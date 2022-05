–

De parte de Kurdistan America Latina May 20, 2022 268 puntos de vista

Las organizaciones kurdas en Europa se encuentran encabezando una protesta permanente frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

Todos los martes y jueves, los y las activistas se reúnen frente a la OPAQ e instan a la organización internacional a llevar a cabo su tarea de investigación en relación a los ataques turcos con armas químicas en las Zonas de Defensa de Medya (Bashur, Kurdistán iraquí), donde la guerrilla del PKK tiene sus bases.

Las protestas están organizadas por el Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa y las organizaciones kurdas en Bélgica y los Países Bajos (NAV-BEL y DEM-NED, por sus siglas originales).

Los y las activistas remarcaron que continuarán con su acción hasta que la OPAQ cumpla con las investigaciones correspondientes relacionadas a Turquía.

El miércoles pasado, la OPAQ se mostró reticente a aceptar una delegación de Gran Bretaña que deseaba presentar un expediente que contenía pruebas del uso de armas químicas por parte del Estado turco.

En tanto, los vuelos de de Inglaterra, que tenían previsto participar en la manifestación del martes 17 de mayo), fueron cancelados apenas una hora antes de la salida. El viaje estaba planeado para presentar un archivo a la OPAQ que contiene evidencia del uso de armas químicas ordenado por Ankara.

El co-presidente del Congreso de la Sociedad Democrática Kurda – Europa (KCDK-E), Yüksel Koç, encabezó una delegación e intentó presentar el expediente que contenía las pruebas, pero funcionarios del organismo se lo impidieron.

El periodista Steve Sweeney fue uno de los miembros de la delegación británica a la que se le impidió llegar a la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. “Intentamos por todos los medios llegar desde Reino Unido, pero como suele ocurrir, el destino conspiró contra nosotros”, dijo Sweeney.

Sweeney señaló que, de hecho, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, debería haber estado en La Haya, en lugar de la delegación, ya que “tendría que enfrentarse a cargos por crímenes de guerra. Y el hecho de que no esté aquí no es un desafortunado accidente, no es por circunstancias ajenas a nuestro control, sino que es deliberado. Se debe a que las potencias imperialistas mundiales están confabuladas para mantenerlo al margen, ya que actúa como representante de la OTAN en Siria e Irak”.

El periodista recordó que ha “pasado más de un año documentando los crímenes cometidos por el Estado turco en el Kurdistán iraquí. He sufrido bombardeos, disparos y amenazas. He conocido a aldeanos expuestos a armas químicas, a médicos que han sido amenazados para que guarden silencio, sus informes periciales han sido confiscados y alterados. He visto a las fuerzas del PDK (Partido Democrático de Kurdistán) y a los soldados turcos trabajando juntos, he escuchado los informes de las amenazas que han hecho a los aldeanos kurdos, he documentado los testimonios de un pueblo que vive con miedo a los bombardeos diarios, he visto los pueblos fantasmas cuando miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. He recogido muestras de tierra, ropa y pelo de aldeanos kurdos, he visto y sentido las marcas de quemaduras en sus cuerpos, he recogido imágenes de ataques químicos y he visto con mis propios ojos la magnitud de la ocupación militar turca de Kurdistán”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>