鈥 Pero lo primero que quieren poner en marcha es el expediente m茅dico. De momento, algunos pa铆ses de la UE han suavizado sus prop贸sitos, por ejemplo respecto al pasaporte de vacunas, pero tenga la seguridad de que es para integrarlo mejor en su futura tarjeta digital. No lo dudes, lo tendremos de por vida.

El texto se remonta a 2014, ocho a帽os ya, con la sustancia de la voluntad de digitalizar la informaci贸n. El trabajo est谩 casi terminado, porque los parlamentarios y comisarios europeos se han puesto las pilas para llegar.

Uno de los art铆culos emblem谩ticos de la fundaci贸n de la UE es la libertad de circulaci贸n. Pero desde hace dos a帽os, sin respetar los reglamentos ni las leyes, todo ha sido barrido. Se necesita un carn茅 de vacunaci贸n para circular por la UE. Bienvenidos a un cr茅dito social a la china, salsa europea, con la bendici贸n del T铆o Sam.

El 25% de la poblaci贸n europea no posee un smartphone. Estas personas pronto ser谩n incapaces de moverse, a menos que consigan uno. 驴Qu茅 pasa si una persona no tiene pasaporte y rechaza la tarjeta digital? No ser谩n nada, no tendr谩n derecho a nada y no podr谩n cruzar ninguna frontera, ya que no tendr谩n identidad.

La identidad digital se vende como un servicio que no ser谩 obligatorio. 鈥淣o busques m谩s tus papeles en los bolsillos. En su lugar, muestra tu tarjeta digital en tu smartphone鈥︹. Muy sutil. Nadie estar谩 obligado a hacerlo, salvo que en la pr谩ctica ser谩 obligatorio, a no ser que vivas en el patio de tu casa, aislado de todo, cultivando endibias. Y a煤n as铆鈥

Opcional ma帽ana, obligatorio pasado ma帽ana. Siguiente paso, el chip bajo la piel. Incluso mejor que el smartphone. No hay riesgo de p茅rdida, tu memoria estar谩 bajo tu piel. La gran trampa global en toda su esplendor.

La guinda del pastel es que tu tarjeta digital ser谩 gestionada por empresas privadas. Todas tus patolog铆as, tus inclinaciones, tu colesterol bueno o malo estar谩n a la vista de las aseguradoras, los bancos y las instituciones. Esto es 煤til porque sabr谩s por qu茅 tu compa帽铆a de seguros ha aumentado repentinamente tus pagos o por qu茅 tu banquero te niega un pr茅stamo.

Un futuro 鈥渕agn铆fico鈥 se abre ante cada uno de nosotros. 驴Y todav铆a tienes fe en los que nos gobiernan? Francamente, no deber铆as. Son unos mentirosos evidentes. Un ejemplo: nos garantizaron el anonimato al escanear tu c贸digo QR al camarero de un restaurante. Nos dijeron que el camarero s贸lo ver铆a el color verde -pase v谩lido- o el color rojo -pase no v谩lido-. Esto es cierto, pero se olvidaron de se帽alar que tambi茅n aparecen tu nombre y tu fecha de nacimiento.

Todo, absolutamente todo, ser谩 controlado. Incluyendo la clasificaci贸n de tus residuos. La taxonom铆a verde tambi茅n est谩 en camino en la UE. Si clasificas bien, es un buen punto, si te confundes un poco, es un mal punto. Mientras tanto, los grandes contaminadores seguir谩n estropeando el planeta sin ser molestados.

Cosas en qu茅 meditar. 鈥淐onfiar nuestras vidas digitales al gobierno y a las empresas privadas, en lugar de a Facebook y Google, es salir de la sart茅n para caer en el fuego鈥, dijo el eurodiputado Patrick Breyer (Alemania).

Notas

(1) https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf

Fuentes

mpr21

france soir

verdadypaciencia