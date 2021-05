–

500 a帽os de historia colonial, 200 de vida republicana, y 40 a帽os de experiencia de las Rondas Campesinas, para comprender a un sujeto y a un proceso que vienen de lejos.

Por Lautaro Rivara.

Entrevista a Santos Saavedra V谩squez, presidente de la Central 脷nica de Rondas Campesinas del Per煤 (CUNARC).

鈥 Usted es oriundo de la provincia de Cajamarca, un sitio hist贸rico desde la rebeli贸n de Tupac Amaru II, y tambi茅n, por lo que sabemos, sitio de emprendimientos extractivos mineros 驴Cu谩les son las demandas del Per煤 profundo, del interior, de las zonas rurales, en un pa铆s tan centralizado en la capital Lima?

鈥 Aqu铆, donde estoy, se fund贸 la Rep煤blica. Estamos justo en el a帽o del bicentenario. Pasaron 200 a帽os, pero el Per煤 profundo ha sido excluido permanentemente y no ha sido tomado en cuenta por las pol铆ticas p煤blicas del Estado. La exclusi贸n se ha profundizado con las pol铆ticas del modelo neoliberal en los 煤ltimos 30 a帽os, con el cual hemos sido invisibilizados en todos los sentidos.

Tenemos una pol铆tica demasiado centralista en t茅rminos de desarrollo. M谩s del 70 por ciento del presupuesto de la Rep煤blica se concentra en el gobierno central. Tambi茅n tenemos gobiernos subnacionales como las gobernaciones y las alcald铆as, con necesidades sin atender. Tenemos brechas sociales que no se han resuelto: los servicios b谩sicos, el derecho a la educaci贸n, a la salud, el tema de la interconexi贸n vial, el derecho a la conexi贸n de la internet en esta etapa de virtualidad, etc. Se ha extra铆do mucha riqueza del interior del pa铆s, de las comunidades y de los pueblos del Per煤 profundo, pero no se ha distribuido,

Siempre se ha impuesto todo desde arriba: los candidatos a la presidencia, los proyectos de desarrollo, todo. No se ha recogido la necesidad real de los pueblos. Somos un pa铆s muy diverso, muy rico en potencial h铆drico, hidrocarbur铆fero, minero, pesquero. De eso no hemos visto ning煤n derrame en favor de los pueblos.

鈥 Al momento de asumir la presidencia de la CUNARC, usted se refiri贸 a que todo el Per煤 se convertir铆a en territorio de los ronderos. 驴Estamos viendo eso en la actualidad? 驴Podr铆a explicar, para los lectores latinoamericanos, qu茅 son, qu茅 hacen y de d贸nde vienen las Rondas Campesinas?

鈥 Nosotros nos autoidentificamos como descendientes de los pueblos originarios. Hemos estado durante y despu茅s de la colonia, y hace m谩s de 40 a帽os nos hemos vuelto a reunir y recrear. Somos organizaciones colectivas, enraizadas en los pueblos rurales del pa铆s. Tenemos como base una organizaci贸n con principios, valores, una m铆stica y una disciplina.

Especialmente de lo que nos encargamos es del auto gobierno. Nos brindamos nuestra propia seguridad colectiva. Hacemos nuestro propio ejercicio de administraci贸n de la justicia. Defendemos el derecho al territorio, por ejemplo la tierra y el agua, cuando hay luchas anti extractivas. Tambi茅n se hace un trabajo de interlocuci贸n con el Estado. Esta organizaci贸n creci贸 hace m谩s de 40 a帽os en el norte del Per煤 y se extendi贸 por el territorio nacional, llegando a alcanzar mucho prestigio en la poblaci贸n y visibilidad frente al Estado. Se ha logrado que la organizaci贸n sea reconocida dentro de la Constituci贸n pol铆tica en sus funciones.

Somos de alguna forma un poder paralelo y m谩s eficaz que el poder judicial: por eso la respuesta del Estado siempre es criminalizarnos, perseguirnos, acusarnos de estar fuera de la ley, de violar derechos humanos. Nuestro compromiso con el pa铆s es hacer de todo el Per煤 un territorio rondero. Que los departamentos que a煤n no tienen rondas campesinas, en las zonas rurales en el centro y el sur, las tengan.

Nuestra presencia m谩s fuerte es en el norte, pero la creaci贸n de las rondas se da por libre determinaci贸n y voluntad de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que habitan un territorio determinado. No hay imposiciones sino un proceso de conciencia. Hemos avanzado en construir una estructura org谩nica: organizamos rondas campesinas de nivel de base, distrital, provincial, regional y nacional. Nuestra organizaci贸n es aut贸noma, independiente de los gobiernos de turno.

鈥 Los ronderos, pero tambi茅n Pedro Castillo y Per煤 Libre, han popularizado la demanda de una asamblea constituyente. 驴Que tipo de transformaciones, en su opini贸n, son las m谩s importantes y urgentes para el Per煤? 驴Y qu茅 implicar铆a, por ejemplo, la construcci贸n de un Estado plurinacional?

鈥 Nuestra Constituci贸n pol铆tica fue impuesta por la dictadura en los 鈥90. Una carta magna totalmente neoliberal, construida a la medida de los grupos de poder econ贸mico y de los partidos pol铆ticos cuyos miembros hoy est谩n casi todos en la c谩rcel. Esa Constituci贸n nos excluy贸, no fue hecha por los pueblos organizados. Ella no recoge las aspiraciones de las mayor铆as.

En una nueva constituci贸n necesitamos ver el cap铆tulo econ贸mico, dado que nuestros recursos estrat茅gicos, con la pol铆tica neoliberal, han sido completamente entregados al mercado, al sector privado. En la pandemia pudimos ver que el Estado es deficiente y que el Ministerio de Salud carece del equipamiento necesario por causa de la privatizaci贸n de la salud. Los grupos econ贸micos no manifestaron ning煤n tipo de solidaridad en esta situaci贸n. El Estado no puede declinar su autoridad, someterse a las grandes corporaciones.

En ese sentido necesitamos recuperar nuestras empresas estrat茅gicas que fueron regaladas por los gobiernos neoliberales. Nosotros proponemos un reordenamiento territorial para ver donde se realizan determinadas actividades, y guardar que haya una diversidad productiva, para que el Per煤 no sea solo un vendedor de piedras y un exportador de materias primas. Aspiramos a tener un pa铆s industrializado, dado que contamos con los elementos para ello.

Adem谩s, proponemos una Constituci贸n de tipo plurinacional, dado que aqu铆 tenemos diversas nacionalidades, tanto en las zonas andinas como amaz贸nicas, y por el momento est谩n completamente excluidas de la toma de decisi贸n en las pol铆ticas de Estado. Nuestra lucha es esta: ahora ganar el proceso electoral, y luego iniciar un proceso constituyente. Estamos construyendo nuestro propio camino, sin calco ni copia. La contracampa帽a de la derecha ha dicho que queremos copiar el modelo de otros pa铆ses, y no se trata de eso. Aqu铆 tuvimos la mente brillante de Jos茅 Carlos Mari谩tegui, uno de los revolucionarios m谩s importantes de Latinoam茅rica, y 茅l fue claro en eso: tenemos que hacer un proceso revolucionario original.

鈥 驴C贸mo explica el resultado electoral de la primera vuelta, y c贸mo analiza las posibilidades del balotaje convocado para el 6 de junio? 驴Qu茅 esperar铆a de una eventual presidencia del ex rondero y maestro rural Pedro Castillo?

鈥 Este resultado no era esperado por la derecha ni por los grupos de poder econ贸mico. Tampoco lo esperaban los grandes medios de comunicaci贸n que cuentan con todo el poder a su disposici贸n. En esta oportunidad, como eco del bicentenario y por la resistencia de tantas d茅cadas de enga帽o y traici贸n por parte de los diferentes gobiernos, surge una esperanza, 隆tan grande!, con un hermano, con un campesino, salido del interior, de la cuna de las rondas campesinas.

Pedro Castillo ha dado a muchos una gran sorpresa. Las protestas sociales que se ven铆an haciendo en las calles se han trasladado a una protesta electoral, y ah铆 es donde se castig贸 a todos estos se帽ores, metidos en la corrupci贸n y blindados y protegidos entre ellos. El hartazgo de la poblaci贸n es total. Esta situaci贸n es hist贸rica, y ya estamos en el trabajo de la segunda vuelta: un trabajo de base, de contactos. La poblaci贸n se siente completamente identificada con un candidato campesino como Castillo: los ronderos, los campesinos, los agricultores, los trabajadores, los maestros, todos est谩n siendo parte de este proceso.

Hay planteada una lucha entre dos polos opuestos. La otra candidata [Keiko Fujimori] expresa la herencia de la dictadura neoliberal y el autoritarismo. Quiere continuar con el mismo modelo que ya fracas贸, con la misma Constituci贸n excluyente. La otra opci贸n surge de los pueblos del Per煤 profundo: se trata de una propuesta de un gobierno patri贸tico, democr谩tico, de amplia base social, que podr铆a encaminar la convocatoria a una asamblea constituyente.

Estos son los dos modelos en controversia. Debemos ganar y saber gobernar. Ese es nuestro reto, y para eso se ha trabajado tanto. Esperemos que Per煤 pueda cambiar, tambi茅n en el contexto de Latinoam茅rica. Estamos ante un punto de quiebre hist贸rico. Nuestra campa帽a y nuestro candidato es popular, y eso se evidencia en cada lugar donde se exponen nuestras ideas y la de esta candidatura.

鈥 驴Cree que hay alg煤n riesgo de manipulaci贸n electoral, de fraude, o incluso de golpe de Estado que pudiera impedir un triunfo leg铆timo de Pedro Castillo en esta segunda vuelta?

鈥 La derecha es capaz de hacer eso y mucho m谩s. Ya lo hemos visto en otras situaciones y en pa铆ses vecinos. Son capaces de recurrir a la violencia, al medio. En las pr谩cticas fraudulentas tienen bastante experiencia, en particular con las autoridades electorales que tenemos. En la primera vuelta, por ejemplo, se encontraron c茅dulas marcadas en favor de la candidata Fujimori. De todos modos, estamos trabajando para garantizar unas elecciones limpias, porque limpiamente trabaja el pueblo. Nos estamos preparando para defender el triunfo del candidato del pueblo.

鈥 A la inversa, 驴que esperar铆a de un gobierno de Keiko Fujimori, quien ha recibido el apoyo de un arco conservador que va desde el APRA hasta Mario Vargas Llosa, pasando por los Estados Unidos y las grandes corporaciones de prensa?

鈥 No nos sorprende de ninguna manera que la derecha se una, porque son parte del mismo modelo y la misma Constituci贸n. La dictadura de Fujimori fue terrible en nuestro pa铆s: se violaron los derechos humanos, se asesin贸 a alumnos y maestros, se vendieron todas las empresas estrat茅gicas del pa铆s, se instal贸 con mucha fuerza la corrupci贸n, se control贸 de forma absoluta todos los poderes del Estado, como la fiscal铆a, las autoridades electorales y el poder judicial. Bajo pretexto del terrorismo cometieron terrorismo: tenemos m谩s de 63 mil v铆ctimas en aquel per铆odo.

Por eso el dictador Alberto Fujimori est谩 preso, sentenciado por delitos de lesa humanidad que viene purgando junto a otros de sus colaboradores. La dictadura fujimorista ha sido el gran c谩ncer del Estado peruano. Ha destruido completamente al pa铆s. A pesar de eso siguen manteniendo parte del poder y una importante presencia en el parlamento. Son 30 a帽os desde la d茅cada del noventa, con gobiernos sucesivos que han continuado el mismo modelo econ贸mico y pol铆tico.

Queremos por fin deshacernos de esta dictadura neoliberal. Hablan de corrupci贸n, pero la candidata Fujimori tiene ya un pedido de sentencia de 30 a帽os, pero a煤n as铆 el poder judicial le dio libertades condicionales para participar como candidata. Lo que quieren es evitar pagar los delitos que han cometido y salvarse y salvar a sus colaboradores de la c谩rcel. Por eso hablan ahora como un solo coro, atacando al sector popular, diciendo que se va a destruir la econom铆a, que se van a ir las inversiones, que va a venir el comunismo, que haremos lo mismo que los pa铆ses vecinos.

Como sea, estaremos bien alertas ante todo lo que pueda ocurrir. Recibimos con mucho agrado el apoyo de los movimientos sociales y de los l铆deres progresistas en Latinoam茅rica y miramos muy atentamente el proceso de construcci贸n de gobiernos soberanos, no sometidos al imperialismo.

Lautaro Rivara es soci贸logo, periodista y analista.

