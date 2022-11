–

Qatar 2022

Por Jon Kokura*. LQSomos.

«Lo que mal comienza, mal termina» decía mi abuelita, que era sabia y muy bonita.

Hace 12 años en diciembre del 2010 –Joseph Blatter presidente de la FIFA en aquellos años– anunciaba que el mundial 2022 se iba a jugar en Qatar. Los únicos que saltaron de sus asientos felices como lombrices fueron los integrantes de la familia Al Thani. Son los amos y señores de Qatar.

Este pequeño territorio metido en el Golfo Pérsico con una sola frontera terrestre con Arabía Saudita con la que se llevan bastante mal. Qatar está sentado sobre la tercera reserva de gas y petróleo del mundo. Su población es de 250.000 cataríes…y 2.750.000 trabajadores inmigrantes… Sí, el 80% de la población son extranjeros.

En Qatar la palabra democracia es un chiste de mal gusto. Allí, la que corta el queso es la familia real Al Thani. Y el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani de 42 pirulos y tres bellas esposas… por el momento.

Como son los dueños de Qatar, su patrimonio ronda los 350.000 millones de dólares. Y como ya no saben qué hacer con tantos petrodólares, aparte de construir fastuosos edificios, al cuete en el desierto. Y comprar clubes de fútbol, el PSG entre otros. Alguien les sugirió que financiaran las ONG que trabajan alimentando a los niños hambrientos del mundo… pero no le dieron pelota.

Un día los hombres de la familia Al Thani (las mujeres no pueden decir ni pío) dijeron: «¿Y si compramos el mundial de fútbol 2022?» «¡Dale!» contestaron todos… Y compraron un mundial de fútbol.

Les salió barato

Le pagaron un millón de dólares a ciertos de delegados de la Concacaf (Centroamérica) Un millón y medio a otros de la Conmebol (Sudamérica) Un par de millones por aquí y otro más allá… Dicen que el crack del fútbol francés Michel Platini, que se las daba de virgen, casto y puro, cobró 7,5 millones de dólares. Y el capo di tutti capo, el argentino Julio Grondona (fallecido el 2014) se embolsó 10 palos verdes por dar el sí a Qatar 2022. De inmediato la realeza catarí se puso manos a la obra. Tenían que construir estadios de fútbol, en un «país» donde nadie jugaba al fútbol. El proyecto original era de 12 estadios. Quedaron en ocho, uno de ellos desmontable, que van a «donar» a algún país donde sí se juegue al fútbol.

Si usted tiene en su barrio, una canchita rasca y piñinienta, escríbale al Emir de Qatar ¿quién sabe? por ahí le regalan el estadio desmontable.

El asunto fue que, para construir los 8 estadios, hoteles, aeropuerto, autopista, centros comerciales, necesitaron mano de obra barata, muy barata… y eso que están podridos en dólares. Y llevaron trabajadores inmigrantes al por mayor.

En un sistema de esclavitud llamado «Kafala» que consiste en darle todo el poder a un administrador (negrero) para que contrate inmigrantes, los explote reteniéndole los pasaportes, haciéndolos vivir hacinados y con horarios de trabajo de hasta 18 horas por día. Sin derecho a pataleo, y mucho menos a cambiar de empleo. Sin este sistema perverso, construir lo que se construyó en Qatar, con temperaturas que varían de 30° a 50° a la sombra era imposible. Desde el 2010 murió en las faenas un promedio de 12 obreros por semana. Un total de 6.751 trabajadores inmigrantes murieron para que usted diga «¡Viva el fútbol!». Esto, sin contar los obreros de Kenia y Filipinas, donde no se llevan registros migratorios.

Las cifras de muertos aportadas por informes de The Guardian, la BBC (Inglaterra) y Amnistía Internacional son las siguientes: India 2.711, Nepal 1.641, Bangladesh 1.018, Pakistán 824, Sri Lanka 557.

Ocho estadios

Se construyeron 8 estadios espectaculares, pero manchados de sangre. Están tan cerquita el uno del otro, que si usted es bueno pa’ andar en bicicleta los recorre todos, en poco más de un medio día.

Hace poco, en Irán, una mujer de 22 años, Mahsa Amini, murió a manos de la policía por usar «mal el velo». Esto causó una ola de protesta en Irán y el mundo entero; como si en Qatar las mujeres se pudieran vestir como se les canta los ovarios. Como si tuvieran derecho a decidir por si mismas. Como si pudieran jugar al fútbol.

El fútbol femenino

El lado femenino de la FIFA crece día a día. Las ligas de fútbol femenino son cada vez más populares. Pero el mundial 2022 se va hacer en un territorio, donde las mujeres tienen prohibido practicar deporte, entre otras muchas cosas.

En Qatar, sobre la periodista mexicana Paola Schietekat –que trabajaba para el mundial– pesa una condena de 7 años de prisión, más cien latigazos, con fecha 19 de febrero 2022, por haber denunciado a un colega colombiano que la violó en territorio catarí.

El violador era casado, entonces la mujer violada es la culpable. Según «la shaira» ley islámica que «controla» a las mujeres.

Un mes duró el Mundial 2022

30 días en que las usinas cataríes estarán funcionando a full para mantener el aire acondicionado en los 8 estadios, hoteles, centros turísticos y comerciales, arrojando al aire humo contaminante, equivalente a diez mil autos tirando smog sin filtro por hora. Todo sea por la fiesta del fútbol… Porque el deporte es salud ¿vio?

Pero hay una sombra más siniestra sobre Qatar 2022, la posibilidad latente de atentados terroristas. Los musulmanes no olvidan, ni perdonan… aunque digan que sí. La familia real de Qatar ha financiado a oscuras facciones terroristas en Siria, Irak, Afganistán y Libia. En Libia financiaron a los terroristas que asesinaron al líder Muamar el Gadafi en octubre de 2011. ¿Por qué no van a arruinarle «la fiesta» a la realeza pro yankee catarí? De esto nadie habla… Todos cruzan los dedos, rogando que ningún musulmán suicida se haga el mártir volándose en medio de un montón de gente, como ocurrió el 2021 en el Aeropuerto de Kabul. En Europa, al mundial de Qatar le llaman: «El mundial de la vergüenza».

Hay una movida en ciudades francesas para no poner pantallas gigantes en lugares públicos en París, Marsella, Burdeos, Estrasburgo, Lille, etc. Es una forma de protesta por un mundial de fútbol que se llevó la vida y sueños de miles de trabajadores inmigrantes, que no le importaron a nadie. Por 8 estadios fastuosos que -durante 30 días- estarán repletos de hinchas y vacíos, por toda la eternidad, por un capricho de la familia Al Thani, que el 2010 compró un mundial de fútbol, en un mundo en crisis, con millones de desplazados por hambre y con hambre, en el vértice de una guerra nuclear.

¡Viva el fútbol!

#NoAlFutbolNegocio #BoycottQatar2022 #BoicotQatar2022 #FútbolPopular

#PayUpFIFA #QatarMatar2022 #CopaMundialDeLaTiranía

* Villa Ocampo SF

