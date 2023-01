–

Cinco personas de diferentes pa铆ses y organizaciones de origen (una de Kurdist谩n, otra de El L铆bano, otra de Colombia, y otras dos de Francia) conformaron una Delegaci贸n Internacional de Mujeres promovida por el Movimiento de Mujeres Libres de Kurdist谩n, que acudi贸 al Consejo de Europa ubicado en la ciudad francesa de Estrasburgo del 23 al 26 de enero de 2023. En esta peque帽a ciudad, ubicada en la frontera con Alemania, se encuentran algunas de las sedes de las principales instituciones de los pa铆ses que conforman el Consejo de Europa (organizaci贸n internacional m谩s amplia que la Uni贸n Europea, que cuenta actualmente con 46 miembros, y que se encarga de promover el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia entre los Estados que lo conforman).

En esta visita se asisti贸 a algunas sesiones de varios comit茅s del Consejo de Europa y se sostuvieron reuniones con diferentes diputados y diputadas, as铆 como con otras personas que se desempe帽an en variados grupos de trabajo al interior del Consejo. Hubo reuniones, por ejemplo, con la Oficina de Asuntos Legales y de Derechos Humanos y la Oficina de Monitoreo, encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa, entre los que se encuentra Turqu铆a. Este acercamiento a las instituciones europeas intent贸 recordar, entre otras cosas, que desde el a帽o 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) orden贸 a Turqu铆a que hiciera cambios en la condena a prisi贸n perpetua no revisable que ha sido impuesta, adem谩s de a muchas otras personas, a Abdullah 脰calan, en el sentido de que es contraria al denominado 鈥渄erecho a la esperanza鈥, seg煤n el cual cualquier pena perpetua que no contemple ninguna posibilidad de terminaci贸n si se demuestra la reinserci贸n social de la persona condenada es contraria al art铆culo 3 de la Convenci贸n Europea de Derechos Humanos por ser una pena degradante e inhumana. Adem谩s se record贸 que el TEDH tambi茅n ha resaltado la importancia de que las personas privadas de la libertad, incluyendo a 脰calan y las otras tres personas privadas de la libertad en Imrali as铆 como en otras prisiones turcas, puedan tener comunicaci贸n continua con sus abogados y familiares, algo que no est谩 sucediendo desde hace muchos a帽os. Algunas integrantes del Consejo de Europa se comprometieron a resaltar esto en sus pr贸ximos informes. Sin embargo, la lentitud e ineficacia de esta instituci贸n europea, sigue mostrando la incoherencia de una regi贸n que, de dientes para afuera promueve el respeto de los derechos humanos en el mundo, pero que es incapaz de cumplirlos en su propio territorio, sobre todo si los intereses econ贸micos o geopol铆ticos lo impiden. Se requiere pues, m谩s all谩 de una decisi贸n judicial, la decisi贸n pol铆tica de hacerla cumplir, que parece ser lo que falta.

La Delegaci贸n constat贸 con tristeza que las instituciones europeas no tienen mecanismos veloces y efectivos que permitan hacer que la Convenci贸n de Derechos Humanos se cumpla en Turqu铆a, pero celebra el compromiso de algunas personas que la integran en pro de la defensa de los Derechos Humanos, y quiere insistir en la necesidad de que se haga presi贸n medi谩tica y social a todos los y las diputadas del Consejo de Europa, para que tomen en serio la comprensi贸n de la cuesti贸n kurda, especialmente en Turqu铆a, y hagan algo para que este pa铆s cumpla con los requisitos de respeto a los Derechos Humanos que debe seguir cualquier pa铆s miembro del Consejo de Europa, empezando por respetar las decisiones del TEDH y del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) con el que desafortunadamente no se pudo reunir esta delegaci贸n, a pesar de haberlo intentado, y de ser muy importante para la urgencia humanitaria de que se conozca informaci贸n sobre la salud de Abdullah 脰calan y que se pueda comunicar con sus abogados.

La Delegaci贸n Internacional de Mujeres tambi茅n tuvo la oportunidad de conocer de primera mano, el gran esfuerzo que el pueblo kurdo hace para apoyar a su l铆der Abdullah 脰calan, habiendo presenciado c贸mo desde hace m谩s de 10 a帽os hay una constante permanencia de un plant贸n en las afueras del Consejo de Europa, donde con carteles alusivos a la necesidad de la liberaci贸n de este hombre o de que se pueda comunicar con sus abogados, se hace un llamado a todas las personas que visitan este lugar, que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Esto sin duda nos muestra la determinaci贸n de estas personas y la gran capacidad de organizaci贸n y solidaridad con la que cuentan.

FUENTE: Kurdist谩n Am茅rica Latina

