January 26, 2023

Pensando acerca de lo escrito en el art├şculo “Espa├▒a se implicar├í m├ís en la guerra de la OTAN contra Rusia enviando armamento pesado a Ucrania”

Noticia del 26 de enero de 2023 del canal InfoDefenseEspa├▒ol: “El diputado del Bundestag, Petr Bistron, a Olaf Scholz sobre la transferencia de tanques a Ucrania: Acaba de decir adi├│s a las disposiciones fundamentales de la pol├ştica exterior de Alemania de la posguerra. La responsabilidad especial de Alemania por l el mundo. El lema ÔÇÖNunca m├ísÔÇÖ signific├│ la negativa a suministrar armas a las zonas de conflicto. Este ha sido siempre el n├║cleo de la pol├ştica exterior alemana. Pasar├ís a la historia como el canciller que pisote├│ este legado.”

Es exactamente como le dice Petr Bistron a Olaf Scholz: ha tirado a la basura la pol├ştica internacional fundamental alemana adoptada tras los cr├şmenes horribles y vergonzosos del fascismo. Una decisi├│n que Scholz toma olvidando o banalizando a SABIENDAS: los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, entre 50 y 60, de los que un tercio, entre 20 y 25, fueron rusos. La mayor guerra habida en la tierra a la vista de los 80 a├▒os pasados, est├í a punto de quedar superada por la que hay desarroll├índose entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, con la participaci├│n de una Alemania nominalmente dem├│crata, pero realmente tan nazi como la del nazismo de la primera mitad del siglo XX.

Una vez m├ís el imperialismo del siglo XXI agrede ilegal e ileg├ştimamente al resto del mundo, empezando por Rusia, primer obst├ículo a eliminar para luego seguir arrasando pa├şses menos poderosos. El nazismo empez├│ con disimulo en Alemania en los a├▒os 30 hasta que los nazis se quitaron la careta pronto y continuaron con sabotajes, incendios, ataques, detenciones… la guerra y ocupaci├│n en Europa y el holocausto jud├şo. Hoy Alemania, uno de los pa├şses m├ís ricos, con mejor nivel de vida, incluida la educaci├│n, es manejada a capricho por el pa├şs m├ís nazi de todos: Estados Unidos. La democracia ha pasado hace tiempo a ser la forma superior del nazismo, es un burdo enga├▒o para la conquista: ÔÇÖPor medio del enga├▒o y la intriga, as├ş har├ís la guerraÔÇÖ.

Con la democracia occidental y en su nombre, Estados Unidos y la OTAN han asesinado, herido y expulsado de sus casas a millones de personas desde la Segunda Guerra Mundial con la ONU de testigo ab├║lico y consentidor. S├│lo los inmorales o los necios no lo saben, el resto del mundo lo sabe y lo va a sufrir a su pesar, aunque demasiado tarde. Su pasividad no les servir├í, no es neutral, pagar├ín por ello y no podr├ín acusar a Rusia, porque ni siquiera quisieron preguntar a sus propios gobiernos ┬┐Por qu├ę ayudasteis a los nazis ucranianos en el gobierno y a sus batallones en el genocidio de las poblaciones del Donb├ís? ┬┐Por qu├ę no hab├ęis defendido a las v├şctimas como hizo Rusia? ┬┐Por qu├ę no pedisteis a vuestros gobiernos que NO enviaran armas para beneficio de la m├íquina de matar m├ís mort├şfera del mundo, Estados Unidos?

No estamos solamente con una guerra más, puede ser el final de la Humanidad o gran parte, una extinción más en la tierra de una especie cualquiera más, con la diferencia de que la nuestra es causada por sus propias acciones.





Foto, El Viejo Topo.

