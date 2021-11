–

De parte de Arrezafe





El

lema de Biden “América

ha vuelto”,

cuyo propósito era tranquilizar a sus aliados, no puede ocultar el

hecho de que el emperador está desnudo. Publicistas, políticos y

planificadores de psyops

[operaciones

psicológicas]

manipulan continuamente a las personas para que su percepción de la

realidad favorezca determinados intereses y así tomen decisiones

que, en última instancia, no les benefician. Sin embargo, por mucho

que se esfuercen los regímenes occidentales que monopolizan el

conocimiento y la producción intelectual por ocultar el declive,

Occidente ya no domina el mundo, y los valores que defiende no son

unánimes, ni mucho menos. Etiquetar de “regímenes

autocráticos” a los gobiernos que no abrazan los valores

liberales y las normas estadounidenses es simplemente una estúpida consigna.

El mundo evoluciona hacia un sistema

multipolar y será mejor que Estados Unidos lo tenga en cuenta.

Aquellos que sirven en el NSC [National

Security Council] todavía imaginan un mundo que ya no existe, un

mundo en el que Estados Unidos tiene el poder de obligar a otros

países a cumplir sus órdenes. Tal enfoque ideológico ciega el

pensamiento pragmático e impide el diálogo y la negociación.

Locura es hacer lo mismo

una y otra vez y esperar un resultado diferente. Alguien debería

decírselo al equipo de Biden.

Laura Ruggeri, El

complejo de superioridad moral de Estados Unidos está acelerando su

declive.

Fragmento traducido por

Arrezafe. Artículo completo en inglés en el siguiente enlace:



http://www.informationclearinghouse.info/56850.htm



22 suicidios diarios

“Las tropas

estadounidenses tienen cuatro veces más probabilidades de morir por

su propia mano que en combate. Han logrado proteger a su propio

personal militar del fuego enemigo, pero no de las consecuencias

psicológicas de trabajar para el ejército estadounidense”.

Caitlin Johnston

Chema Madoz





“No somos sólo

receptores pasivos que absorben un flujo de imágenes e información.

La percepción implica organizar los estímulos y los datos en

unidades comprensibles. En resumen, la percepción es en sí

misma un acto de edición selectiva“.

Michael Parenti

