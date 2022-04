–

La madre de la m煤sica kurda Nudem Durak, encarcelada desde 2015, hizo un llamamiento a todos los artistas, m煤sicos y funcionarios de gobiernos, para que instan a las autoridades turcas a liberar a su hija, que padece graves problemas de salud, como bocio y oste贸lisis.

En declaraciones a Jin News, Hatice Durak afirm贸 que el 煤nico delito que ha cometido su hija fue cantar en su lengua materna, el kurdo, y entonar canciones de su territorio.

鈥淓so es todo. La encarcelaron s贸lo por su trabajo 鈥揹eclar贸-. No hizo nada malo, no infringi贸 ninguna norma. S贸lo cantaba, y en realidad no s贸lo canciones kurdas, sino a veces tambi茅n turcas鈥.

Hatice a帽adi贸 que la salud de su hija se ha deteriorado despu茅s de ser encarcelada: actualmente sufre de bocio, un debilitamiento de los huesos debido a la oste贸lisis, y problemas de visi贸n.

La madre de la cantante advirti贸 que su hija 鈥渆st谩 sometida a mucha opresi贸n en sus celdas. No quieren dejarnos saber a qu茅 se enfrentan por su orgullo, pero nosotros lo sabemos igualmente. Basta con saber que sus celdas son registradas por los guardias todos los d铆as y que cada vez las registran a fondo. Meten sus manos en todos los objetos, libros, notas, en lo que quieren. Intentan intimidar a las presas y molestarlas como pueden. Una vez incluso me dijo que no son capaces de dormir por la noche debido a estos registros鈥.

Hatice agradeci贸 la campa帽a de solidaridad internacional por la libertad de Nudem. Y record贸 que 鈥減ersonas muy distinguidas鈥 del mundo le demandan al presidente turco Recep Tayyip Erdogan que libere a su hija.

鈥淪i algunos estados hubieran pedido a Erdogan la liberaci贸n de sus ciudadanos encarcelados, Erdogan los habr铆a liberado aunque estas personas hubieran cometido un asesinato, aunque hubieran matado a un polic铆a. Pero hace o铆dos sordos a las peticiones de mi hija. Deber铆a liberarla. Es muy joven e inocente鈥.

La madre de la cantante agreg贸: 鈥淎precio mucho y env铆o mi respetuosa gratitud a todas las personas que han hecho llamamientos por la libertad de Nudem. Pido amablemente a todos los artistas, m煤sicos, personas destacadas y a los Estados que insten al gobierno turco a liberar a Nudem de la c谩rcel鈥.

Entre las personas que se han sumado a la campa帽a de solidaridad con Nudem Durak, pidiendo su libertad, figuran el pensador y ling眉ista estadounidense Noam Chomsky, el director de cine brit谩nico Ken Loach, el m煤sico Peter Gabriel, la leyenda del rock brit谩nico Roger Waters, los actores estadounidenses Mark Ruffalo y John Cusack, la actriz inglesa Maxine Peake, el antrop贸logo estadounidense David Graeber, la activista pol铆tica estadounidense Angela Davis y el economista griego Yanis Varoufakis.

#FreeNudemDurak

FUENTE: Medya News / Traducción: Rojava Azadi Madrid

