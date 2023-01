–

Se帽alan responsabilidad de instituciones y de minera Ternium para lograr su liberaci贸n

Hacen llamado a sanar tejido social y a remediar graves deficiencias del sistema de justicia agraria

Movilizaci贸n masiva de comunidades, organizaciones y ciudadanos en respaldo de sus demandas

Ciudad de M茅xico / Michoac谩n / Colima / Chiapas / Oaxaca / Yucat谩n, 19 de enero de 2023.- En una conferencia de prensa a la que se sumaron personas de diversos Estados, Ana Luc铆a Lagunes Gasca, hermana de Ricardo Lagunes, afirm贸: 鈥淒emandamos al estado mexicano y cada uno de los actores estatales y locales pongan en acci贸n todos los mecanismos a su alcance para recuperar con vida a Ricardo Lagunes y Antonio D铆az, desaparecidos hace cuatro noches. Pedimos que la Fiscal铆a Genera de la Rep煤blica atraiga el caso, dada las limitaciones de las fiscal铆as estatales, y realice investigaciones y b煤squedas exhaustivas, como las rutas que sigui贸 la camioneta en la que iban Ricardo y Antonio y que el C5 de Colima, no ha brindado.鈥

鈥淪e帽alamos asimismo que la empresa minera Ternium debe asumir su responsabilidad para la presentaci贸n con vida de mi hermano Ricardo Lagunes y Antonio D铆az; por ser el actor con m谩s poder en la regi贸n y los impactos de su operaci贸n no solamente afectan al medio ambiente, sino al tejido social, generando conflictos y violencia. La empresa tiene relaci贸n con todos los actores locales, incluyendo los probables perpetradores de la desaparici贸n.鈥

Mar铆a de Jes煤s Ram铆rez Magall贸n, esposa de Ricardo Lagunes y originaria del municipio de Aquila, no pudo asistir a la conferencia de prensa, pero mand贸 el siguiente mensaje: 鈥淎 las instituciones estatales y federales, adem谩s de localizar oportunamente a Ricardo Lagunes y a don Antonio D铆az, les corresponde resolver esta situaci贸n desde sus causas estructurales. El abandono, exclusi贸n y desigualdad que mantiene a nuestras comunidades en la pobreza nos hace vulnerables a din谩micas de violencia y al deterioro de nuestros territorios. El objetivo final de defensores como mi esposo y el profesor Antonio es transformar esta realidad, pero a menudo las instituciones en lugar de coadyuvar, obstaculizan el trabajo que podr铆a impactar en la justicia social. Es nuestro deseo que la b煤squeda y presentaci贸n con vida de estos defensores sea el principio de acciones interinstitucionales para transitar al ejercicio pleno de derechos sociales, econ贸micos, culturales y ambientales. Con ello, se podr铆an abrir procesos comunitarios de sanaci贸n del tejido social. A los captores de mi esposo Ricardo Lagunes les pido que lo dejen en libertad. Ustedes y yo compartimos el dolor de perder a un ser amado, pero no podemos sacrificar m谩s vidas inocentes. Deseo asimismo expresar el agradecimiento de la familia a todas las personas, comunidades y organizaciones que se han volcado en apoyo a la liberaci贸n de nuestros familiares, y a la movilizaci贸n comunal e intercomunal que est谩 llevando a cabo acciones pac铆ficas en solidaridad con esta causa.鈥

Mar铆a Dolores Lagunes Moreno, t铆a de Ricardo Lagunes Gasca, describi贸 el lado humano de su sobrino: 鈥淩icardo es una persona muy comprometida con las causas sociales. Desde su tesis de licenciatura, relativa a los derechos de los migrantes, fue fijando su trayectoria, siempre relacionada con la protecci贸n de derechos humanos y del medio ambiente. Para 茅l es importante hacerse uno con la causa de la comunidad, con las personas que representa. Est谩 convencido de que las personas, cuando son atendidas y acompa帽adas en sus problemas legales, cambian su forma de vivir y sanan su enojo con la vida, esto lo ha visto en su trabajo con comunidades en todo el pa铆s. Sufrimos mucho con esta situaci贸n, en especial por su hija peque帽a, a quien a煤n no sabemos c贸mo explicar la situaci贸n.鈥

Brenda D铆az Valencia, hija de don Antonio D铆az Valencia, habl贸 desde Morelia: 鈥淢i padre es profesor en educaci贸n primaria, originario del municipio de Aquila. Actualmente es supervisor de la zona escolar 126 en el municipio de Villa Madero, y tiene un acercamiento destacado con maestros, padres de familia, y sobre todo con los ni帽os. Nuestro padre siempre dice que lo m谩s preciado son los ni帽os y por ello busca de manera sana, el cari帽o y protecci贸n para ni帽os y maestros. Su vida la ha dedicado al magisterio y a la comunidad ind铆gena de San Miguel de Aquila. Fue presidente municipal a sus 21 a帽os, tiene mucho respeto y admiraci贸n por su gente, un amor incondicional hacia su comunidad. Por su actitud de servicio, los comuneros le pidieron encabezar el Consejo Comunal, un 贸rgano de suma importancia para la Asamblea comunal. Mi padre solo busca la protecci贸n y defensa de los derechos comunales desde hace muchos a帽os, 茅l solo vela porque su gente est茅 bien, tenga justicia. Mi padre es el hombre M脕S completo que puede existir, ya que jam谩s he conocido a otro ser con semejantes cualidades. Si yo volviera a nacer, le rogar铆a a Dios que TO脩ITO D脥AZ volviera a ser mi PADRE.鈥

Juli谩n V谩zquez Guzm谩n, miembro de Defensa Legal del Sureste, agreg贸 desde Chiapas: 鈥淟os mega proyectos de gran escala han sido impuestos en el territorio de comunidades ind铆genas implantando tensiones econ贸mico-pol铆ticas, tal es el caso de la comunidad nahua de Aquila, Michoac谩n. En esta comunidad las empresas han intentado imponer sus reglas por medio de m煤ltiples estrategias. En este contexto la violencia hacia los defensores es parte de la violencia sistem谩tica realizada por parte de poderes del Estado que no garantiza la libre determinaci贸n de los pueblos y por el contrario entorpece la defensa de los pueblos por medio de tribunales agrarios lentos que se ven sometidos a presiones de las empresas extractivistas, como el caso del Tribunal Agrario No. 38 de Colima. La representaci贸n legal de Ricardo Lagunes en la comunidad de Aquila protest贸 en diversas ocasiones por la inconstitucionalidad y arbitrariedad con la que se han venido imponiendo grupos minoritarios de comuneros con la tolerancia del Tribunal Unitario.鈥

Sergio Oceransky, de la Fundaci贸n Yansa, hizo un recuento de las numerosas muestras de solidaridad y apoyo recibidas desde todo el pa铆s y el extranjero, detalladas en el anexo 3 de este comunicado. Adem谩s de los bloqueos de carreteras llevados a cabo por comuneros en el l铆mite entre Michoac谩n y Colima, numerosas comunidades que fueron acompa帽adas por Ricardo en la defensa del territorio han hecho llegar mensajes de solidaridad. Hasta el momento de la conferencia de prensa, la petici贸n subida en la plataforma change.org hab铆a recabado 11,438 firmas, adem谩s de adhesiones de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, varias senadoras y diputadas, organismos e instituciones internacionales tales como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en M茅xico, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, y varios relatores especiales, comit茅s y grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Como ejemplo de este apoyo, se realizaron tres intervenciones por parte de comunidades que Ricardo representa o ha representado en procesos de defensa del territorio. Bettina Cruz Vel谩zquez, de la Asamblea de Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), se帽al贸: 鈥淟os pueblos ind铆genas y comunidades agrarias tambi茅n tenemos derecho a defender nuestra tierra y territorio por la v铆a legal, y el compa帽ero Ricardo nos ha acompa帽ado por esa ruta en el istmo de Tehuantepec, en la defensa del territorio lagunar ikoots/binniza, contra los proyectos e贸licos de Mare帽a renovables y e贸lica del Sur, propiedad de empresas multinacionales como vestas , Mitsubishi, iberdrola, Gamesa. Demandamos su presentaci贸n con vida y la de Antonio D铆az.鈥

Trinidad Cisneros, a nombre de Defensores y Protectores del Futuro de Ixil, en Yucat谩n, agreg贸: 鈥淩icardo ha apoyado a la comunidad de Ixil en la defensa del territorio y del medio ambiente, con su asesor铆a evitamos el despojo de 5300 hect谩reas de tierras ejidales de uso com煤n. Exigimos a las autoridades su aparici贸n con vida y la del profesor Antonio D铆az鈥.

Carlos Yam谩, del Colectivo Cantuk煤n, en Kichil, Yucat谩n, a帽adi贸: 鈥淟a falta de una justicia pronta y expedita, aunado al tr谩fico de influencias que existe en los tribunales agrarios, trae como consecuencias de inestabilidad en las comunidades, rompe el tejido social y abona para la violencia en diversas y manifestaciones. Exigimos al Estado cumpla con su responsabilidad garante de los Derechos Humanos y sea presentado con vida los compa帽eros retenidos.鈥

Anexos:

鈥 Anexo 1: Datos socioecon贸micos del municipio de Aquila, Michoac谩n

鈥 Anexo 2: Datos de la empresa minera Ternium

鈥 Anexo 3: Resumen de peticiones, pronunciamientos y comunicados de apoyo a la liberaci贸n de

Ricardo Lagunes y Antonio D铆az.

Anexo 1: Datos socioecon贸micos del municipio de Aquila, Michoac谩n

Datos del Censo INEGI de 2020:

Habitantes: 24,676

Comunidades ind铆genas: 4

Lengua: n谩huatl

Rancher铆as y localidades: 418

76.9 % de la poblaci贸n es dependiente econ贸micamente

Viviendas: 5,788

Hablantes de lengua ind铆gena: 37.4%

Acceso a computadoras: 10.9% de la poblaci贸n

12.3% Sin escolaridad

63.3% educaci贸n b谩sica

16.5% educaci贸n media superior

7.8% educaci贸n superior

Solamente el 32% cursa estudios en el rango de 14 a 24 a帽os

Emigraci贸n a la ciudad y a Estados Unidos.

Actividades econ贸micas: miner铆a, agricultura, ganader铆a, servicios y pesca.

Actividad minera: explotan el cerro El tenamaxtle, pero hay 101 concesiones mineras en el municipio.

Violencia: nuestra regi贸n es parte importante para el trasiego de drogas y armas. Drogas que llegan desde Sudam茅rica y armas norteamericanas. Seg煤n estudios de la SEMAR, los embarques se hacen desde nuestra regi贸n en lanchas r谩pidas que llegan hasta Baja California. Desde Manzanillo llegan qu铆micos asi谩ticos para las drogas sint茅ticas.

Tipo de conflictos:

Armados por el control de plazas Agrarios en las comunidades Sociales por la violencia generada por los grupos enfrentados Social comunitario: por el control de los 贸rganos de representaci贸n comunal Econ贸micos por la desigualdad social

Anexo 2: Datos de la empresa minera Ternium

鈥 Su sede est谩 en Luxemburgo.

鈥 El Desarrollo Minero de Ternium est谩 presente en los Estados de Colima, Jalisco y Michoac谩n. En ellos se encuentran Las Encinas y Pe帽a Colorada, donde se busca, obtiene y aprovecha el acero en su forma m谩s pura: el mineral de hierro. Luego lo convierten en pellet de alta calidad que llega a sus plantas en Monterrey y Puebla.

鈥 Seg煤n la empresa sus instalaciones est谩n fuera de 谩reas naturales protegidas, regiones prioritarias, terrestres, regiones prioritarias hidrol贸gicas, 谩reas de inter茅s de conservaci贸n de aves o programas de desarrollo urbano.

鈥 Las Encinas es 100% propiedad de Ternium y se conforma por las minas Aquila, Palomas y El Encino, una planta peletizadora y Embarques Tecom谩n. Las Encinas produce 1.9 M de toneladas de pellets producidas al a帽o.

鈥 De acuerdo con la comunidad, diario se extraen de 12 mil a 15 mil toneladas de hierro en la mina Las Encinas, las cuales son trasladadas en m谩s de 200 tractocamiones a Tecom谩n, Colima, a unos 70 kil贸metros de la poblaci贸n ind铆gena, para despu茅s enviarlos a Manzanillo y de ah铆 por barco al continente asi谩tico.

Ganancias1 en 2021: Ternium S.A. (NYSE: TX) report贸 un EBITDA de $5.9 mil millones de d贸lares en

2021, el m谩s alto registrado, sobre despachos de acero de 12.1 millones de toneladas, con margen EBITDA de 36% y EBITDA (ganancia) por tonelada de $485.9 d贸lares.

鈥 La producci贸n fue 12 millones 65 mil toneladas de acero, 6% mayor que la de 2020

鈥 Los despachos de Mineral de Hierro fueron de 3.8 millones de toneladas.

鈥 Sus Ventas Netas sumaron 16,090.7 millones de d贸lares (mdd) 84% m谩s a las del 2020, mientras su Ganancia Operativa fue de 5,271.1 mdd 388% superior a la de 2020.

鈥 Dividendos pagados a los accionistas de $569.3 millones.

鈥 En M茅xico, los despachos aumentaron 11% a帽o contra a帽o, debido principalmente a mayores

niveles de actividad en el sector industrial orientado a la exportaci贸n

Anexo 3: Resumen de acciones, pronunciamientos y cobertura nacionales e internacionales recibidos

en apoyo a la presentaci贸n con vida de Ricardo Lagunes y Antonio D铆az

Acciones:

鈥 Bloqueo pac铆fico en la Carretera Federal 200 a la altura de Playa Azul, en los l铆mites entre Michoac谩n y Colima, por parte de comuneros de San Miguel de Aquila, Ostula y otras comunidades.

鈥 Plant贸n de familiares y amigos en el Z贸calo, frente a Palacio Nacional.

鈥 La acci贸n urgente publicada en Change.org lleva recabadas 11,301 firmas

鈥 Carta de solidaridad impulsada por la Red Todos los Derechos para todas y todos: 182 firmas en total (61 organizaciones de la sociedad civil y 121 firmas personales)

Total de firmas al 19 de enero: 11,483

Reacciones en redes

鈥 En Facebook 7 mil personas est谩n hablando sobre Ricardo y don Antonio

鈥 En FB el #RicardoyAntoniopresentacion ya tiene m谩s de 1000 menciones:

Todosxricardoyantonio tiene m谩s de 1000 menciones

鈥 En Twitter: el tuit del comunicado ten铆a, hasta las 18:41 del 18 de enero, 62,157 impresiones y 2,362 interacciones (clics, retuits, respuestas, 鈥淢e gusta鈥).

Pronunciamientos de organismos internacionales:

鈥 Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

鈥 Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en M茅xico

鈥 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas

鈥 Relator especial de naciones unidas sobre libertad de asociaci贸n

鈥 Relatora especial sobre defensores de derechos humanos

鈥 Comit茅 contra la desaparici贸n Forzada de las Naciones Unidas

鈥 Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Legisladores

鈥 Senadora N茅stora Salgado

鈥 Senador Emilio 脕lvarez Icaza

鈥 Senadora Evangelina Moreno Guerra

鈥 Diputada Julieta Vences

鈥 Diputada Sof铆a Carvajal

鈥 Diputada 脡rika Gonz谩lez Castillo

Respaldo de Organizaciones campesinas e ind铆genas con las que ha trabajado Ricardo:

鈥 Asamblea de Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio 鈥 APIIDTT,

Oaxaca

鈥 Defensores y Protectores del Futuro de Ixil, Yucat谩n

鈥 Comuneros de Ixtepec en Defensa del Territorio, Oaxaca

鈥 Ejidatarios en Defensa de la Tierra y el Territorio de Celest煤n, Yucat谩n

鈥 Ejidatarios de San Jos茅 Tibceh en Defensa del Territorio, Yucat谩n

Respaldo de Organizaciones Internacionales

鈥 Alianza Americas (56 organizaciones-Access Living / Cambiando Vidas, Alabama Coalition for

Immigrant, Justice (ACIJ),Alabama Latino AIDS Coalition, America Para Todos, Arkansas United,

Armadillos Ni Un Migrante Menos, Asociaci贸n de Guatemaltecos Sin Fronteras, ASOSAL:

Asociaci贸n de Salvadore帽os de Los Angeles, CARECEN D.C. (Central American Resource Center

of Washington D.C. CARECEN Los Angeles (Central American Resource Center of Los Angeles),

CARECEN San Francisco (Central American Resource Center of San Francisco), Casa de la Cultura

El Salvador, Casa Yurumein, Center for Immigrant Progress, Centro presente, Centro Romero,

Centro San Bonifacio, CEUS, CIELO 鈥 Comunidades Ind铆genas en Liderazgo, Ciudadan铆a en

Oregon, Colectivo de Desarrollo Transnacional de Michoac谩n, Colectivo de Mujeres

Transnacionales, COPAL, CRECEN Houston, CRLN Chicago Religious Leadership Network on Latin

America, Di谩spora Hondure帽a Internacional (DHI), Dominican Development Center, Durango

Unido en Chicago, Familias Unidas en Acci贸n, Florida Immigrant Coalition (FLIC), Heartland

Workers Center, Hondurans Against AIDS (HAA), Illinois Workers in Action, Latinas en Poder,

Latino Commission on AIDS, Latino Policy Forum, Latinos Progresando, LILA LGBTQ Inc., Living

Hope Wheelchair Association, Miami Workers Center, Mission Guatemala ONG, Mundo Maya

Foundation, OLLA (Office of Latino and Latin American Studies), ONECA (Organizci贸n Negra

Centroamericana), RCMA 鈥 Redlands, Christian Migrant Association, Red de Pueblos

Transnacionales, Red Mexicana de Lideres y Organizaciones Migrantes, Rural Women鈥檚 Health

Project, Seeds of Resistance, SEIRN (Southeast Immigrant Rights Network), St Brigid鈥檚 Casa Mary

Johanna, Strangers No Longer, Telpochcalli Community Education Project, United for a Fair

Economy, We Count!, WIN! The Welcome Immigrant Network, Wind of the Spirit, Women

Working Together USA)

鈥 Human Rights Watch

鈥 Global Rights Advocacy/Defensa Global en Derechos Humanos, Seattle, Estados Unidos

鈥 Cl铆nica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle

鈥 Front Line Defender

Respaldo de Organizaciones Nacionales

Alianza para la Integraci贸n Comunitaria, Utop铆a A.C. Aluna Acompa帽amiento Psicosocial, AC Americasinmuros.org American Friends Service Committee Amnist铆a Internacional M茅xico Apost贸licas del Coraz贸n de Jes煤s-Tapachula Apoyo a Migrantes Venezolanos Arthemisas por la Equidad, A. C. Asylum Access Mexico (AAMX) A.C. Centro de Accion Social Copilco, A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Mat铆as de C贸rdova A.C. Centro de Documentaci贸n en Derechos Humanos 鈥淪egundo Montes Mozo S.J.鈥 (CSMM) Centro Nacional de Comunicaci贸n Social AC CIDES, IAP Comisi贸n Mexicana de Defensa y Promoci贸n de los Derechos Humanos Comit茅 de Derechos Humanos de Nuevo Laredo AC Comit茅 de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos Derechos Humanos Integrales en Acci贸n, A.C. Derechos Humanos Integrales en Acci贸n, A.C. Documenta AC El Rebozo- Cuidado de la vida y los territorios, A.C. Fundaci贸n para la Justicia Grupo de Trabajo Sobre Pol铆tica Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS M茅xico, I.A.P.;

Alianza Am茅ricas; American Friends Services Committee; Asylum Access M茅xico (AAMX) A.C.;

Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray

Mat铆as de C贸rdova, A.C.; Coalici贸n Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisi贸n

Mexicana de Defensa y Promoci贸n de los Derechos Humanos; Fundaci贸n Appleseed M茅xico,

A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acci贸n, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres

en la Migraci贸n; Iniciativa Ciudadana para la Promoci贸n de la Cultura del Di谩logo, A.C.;

INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante

Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en M茅xico; Save the Children

M茅xico, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misi贸n con

Migrantes y Refugiados; Leticia Calder贸n, Analista en temas migratorios; Brenda Vald茅s; Elba

Coria; Manuel 脕ngel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Vald茅z Gardea, fundadora y

coordinadora del Seminario Ni帽ez Migrante; IDC International Detention Coalition

(Observadoras). Claudia Mart铆nez Medrano, Jocel铆n Mariscal Agreda y Melissa A. V茅rtiz

Hern谩ndez, Secretar铆a T茅cnica. H.I.J.O.S. M茅xico Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Instituto para la Seguridad y la Democracia AC Kaltsilaltik AC La Matatena Asociaci贸n de Cine para Ni帽as y Ni帽os A.C. LV Acompa帽amiento y Arte por los Derechos de las Mujeres, A.C. (Las Vanders) Melel Xojobal A.C. Mexiro AC Mujeres en bici Le贸n NIMA Observatorio de Designaciones P煤blicas Observatorio de la Gobernanza para la Cooperaci贸n y el 16, Lote 12, MZA.13 AC Observatorio de Participaci贸n Social y Calidad Democr谩tica Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) Presidente Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migraci贸n Programa de Asuntos Migratorios Universidad Iberoamericana Ciudad de M茅xico Programa de Derechos Humanos de la Ibero, Ciudad de M茅xico Proyecto sobre Organizaci贸n, Desarrollo, Educaci贸n e Investigaci贸n (PODER) Red Jesuita con Migrantes LAC REDIM.- Red por los derechos de la infancia en M茅xico Red Nacional de Organismos Civiles 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 (Red TDT) Servicios de Inclusi贸n Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) Sin Fronteras IAP Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas A.C.

Principales medios que retomaron la Acci贸n Urgente:

Nacionales

鈥 Desinform茅monos

鈥 El Universal

鈥 Proceso

鈥 Animal Pol铆tico

鈥 Aristegui Noticias

鈥 Pie de p谩gina

鈥 Sopitas

鈥 Eje Central

鈥 Reforma

鈥 La Raz贸n

鈥 Periodistas Unidos

鈥 Actualidad.RT

鈥 Once noticias

Locales:

鈥 Chiapas paralelo

鈥 El sol de morelia

鈥 Mi morelia

鈥 El diario de Colima

Internacionales

鈥 The Guardian

鈥 Latinus

鈥 MSN

鈥 Los 脕ngeles Press

鈥 El Pa铆s

鈥 Infobae

Publicada originalmente en la p谩gina de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos: https://redtdt.org.mx/archivos/17895

