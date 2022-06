–

El jueves por la tarde el Tribunal Oral Criminal N潞7 de Lomas de Zamora -Integrado por Santiago Daniel Marquez, Claudio Jorge Fern谩ndez y Daniel Julio Mazzini- termin贸 de posicionarse en la clandestinidad jur铆dica, en los pasillos de los tribunales donde las reglas son otras. Es que el Tribunal de Casaci贸n, el organismo encargado de 鈥渞evisar que los jueces hayan aplicado correctamente la ley, y revisar cuestiones de hecho y prueba鈥, le orden贸 al TOC N掳 7 el cese de la prisi贸n preventiva y la excarcelaci贸n de Marcos Baz谩n, a lo que 茅ste se neg贸, argumentando que a su parecer las pautas utilizadas para imponer la prisi贸n preventiva en el a帽o 2017 siguen siendo 鈥渧谩lidas y objetivas鈥. Por Corresponsal Popular para ANRed

El Tribunal de Lomas de Zamora parece ignorar primero de d贸nde viene la demanda, que es del Tribunal de Casaci贸n Penal, y segundo lo que 茅ste resolvi贸 en diciembre de 2021, cuando declar贸 nulo el juicio que termin贸 con la condena de Marcos Baz谩n a cadena perpetua. 驴No sent贸 ning煤n antecedente para el poco renovado TOC 7 que el juicio haya sido anulado y que en el texto de esa resoluci贸n se encuentre detallada largamente la poca congruencia y fiabilidad de las pruebas presentadas durante el juicio del a帽o 2020? 驴Leen acaso los jueces, o s贸lo sentencian de antemano y corporativamente?

El clima en el Tribunal de Lomas en la jornada del 23 de junio era extra帽o, cargado de incertidumbre y lucha. Familiares y amigues de Marcos Baz谩n concentraron desde temprano en la puerta del tribunal, durante toda la ma帽ana cantaron exigiendo la libertad de Marcos y desarrollaron una radio abierta, de la que participaron familiares de otras v铆ctimas de causas armadas y referentes de distintas organizaciones y movimientos. Cerca del mediod铆a cortaron la calle con bombos, c谩nticos y dos banderas que atravesaban la calle de lado a lado; en ellas se pod铆a leer 鈥淟ibertad a Marcos Bazan鈥 y 鈥淛usticia por Anah铆 Benitez鈥.

Muchas de las personas que estaban ah铆 se enteraron del pedido de Casaci贸n al TOC N掳 7 el mi茅rcoles 22, justo despu茅s de haber presenciado como el Tribunal N掳3 de Mor贸n condenaba a otro inocente, Ezequiel Baz谩n, inculpando adem谩s a la familia de 茅ste.

鈥溌緾u谩nto tiempo m谩s tenemos que esperar para que resuelvan? Marcos lleva casi cinco a帽os encerrado injustamente鈥 le preguntaban con un meg谩fono al tribunal; 鈥淢ientras Marcos y tantos otros pibes permanecen presos, los verdaderos femicidas siguen libres, esto puede ser una red de trata y ustedes no hacen nada鈥 sentenci贸 una de las asistentes y r谩pidamente otra agreg贸 鈥渦na justicia patriarcal y mis贸gina, eso es lo que tenemos鈥.

Hab铆an pasado las tres de la tarde y el escenario era distinto. El tribunal ya cerrado, los pasillos casi vac铆os, personas que se iban luego de terminar su jornada de trabajo, y quince personas aproximadamente frente a una ventanilla que tiene un cartel que dice Tribunal Oral Criminal N掳 7. Son la abogada de Marcos Baz谩n, Cristina Fau, y familiares y amigues que est谩n ah铆 igual que en agosto de 2017 cuando todo empez贸. Aplauden, preguntan, golpean algunas puertas, exigen, son ignorades. Tambi茅n son rodeados por polic铆as y fotografiados, pero por lo que cuentan eso no es nada nuevo. 鈥淓se tiene un 谩lbum de fotos entero con mi cara鈥, bromeaban. El Tribunal se mantiene en silencio. A cada persona que sale la abogada de Baz谩n pregunta si todav铆a queda gente adentro, y golpea la ventanilla para que la atiendan, pero nadie sale.

Hab铆an pasado unos cuantos minutos de que se cumplieran las 24 horas que el Habeas Corpus presentado por la abogada de Baz谩n da como plazo para responder, cuando la respuesta del Tribunal lleg贸. Como dijimos al comienzo TOC 7 rechaz贸 el pedido de excarcelaci贸n en un movimiento que Cristina Fau catalog贸 como 鈥渄irectamente ilegal鈥, por estar fuera de la norma y por no respetar lo exigido por el 贸rgano revisor. En cambio el Tribunal dispuso la realizaci贸n con car谩cter urgente de una pericia socio-ambiental en un domicilio indicado que establezca si este se encuentra apto en 鈥渆n caso de otorgarse una medida morigeradora鈥, lo que significa mantener la prisi贸n preventiva pero domiciliaria. Por esto mismo solicit贸 al Servicio Penitenciario que informe sobre la viabilidad de instalar un dispositivo de control electr贸nico, es decir lo que se conoce como 鈥減ulsera鈥.

El Jueves al t茅rmino de la jornada se escuchaba a familiares y amigues preguntar qu茅 pasa con la fecha de juicio nuevo, que parece se retrasar铆a hasta el 2023, pero principalmente qu茅 pasa con Marcelo Villalba, que es el 煤nico acusado sobre el que realmente hay pruebas pero que es mantenido en silencio y protegido, tanto judicial como medi谩ticamente.

Marcelo Villalba es el acusado del que nadie habla, que fue detenido luego de que se encontrara en poder de su hijo menor el celular de Anah铆 Benitez. Luego de las pericias se determin贸 que en el cuerpo de Anah铆 hab铆a ADN de Marcelo Villaba, lo que confirm贸 el abuso sexual y lo que lo pone como principal acusado. Sin embargo, por una supuesta imposibilidad para presenciar el juicio en 2020 (no apto psiqui谩tricamente) se mantiene detenido en la Unidad Psiqui谩trica N掳 10 de Melchor Romero, y aunque se determin贸 que ya est谩 apto para un nuevo juicio, que ser铆a compartido con Marcos Baz谩n, a煤n no hay fecha y se espera que ser谩 el a帽o pr贸ximo. Cabe preguntarse e incluso indagar sobre el por qu茅 de la obsesi贸n que pareciera tener el Tribunal Oral Criminal N掳 7 de Lomas de Zamora con Marco Baz谩n, como as铆 tambi茅n por qu茅 pareciera preferir que Marcelo Villalba no declare.