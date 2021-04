–

La ONG Democracy Now afirmó que «Haití aún no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19 para sus once millones de habitantes», en pleno contexto de auge mundial de nuevas cepas de Covid-19 y nuevas olas de la pandemia en diferentes países. El motivo: «la Organización Panamericana de la Salud dice que el Gobierno de Haití no solicitó ser parte de un programa piloto que habría acelerado la distribución de dosis bajo la iniciativa COVAX de Naciones Unidas», informó la organización sin fines de lucro.

Finalmente, explica que «Haití sigue sumido en una profunda crisis política después de que el presidente Jovenel Moïse, respaldado por Estados Unidos, se negara a dejar el cargo cuando terminó el período reglamentario de su mandato. En febrero, el Gobierno de Biden apoyó a Moïse en su afirmación de que puede continuar en el poder un año más».