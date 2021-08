–

Cada 4 a帽os se elige uno distinto (aunque 煤ltimamente algunos repiten mandato)鈥 desde la 茅poca de la independencia del colonialismo espa帽ol hasta nuestros d铆as, se han sucedido gobierno tras gobierno y todo sigue igual o peor. Lo mismo pasa con el Congreso: senadores y representantes, viejos o nuevos, siguen aprobando leyes que atacan a los pobres y defienden a los ricos.

驴Por qu茅 raz贸n pasa esto? 驴Acaso estamos destinados a que los 鈥politiqueros鈥 nos sigan engatusando indefinidamente? Si hace 200 a帽os el problema era que el gobierno se dirig铆a desde Espa帽a y aqu铆 mandaban los virreyes y los delegados de la iglesia, 驴por qu茅 al acabarse eso la situaci贸n no mejor贸 para la mayor铆a del pueblo colombiano?

Vale la pena reflexionar sobre esto, ya que no es asunto de poca monta. El congreso y los presidentes (as铆 como los gobernadores, alcaldes y legisladores en los departamentos y municipios) tienen mucho que ver con la cotidianidad de nuestras vidas. Cosas como el precio del mercado, el valor del transporte, hasta la posibilidad de ir al m茅dico o a que nos hagan un examen, etc.

Ellos siempre prometen cosas buenas en campa帽a (鈥m谩s trabajo, menos impuestos鈥, por ejemplo), pero nunca o casi nunca vemos que eso se cumple y, sin embargo, siguen ah铆 en sus puestos, nadie los tumba, ni la Procuradur铆a, ni la Contralor铆a, ni la Fiscal铆a, ni mucho menos la gente del com煤n. Al contrario, varios de los anteriores, o todos ellos, contribuyen a reelegir a esos mismos que nos enga帽aron.

驴Entonces el problema es la mala fe de esos candidatos que se vuelven gobernantes o legisladores? Hasta cierto punto, s铆, porque la inmensa mayor铆a de ellos sabe que no cumplir谩 sus promesas de campa帽a, y que su mandato no ser谩 para beneficiar a la mayor铆a necesitada, sino a la minor铆a poderosa. Pero el verdadero problema est谩 detr谩s de esos politiqueros; est谩 en lugar que no vemos, no alcanzamos a ver o a veces, no nos interesa ver: est谩 en el sistema. Pero鈥 驴Qu茅 es ese tal sistema? El mecanismo que se ha creado para que unas pocas personas en el mundo se apropien de la riqueza que produce la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n con su trabajo y, por supuesto, de los recursos naturales que hay en los territorios.

El sistema con el que funciona la mayor铆a de pa铆ses del mundo es el Capitalismo, y permite, b谩sicamente que los due帽os de grandes medios de producci贸n (industrias, minas, inmensas extensiones de tierra, f谩bricas, medios de comunicaci贸n, etc.) acumulen progresivamente el capital. Capital que se genera cuando miles de millones de personas trabajan diariamente generando riquezas al fabricar mercanc铆as y vender servicios, y claro, tambi茅n al pagar sus impuestos.

En el capitalismo, es donde podemos encontrar la respuesta ese problema de la injusticia, la corrupci贸n y el 鈥渕al gobierno鈥, entre otros muchos. Aunque los pa铆ses capitalistas se han empe帽ado en afirmar y convencer a la gente de que su sistema econ贸mico se basa en la democracia, esa afirmaci贸n es lo que llaman un sofisma. Es decir, un argumento falso que se pretende hacer pasar por verdadero. Por eso es que en tales pa铆ses, se le hace tanta propaganda a las elecciones, a los partidos pol铆ticos. De igual manera a las peleas e intrigas casi faranduleras (shows) que se tejen en ese medio y a las supuestas o reales diferencias entre uno y otro candidato o entre tendencias pol铆ticas. Eso pasa porque es necesario mantener la apariencia de diversidad, de disputa y hasta de libertad que representa el hecho de existir diferentes partidos y movimientos pol铆ticos, para demostrar que la democracia s铆 existe y que, adem谩s, funciona.

Pero en la realidad, la democracia en el capitalismo, es una farsa. No solo porque todos los partidos (en mayor o menor medida, con estilos diferentes) terminan acatando las instrucciones que imparten quienes tienen en poder econ贸mico (los ricos), sino porque discrimina, excluye, niega o elimina a quienes representan verdaderas propuestas distintas para la sociedad. Pruebas hay miles, pero resaltaremos las m谩s evidentes, para ilustrar:

1. El genocidio que en Colombia (y otros pa铆ses similares) se est谩 desarrollando contra los trabajadores, especialmente contra aquellos que impulsan ideas distintas a las que defiende el gobierno o los grandes grupos econ贸micos. Ese genocidio est谩 representado en los millones de homicidios, amenazas, desplazamientos, y encarcelamientos que se han presentado en las 煤ltimas d茅cadas, pero tienen antecedentes en hechos ocurridos hace m谩s de 200 a帽os, tales como la rebeli贸n de los comuneros (1781).

2. La persecuci贸n y aniquilamiento a movimientos pol铆ticos de izquierda que han intentado participar en contiendas electorales, de lo que hay varios ejemplos tambi茅n, como el liberalismo representado en Jorge Eli茅cer Gait谩n, la Uni贸n Patri贸tica, el movimiento A Luchar, el Partido Comunista, el Movimiento 19 de Abril, etc.

3. La expedici贸n de normas que sirven para fortalecer a los partidos de derecha (antiguos o nuevos) y sus alianzas, y al tiempo cerrar el paso a nuevos movimientos que ven menguadas sus posibilidades de obtener mayor铆as.

4. La conformaci贸n de una maquinaria electoral que compra y vende votos, pagando por ello desde un tamal hasta altos cargos p煤blicos, contratos y notar铆as.

Todo lo anterior, planeado, patrocinado y protegido por los empresarios inmensamente ricos, due帽os de fortunas obscenas, quienes tras bambalinas deciden qui茅n ser谩 el presidente y de ah铆 en adelante鈥

Por eso decimos que el problema no est谩 solo en el presidente de turno, as铆 sea un tecn贸crata, torpe y rid铆culo como el que actualmente ocupa la casa de Nari帽o. Y si ese no es el problema, tampoco es la soluci贸n.

Como el problema est谩 m谩s al fondo e implica otros factores econ贸micos, sociales e incluso culturales, la soluci贸n tambi茅n hay que buscarla m谩s all谩. La soluci贸n, entonces, debemos buscarla en una nueva forma de sociedad. Una que supere la explotaci贸n y apropiaci贸n de la riqueza colectiva, y con ello, elimine gradualmente esas viejas ma帽as de la politiquer铆a, el abuso de poder, la corrupci贸n y dem谩s males que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el gobierno, la ley y la 鈥渏usticia鈥.

Construir una verdadera democracia no solo es una necesidad, sino un deber. Una democracia que no sea solo letra muerta, sino que se vea en cada espacio y actividad social; que se base en la igualdad de oportunidades para la participaci贸n de la gente, pero una participaci贸n que sea activa, permanente y directa.

El objetivo de esa democracia ser谩 la dignificaci贸n del ser humano, es decir, trabajar conjuntamente para que todos tengamos acceso a los medios para resolver nuestras necesidades b谩sicas de alimentaci贸n, salud, educaci贸n, recreaci贸n, vivienda, etc. y no para que unos vivan bien a costillas de otros. Estas alternativas de democracia podemos impulsarlas a trav茅s de ejercicios aplicables desde ahora, en nuestras din谩micas sociales y comunitarias, tales como: asambleas, Juntas de gobierno, cabildos ind铆genas, consejos comunitarios, Juntas de acci贸n comunal y Juntas Administradoras Locales, sindicatos y organizaciones gremiales.