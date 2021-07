Se trata de la “Comunidad” Indígena MBYA APYTERE de Maquinista Savio de la provincia de Buenos Aires, de la cual el Sr Eduardo Barreto es el supuesto cacique.

La nota fue publicada por la Comunidad Urbana Guaraní Mbo´ehara Jasy Rendy, quienes están tramitando el reconocimiento de su personería jurídica, la cual es negada por los delegados guaraníes del CPI dependiente del INAI y el CIBA dependiente del CPAI.

Link de la nota: https://fb.watch/6VSFlEZrs3/

En la publicación cuentan que fueron a constatar la existencia de la supuesta comunidad, ya que fueron alertados por una persona cercana, quien les relato que en esa dirección existe lo que podríamos llamar “una comunidad fantasma”.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con el Sr Miguel Barreto, hermano del “cacique”, quien al principio se mostró un poco extrañado por la pregunta sobre la existencia de una comunidad Mbya Guarani en su domicilio, luego comentó que su hermano hace años que vive en la provincia de Misiones y despues de una extensa charla accedió a contar los detalles de cómo la comunidad fue inventada.

Ante las declaraciones que el sr Miguel contaba detallando como sucedió la creación de la ficticia comunidad, los visitantes le propusieron grabar en video su relato y este accedió de muy buena manera.

Link del video: https://youtu.be/9zWv-6BRWKk

En el video publicado cuenta como Draulio Escobar, actual delegado del Consejo Indígena de Buenos Aires y su hermano Eduardo Barreto representante del Consejo de participación indígena del INAI, en un principio querían comprar el terreno, pero como no tenían el dinero, la compra no se concretó y sobre la existencia de la comunidad indígena MBYA APYTERE, respondió tajantemente “Acá no hay ninguna comunidad, esta es mi casa”.

Luego en el video de la improvisada entrevista, Don Miguel Barreto cuenta que él ayudo a Draulio Escobar y a su hermano, quienes le había prometido que iban a hacer “un bien para la gente” y vinieron varias personas, dijo, pero que después no aparecieron nunca más, además le habían prometido conseguirle maderas, chapas y plata, entre risas conto que en aquella oportunidad había venido un hombre “disfrazado de indio “.

Además, agrego a sus dichos “Me hacían la cabeza con Escobar, ellos son lo que inventaron todo eso” en referencia a la ficticia comunidad Indígena MBYA APYTERE.

Una de las cosas que más llama la atención es que las actas presentadas en contra de la comunidad Urbana Guaraní Mbo´ehara Jasy Rendy, los acusan de ser una “comunidad fraudulenta”, no estar dentro del “marco legal” y de no poseer un “Linaje indígena”, a estas alturas resultan preocupantes las acusaciones de estos representantes.

La asamblea del Pueblo Guaraní pedirá la expulsión de los delegados del CPI y del CIBA, ya que consideran una falta grave en el cumplimiento de sus funciones de representantes del pueblo guaraní en la provincia de Buenos aires.

Lamentamos estas practicas tan alejadas de la identidad Guaraní que afectan profundamente a nuestro pueblo y sientan un triste precedente.

Para cerrar la nota los representantes de la Comunidad Urbana Guaraní Mbo´ehara Jasy Rendy, dejaron un interrogante:

“¿habrá más comunidades inventadas?”

Comunicación APG Bs. As