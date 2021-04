–

Dem脿 7 d’abril es el dia Internacional de la Salut i Hades de fa anys acull una jornada d’acci贸 internacional contra la mercantilitzaci贸 del dret fonamental a la nostra salut. Aquest any , en plena cat脿strofe humanit脿ria que 茅s la Covid que ha arrabassat la vida a 270000 en tot el planeta reivindiquem la necessitat imperiosa de disposar de vacunes per a tothom, sense discriminaci贸 . M茅s del 80 per cent de les vacunes ha estat acaparat pels pa茂sos rics que no obstant pateixen greus problemes de distribuci贸 atesa la minsa producci贸 concentrada en unes poques empreses farmac猫utiques.

Per aix貌 en una acci贸 internacional fins de la la campanya Right2cure impulsada des de PHM Europe i la Xarxa Europea Contra la privatitzaci贸 i la mercantilitzaci贸 de la salut i la protecci贸 social ens concentrarem a les 11.30 davant de la seu de la delegaci贸 de la Comissi贸 Europea a Barcelona Pg de Gr脿cia 90 de Barcelona per al reclamar la suspensi贸 de les patents de les vacunes pel Covid i farem entrega carta oberta que m茅s de setanta entitats europees dirigeixen a les m脿ximes autoritats de la UE

http://www.mareablanca.cat/carta-oberta-als-governs-i-institucions-de-la-ue-no-bloquegeu-laugment-de-la-produccio-de-vacunes-i-poseu-per-davant-la-salut-abans-que-els-beneficis/

Barcelona 6 d’abril de 2021

Comissi贸 de Comunicacio de la Marea Blanca de Catalunya