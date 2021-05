–

May 24, 2021

Por Capucha Informativa

Durante este domingo, Piñera anunció un “pase de movilidad” para personas que ya se vacunaron. En sus propias palabras, “Este pase de movilidad será digital, dinámico, y dará mayores libertades de movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 y fase 2, y permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comunas en fase 2″.

También indicó la idea de acercarse a un “carnet verde” el que permitiría asistir a conciertos, congresos, al estadio o que las personas puedan ingresar al interior de restaurantes, entre otros. Sin embargo, llama la atención que a pesar de estar en plena pandemia, las personas actualmente sí tienen libertad para viajar de vacaciones con casi nada de fiscalización y también pueden asistir a las verdaderas “fiestas clandestinas” que significa viajar en metro o micro.

Es por esto que nos surgen diferentes preguntas:

En la práctica, ¿servirá realmente de algo este “pase”, o será una forma más de discriminar, detener o violentar a personas que por x motivo no pueden (hay personas que realmente NO PUEDEN vacunarse por motivos de salud) no están seguras o bien NO QUIEREN vacunarse?

¿Quién fiscalizará dicho “pase”? ¿Serán civiles que, según la propia constitución, NO ESTÁN FACULTADOS para fiscalizar a otros civiles?

¿Será el “pase” utilizado de la misma forma que el artículo 318 para detener a cualquier persona por absolutamente CUALQUIER motivo, todo esto de manera ARBITRARIA e ILEGAL?

Si para cada feriado ya viajan decenas de miles de personas entre regiones, ¿de qué servirá realmente el “pase”?

¿Por qué seguimos en toque de queda?

¿Por qué siguen los milicos en las calles?

¿Es siquiera constitucional que se limite el libre tránsito de personas sólo por el hecho de estar vacunadas o no?

En la práctica ¿este pase hace “obligatoria” la vacunación de personas?

¿hasta cuándo gobernará Piñera a punta de “Estados de excepción constitucional” y militares en las calles?