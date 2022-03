–

脕ngela dice que las motos, los coches y los camiones

tienen chimeneas, chimeneas pestosas…

Estos d铆as de verano las chimeneas pestosas

se alargan y arraciman junto al mar.

Si les fuera posible, algunos se ba帽aban con el coche puesto.

La gente dice que va a la playa

pero la playa desapareci贸 hace a帽os,

van a un estercolero en el que, al final,

hay agua y m煤sica como de olas.

Hoy, adem谩s, la playa huele a gasoil, un fuerte olor

que no parece preocupar a la abarrotada gente de la orilla.

Las ni帽as se ba帽an y yo miro a mi alrededor

un campo sembrado de papeles de aluminio,

botellas de cristal, tampones, pa帽ales, colillas, latas

y restos de comida en descomposici贸n

que ignoran la proximidad de los contenedores de basura.

Me acuerdo de Qui帽ones, un poeta que no he le铆do,

que, probablemente, nadie vaya a leer nunca

pero al que no le hubiera hecho falta escribir ni una sola l铆nea

para ser recordado no como escritor

sino como el abuelo

que todos los d铆as sal铆a a limpiar las playas de C谩diz.

Hace un siglo Juan Ram贸n hablaba de la limpidez de estos sitios,

casi nadie ha le铆do a Juan Ram贸n Jim茅nez

pero todos lo conocen por Platero…

Es como si, al final, fueran los actos de amor

m谩s simples y desinteresados

los que acaban dando la talla exacta de la obra de un hombre.

As铆 que me pongo a recoger basura

sonriendo aquella sentencia comunista que, solemne, proclamaba:

A cada quien seg煤n sus necesidades,

de cada cual seg煤n sus posibilidades,

y pienso que, en efecto, al menos en contaminar, la sentencia

se ha cumplido,

y el proletariado contamina con lo que puede, sabe y le dejan,

y el capital con lo que quiere.

Vuelvo del contenedor a mis asuntos

mientras un ni帽o tira un envoltorio de chicle,

una chica apaga en la arena su colilla,

una se帽ora entierra peladuras y restos de fruta,

un tipo arroja tras de s铆 un botell铆n de cerveza,

unas motos arrasan las dunas,

los 4×4 destrozan un poco m谩s el paisaje

y, a lo lejos, un superpetrolero monocasco de treinta a帽os

termina de limpiar sus bodegas

y en la orilla, las ni帽as

me dicen que han salido del agua porque el agua les pica

y me preguntan que qu茅 son esas bolitas olorosas, pegajosas,

t贸xicas, cancer铆genas

con las que est谩 jugando la gente, en la orilla.

Antonio Orihuela. Qu茅 tarde se nos ha hecho. ERE