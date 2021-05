–

De parte de Hermanas Entalegadas No Andais Solas May 2, 2021 50 puntos de vista

Los antisistema y luchadores por la libertad en particular y la mayor铆a de la gente en general no nos cabe duda alguna de que esos sistemas, reg铆menes europeos disfrazados de democracia, de derechos humanos, de pleno derecho, de justicia, de igualdad y de valores civilizados, son en realidad dictaduras y tiran铆as criminales y sanguinarias, que no dudan en sacrificar al pueblo y a la propia tierra, sus habitantes y sus recursos para satisfacer su ego, sus intereses y sus caprichos en los altares y en los templos de sus dioses falsos. Esos reg铆menes democtatoriales, neofascistas, neocapitalistas, neocruzados, neocolonialistas, neoesclavistas y neoimperialistas, digo neo porque son mediocres, in煤tiles, ignorantes, e incompetentes en comparaci贸n con or铆genes y fundadores y antepasados, que eran m谩s inteligentes, m谩s cultos, m谩s competentes y m谩s elegantes pol铆ticamente. Han construido su neoimperio sobre las mentiras, falsedades, enga帽os, manipulaciones, miedos y terror. Y lo han construido a costa del sufrimiento, el dolor, la sangre, el sudor, las l谩grimas, la muerte y los cad谩veres de los pobres, que son la inmensa mayor铆a de los pueblos.

Las cloacas pol铆ticas y period铆sticas del estado espa帽ol han creado pol茅mica sobre si el r茅gimen es una democracia plena o no! Poni茅ndose de acuerdo en que el r茅gimen es una democracia plena y perfecta, y una de las mejores del mundo! No pudo ser de otra manera los buitres, lacayos y mercenarios del r茅gimen han sacado sus garras para defender a sus intereses y chollos y a sus amos. Esos sinverg眉enzas, asquerosos impresentables, tienen la desfachatez de defender lo indefendible, se retratan y demuestran su mentalidad, su car谩cter y su actitud criminal. Justifican, apoyan y defienden a un r茅gimen dictatorial y tirano, que es uno de los m谩s despiadados del mundo. Un r茅gimen de cloacas de todo tipo, policiales, pol铆ticas, econ贸micas, period铆sticas, judiciales, carcelarias鈥 un r茅gimen donde se tortura, se maltrata, se denigra, se oprime, se reprime, se encarcela y se condena a los inocentes. Un r茅gimen donde se amordaza a la gente y a los cr铆ticos, donde se censura, y donde por expresarte libremente te juzgan y te condenan en el tribunal de excepci贸n y de inquisici贸n. Donde no existe la justicia de ning煤n tipo. Donde las leyes estan hechas a medida, para castigar a los pobres y vulnerables y proteger a los ricos, a la 茅lite y los poderosos y la oligarqu铆a. Donde los jueces y fiscales (cloacas judiciales) est谩n totalmente politizados e ideologizados, actuando seg煤n intereses pol铆ticos e ideol贸gicos. Un r茅gimen que tiene centenares de presos pol铆ticos en sus c谩rceles. Un r茅gimen donde se desahucia a los pobres y vulnerables. Donde la corrupci贸n es la regla. Un r茅gimen racista, xen贸fobo, e islamofobo. Un r茅gimen sin escr煤pulos, que es responsable de la muerte de centenares de miles de personas dentro y en el extranjero; participaron en guerras, invasiones y venta de armas a reg铆menes que las utilizan para a matar civiles inocentes cometiendo masacres y matanzas terribles. Manda a sus tropas a pa铆ses en conflicto para matar y cometer cr铆menes de guerra contra la poblaci贸n indefensa en Afganist谩n, Irak, Oriente Medio y 脕frica. 驴Qu茅 se le perdi贸 en dichos pa铆ses? 驴Que pinta all铆? presume de democracia, libertad y derechos humanos, y al mismo tiempo esta apoyando con todos los medios a las dictaduras sanguinarias y genocidas. Eso es aut茅ntico terrorismo. Un r茅gimen que persigue a los que le plantan cara, a los que denuncian y desenmascaran nos acusa de terrorismo por opinar, por pensar diferente, por actuar diferente, por no reconocerle, por criticarle y por denunciarle, a mi, a Pablo Hasel, Valtonic y otros muchos m谩s.

Me conden贸 a catorce a帽os de prisi贸n sin ninguna prueba, sin haber cometido ning煤n delito, por denunciarle, por estar fuera de su 贸rbita, y por ser islamista antisistema, antifascista, anticolonialista, anticruzado, anticapitalista, antidictadura y antiimperialista.

Me tiene secuestrado en prisi贸n preventiva despu茅s de cumplir los catorce a帽os, con las mismas acusaciones; apolog铆a del terrorismo, por opinar y expresarme libremente.

Deber铆an haberme excarcelado hace dos a帽os y cuatro meses. El r茅gimen y sus cloacas judiciales y su tribunal de inquisisci贸n se han quedado en evidencia y han demostrado ser corruptos, prevaricadores, usando doble vara de medir, y con grande dosis de fascismo y odio hac铆a los antisistema y los islamistas antisistema. Si opinamos y expresamos libremente o nos informamos libremente nos acusan de terrorismo y nos condenan. Y si las cloacas y sus secuaces del estado opinan con mensajes llenos de odio y terrorismo en sus foros y chat, diciendo barbaridades como; tiene que fusilar a 26 millones de personas, tienen que quemar, asesinar y atentar contra los inmigrantes africanos y musulmanes, como en el chat de los militares y agentes del CNI, y los polic铆as municipales de Madrid, no pasa nada porque eso es libertad de expresi贸n y el chat y sus mensajes y conversaciones son privados! Y aquellos pol铆ticos, periodistas, medios de desinformaci贸n, polic铆as, guardias civiles, jueces y fiscales que nos acusaban y acusan y condenan por terrorismo, apolog铆a, enaltecimiento del terrorismo, en ning煤n momento han acusado a los militares golpistas y sus c贸mplices del CNI, y a los polic铆as municipales de Madrid y su famoso chat: 10 a帽os y turno de noche, de terrorismo, apolog铆a y enaltecimiento del terrorismo a pesar de sus mensajes son aut茅ntico terrorismo, donde hablan de aterrorizar, quemar, matar, masacrar y asesinar y fusilar a 26 millones de personas. Y donde conspiraban y conspiran para dar un golpe de estado y cometer atentados, asesinatos en masa y genocidio, eso en caso de los militares y los agentes del CNI. En caso de los polic铆as municipales de Madrid, hac铆an lo mismo, y hablaban en sus mensajes de eliminar a algunos pol铆ticos comunistas, y quemar, aterrorizar, arrojar al mar, atentar y asesinar a los inmigrantes africanos y musulmanes y hacerlo al estilo nazi.

El caso del chat de dichos polic铆as sali贸 a la luz el 21-22 de noviembre de 2017, curiosamente cinco-seis d铆as despu茅s de que citaron a declarar en el tribunal de inquisici贸n (Audiencia Nacional) el 16 de noviembre de 2017, por apolog铆a del terrorismo, sobre opiniones y por expresarme libremente. En dichas opiniones no existe ni apolog铆a ni enaltecimiento del terrorismo, aun as铆, las cloacas judiciales del tribunal de inquisici贸n me tienen secuestrado en prisi贸n preventiva desde casi dos a帽os y medio.

Como ya he dicho en varios escritos dirigidos al juez inquisidor Santiago Pedraz y al fiscal que lleva las diligencias previas 54/217 contra mi, por opinar y por denunciar al r茅gimen de cloacas, en varios escritos, si los mensajes de los militares, agentes del CNI y los polic铆as municipales criminales-terroristas les hubiera hecho yo u otro antisistema nos habr铆an acusado e imputado varios delitos de terrorismo y nos habr铆an condenado, pero como son esbirros y secuaces del r茅gimen no pasa nada, pueden hacer lo que quieran y lo que les de la gana. En el caso de los polic铆as municipales les investigaron por encima, y el juzgado de instrucci贸n de plaza castilla archivo la causa por considerar que sus mensajes son de un chat privado y es libertad de expresi贸n. En el caso del caht de los militares y agentes del CNI golpistas y terroristas ni siquiera los investigaron judicialmente!

Con su actitud dictatorial, fascista, inquisidora, prevaricadora y de doble rasero las cloacas policiales, period铆sticas y judiciales han demostrado al mundo su cinismo, su hipocres铆a, su corrupci贸n y su perversi贸n. Est谩n demostrando al mundo cada d铆a m谩s su verdadera caray car谩cter, y que no est谩n luchando contra el terrorismo porque en realidad los aut茅nticos terroristas son ellos. Sino est谩n luchando y combatiendo a los que no son como ellos, no son de su misma ideolog铆a y cala帽a, y los que no est谩n en su orbita y bajo su dominio y esclavitud, y a los que les plantan cara, les desenmascaran, les denuncian y los que resisten y luchan contra sus cr铆menes, abusos e injusticias como en mi caso y los de muchos antisistemas y antisitemas islamistas que no creemos en su constituci贸n, sus leyes y su r茅gimen, les rechazamos y no lo reconocemos.

Es impensable que reconozcamos a un r茅gimen de cloacas, un r茅gimen corrupto, inmoral, perverso, injusto, racista, xen贸fobo, abusivo, islam贸fobo, discriminatorio, criminal, inquisidor y violento.

Nunca reconoceremos a ese r茅gimen aunque nos oprime, nos reprime, nos encarcele, nos condene, nos odie, nos torture, nos maltrate y nos mate. Su violencia, sus abusos, su inquisici贸n, y sus injusticias contra nosotros nos convence d铆a tras d铆a de su maldad infinita, y nos reafirma en nuestros ideales y convicciones y nos hace m谩s fuertes, m谩s resistentes y m谩s perseverantes.

Estamos totalmente convencidos de que venceremos con nuestro valores y principios buenos y justos a los reg铆menes corruptos e injustos. El bien triunfar谩 sobre el mal, y los buenos triunfaran sobre los malos, y a los hechos me remito. Con unidad, solidaridad, paciencia, perseverancia, confianza, fe y convicci贸n, motivaci贸n, 谩nimo, optimismo, persistencia, resistencia y con nuestros buenos valores y principios para conseguir la justicia social universal, venceremos!

Alegraos compa帽er@s, nunca han podido ni podr谩n con nosotros, la victoria esta cada d铆a m谩s cerca! 脕nimo, fuerza y resistencia hasta la victoria!

NO OLVID脡IS NUNCA, RESISTIR ES VENCER!!!

Mohamed Achraf

Para escribirle:



Mohamed Achraf (intervenido)

Centro Penitenciario M谩laga II

Ctra. Archidona a Villanueva del Trabuco Km. 6

29300 Archidona (M谩laga)