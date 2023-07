–

Dues activistes mediambientalistes estaven citades a judici oral aquest mat铆 al Jutjat de Reus (Baix Camp). Ana茂s Estrems, membre de la Plataforma pel riu Siurana, i Andreu Escol脿, president del Grup d鈥橢studi i Protecci贸 dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), s鈥檈nfronten a peticions de penes de pres贸 de fins a quatre anys cadascuna, per dues accions reivindicatives, l鈥檃ny 2017 i 2018, a Cornudella de Montsant, per protestar pel que consideren un 鈥渆spoli鈥 de l鈥檃igua del Siurana, curs fluvial que creua la comarca del Priorat fins a desembocar a l鈥橢bre. En la primera de les protestes, situades en el marc de la campanya 鈥淩iu Siurana viu鈥, un grup d鈥檃ctivistes va taponar amb fustes l鈥檈ntrada de l鈥檃ssut que serveix per desviar bona part de l鈥檃igua del riu i enviar-la a trav茅s d鈥檜n canal, inaugurat el 1949, fins al pant脿 de Riudecanyes (situat a m茅s d鈥檕nze quil貌metres, a tocar de Reus). Aquesta canalitzaci贸, segons les activistes prioratenques, ha estat la causa principal de l鈥檃ssecament de la llera del Siurana al llarg del segle XX, amb el conseg眉ent impacte mediambiental i en la biodiversitat. La segona acci贸, encara m茅s simb貌lica, va consistir en una galledada popular mitjan莽ant la qual desenes de concentrades es van endur testimonialment alguns litres d鈥檃igua de l鈥檈ntrada del desviament. El judici estava fixat per les 11 del mat铆. Mitja hora abans, activistes de la Plataforma pel riu Siurana i de diversos grups de defensa del territori del Camp i les Terres de l鈥橢bre han convocat una concentraci贸 per donar suport a les acusades. Just al moment de comen莽ar, la vista ha estat suspesa i ajornada fins el 23 de novembre.

La Comunitat de Regants del Pant脿 de Riudecanyes, una societat privada que 茅s titular de l鈥檈mbassament i administradora dels recursos h铆drics que hi van a parar, 茅s qui va denunciar les accions i ara est脿 personada com a acusaci贸 particular en el proc茅s. Imputa a les activistes la comissi贸 d鈥檜n delicte danys agreujats (o subsidi脿riament un delicte greu de distracci贸 del curs de les aig眉es) i un delicte lleu d鈥檜surpaci贸 (o, subsidi脿riament, de coaccions); aix貌 per la primera acci贸, la del 2017. Per la segona, atribueix delictes de danys agreujats i un delicte lleu d鈥檜surpaci贸 (o, subsidi脿riament, de coaccions). Per tots aquests tipus penals, demana penes de pres贸 de fins a quatre anys per a cadascuna de les activistes i multes que poden arribar a sumar 9.600 euros, a banda d鈥檜na reclamaci贸 de 4.253 euros en concepte de responsabilitat civil. Al seu torn, el ministeri fiscal demana multes per una quantitat m脿xima de 3.000 euros pels delictes d鈥檜surpaci贸, distracci贸 d鈥檃ig眉es i danys lleus.

Andreu Escol脿, una de les dues persones jutjades, considera que 鈥渜ue no t茅 cap sentit la usurpaci贸 perqu猫 nosaltres no ens vam endur res ni vam treure cap profit de l鈥檃igua, sin贸 que ens vam limitar a fer-la baixar pel riu Siurana, que 茅s el seu curs natural鈥. El cas ha arribat a aquest judici despr茅s d鈥檜n llarg procediment que va comen莽ar en forma de reclamaci贸 civil per part de l鈥檈ntitat titular dels drets h铆drics, que va ser arxivada, la qual cosa, segons fonts de la Plataforma pel riu Siurana, els va fer decidir a optar per la via penal. Des d鈥檃leshores, malgrat les veus que des de diversos 脿mbits han reclamat que el cas es resolgu茅s a trav茅s de la mediaci贸, la Comunitat de Regants de Riudecanyes no ha cedit en cap de les seves demandes i ha tirat endavant amb l鈥檃cci贸 judicial. El mar莽 de 2021, coincidint amb una primera declaraci贸 de les acusades al jutjat de Falset, la mateixa Ag猫ncia Catalana de l鈥橝igua (ACA) va demanar aquest di脿leg. I encara fa un parell de dies el sindicat Uni贸 de Pagesos expressava el desig, a trav茅s d鈥檜n comunicat, que es retiri una causa que considera 鈥渄esproporcionada鈥 i 鈥渃oercitiva鈥, tot i 鈥渘o compartir el 100% de les demandes dels activistes鈥, per貌 s铆 que creu necessari 鈥渦n millor aprofitament dels recursos h铆drics鈥. La pagesia 茅s te貌ricament el sector que es beneficia de l鈥檃igua desviada del Siurana cap al Baix Camp, ja que el pant脿 va ser creat per a nodrir el rec dels camps d鈥檃vellaners de la comarca, tot i que des de les entitats ecologistes s鈥檃punta que 鈥渆n els 煤ltims anys la gran majoria d鈥檃questa aigua es va servir per al consum urb脿 i en zones tur铆stiques com Port Aventura鈥, apunta Anna Estrems, de la Plataforma pel Riu Siurana.

鈥淣o t茅 cap sentit que ens acusin d鈥檜surpaci贸 perqu猫 nosaltres no ens vam endur res ni vam treure cap profit de l鈥檃igua, sin贸 que ens vam limitar a fer-la baixar pel riu Siurana, que 茅s el seu curs natural鈥, apunta Andreu Escol脿, una de les dues persones processades

A banda, l鈥檃igua desviada del curs fluvial del Priorat tamb茅 es fa servir amb finalitat agr铆cola en quatre municipis de la comarca 鈥揟orroja del Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera鈥 mitjan莽ant un conveni de cessi贸 amb la Comunitat de Riudecanyes. L鈥檃ny 2018 es va constituir la Taula pel Riu Siurana per negociar el repartiment dels metres c煤bics del curs fluvial, per貌 aquesta no es reuneix des d鈥檃bans de la pand猫mia. Cal recordar que la Confederaci贸 Hidrogr脿fica de l鈥橢bre (CHE) va establir un cabal de 35 metres c煤bics per segon per al Siurana a partir de l鈥檃ny 2021, un flux que no s鈥檈st脿 complint, i encara menys enguany a causa de la sequera. I 茅s que la crisi de pluviometria ha situat l鈥檈scenari del conflicte en una situaci贸 molt diferent de la de les protestes de fa cinc anys, ja que el Pant脿 de Riudecanyes tamb茅 es troba a una capacitat m铆nima i l鈥橝CA ha plantejat buidar-lo del tot per salvar la temporada de l鈥檃vellana al Camp i s鈥檈studien sistemes alternatius per obtenir aigua de rec com l鈥櫭簊 d鈥檃igua reciclada de la depuradora de Reus. 鈥溍塻 ir貌nic que hagi hagut d鈥檃rribar una sequera perqu猫 es prengui consci猫ncia de l鈥檈spoli que s鈥檈stava fent鈥, apunta Escol脿.



Litigi per una placa d鈥櫭╬oca franquista

Els dos casos que es jutgen avui no s贸n, per貌, els 煤nics exemples del zel judicialitzador de la Comunitat de Regants del Pant脿 de Riudecanyes contra el moviment ecologista que protesta pel desviament d鈥檃igua des del Priorat. Andreu Escol脿 tamb茅 va ser denunciat per la desaparici贸, l鈥檃ny 2018, d鈥檜na placa col路locada el 1966 en un dels murs de contenci贸 de la infraestructura, en la qual s鈥檃nunciava: 鈥El estado entrega el dominio a perpetuidad de estas aguas a la comunidad de regantes鈥.

Per貌 el cas fou denunciat tres anys m茅s tard, el 2021, quan va comen莽ar a circular per les xarxes una fotografia de l鈥檃ctivista del GEPEC sostenint la placa amb les mans. Per aquest motiu, el maig de l鈥檃ny passat Escol脿 fou citat a declarar, per貌 la titular del jutjat de Falset va arxivar la den煤ncia, arxivament que actualment es troba recorregut per la Comunitat de Riudecanyes davant de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Tarragona. Aix貌 va donar peu a una campanya de suport al moviment en defensa del Siurana al Priorat i a les comarques del Camp i de les Terres de l鈥橢bre, mitjan莽ant la qual moltes persones es van fotografiar amb una reproducci贸 de la placa desapareguda acompanyada de l鈥檈tiqueta #FotoLaPlaca.