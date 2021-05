–

De parte de EZLN May 21, 2021 15 puntos de vista

May212021

Delfiny!

<!–

22972

–>

Delfiny!

Maj 2021

To by艂 dramatyczny moment. Owad osaczony mi臋dzy lu藕no le偶膮cymi linami a relingiem, grozi艂 za艂odze swoim mieczem, k膮tem oka 艣ledz膮c szalej膮ce morze, w kt贸rym czai si臋 kraken, gatunek 芦Kraken Escarabujos禄 鈥 specjalizuj膮cy si臋 z jedzeniu chrz膮szczy. Nieustraszony pasa偶er na gap臋 zebra艂 w贸wczas sw膮 ca艂膮 odwag臋, podni贸s艂 liczne ramiona ku niebu i rykn膮艂, zag艂uszaj膮c ha艂as fal uderzaj膮cych o kad艂ub La Monta帽a:

Ich bin der Stahlk盲fer, der Gr枚脽te, der Beste! Beachtung! H枚r auf meine Worte! (Jestem chrz膮szczem ze stali nierdzewnej, najwi臋kszym, najlepszym! Uwaga! Pos艂uchajcie moich s艂贸w!)

Za艂oga zastyg艂a w bezruchu. Nie dlatego, 偶e schizofreniczny owad grozi艂 im wyka艂aczk膮 i plastikow膮 czapk膮. Nawet nie dlatego, 偶e rozmawia艂 z nimi po niemiecku. Ale dlatego, 偶e s艂uchanie ojczystego j臋zyka, po tym jak przez lata s艂yszeli tylko tropikalny-hiszpa艅ski, przenios艂o ich do ojczyzny, jakby za spraw膮 magii.

Gabriela powiedzia艂a p贸藕niej, 偶e niemiecki owada by艂 bli偶szy niemieckiemu imigranta z Iranu ni偶 j臋zykowi z 鈥楩austa鈥 Goethego, ale kapitan broni艂 pasa偶era na gap臋, twierdz膮c, 偶e jego niemiecki jest doskonale zrozumia艂y. A poniewa偶, gdy kapitan co艣 m贸wi, to Gabriela nie ma nic do gadania, Ete i Karl przytakn臋li, a Edwin, mimo 偶e rozumia艂 tylko s艂owo 鈥瀋umbia鈥, te偶 si臋 zgodzi艂. Oto historia opowiedziana przez owada przet艂umaczona z j臋zyka niemieckiego:

-*-

鈥濨rak zdecydowania u moich napastnik贸w da艂 mi czas na przemy艣lenie mojej strategii obronnej, napraw臋 zbroi (poniewa偶 jedn膮 rzecz膮 jest 艣mier膰 w nier贸wnej walce, a inn膮 w 艂achmanach) i rozpocz臋cie kontrofensywy: opowie艣ci鈥

To by艂o kilka ksi臋偶yc贸w temu w g贸rach po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Meksyku. Ci, kt贸rzy tam mieszkaj膮 i walcz膮, postawili sobie nowe wyzwanie, ale w tamtym czasie 偶yli w cieniu zmartwie艅 i zniech臋cenia, poniewa偶 brakowa艂o im pojazdu do podr贸偶y. Tak by艂o do chwili gdy ja, wielki, niewys艂owiony, itd., Don Durito z d偶ungli Lacand贸n, B.R. de W.K. de O. N. przyby艂em w ich g贸ry (skr贸ty, jak wszyscy powinni艣cie wiedzie膰, oznaczaj膮 鈥濨艂臋dny Rycerz Wszechstronnej Kawalerii i Ograniczonej Nieodpowiedzialno艣ci鈥). Gdy tylko rozesz艂a si臋 wie艣膰 o moim przyje藕dzie, rzesze kobiet w r贸偶nym wieku, od nastolatek po starsze osoby, przybieg艂y, aby mnie powita膰. Ale ja pozosta艂em niewzruszony i nie popad艂em w pr贸偶no艣膰. Uda艂em si臋 w kierunku kwatery osoby kieruj膮cej misj膮, kt贸ra nie zako艅czy艂a si臋 jeszcze niepowodzeniem. Przez chwil臋 by艂em zdumiony: bezczelny nos tego, kt贸ry sprawdza艂 i ponownie przelicza艂 koszty ekspedycji karnej przeciwko Europie, przypomnia艂 mi kapitana, kt贸ry p贸藕niej sta艂 si臋 znany jako SupMarcos, u kt贸rego sp臋dzi艂em lata ucz膮c go i przekazuj膮c moj膮 m膮dro艣膰. Ale nie: chocia偶 jego wygl膮d jest podobny, ten, kt贸ry nazywa siebie SupGaleano, wci膮偶 mo偶e si臋 wiele nauczy膰 ode mnie, najwi臋kszego z b艂臋dnych rycerzy.

M贸wi膮c wprost, potrzebowali statku. Kiedy zaoferowa艂em im sw贸j statek, wspomniany Sup sarkastycznie odpowiedzia艂: 鈥濧le on nadaje si臋 dla tylko jednej osoby a do tego musia艂yby ona by膰 bardzo ma艂a, przecie偶 to鈥 puszka po sardynkach!鈥 鈥 m贸wi艂 o mojej fregacie, kt贸rej imi臋 鈥濽mocz si臋 w tym鈥 zdobi lew膮 burt臋 na wysoko艣ci dziobu. Zdecydowa艂em si臋 zignorowa膰 tak膮 impertynencj臋, wr贸ci艂em przez t艂um ludzi, kt贸rzy marzyli o moim cho膰by przelotnym spojrzeniu lub przynajmniej kilku s艂owach i uda艂em si臋 na wysp臋 鈥濶o Name鈥, odkryt膮 przez waszego wiernego narratora w 1999 roku. Na szczycie poro艣ni臋tego zieleni膮 punktu widokowego cierpliwie czeka艂em na 艣wit.

Nast臋pnie przekl膮艂em piek艂o, przywo艂a艂em boginie ze wszystkich szeroko艣ci geograficznych, przywo艂a艂em najpot臋偶niejsz膮 z nich: szkar艂atn膮 wied藕m臋. T臋, kt贸ra jest pogardzana przez innych bog贸w, kt贸rzy maj膮 tendencj臋 do che艂pliwego maczyzmu i popisywania si臋. T臋, kt贸ra zosta艂a odrzucona przez inne boginie, poddaj膮ce si臋 fa艂szywemu pi臋knu golenia i kosmetyk贸w. Ty, szkar艂atna wied藕mo, starsza wied藕mo: Och, szkar艂atna wied藕mo! Och, starsza wied藕mo!

By艂em przekonany, 偶e szanse tych dziwnych istot, kt贸re nazywaj膮 siebie Zapatystami, na zdobycie odpowiedniego okr臋tu, s膮 praktycznie zerowe; wiedzia艂em, 偶e tylko najpot臋偶niejsi z pot臋偶nych mag贸w b臋d膮 w stanie uratowa膰 ich i pom贸c im dotrzyma膰 s艂owa. Dlatego wezwa艂em najwi臋ksz膮 czarownic臋, t臋 w bordowych szatach, kt贸ra ma moc zmieniania prawdopodobie艅stwa przysz艂ych wydarze艅. Zbada艂a liczby i dosz艂a do wniosku, 偶e ostateczne prawdopodobie艅stwo, 偶e uda im si臋 zdoby膰 statek, jest prawie zerowe. Doda艂a:

鈥濶ic nie mog臋 zrobi膰, je艣li nie ma pro艣by. I to nie byle pro艣by. Musi j膮 wyrazi膰 tytan, wielka i wspania艂omy艣lna istota, kt贸ra w swojej dobrej naturze ochroni tych, kt贸rzy potrzebuj膮 magii.禄

A kto m贸g艂by wyrazi膰 t臋 pro艣b臋 lepiej ni偶 ja, rykn膮艂em g艂o艣no. Pani w szkar艂atnym p艂aszczu podnios艂a r臋k臋 i poprosi艂a o cisz臋. 鈥 To nie wszystko 鈥 szepn臋艂a. 鈥 Konieczne jest, aby Tytan ryzykowa艂 偶yciem, losem i reputacj膮 w tej odysei, kt贸r膮 planuj膮 te istoty. Oznacza to, 偶e towarzyszy im swoim oddechem i dobroci膮 i razem z nimi, nawet je艣li nie u ich boku, pokonuje wyzwania i potrzeby. Oznacza to, 偶e musi z nimi by膰 i nie by膰.禄

Zgodzi艂em si臋 na to, poniewa偶 moim jedynym przeznaczeniem s膮 moje bohaterskie czyny, ryzykuj臋 偶ycie, po prostu istniej膮c a moja reputacja jest znana w podziemiach 艣wiata.

Siostrzana wied藕ma zrobi艂a wtedy to, co robi si臋 w takich sytuacjach: uruchomi艂a sw贸j komputer, po艂膮czy艂a si臋 z serwerem w Niemczech, wpisa艂a nie wiem jakie magiczne zakl臋cie, zmodyfikowa艂a wykres prawdopodobie艅stwa, podnosz膮c procent z prawie zera do 99,9. Napisa艂a co艣 ponownie, a brz臋czenie z jej drukarki zdradzi艂o, 偶e zaraz wyjdzie z niej papier. Doceniaj膮c modernizacj臋, kt贸ra dokona艂a si臋 w gildii szkar艂atnych czarownic, wzi膮艂em kartk臋. Wydrukowano na niej jedno zdanie:

芦Je艣li naprawd臋 jeste艣 tytanem ze stali, znajd藕 sobie podobnego, bo od tego zale偶y powodzenie misji.禄

Co to ma znaczy膰? Gdzie m贸g艂bym znale藕膰 kogo艣 lub co艣, kto nie by艂by bardzo podobny, ale troch臋 bliski mojej wielko艣ci? Nie ma wielu tytan贸w na 艣wiecie. W rzeczywisto艣ci, zgodnie z Wikipedi膮, od lewej i od do艂u, taki jestem tylko ja. 鈥濻tal鈥 鈥 powiedzia艂a. M臋偶czyzna ze stali? W膮tpliwe; My艣l臋, 偶e szkar艂atna wied藕ma nie poleci艂aby m臋偶czyzny. Wi臋c to musi by膰 kobieta, kobieta ze stali.

Szuka艂em d艂ugo. Podr贸偶owa艂em z Patagonii na dalek膮 Syberi臋. Krzy偶owa艂em 艣cie偶ki z dostojnymi Mapuche, krzycza艂em z zakrwawion膮 Kolumbi膮, przekracza艂em bolesn膮, ale upart膮 Palestyn臋, przemierza艂em morza splamione mrocznym smutkiem migrant贸w i wraca艂em w艂asnymi 艣ladami, s膮dz膮c b艂臋dnie, 偶e zawiod艂em.

Ale po zej艣ciu na l膮d w krainie zwanej Meksykiem co艣 przyku艂o moj膮 uwag臋. Po turkusowych wodach unosi艂a si臋 przygn臋biona 艂贸d藕 pokryta 艂atami i znaczona wieloma naprawami. Mog艂em rozpozna膰 s艂owo 鈥濻tahlratte鈥 na boku. Poniewa偶 szkar艂atn膮 wied藕m臋 spotka艂em w Niemczech, a to s艂owo oznacza po niemiecku 鈥瀞talowy szczur鈥, postanowi艂em spr贸bowa膰 szcz臋艣cia. Z rozs膮dn膮 cierpliwo艣ci膮 poczeka艂em, a偶 zapadnie noc i cienie pokryj膮 samotn膮 艂贸d藕. Umiej臋tnie wspi膮艂em si臋 na dzi贸b statku, okr膮偶aj膮c praw膮 burt臋 i kieruj膮c si臋 w stron臋 centrum dowodzenia statku. Tam pewien cz艂owiek przeklina艂 po niemiecku przekle艅stwami, kt贸re zgorszy艂yby samo piek艂o: m贸wi艂 co艣 o 偶alu zwi膮zanym z konieczno艣ci膮 opuszczenia oceanu i przygody. Zrozumia艂em wtedy, 偶e to s膮 ostatnie dni tego statku, a jego kapitan i za艂oga maj膮 koszmary o 偶yciu na sta艂ym l膮dzie. Szkar艂atne czarownice na ca艂ym 艣wiecie spiskowa艂y na moj膮 korzy艣膰 i moje szcz臋艣cie. Ale teraz zale偶a艂o ju偶 tylko ode mnie, chrz膮szcza ze stali nierdzewnej, najwi臋kszego z b艂臋dnych rycerzy itd., czy znajd臋 poszukiwanego od dawna partnera. Czeka艂em, a偶 kapitan przestanie j臋cze膰 i przeklina膰. Kiedy umilk艂, szloch utkn膮艂 mu w gardle, wspi膮艂em si臋 na ko艂o sterowe, spojrza艂em na niego i powiedzia艂em: 鈥濲a jestem Don Durito, a ty kim jeste艣?鈥 Nie waha艂 si臋: 鈥濲estem kapitanem, ty pasa偶erem na gap臋!鈥 鈥 odpowiedzia艂, machaj膮c gazet膮 lub magazynem w moim kierunku, gro偶膮c zmia偶d偶eniem mojej smuk艂ej i pi臋knej sylwetki. Wtedy w艂a艣nie pot臋偶nym g艂osem przedstawi艂em si臋. Kapitan przerwa艂 i zamilk艂, odk艂adaj膮c na bok gazet臋 lub czasopismo.

Potem wystarczy艂o kilka zda艅, aby艣my obaj zrozumieli, 偶e jeste艣my obywatelami 艣wiata, poszukiwaczami przyg贸d z powo艂ania i z wyboru, istotami gotowymi stawi膰 czo艂a ka偶demu wyzwaniu, bez wzgl臋du na to, jak niesamowite i straszne mo偶e ono by膰.

Ju偶 w zaufaniu opowiedzia艂em mu histori臋 trwaj膮cej odysei, kt贸ra kiedy艣 zape艂ni anna艂y historii, najbardziej niebezpiecznej i niewdzi臋cznej ze wszystkich misji: walki o 偶ycie.

Zag艂臋bi艂em si臋 w szczeg贸艂y, opowiedzia艂em mu o 艂odzi, kt贸ra zosta艂a zbudowana po艣rodku g贸r, gdzie wody by艂o tylko tyle, ile przyni贸s艂 deszcz, kt贸ry da艂 jej powo艂anie i pow贸d do istnienia. Opowiedzia艂em mu o tych, kt贸rzy zdecydowali si臋 zaryzykowa膰, o legendach o g贸rze, kt贸ra nie chce trzyma膰 si臋 l膮du, o mitach i legendach Maj贸w g艂osem ich ludu.

Kapitan zapali艂 papierosa i zaproponowa艂 mi jednego, ale odm贸wi艂em, wyci膮gaj膮c fajk臋. Dzielili艣my ogie艅 i dym tytoniowy.

Kapitan milcza艂 i po kilku zaci膮gni臋ciach powiedzia艂 co艣 w stylu: 鈥濧le偶 to by艂by zaszczyt przy艂膮czy膰 si臋 do tak szlachetnej i szalonej sprawy鈥. Kontynuowa艂: 鈥濶ie mam teraz za艂ogi, poniewa偶 przeszli艣my ju偶 na emerytur臋, ale jestem pewien, 偶e s膮 kobiety i m臋偶czy藕ni, kt贸rzy si臋 do艂膮cz膮 cho膰by tylko dla uroku tej historii. Id藕 do swoich ludzi i powiedz im, 偶e mog膮 na nas liczy膰, zar贸wno na za艂og臋, jak i na statek鈥.

Sko艅czywszy opowie艣膰, zwr贸ci艂em si臋 do tych, kt贸rzy zagrozili, 偶e wyrzuc膮 mnie za burt臋. 鈥 I tak w艂a艣nie wy, zwykli 艣miertelnicy, wyruszyli艣cie w t臋 przygod臋. Zatem zostawcie mnie w spokoju i wr贸膰cie do swojej pracy, abym m贸g艂 si臋 upewni膰, 偶e Kraken zostawi nasz dom i nie b臋dzie pod膮偶a艂 naszymi 艣cie偶kami. W tym celu wezwa艂em kilkoro przyjaci贸艂 ryb, kt贸re b臋d膮 go trzyma膰 z daleka od nas鈥.

***

I bum, w tej chwili kto艣 na pok艂adzie krzykn膮艂 鈥濪elfiny!鈥 I wszyscy wyszli na pok艂ad uzbrojeni w aparaty fotograficzne, telefony kom贸rkowe lub po prostu w zdumione oczy. W zamieszaniu Durito, najwi臋kszy z tytan贸w, jedyny bohater, kt贸ry wzni贸s艂 si臋 na poziom sztuki, wsp贸lnik czarodziej贸w i czarownic, wymkn膮艂 si臋, wspi膮艂 si臋 ponownie na maszt i wskoczy艂 w bocianie gniazdo. Stamt膮d 艣piewa艂 piosenki, na kt贸re, przysi臋gam, odpowiada艂y delfiny, kt贸re mi臋dzy falami i wodorostami ta艅czy艂y dla 偶ycia.

***

P贸藕niej, podczas kolacji, kapitan potwierdzi艂 histori臋 chrz膮szcza. Od tego momentu ma艂y chrz膮szcz przesta艂 by膰 鈥瀖a艂ym 偶uczkiem鈥 i odt膮d jest nazywany 鈥濻talowym 呕ukiem Durito鈥.

鈥濲eszcze jeden pasek na tygrysie鈥, powiedzia艂by p贸藕ny SupMarcos z trzech metr贸w pod pok艂adem, to znaczy pod ziemi膮.

Teraz Gabriela po kole偶e艅sku koryguje niemieck膮 wymow臋 鈥楽talowego 呕uka鈥; Durito wspina si臋 na szczyt g艂贸wnego masztu na ramieniu Etes; towarzyszy przejmuj膮cemu ster Carlowi i bawi go strasznymi i cudownymi historiami; siedz膮c na g艂owie Edwina kieruje nim, gdy rozk艂ada on i opuszcza 偶agle; a we wczesnych godzinach porannych dzieli si臋 tytoniem i s艂owami z kapitanem Ludwigiem.

A kiedy morze jest wzburzone, a wiatr wzmaga zaloty, najwi臋kszy okaz b艂臋dnego rycerstwa, 鈥楽talowy 呕uk鈥, bawi eskadr臋 421 niesamowitymi legendami. Jak na przyk艂ad t膮, kt贸ra opowiada absurdaln膮 histori臋 g贸ry, kt贸ra sta艂a si臋 okr臋tem w walce o 偶ycie.

Potwierdzam, tak by艂o.

SupGaleano

Planeta Ziemia

Uwaga: wideo z delfinami wezwanymi przez 鈥楽talowego 呕uka鈥 zosta艂o nagrane przez Lupit臋, poniewa偶 zesp贸艂 wsparcia z Sz贸stej Komisji, kt贸remu powierzono t臋 misj臋, by艂 zaj臋ty鈥 wymiotowaniem. Tak, wiem, 偶enuj膮ce, prawda? Teraz misj膮 421 Dywizjonu jest wspieranie zespo艂u wsparcia. A my wci膮偶 musimy przep艂yn膮膰 Atlantyk (westchnienie).



M煤sica: 芦La Bruja禄, son jarocho interpretado por Sones de M茅xico Ensamble, con Billy Branch. Im谩genes: parte de la traves铆a de La Monta帽a, arribo y desembarco en Cienfuegos, Cuba; y reuni贸n del Escuadr贸n 421 para mirar la p谩gina de Enlace Zapatista.

No hay comentarios todav铆a.

RSS para comentarios de este art铆culo.