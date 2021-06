–

De parte de Indymedia Argentina June 24, 2021 167 puntos de vista

Desde la Comunidad Urbana Guarani “Mbo´ehara Jasy Rendy” de la provincia de Buenos aires, informamos que actualmente nos encontramos tramitando en el Re.Pro.C.I. el reconocimiento de la personería jurídica de nuestra comunidad, para ello hemos cumplido con los requisitos exigidos y nos organizamos de acuerdo a nuestra cosmovisión y nuestras propias pautas culturales.

Hoy lamentablemente nos toca pasar por una desagradable situación, en la que nuestros propios hermanos guaraníes que hoy ocupan la representación de nuestro pueblo en los organismos oficiales, no solo no acompañan a las demandas de nuestro pueblo, si no, que utilizan el lugar de poder que ocupan para obstruir el libre ejercicio de nuestros derechos y nuestra autodeterminación como pueblo.

Representantes, quienes en algunos casos se encuentran con una prórroga en sus mandatos vencidos, otros están deslegitimados por comunidades guaraníes del territorio bonaerense por su mal desempeño e incluso uno de ellos se encuentra denunciado penalmente por amenazas a miembros de otras comunidades.

El día 18/11/2020 hemos solicitados al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, las actas que los delegados del CPI y el CIBA, presentaron a manera de informe, sobre nuestra comunidad, actas a las que pudimos acceder el día 3/6/ 2021.

Quienes firman estas actas son:

Los señores Eduardo Barreto y Virgilio Salinas, delegados del C.P.I. (Consejo de Participación Indígena) dependiente del I.N.A.I. (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

Los Sres. Draulio Escobar y Martin Galarza, delegados del C.I.B.A (Consejo indígena de Buenos Aires) dependientes del CPAI (Consejo Provincial de Asuntos Indígenas).

Además, figuran los Sres., Gerardo Giménez y Catalino Vorjas.

En el Acta 22/10/2019, el Sr Eduardo Barreto pide disculpas por no poder asistir a la reunión que se celebró en nuestra comunidad el día 26/10/2019 junto a los delegados del CIBA, el CPI y directivos del CPAI, Hacemos esta aclaración ya que en las actas posteriores el Sr Eduardo Barreto da sus apreciaciones de una reunión a la que no asistió.

En el Acta fecha 12/01/2020 en el extracto leemos textualmente:

“Nos reunimos en la fecha en la comunidad del cacique Draulio Escobar Duarte Kuarajhy Vera Tupi Guarani Por el motivo de la creación fraudulenta de la comunidad Mbo´ehara del Señor Dario Juarez”.

Exigimos a los firmantes delegados del CPI, el Sr Eduardo Barreto y Virgilio Salinas, y a los delegados del CIBA, don Draulio Escobar y Martin Galarza, una ampliación de los dichos en el acta, ya que no comprendemos a que se refiere con “Fraudulenta”, la acusación no está fundamentada y no está sustentada en nada, creemos que solo es una afirmación con el único fin de afectar nuestros derechos como pueblos indígenas.

En el Acta fecha 12/01/2020 en el extracto leemos textualmente:

“visitando la comunidad Tupi Kuarajhi Vera alzando la voz de disconformidad por la creación de la comunidad Mboe´ehara del Seños Dario Juarez y otro tema……”.

Exigimos a los firmantes, delegados del CPI, el Sr Eduardo Barreto y Virgilio Salinas, y a los delegados del CIBA, don Draulio Escobar y Martin Galarza, una ampliación de los dichos en el acta, ya que está firmada por varias personas, pero está escrita de manera personal, exigimos una explicación seria, adulta y responsable que sustente su “disconformidad”.

En el Acta fecha 12/01/2020, en el extracto leemos textualmente:

“Reunión

Todos los caciques de la comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Se reúne en esta fecha por el motivo de la creación

de una comunidad indígena Mbo´ehara del señor Dario Juarez.

Para ponerlo en conocimiento del Instituto Nacional de Asuntos indígenas y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Informando que no se encuentra la comitiva dentro del marco legal para su creación, así encontramos no bien constituida para su creación, según los representantes de todos los caciques del CPI”

Exigimos a los firmantes del acta, delegados del CPI, el Sr Eduardo Barreto y Virgilio Salinas y a los delegados del CIBA, don Draulio Escobar y Martin Galarza una ampliación de los dichos en el acta, ya que no comprendemos a quienes se refiere con “la comitiva”, y que “la comitiva” no se encuentra en el “Marco Legal” ¿a qué marco legal se refieren?

Desde nuestra comunidad Informamos y alertamos a personas y comunidades que puedan ser perjudicadas en el futuro por los actuales delegados guaraníes del CIBA y delegados guaraníes del CPI, de la existencia de estas irregularidades, que atentan contra nuestras aspiraciones como indígenas guaraníes de este territorio, estas actas afectan de forma negativa a nuestros derechos como pueblos indígenas, derechos internacionales como los contemplados el Art. 169 de la OIT y derechos nacionales como el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina.

Por todo lo expresado los miembros de la Comunidad Urbana Guarani “Mbo’ehára Jasy Rendy” decimos:

Somos indígenas Guaraníes de este territorio.

Reivindicamos la existencia y la preexistencia de nuestro pueblo en Buenos Aires.

No vamos a claudicar en nuestras demandas

y No vamos a renunciar a nuestros derechos.

“Mientras uno de nosotros quede en pie no nos vamos a rendir”

Abuela Gladys Roa “Jasy Rendy”

Comunidad Urbana Guarani

“Mbo´ehara Jasy Rendy”

Fuente: https://web.facebook.com/111162886910551/posts/545478810145621/