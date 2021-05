–

Delphine!

Delphine!

Mai 2021.

Das waren dramatische Momente. In die Enge getrieben, zwischen den losen Tauen und der Reling, bedrohte der kleine K盲fer die Besatzung mit seiner Lanze, w盲hrend er aus dem Augenwinkel die tobende See beobachtete, wo ein Krake der Spezies 禄kraken escarabujos芦 鈥 spezialisiert auf das Fressen von K盲fern 鈥 lauerte. Dann nahm der unerschrockene blinde Passagier allen Mut zusammen, hob seine vielen Arme zum Himmel und seine Stimme br眉llte, den L盲rm der Wellen, die gegen den Rumpf der La Monta帽a schlugen, in den Schatten stellend:

Ich bin der Stahlk盲fer, der Gr枚脽te, der Beste! Beachtung! H枚r auf meine Worte隆 (1)

Die Besatzung hielt inne. Nicht, weil ein schizophrenes Insekt sie mit einem Zahnstocher und einer Plastikkappe herausgeforderte. Auch nicht, weil er mit ihnen auf Deutsch sprach. Es lag daran, dass das H枚ren ihrer Muttersprache, nachdem sie jahrelang nur tropisches K眉sten-Spanisch geh枚rt hatten, sie wie durch einen seltenen Zauber in ihre Heimat versetzte.

Gabriela w眉rde sp盲ter sagen, dass das Deutsch des kleinen K盲fers n盲her am Deutsch eines iranischen Migranten war als an dem des von Goethes Faust. Der Kapit盲n verteidigte den blinden Passagier und behauptete, sein Deutsch sei vollkommen verst盲ndlich. Und da, wo der Kapit盲n befiehlt, regiert nicht Gabriela. Ete und Karl stimmten zu, und Edwin, obwohl er nur das Wort 禄Cumbia芦 verstand, war einverstanden. Was ich Ihnen also erz盲hle, ist die aus dem Deutschen 眉bersetzte Version des K盲fers:

-*-

禄Das Z枚gern meiner Angreifer gab mir Zeit, meine Verteidigungsstrategie zu 眉berdenken, meine R眉stung neu zusammenzustellen (denn es ist eine Sache, in einem ungleichen Kampf zu sterben, und eine ganz andere, es schlecht gekleidet zu tun) und meine Gegenoffensive zu starten: eine Geschichte鈥

Es war vor ein paar Monden, in den Bergen des mexikanischen S眉dostens. Diejenigen, die dort leben und k盲mpfen, hatten sich einer neuen Herausforderung angenommen. Zu dieser Zeit lebten sie in Sorge und Mutlosigkeit, weil ihnen ein Gef盲hrt f眉r ihre Reise fehlte. So war es, bis ich, der Gro脽e, der Unaussprechliche, der Etcetera, Don Durito de La Lacandona A.C. de C.V. de (i)R. (i)L. in ihre Berge kam (das Akronym steht, wie jede*r wissen sollte, f眉r 禄Andante Caballero de Cabalgadura Vers谩til de Irresponsabilidad Ilimitada芦) (2). Sobald sich die Nachricht von meiner Ankunft verbreitete, eilten Scharen von M盲dchen, Kleinkindern jeden Alters und sogar alten Frauen flink und schnell herbei, um mir zuzujubeln. Aber ich blieb standhaft und erlag nicht dem Eigend眉nkel. Ich wandte mich in Richtung Gemach desjenigen, der die missgl眉ckte Expedition leitete. Einen Moment lang war ich verwirrt: Die impertinente Nase desjenigen, der die unm枚glichen Rechnungen zur Kosten-Deckung der Strafexpedition gegen Europa wieder und wieder aufstellte, erinnerte mich an jenen Hauptmann, der sp盲ter als SupMarcos bekannt werden sollte, den ich jahrelang belehrt und mit meiner Weisheit erzogen hatte. Aber nein, obwohl er 盲hnlich aussieht, muss der, der sich SupGaleano nennt, noch viel von mir, dem gr枚脽ten der fahrenden Ritter, lernen.

Wie auch immer, sie hatten kein Boot. Als ich diesen Wesen mein Schiff zur Verf眉gung stellte, antwortete mir besagter Sup mit Sarkasmus: 禄Aber es gibt nur Platz f眉r einen, und der muss sehr klein sein, denn das ist鈥 eine Dose Sardinen!芦, womit er sich auf meine Fregatte bezog, deren Name 禄Pon tus barbas a remojar芦 (3) sie auf der Backbordseite, in H枚he des Bugs, benannte. Ich ignorierte solche Impertinenz und ging durch die Menge, die sich nach einem Blick von mir sehnte, zumindest nach einem Wort 鈥 und rchtete mich gen die Insel 禄Sie hat keinen Namen芦, die jener, der dies hier erz盲hlt, 1999 entdeckt hatte. Auf den H枚hen hrer, nun ja, bewaldeten Kappe, wartete ich geduldig auf die Morgend盲mmerung.

Dann verfluchte ich die H枚lle, ich beschwor G枚ttinnen aus allen Breitengraden, ich rief die M盲chtigste von ihnen an: die scharlachrote Hexe. Sie, die von den anderen G枚ttern verachtet wird, da jene zu prahlerischem Machismo und Angeberei neigen. Sie, die von den anderen G枚ttinnen versto脽en wurde, welche sich der falschen Sch枚nheit von Rasur und Kosmetik ergeben. Sie, die scharlachrote Hexe, die 盲ltere Hexe: Oh, die scharlachrote Hexe! Oh, die 盲ltere Hexe!

Da ich wusste, dass die Chancen gering waren, dass diese seltsamen Wesen, selbsternannte Zapatistas, ein anst盲ndiges Schiff bekommen w眉rden, wusste ich genau, nur die m盲chtigsten magischen Kr盲fte helfen ihr aus der Patsche helfen und halten ihr Wort. Ergo rief ich die 盲ltere Hexe an, die im purpurnen Gewandt und die die M枚glichkeit, dass etwas passiert, ver盲ndern kann. Sie stellte Rechnungen auf und machte Geschichten und kam zu dem Schluss: die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Boot bek盲men, w盲re in der Tat fast null. So sagte sie:

禄Aber ich kann nichts tun, wenn es kein Ersuchen gibt. Und nicht nur irgendeine Bitte. Es muss von einem Titanen gemacht werden, einem gro脽en und gro脽m眉tigen Wesen, das in seiner Gutm眉tigkeit diejenigen besch眉tzen wird, die ein magisches Ereignis brauchen.芦

Und wer k枚nnte das besser als ich, br眉llte ich lautstark. Die Dame im karmesinroten Umhang hob die Hand und verlangte mein Schweigen. 禄Das ist nicht alles芦, fl眉sterte sie. 禄Es ist notwendig, dass jener Titan sein Leben, sein Schicksal und sein Ansehen bei dieser Odyssee, die diese Wesen beabsichtigen, riskiert. Das hei脽t, dass er sie mit seinem Atem und seiner G眉te begleitet und gemeinsam mit ihnen, wenn auch nicht an ihrer Seite, Herausforderungen und N枚te bew盲ltigt. Das hei脽t, er wird sein und er wird nicht sein.芦

Ich stimmte zu, denn mein einziges Schicksal sind meine Heldentaten, ich riskiere mein Leben allein durch meine Existenz und, nun ja, mein Ansehen liegt in den Untergeschossen der Welt.

Die Hexenschwester tat, was man in solchen F盲llen tut: Sie schaltete ihren Computer ein, verband sich mit einem Server in Deutschland, tippte, ich wei脽 nicht welche Zauberformel, modifizierte ein Wahrscheinlichkeitsdiagramm und erh枚hte den Prozentsatz von fast Null auf 99,9%, tippte noch einmal und ein Summen ihres Druckers gab das Papier preis, das dabei herauskam. Nicht ohne vorher die Modernisierung zu w眉rdigen, die in der Gilde der scharlachroten Hexen und dergleichen stattgefunden hatte, nahm ich den Zettel entgegen. Ein einziger Satz f眉llte ihn:

禄Wenn der Titan aus Stahl ist, finde Seinesgleichen, denn davon h盲ngt das Fehlende ab.芦

Was hat das zu bedeuten? Wo k枚nnte ich etwas oder jemanden finden, der nicht so sehr 盲hnlich ist, jedoch sagen wir, der meiner Gr枚脽e auch nur ann盲hernd entspricht? Es gibt nicht viele Titanen. Tats盲chlich bin ich laut Wikipedia von unten und links der Einzige, den es gibt. Also 禄aus Stahl芦. Der Mann aus Stahl? Ich bezweifle es; ich glaube nicht, dass die scharlachrote Hexe einen Mann empfohlen hat. Also eine Frau oder ein weibliches Wesen aus Stahl.

Ich bin einen weiten Weg gegangen. Ich bin von Patagonien bis ins ferne Sibirien gereist. Ich kreuzte Wege mit den w眉rdevollen Mapuche, ich schrie mit dem blutigen Kolumbien, ich durchquerte das schmerzhafte, aber hartn盲ckige Pal盲stina, ich durchquerte Meere, die mit dem schwarzen Leid der Migrant*innen gef盲rbt sind, und ich verfolgte meine Schritte zur眉ck und glaubte f盲lschlicherweise, dass ich in meiner Mission versagt hatte.

Aber als ich in der Geografie, die sie 禄Mexiko芦 nennen, an Land ging, erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Auf t眉rkisfarbenen Gew盲ssern erlitt ein Schiff die Reparaturen und Ausbersserungen, die seine Besatzung ihm verpasste. 禄Stahlratte芦 (4), stand auf einer Seite geschrieben. Da ich die scharlachrote Hexe im Deutschland von unten gefunden habe, und dieses Wort in ihrer Sprache 禄Ratte aus Stahl芦 bedeutet, beschloss ich, mein Gl眉ck zu versuchen. Ich wartete mit weiser Geduld, auf dass die Nacht und die Schatten, die Einsamkeit des Schiffes bedecken. Gekonnt kletterte ich den Bug hinauf und kam, an der Steuerbordseite entlang, dorthin, wo sich die Kommandozentrale des Schiffes befindet. Darin fluchte ein Mann in deutscher Sprache, mit Schimpfw枚rtern und Blasphemien, die selbst die Unterwelt besch盲men w眉rden. Es sagte etwas 眉ber den Kummer, den es erzeugt, Meer und Abenteuer aufzugeben. Da wusste ich, dass das Schiff seine letzten Tage z盲hlte und der Kapit盲n und die Besatzung Albtr盲ume von einem Leben an Land hatten. 脺berall auf der Welt verschworen sich scharlachrote Hexen zu meinen Gunsten und meinem Gl眉ck. Aber alles hing von mir ab 鈥 dem rostfreien Stahlk盲fer, dem gr枚脽ten Gl眉cksritter, dem Etcetera 鈥 禄den Fehlenden芦 zu finden. Ich wartete dann darauf, dass der Kapit盲n sein Jammern und Fluchen einstellte. Als er sich beruhigt hatte und nur noch ein Schluchzen aus seiner Kehle drang, kletterte ich zum Ruder und sagte ihm entgegentretend: 禄Ich Don Durito, wer du?芦 Der Kapit盲n z枚gerte nicht, zu antworten: 禄Ich Kapit盲n, du blinder Passagier芦, w盲hrend er eine Zeitung oder Zeitschrift schwenkte und drohte, meine sch枚ne und schlanke Figur auf diese Weise zu zerdr眉cken. In diesem Moment stellte ich mich mit lauter Stimme vor. Der Kapit盲n z枚gerte und bewahrte Schweigen und Zeitung oder Zeitschrift.

Danach gen眉gten uns beiden ein paar S盲tze, um zu verstehen, dass wir Menschen von Welt sind, Abenteurer aus Berufung und Entscheidung, Wesen, die bereit sind, sich jeder Herausforderung zu stellen, egal wie Ehrfurcht gebietend und schrecklich sie sein mag.

Bereits im Vertrauen, erz盲hlte ich ihm die Geschichte einer laufenden Odyssee, etwas, das sp盲ter die Annalen der kommenden Geschichten f眉llen sollte, die gef盲hrlichste und undankbarste aller Aufgaben: der Kampf f眉r das Leben.

Ich ging ins Detail, ich erz盲hlte ihm von einem Boot, das mitten in den Bergen gebaut wurde, ohne Wasser, au脽er dem des Regens, um ihm eine Berufung und einen Grund zu existieren zu geben. Ich erz盲hlte ihm von jenen, die sich entschlossen hatten, ein solches Wagnis einzugehen, von Legenden 眉ber einen Berg, der sich weigert, seine F眉脽e an Land zu halten, von Mythen und Legenden der Maya, durch die Stimme ihrer originarios (5).

Der Kapit盲n z眉ndete sich eine Zigarette an, bot mir eine andere an, aber ich musste ablehnen, als ich meine Pfeife herausholte. Wir teilten das Feuer und den Tabakrauch.

Der Kapit盲n schwieg und sagte nach ein paar Z眉gen so etwas wie: 禄Bei meiner Seele, was f眉r eine gro脽e Ehre es w盲re, sich einer so edlen und wahnwitzigen Sache anzuschlie脽en芦. Und er f眉gte hinzu: 禄Ich habe jetzt keine Besatzung, denn wir sind bereits im Ruhestand, aber ich bin sicher, dass Frauen und M盲nner allein durch den Reiz dieser Geschichte kommen werden. Geh zu den Deinigen und sage ihnen, sie sollen sich auf das verlassen, was wir sind: Menschen und Schiff.芦

Als meine Geschichte zu Ende war, wandte ich mich an diejenigen, die drohten, mich 眉ber Bord zu werfen: 禄Und so habt ihr Normalsterblichen euch auf dieses Abenteuer eingelassen. Lasset mich also in Ruhe und gehet zur眉ck zu eurer Arbeit und euren Ger盲tschaften, denn ich muss daf眉r sorgen, dass der Krake unser Haus und unseren Weg in Ruhe l盲sst. Daf眉r habe ich Fischfreunde herbeigerufen, die ihn fernhalten werden芦.

-*-

Und zack, in diesem Moment rief jemand an Deck 禄Delphine!芦 und alle gingen an Deck, bewaffnet mit Kameras, Handys oder einfach nur ihren staunenden Augen.

In der Verwirrung schl眉pfte Durito, der gr枚脽te der Titanen, der einzige Held auf der H枚he der Kunst, der Komplize von Zauberern und Hexen, hinweg und stieg wieder auf, nun ja, den Mastkorb und von dort stimmte er Ges盲nge an, die, ich schw枚re es, von den Delphinen erwidert wurden, die zwischen Wellen und Beerentang f眉r das Leben tanzten.

-*-

Sp盲ter, beim Abendessen, best盲tigte der Kapit盲n die Geschichte mit dem K盲ferchen. Und von diesem Moment an h枚rte der kleine K盲fer auf, 禄das K盲ferchen芦 zu sein und hei脽t von nun an 禄Durito Stahlk盲fer芦.

禄Ein Streifen mehr f眉r den Tiger芦 (6), muss der verstorbene SupMarcos gesagt haben, drei Meter unter Deck, arr, ich wollte sagen, unter der Erde.

Jetzt korrigiert Gabriela kameradschaftlich Stahlk盲fers deutsche Aussprache; auf Etes Schulter klettert Durito auf die Spitze des Gro脽mastes; er begleitet Carl, wenn er das Ruder 眉bernimmt, und am眉siert ihn mit schrecklichen und wunderbaren Geschichten; 眉ber Edwins Kopf hinweg dirigiert er ihn beim Entfalten und Senken der Segel; und in den fr眉hen Morgenstunden teilt er mit Kapit盲n Ludwig seinen Tabak und seine Worte.

Und wenn die See rau ist und der Wind sein l眉sternes Werben steigert, unterh盲lt das gr枚脽te Exemplar der fahrenden Ritterschaft, Stahlk盲fer, das Geschwader 421 mit unglaublichen Legenden. Wie die, welche die absurde Geschichte eines Berges erz盲hlt, dessen Schiff f眉r das Leben gemacht wurde.

Ich beglaubige es.

SupGaleano.

Planet Erde.

Anmerkung: Das Video der von Stahlk盲fer herbeigerufenen Delfine wurde von Lupita aufgenommen, weil das f眉r eine solche Mission zust盲ndige Unterst眉tzungsteam der Comisi贸n Sexta gerade besch盲ftigt war 鈥 gomitando (7). Ja, es ist zum Fremdsch盲men. Jetzt ist es die Aufgabe des Geschwaders 421, das Unterst眉tzungsteam zu unterst眉tzen. Und wir m眉ssen immer noch den Atlantik 眉berqueren (seufz).



Musik: 禄La Bruja芦 [禄Die Hexe芦], Son Jarocho gespielt von Sones de M茅xico Ensamble, mit Billy Branch. Bilder: Teil der 脺berquerung von La Monta帽a, Ankunft und Ausschiffung in Cienfuegos, Kuba; und Treffen des Geschwaders 421, um sich die Seite von Enlace Zapatista anzusehen [Marijose liest aus dem Kommuniqu茅 禄Sobre el mar芦 (禄Auf dem Meer芦) vom 6. Mai 2021].

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-

Anmerkungen der 脺bersetzerin:

(1) so vom Original 眉bernommen

(2) zu dt. 禄fahrender Ritter des wandelbaren Reittiers von unbegrenzter Verantwortungslosigkeit芦

(3) wortw枚rtlich: 禄Weicht eure B盲rte ein芦; nimmt Bezug auf ein Sprichwort das sinngem盲脽 lautet: Es geht auch dich an, wenn des Nachbarn Haus brennt

(4) so vom Original 眉bernommen

(5) Verbleibt im Original, da eine Selbstbezeichnung; wortw枚rtlich 眉bersetzt: 禄origin盲re/ urspr眉ngliche Gemeinschaften/ V枚lker/ Gemeinden芦

(6) Sprichwort sinngem盲脽: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich鈥檚 g盲nzlich ungeniert.

(7) Wortspiel aus 禄goma芦 (dt. Gummi) und 禄vomitar芦 (dt. erbrechen)

