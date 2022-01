Por News GDL

Las redes sociales, la posverdad y la desinformaci贸n cambiaron desde hace ya tiempo la manera de hacer pol铆tica, a ello tambi茅n se suma la crisis humanitaria derivada de la COVID-19 que amplific贸 los problemas econ贸micos y sociales, desnudando esquemas corruptos e ineficaces de muchos gobiernos.

Si bien hemos tenido cambios positivos, el conjunto ha acelerado la entrop铆a de la democracia en todo sentido, a pocos pasos de situarla en una especie de autoritarismo. Tipos de pol铆tica y pol铆ticos nuevos han sido engendrados. La nueva arena pol铆tica es digital, an谩rquica y peligrosa.

En este sentido, el profesor y cient铆fico colombiano Jos茅 Roberto G贸mez Guti茅rrez, a trav茅s de un texto titulado 芦La Falacia de la Democracia禄, se帽ala la existencia de una forma de autoritarismo enmascarado en un sistema pol铆tico llamado democracia:

芦Los esclavos dependientes del razonamiento ajeno, que a煤n no han alcanzado la madurez suficiente, para hacerse cargo por s铆 mismos, de responder las inquietudes fundamentales de la existencia humana; naturalmente, no tienen la autoridad intelectual suficiente, para tomar decisiones que afectan a la sociedad global y al entorno donde ella est谩 insertada; por eso, la Democracia, que es una forma de gobierno, donde las masas ignorantes, eligen l铆deres, motivadas solamente por las emociones primarias manipuladas, y no, por el voto razonado, que favorezca al Bien Com煤n Global, es la que en 煤ltima instancia, nos ha colocado, en 茅sta sin salida del caos y la confusi贸n planetaria, provocada por los egos que traicionan la voluntat popular, actuando como testaferros de las grandes corporaciones y como idiotas 煤tiles, de los gamonales de turno, que a trav茅s del terror sistem谩tico, privilegian los intereses privados, sobre los intereses nacionales. Esta realidad monda y lironda, ha sido auspiciada y cohonestada por los l铆deres religiosos, demostrando as铆 su contubernio con las 茅lites corruptas, que mantienen a los pueblos en la ignorancia y la servidumbre. S贸lo la Ciencia, liberada del yugo y la mordaza, que la codicia criminal le impone, para proteger a sangre y fuego, los intereses privados ap谩tridas, puede representar con fidelidad, los intereses soberanos de los pueblos y de su espl茅ndida y sufrida biosfera, ba帽ada por las intermitentes radiaciones solares, que son la verdadera fuente de la Vida; desconocida criminalmente, por todas las religiones, cuyo 煤nico soberano, es el dinero mal habido禄.

Hasta cierto punto podr铆a parecer evidente que no vivimos en una 茅poca totalitaria. Si nos comparamos con las sociedades mao铆stas, estalinistas, nazis, juches o isl谩micas, seguramente la nuestra saldr铆a bien librada, en t茅rminos generales. Incluso se podr铆a pensar, como algunos gobiernos y sobre todo algunas corporaciones nos quieren hacer pensar, que vivimos en la era de la libertad y de la democracia. Con todo, un examen atento de las condiciones en que vivimos puede revelar que los modos de control de las sociedades contempor谩neas son, de hecho, m谩s sutiles que en 茅pocas pasadas.

La sociedad occidental moderna ha hecho de la 芦democracia basada en la soberan铆a del pueblo禄 la clave de b贸veda de su sistema pol铆tico. Fueron los Estados Unidos nacidos de la Guerra de Secesi贸n quienes dieron la pauta para esta forma de gobierno 芦del pueblo, por el pueblo y para el pueblo禄 cuyo concepto ha acabado imponi茅ndose. Sin embargo, en las democracias actuales, el 芦pueblo soberano禄 no es m谩s que una comparsa que interviene, muy encauzada, tan s贸lo en el momento del voto, observaci贸n no por redundante menos necesaria. En realidad prevalecen las oligarqu铆as de gobierno y de partido, la corrupci贸n de la clase pol铆tica, la demagogia de los l铆deres, la apat铆a de los ciudadanos, la manipulaci贸n de la opini贸n p煤blica, la degradaci贸n de la cultura pol铆tica y de los anuncios.

El 茅xito de la democracia radica en la manipulaci贸n de la realidad que pol铆ticos y comunicadores pol铆ticos llevan a cabo mediante un bombardeo medi谩tico sistematizado a trav茅s del control parcial o total de los medios masivos de comunicaci贸n (incluidos internet y redes sociales), generando as铆 las condiciones necesarias para imponer esta forma de gobierno: desinformaci贸n, empat铆a, participaci贸n, simulaci贸n y aceptaci贸n.

Noam Chomsky es uno de los intelectuales que durante d茅cadas han notado c贸mo la 芦democracia禄 es en realidad una forma de control de la sociedad que reduce los l铆mites del pensamiento y estrecha los paradigmas con que entendemos la realidad. En su libro The Common Good, publicado originalmente en 1998, Chomsky tiene una frase que describe perfectamente lo que vivimos actualmente; escribe el ling眉ista:

芦La forma inteligente de mantener pasivas a las personas y obedientes es limitar estrictamente el espectro de la opini贸n aceptable, pero permitir un airado debate dentro de este espectro -incluso fomentando puntos de vista cr铆ticos y disidentes [dentro de este l铆mite]-. Esto le da a las personas la sensaci贸n de que hay un libre pensamiento aconteciendo, pese a que todo el tiempo las presuposiciones del sistema est谩n siendo reforzadas por los l铆mites impuestos en el espectro del debate禄.

Un famoso ejemplo de esto en Estados Unidos es el debate que se da en la sociedad entre republicanos y dem贸cratas, en el que no s贸lo se asume que son las 煤nicas dos opciones, los dos l铆mites del espectro de la pol铆tica, tambi茅n se presupone que son realmente visiones distintas, cuando en realidad, seg煤n Chomsky, son casi siempre la misma ideolog铆a vestida diferente para s贸lo generar dicha sensaci贸n de pol茅mica y cr铆tica.

En otra parte, Chomsky llama a este fen贸meno la 芦oposici贸n controlada禄. A este respecto pongamos por caso las redes sociales, donde las personas se enfrascan en airados debates bajo la impresi贸n de estar ejerciendo su libertad de expresi贸n con el m谩s amplio criterio de libre pensamiento, sin notar que los mismos medios digitales son una burbuja que constri帽e enormemente los l铆mites del pensamiento; no s贸lo lo aceptable (lo pol铆ticamente correcto) sino lo pensable, pues 芦el medio es el mensaje禄.

De acuerdo con el escritor portugu茅s Jos茅 Saramago, la democracia es una gran mentira porque lo que determina la vida son las finanzas y los financieros, los cuales nunca se presentan a las elecciones. Saramago afirmaba que la democracia funciona s贸lo hasta un nivel con sus partidos y parlamentos, pero a partir de ah铆, desaparece el llamado 芦gobierno del pueblo禄, pues en opini贸n del portugu茅s, cada vez nos estamos haciendo m谩s iguales, en el sentido menos bueno, menos creativo y menos contestatario; perdiendo as铆 la capacidad de discutir y convirti茅ndonos en simple espectadores de 芦el circo de la pol铆tica禄, en referencia a la obra de Josep Maria Loperena.

Para el fil贸sofo estadounidense Jason F. Brennan, 芦la democracia es un gobierno escogido por ignorantes y 鈥榟ooligans鈥 de partido禄. Brennan quien es catedr谩tico por la Universidad de Georgetown, es conocido como uno de los impulsores del movimiento 芦bleeding-heart libertarianism禄, una filosof铆a pol铆tica que combina el 茅nfasis en las libertades econ贸micas y civiles capitalistas, con hincapi茅 en la justicia social, de fuerte raigambre anarquista (una tradici贸n pol铆tica que Brennan, lejos de rechazar, reivindica). En su libro, Contra la democracia (Deusto), Brennan afirma que la democracia no es una forma justa de gobierno y, de hecho, nos lleva a tomar decisiones irracionales, que no son buenas para nadie. Propone, en cambio, implantar una epistocracia: el poder de los que saben.

La 芦democracia defectuosa禄, es un concepto propuesto por los polit贸logos Wolfgang Merkel, Hans-J眉rgen Puhle y Aurel S. Croissant a principios del siglo XXI para subtilizar las distinciones entre sistemas pol铆ticos totalitarios, autoritarios y democr谩ticos. Se basa en el concepto de democracia incorporada, pues funcionan a trav茅s del 芦r茅gimen electoral禄 (elecciones libres, imparciales y frecuentes). Estos reg铆menes en transformaci贸n son reg铆menes 芦relativamente禄 democr谩ticos, muy representativos y abiertos al debate p煤blico que han llegado a niveles de participaci贸n bastante aceptables.

Dahl reserva el t茅rmino 芦democracia禄 para la concepci贸n ideal de esta forma de gobierno, y utiliza la expresi贸n 芦poliarqu铆a禄 para denominar a las democracias realmente existentes, es decir la realidad m谩s cercana a la democracia entendida como ideal. Robert Alan Dahl, uno de los te贸ricos m谩s importantes de la democracia moderna ide贸 el t茅rmino de 芦poliarqu铆a禄 con el significado literal 芦gobiernos de muchos禄 para hacer referencia a las diferentes 芦democracias con adjetivo禄 que se han establecido en la literatura. Son democracias a gran escala que gobiernan pa铆ses enteros, por lo que no resulta factible en ellas la democracia directa.

En la historia de las doctrinas pol铆ticas se considera que fue Arist贸teles quien individualiz贸 y defini贸 por primera vez la demagogia, defini茅ndose como la 芦forma corrupta o degenerada de la democracia禄 que lleva a la instituci贸n de un gobierno tir谩nico de las clases inferiores o, m谩s a menudo, de muchos o de unos que gobiernan en nombre del pueblo.

Por su parte Robert Proctor, defini贸 a la agnotolog铆a como el estudio de la ignorancia o duda culturalmente inducida, es decir, la producci贸n estrat茅gica y deliberada de ignorancia. De acuerdo con Proctor, la ignorancia se genera activamente en la sociedad a trav茅s de fuentes como el secretismo militar o judicial y se difunde por medio de pol铆ticas deliberadas. En el caso del debate pol铆tico, la agnotolog铆a recurre a su absoluta degradaci贸n por medio de la ret贸rica de la desinformaci贸n o bien, haciendo que el debate gire no en torno a unos datos, sino en torno a propuestas para cambiar esos datos y la realidad. Las 芦armas de distracci贸n masiva禄 persiguen dos cosas:

1. Negar la credibilidad de las fuentes, por muy solventes que sean.

2. Negar los propios hechos.

El efecto combinado de estas dos estrategias es brutal: la producci贸n intencionada de ignorancia que, dicho sea de paso, necesita de la colaboraci贸n no s贸lo de pol铆ticos y publicistas, sino tambi茅n de grandes medios de comunicaci贸n y periodistas bien conocidos, comprados o voluntarios, logra resultados; origin谩ndose la llamada 芦posverdad禄.

De esta manera tenemos que 芦la ignorancia es poder y la agnotolog铆a es la creaci贸n deliberada de ignorancia禄 si a esta f贸rmula maquiav茅lica le a帽adimos democracia, obtendremos como resultado un modelo magistral para lograr el control mental de las masas.

鈥

Fuente: newsgdl.com