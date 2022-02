Adem谩s, mencionaron que trabajan conjuntamente con los delgados del CPI (Consejo de participaci贸n Ind铆gena) Alejandro Borjas y Sim贸n Romero, con quienes llevan adelante una agenda de trabajo coordinada y que entre todos consensuaron una carta compromiso para la comunidad, en ella destacan sus roles como autoridades del pueblo Guaran铆 y miembros de la APG Bs. As. (Asamblea del Pueblo Guaran铆 de Buenos Aires).

En la carta hicieron hincapi茅 en la importancia de la lucha de Punta Querand铆, no solo para los originarios si no para toda la sociedad bonaerense y que este encuentro no es otra cosa que seguir reproduciendo las costumbres de nuestros ancestros.