–

Las

religiones monote铆stas fundamentan su car谩cter totalitario en un

principio ontol贸gico, el principio de que s贸lo Uno puede y debe

ser se帽or de todo y de todos, as铆 el Ser es uno y por eso 鈥渘o

soporta nada ni a nadie junto a s铆鈥, su consecuencia es la

intolerancia, el fanatismo y la supresi贸n del otro. Las masas,

promercantiles y proestatalistas son a su modo monote铆stas, man铆aco-activistas,

mesi谩nicas y expansionistas. La subordinaci贸n al Estado (monoteismo

ideol贸gico) tuvo su punto culminante en el comunismo de Estado, que hizo suya

la verdad de los monote铆smos religiosos (judaismo, cristianismo e

islamismo), tomando dogm谩ticamente las propuestas prof茅ticas de la

religi贸n sobre el fin 煤ltimo, adaptadas a las demandas y consignas

del modernismo burgu茅s/proletario, persiguiendo el universalismo

pol铆tico a trav茅s del monote铆smo ideol贸gico. Si Mois茅s, Jes煤s y

Mahoma fueron sus respectivos profetas, en el comunismo de Estado lo fue Marx,

proclamando como valor supremo la esencia productiva del ser humano.









Si

todas las primeras utop铆as surgieron de un entramado

sociorreligioso, el pensamiento ut贸pico moderno pierde su referencia

trascendente hasta arraigarse en un suelo nutricio inmanente, total

y absolutamente materialista, que transmuta toda posible ira antiestatal o

anticapitalista en metaf铆sica consumista. La

fase tard铆a de la modernidad se hace as铆 tiempo “l铆quido鈥 en

expresi贸n de Zygmunt Bauman, para significar el tr谩nsito de una

modernidad estable y s贸lida a una l铆quida , voluble ,

en la que los modelos y estructuras sociales ya no perduran lo

suficiente como para enraizarse y gobernar las costumbres y en el

que, sin darnos cuenta, hemos acabado viviendo bajo el imperio de la

caducidad y la seducci贸n, de la acumulaci贸n funcional y del

individualismo exacerbado, lo que ha determinado una nueva

configuraci贸n de las relaciones humanas, torn谩ndolas

precarias, transitorias y vol谩tiles.







Lo

que vivimos es una renuncia a la memoria, como condici贸n de un

tiempo post-hist贸rico. La

complejidad del ser humano se disgrega en un contacto instrumental

que rehuye la franquicia del cara a cara. Internet se convierte as铆

en un simulacro del encuentro persona a persona, en una sociedad

donde rozarse en un supermercado o acariciar por la calle a un

ni帽o puede dar motivos para disculparse o para ser sospechoso de

desorden sexual.En

esta l铆quida modernidad hay que hablar de conexiones en lugar de

relaciones, de

descompromiso en lugar de compromiso mutuo, convertidos en

navegantes solipsistas por la web. El Eros

contempor谩neo se siente

temeroso de establecer lazos fuertes, produce

la angustia ambivalente de

querer 鈥渧ivir juntos y separados鈥, la de una

sexualidad sin compromiso,

entre

parejas que comparten vidas semiadosadas.







Se

habla de 鈥渆xcedentes鈥 y

ello significa 鈥済ente

superflua鈥, innecesaria, cuantos menos trabajadores haya, mejor

funciona la econom铆a. Para

la econom铆a lo mejor ser铆a

que

los desempleados desaparecieran. Con

esta racionalidad utilitarista, en la actual producci贸n social los

pobres se corresponden

con los residuos que las f谩bricas vierten, contaminando

sus entornos. Los

pobres son detritus, se abandonan como stocks improductivos en las

aceras, quietos como

estatuas de carne en las

esquinas de los barrios

perif茅ricos

de las grandes urbes, se

alcoholizan en los suburbios, formando

parte del aire t贸xico de los cordones industriales. La

pobreza no se reduce, sin embargo, a la falta de comodidades y al

sufrimiento f铆sico, es

tambi茅n condici贸n social y psicol贸gica, el grado de decoro se

mide por los est谩ndares establecidos por la sociedad consumista,

la imposibilidad de alcanzarlos es en s铆 misma causa de angustia y mortificaci贸n, ser

pobre significa estar excluido, con

sentimiento de culpa y verg眉enza, carente

de autoestima, la

鈥渧ida normal鈥 es la de los consumidores y

su consecuencia

es un resentimiento

nihilista que,

al desbordarse, se manifiesta en forma de actos agresivos o

autodestructivos, o de ambos a la vez.







Hasta

aqu铆, yo estar铆a de acuerdo con esta negativa conciencia del tiempo

presente, tan profusamente explicada por fil贸sofos contempor谩neos,

como Bauman, Sloterdijk o tantos otros, el problema que tengo con

ellos es que no veo que se mojen, porque acertando

en el diagn贸stico se sumergen,

bien secos, en su propia

incertidumbre salpicada, sin pretensi贸n de atisbar caminos

de salida. Resulta muy

dif铆cil no coincidir en ese oscuro diagn贸stico, lo realmente raro

es encontrar propuestas de

salida.







Al

respecto de esa b煤squeda de respuestas,

seg煤n Vasquez Rocca, Sloterdijk

(1)

se refiere a un proceso de

intoxicaci贸n voluntaria, a

la manera del home贸pata que

debe intoxicarse a s铆 mismo

antes de poder dar consejo alguno. El

te贸rico debe estar dispuesto a arriesgar su identidad en la

pr谩ctica. Al

referirse a este tipo de 鈥渆xperimentos con uno mismo鈥, Sloterdijk

no piensa en un experimento

de vivisecci贸n en las propias carnes, ni tampoco en la psicosis

rom谩ntica del psicoan谩lisis, sino que m谩s bien hace referencia a

un fen贸meno perteneciente a la historia de la medicina moderna, al

movimiento homeop谩tico que se remonta a hace m谩s de doscientos

a帽os, los mismos de la modernidad ilustrada. Se discute la convicci贸n heterodoxa de que el m茅dico

estar铆a obligado a intoxicarse a s铆 mismo con todo lo que 茅l m谩s

tarde prescribir谩 a

los enfermos, quien

quiera ser m茅dico necesita previamente ser su propio conejillo de

Indias, el

pensador

valioso y 煤til es el que se contamina 茅l mismo con las materias con

las que trabaja, con

sustancias de alto contenido

t贸xico. Y este

planteamiento no ha cambiado, todos

los grandes pensadores del

siglo XX han sido, de alg煤n modo, maestros del pensamiento peligroso.







Pondr茅

un ejemplo de pensamiento peligroso鈥, imagine el lector que en

el debate reciente entre Macron y Le Pen, un solo comentarista

hubiera dicho la verdad: que gan贸 Le Pen…eso s铆 ser铆a peligroso, y por eso

nadie lo dijo, porque

sab铆an que la verdad

les hubiera condenado

al ostracismo, que nunca m谩s les contratar铆a ning煤n peri贸dico,

ninguna

televisi贸n, ninguna empresa, ning煤n gobierno. Mienten, pero les cabe la sospecha de que con esa mentira le hacen la

propaganda gratuita a la extrema derecha, no aciertan a comprender

por qu茅 el pr贸ximo tiempo ser谩, ya es, de Le Pen y de la extrema derecha,

no pueden comprender que esta facci贸n ideol贸gica

es la sucesora natural del

progresismo liberal de Macron y de

S谩nchez, que lo es gracias

a ellos, pero, sobre todo,

por raz贸n de

que el tandem capitalismo-global/estado-naci贸n as铆 lo necesita

ahora, cuando

ha llegado a su l铆mite extremo,

de depredaci贸n y

acumulaci贸n, y as铆

lo exige para

su reproducci贸n contempor谩nea, para

su transmutaci贸n tecn贸fila

y transhumanista. Necesita de la candidez conspiranoica de las masas, as铆 entretenidas. La

extrema derecha es la forma “natural” de gobierno militar, del

nuevo orden mundial, porque

el fascismo solo puede ser monote铆sta y militar,

茅sta es su patol贸gica forma propia.

V茅ase, si no, el

programa-espect谩culo diario sobre la guerra de Ucrania, interestatal e intercapitalista, donde los que mueren son todos del mismo lado, los mismos muertos de todas las guerras (todas estatales), gente llevada al matadero “por su naci贸n”, por una bandera.









La

verdad es hoy definitivamente peligrosa: fascismo

es trabajo asalariado, es

internet, es nacionalismo

y democracia de mercado; antifascismo es abolici贸n del 鈥sagrado鈥

derecho al estado de excepci贸n, a la

expropiaci贸n de la tierra com煤n,

del conocimiento y del autogobierno

o democracia. La verdad es bien sabida, que s贸lo

en democracia comunitaria el

individuo puede ser

alguien, la

pluralidad es posible s贸lo

en comunidad

de individuos igualmente

libres y responsables. La

“democracia” de mercado o estatal, la representativa, es

necesariamente monote铆sta

o fascista;

en ella el

individuo es un ausente,

convidado de piedra, un

individuo y un pueblo-naci贸n

fantasma, la democracia s贸lo

puede ser real a condici贸n

de ser plural y directa,

asamblearia, s贸lo

si tiene la

palabra y

el rostro,

plural y reconocible, del

otro.







Sin

necesidad de ser fil贸sofo o pol铆tico, cada

individuo sabe su particular

verdad, la

que habita en su propia conciencia, como

sabe la verdad Com煤n,

esa

comprensi贸n

del ser humano 鈥渜ue

se fundamenta en

la responsabilidad por el otro鈥, como

dijera Emmanuel L茅vinas.

Comparto

plenamente la

tesis del fil贸sofo lituano-franc茅s, seg煤n la cual, la subjetividad

se construye desde la alteridad, como ser-para-el-otro, en

la que el

yo adquiere su identidad desde la responsabilidad por el humano

鈥otro鈥.

L茅vinas,

a

pesar de su

creencia religiosa (era

creyente jud铆o),

por

su

condici贸n de prisionero de guerra lleg贸

a experimentar

en

carne propia la

ontolog铆a del ser propiamente humano,

alejado

de toda especulaci贸n filos贸fica,

y

por eso no

dud贸 en atacar a su antiguo maestro, Heidegger, cuya ontolog铆a

del ser asociaba ego铆smo y voluntad de poder.







Nota:

(1)

El

Art铆culo 鈥淧eter

Sloterdijk: Experimentos con uno mismo, ensayos de intoxicaci贸n

voluntaria y constituci贸n psicoinmunitaria de la naturaleza humana鈥

tuvo

su origen en el marco

de las Jornadas de 鈥淏iolog铆a Cultural鈥, que

se desarrollaron bajo

la direcci贸n

de Humberto Maturana, bi贸logo, fil贸sofo y escritor chileno, que

junto con su alumno y colaborador Francisco Varela, desarroll贸 su

concepto original de la autopoiesis en su libro 鈥淒e m谩quinas y

seres vivos鈥.

