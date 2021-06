–

De parte de Kurdistan America Latina June 24, 2021

鈥淣o tengo ninguna conexi贸n con nadie. Entr茅 al edificio porque odiaba al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n) y dispar茅 al azar鈥, afirm贸 Onur Gercer en su primera declaraci贸n a la polic铆a. Unos minutos antes, este hombre vinculado a grupos de la ultraderecha turca hab铆a ingresado al local del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HPD) en la ciudad de Esmirna (Ezmir). Sin vacilar, Gercer comenz贸 a disparar. Tres balas ingresaron en el cuerpo de Deniz Poyraz, una joven de 39 a帽os militante del HDP, que en ese momento estaba desayunando.

Todav铆a sediento, Gercer comenz贸 un incendio en el local partidario. Para ese momento, el cuerpo de Poyraz yac铆a sin vida.

A las pocas horas del asesinato, los principales medios de comunicaci贸n kurdos difundieron los primeros detalles de Gercer: fan谩tico de las armas, seguidor del grupo terrorista Lobos Grises y reclutado por el Estado turco para sus operaciones militares en el norte de Siria, donde Ankara impulsa la ocupaci贸n ilegal de territorios.

En otras declaraciones a la polic铆a, Gercer fue m谩s all谩 y dijo que su motivaci贸n fue ver por internet las im谩genes de familiares en una sentada frente a la sede del HDP en Diyarbakir (capital del Kurdist谩n turco), quienes supuestamente denuncian que ese partido, la tercera fuerza parlamentaria del pa铆s, recluta a j贸venes para engrosar las filas del PKK. Despu茅s de ver las fotos, el asesino sentenci贸: 鈥淓mpec茅 a pensar con m谩s firmeza que ten铆a raz贸n en mi decisi贸n鈥.

***

El asesinato de Deniz Poyraz no es un hecho aislado, sino que forma parte de una larga lista de hechos y situaciones generadas por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan y sus aliados, principalmente el Partido Movimiento Nacionalista (MHP).

Los triunfos electorales del HDP y el racismo contra los kurdos son el combustible que utiliza el gobierno turco para funcionar. No importa cu谩ndo, d贸nde o por qu茅: para la administraci贸n de Erdogan la profundizaci贸n de sus pol铆ticas de segregaci贸n y control absoluto de la sociedad siempre encuentran como excusa la persecuci贸n del pueblo kurdo. Ya sea el PKK, el HDP o cualquier organizaci贸n de mujeres, cultural o civil, la guillotina afilada por el presidente turco siempre pende sobre el pa铆s.

El principal socio pol铆tico de Erdogan es Devlet Bah莽eli, l铆der del MHP, partido vinculado a los Lobos Grises, una organizaci贸n terrorista turca que ya tiene varias d茅cadas y se encuentra prohibida y denunciada por la mayor铆a de los pa铆ses de Occidente. El mi茅rcoles, Bah莽eli declar贸 que Deniz Poyraz era una 鈥渢errorista鈥 y la acus贸, sin presentar pruebas, de 鈥渞eclutar鈥 a personas 鈥減ara trasladarlas a los campamentos terroristas鈥 del PKK. Bah莽eli, al igual que Erdogan, calificaron el ataque como 鈥渦na provocaci贸n鈥. En sus declaraciones, ambos dejaron flotando la duda de si el atentado no habr铆a sido planeado por el propio PKK.

Erdogan, que nunca duda a la hora de emplear su m谩s brutal cinismo, tambi茅n dijo: 鈥淓stamos trabajando para proteger a todos los ciudadanos de este pa铆s, sean quienes sean. Turqu铆a tiene el poder, la determinaci贸n y la capacidad para luchar contra tales ataques provocadores, grupos terroristas y organizaciones criminales鈥.

驴Sobre qu茅 habla el presidente turco? 驴Sobre las decenas de miles de personas que su gobierno envi贸 a la c谩rcel? 驴O de sus v铆nculos probados con el Estado Isl谩mico (ISIS) y las organizaciones m谩s ultraconservadoras del islam pol铆tico? 驴O, tal vez, de los millones de d贸lares que emplea para enviar mercenarios a Siria, Libia o Artsaj? Erdogan demuestra, simplemente, que su pol铆tica no se contradice con sus mentirosas palabras de condolencia.

***

Deniz Poyraz conoc铆a en carne propia qu茅 significa ser kurda en Turqu铆a. Su familia era oriunda de la aldea Xirb锚mir卯艧k锚, ubicada cerca de la ciudad de de Mardin, en el sudeste de Turqu铆a. Los Poyraz no fueron ajenos a la represi贸n hist贸rica desplegada por el Estado turco contra los kurdos. En la d茅cada de 1990, cuando Deniz era una ni帽a, el gobierno turco despleg贸 uno de los tantos operativos militares contra la regi贸n. Todos y todas recuerdan esa 茅poca como la 鈥済uerra sucia鈥.

Por ese entonces, muchos aldeanos de Xirb锚mir卯艧k锚 fueron obligados a unirse a las fuerzas paramilitares turcas, conocidas como 鈥済uardianes a aldeas鈥. La excusa, como desde hace m谩s de cuarenta a帽os, era la presencia del PKK. Quienes rechazaron sumarse a las filas paramilitares, fueron amenazados, secuestrados o ejecutados.

Debido a esta situaci贸n, la familia Poyraz emigr贸 a Esmirna, v铆ctima del desplazamiento forzado. Xirb锚mir卯艧k锚 fue vaciado y posteriormente quemado hasta sus cimientos por el ej茅rcito turco. Entre 2001 y 2002, un pu帽ado de personas volvieron a la aldea, entre ellos algunos familiares de Deniz, que reconstruyeron partes del pueblo desde las ruinas. Pero nadie estaba a salvo en la aldea: al poco tiempo, 80 aldeanos fueron juzgados por supuesto 鈥渢errorismo鈥. El portal Medya News record贸 que en septiembre de 2019, 15 habitantes de Xirb锚mir卯艧k锚 fueron detenidos y torturados por la gendarmer铆a turca. Otra vez, el pueblo fue escenario de la migraci贸n forzada. En la actualidad, apenas viven tres familias.

El dirigente del HDP Metin Kaya resumi贸 as铆 la dolorosa historia del pueblo kurdo: 鈥淧or esto, nuestra amiga Deniz viv铆a en Esmirna. Si hubiera podido vivir una vida c贸moda en sus propias tierras, tal vez este hecho nunca hubiera sucedido鈥.

***

El mismo d铆a del asesinato de Poyraz, el co-presidente del HDP, Mithat Sancar, brind贸 una conferencia de prensa en la que denunci贸 que el ataque de Gecer estaba destinado a convertirse en una masacre. El dirigente explic贸 que en el local de Esmirna se hab铆a previsto una reuni贸n de la junta directiva de su partido, en la que iban a concurrir unas 40 personas. La reuni贸n, a帽adi贸 Sancar, se pospuso con poca antelaci贸n.

鈥淎s铆 que no se trataba solo de asesinar a cualquier persona. Estaba destinado a ser una masacre 鈥揺xplic贸-. Llevamos meses diciendo esto: el gobierno se alimenta del caos y quiere silenciar a la oposici贸n democr谩tica con amenazas y chantajes. Quieren intimidar al HDP por todos los medios鈥.

Sancar record贸 los ataques sufridos por el HDP entre las elecciones de junio y noviembre de 2015: 鈥淓n ese momento estaban en juego planes similares. La sede de nuestro partido fue atacada, nuestros militantes fueron asesinados, se arrojaron bombas a las plazas, cientos de personas murieron en atentados suicidas, el pa铆s se ahog贸 en sangre. Y ahora el gobierno se ha dado cuenta de que no puede salir de esta siniestra serie de sangre y quiere causar estragos鈥.

El co-presidente del HDP remarc贸 que el edificio del HDP en Esmirna se encuentra 鈥渟itiado鈥 desde hace un a帽o y medio, y 鈥渢odo el tiempo son enviados provocadores de todo tipo鈥. 鈥淗ay innumerables agentes de polic铆a en las inmediaciones todo el tiempo 鈥揳punt贸-. El perpetrador entr贸 en el edificio de manera bastante abierta a las 10:30 de la ma帽ana con un arma en la mano. Cientos de polic铆as lo ignoraron o lo dejaron pasar鈥.

***

En un reciente art铆culo, el analista Gokcer Tahincioglu, del portal de noticias T24, hizo varias preguntas con respecto al asesinato de la militante del HDP: 驴c贸mo hizo Gencer para obtener licencias para poseer armas de guerra?; 驴c贸mo no fue capturado a pesar de que p煤blicamente difundi贸 fotograf铆as con su armamento, no s贸lo en Turqu铆a sino tambi茅n en Siria?; 驴por qu茅 el atacante estuvo meses explorando la zona frente a la polic铆a sin que nadie se percatara de su presencia?; 驴c贸mo ingres贸 el asesino a un local en el cual la polic铆a montaba una guardia permanente?; 驴por qu茅 las fuerzas de seguridad no intervinieron hasta que el asesino se retir贸 y se entreg贸?; 驴qui茅n cerr贸 su cuenta de redes sociales?

Por ahora, esas preguntas siguen sin respuestas.

Adem谩s, Tahincioglu difundi贸 algunos detalles del expediente abierto a Gencer y seg煤n el cual el atacante reconoci贸 odiar a los kurdos. Gencer defendi贸 su postura que no estuvo influenciado por nadie para realizar el ataque, pero que su deseo era matar a Abdullah 脰calan, Selahattin Demirtas y Baris Atay, l铆deres y dirigentes del Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n.

En su declaraci贸n, Gencer se帽al贸 que es psic贸tico y toma medicamentos, pero que estuvo 鈥渓o suficientemente cuerdo鈥 como para responder de forma correcta cuando solicit贸 una licencia para tener armas. Tambi茅n indic贸 que con frecuencia se hospedaba en hoteles cercanos al edificio del HDP en Esmirna, desde donde vigilaba los movimientos.

Tahincioglu escribi贸: 鈥淓st谩 claro que el terrorista Gencer no actu贸 solo, pero se le har谩 lucir como si fuera as铆. Hay razones por la que estos terroristas son seleccionados cuidadosamente, protegidos, y por qu茅 sus cr铆menes de odio y fotos con armas son tolerados. Como hay una raz贸n por la que fueron enviados a Siria. No sabemos cu谩ntos terroristas como este hay, cu谩ntos asesinos potenciales m谩s han sido entrenados. Y qu茅 m谩s puede que el lenguaje de odio de quienes crean este ambiente, donde todo ataque contra el HDP es tolerado鈥.

El viernes pasado, la agencia de noticias ANF inform贸 que las c谩maras de seguridad que registraron a Gencer cuando entraba al local del HDP fueron confiscadas por la polic铆a, que borr贸 las im谩genes. Seg煤n el medio, 鈥渓os comerciantes de los alrededores de la sede del HDP revelaron que la polic铆a formate贸 las c谩maras de vigilancia despu茅s de tomar las grabaciones de las c谩maras de la semana pasada鈥. 鈥淟os comerciantes afirmaron que la polic铆a no cit贸 ninguna justificaci贸n legal al formatear las c谩maras de vigilancia鈥, agreg贸 la agencia.

***

Cr铆menes pol铆ticos, femicidios masivos, el lawfare en curso contra el HDP (al que el gobierno busca ilegalizar), encarcelamiento de miles de militantes, activistas, periodistas, acad茅micos y referentas del movimiento de mujeres, invasiones militares en otros pa铆ses de la regi贸n, y la restricci贸n cada vez m谩s grande de los derechos de la poblaci贸n de Turqu铆a, son las l铆neas generales que ostenta la administraci贸n de Erdogan.

Aunque en todo Kurdist谩n y Europa se multiplicaron las protestas por el asesinato de Deniz Poyraz, los gobiernos mantienen un silencio sepulcral sobre la situaci贸n turca. La 煤ltima cumbre de la OTAN muestra de forma cabal la complacencia que los Jefes de Estado tiene con Erdogan.

El d铆a que Deniz fue asesinada, su madre Fehime, intent贸 ingresar al edificio del HDP para ver el cuerpo sin vida de su hija. La polic铆a se lo impidi贸. La respuesta de Fahime sali贸 de sus entra帽as: 鈥淎bran paso, entrar茅, nadie me puede detener. Mataron a mi hija. Que Dios los mate a ustedes tambi茅n. Soy madre, tengo derecho a hablar, nadie deber铆a intentar callarme鈥.

Antes de romper en llantos, Fahime grit贸: 鈥淓l pueblo kurdo siempre est谩 de pie, siempre estar谩n de pie. Deniz se ha ido, pero vendr谩n mil Deniz鈥. Las palabras de una madre cruzada por el dolor resumen la larga historia del pueblo kurdo.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

