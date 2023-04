–

De parte de Traficantes April 28, 2023 162 puntos de vista

En memoria del 20 aniversario del desalojo del CSOA Labo 03 ,presentamos : “Del teatro a la plaza: El CSOA Labo 03 y el espect谩culo urbano de Madrid”

Con el prop贸sito de mantener viva la memoria del ic贸nico CSOA Labo 03 (desalojado hace 20 a帽os este verano) el escritor Jacobo Rivero y el investigador estadounidense Matthew Feinberg van a charlar sobre la historia de esta importante centro social okupado y autogestionado, tambi茅n sobre su impacto en la vida cultural y pol铆tica del barrio de Lavapi茅s y la ciudad de Madrid. En particular, la presentaci贸n llamar谩 atenci贸n sobre el modo por lo cual el Labo 03 se puede entender dentro la larga historia de espect谩culos urbanos en Madrid y la manera por la cual la vida teatral en el barrio de Lavapi茅s ha jugado un papel importante en crear la mitolog铆a de Madrid: Desde el trasfondo del g茅nero chico y el mito castizo de la capital hasta su “mitolog铆a” m谩s moderna como zona de interculturalidad y de pr谩cticas urbanas participativas (autogesti贸n, horizontalidad, procom煤n, etc.).

Matthew I Feinberg (EEUU), PhD Departamento de lenguas mundiales, Baldwin Wallace University (EEUU). Autor de From the Theater to the Plaza:

Spectacle, Protest, and Urban Space in Twenty-First-Century Madrid (McGill University Press, 2022) ISBN 9780228010692

Jacobo Rivero: periodista escritor y documentalista y autor de autor de Dicen que ha muerto Garibaldi y Bulbancha, M煤sica, calle y resistencias desde New Orleans entre otros.