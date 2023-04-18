April 18, 2023
De parte de Congreso Nacional Indígena
129 puntos de vista

CHIAPAS, MÉXICO.

DENUNCIA PÚBLICA DEL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VAZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO, MUNICIPIO OFICIAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, MÉXICO.

ABRIL DEL 2023.

AL PUEBLO DE MÉXICO:

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:

A LOS COMPAÑEROS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

HACEMOS ESTA DENUNCIA PÚBLICA DESDE EL CARACOL IX, NUEVO JERUSALEN «EN HONOR A LA MEMORIA DEL COMPAÑERO MANUEL», POR PARTE DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO «EL PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS», CHIAPAS, MÉXICO.

COMO JUNTA DE BUEN GOBIERNO DEL CARACOL IX EN NUEVO JERUSALEN, MÁXIMA AUTORIDAD AUTONOMA ZAPATISTA EN ESA ZONA, RECONOCEMOS EL TRABAJO DE MANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ COMO BASE DE APOYO ZAPATISTA.

A ESTE COMPAÑERO LO ESTÁN CRIMINALIZANDO E INVENTANDO PRUEBAS PARA TENERLO PRESO INJUSTAMENTE EN LA CÁRCEL. LO ATACAN POR SER ZAPATISTA, ES LA VERDAD. PARA LOS MALOS GOBIERNOS EL SER ZAPATISTA ES UN DELITO QUE SE CASTIGA CON CALUMNIAS, PERSECUCIÓN, CÁRCEL Y MUERTE.

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO «EL PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS» HA REALIZADO YA UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA Y VERDADERA DE LO OCURRIDO. EL RESULTADO DE ESA INVESTIGACIÓN ES QUE EL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ ES INOCENTE DEL DELITO DEL QUE SE LE ACUSA INJUSTAMENTE.

LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL EJIDO EL CENSO SABEN QUE ES MENTIRA DE LO QUE SE ACUSA AL COMPAÑERO MANUEL VAZQUEZ GÓMEZ, PERO TIENEN MIEDO DE DECIRLO PORQUE ESTÁN AMENAZADOS DE MUERTE POR LOS FAMILIARES DE LOS ASESINOS QUE FUERON QUEMADOS.

ESTAMOS SEGUROS DE QUE INJUSTAMENTE QUEMARON AL HOY DIFUNTO ANTONIO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Y ACUSAN INJUSTAMENTE AL COMPAÑERO, ZAPATISTA MANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO.

TESTIGOS SON EL AGENTE AUXILIAR NICOLÁS JIMÉNEZ ÁLVARO Y SU MAMÁ DEL COMPAÑERO MANUEL, DONDE LE PREGUNTARON A LOS DOS JÓVENES QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL.

YA CUANDO LO FUERON A QUEMAR , EL AGENTE MUNICIPAL ESCUCHÓ DE VIVA VOZ QUE NO ES CULPABLE EL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ.

LE PREGUNTARON DONDE RESPONDIÓ, LE PREGUNTÓ «PARTICIPÓ MANUEL EN LA MUERTE DEL SEÑOR GREGORIO Y DEL POLICÍA DE LA COMUNIDAD?» Y ANTONIO VÁZQUEZ VÁZQUES DIJO QUE NO, QUE DIJO ASÍ ANTES PORQUE MANUEL ES BASE DE APOYO ZAPATISTA Y «QUE DICIENDO ASÍ IBA A SALVARME». «PERO LA VERDAD ES QUE NO ESTABA AHÍ EL MANUEL, ES INOCENTE, NO TIENE NINGÚN DELITO». LO DIJO ASÍ CLARO PARA QUE LO DEJARAN EN LIBERTAD.

ENTONCES LOS MALOS GOBIERNOS, ¿POR QUÉ ESTÁN CREYENDO MALOS ARGUMENTOS, POR QUÉ NO LO COMPARAN Y POR QUÉ NO LO INVESTIGARON SI PARA ESO SON SUS TRABAJOS?

EL EXPEDIENTE FUE FALSIFICADO Y ARMADO. SEGÚN DICE QUE EL AGENTE NICOLÁS JIMÉNEZ ÁLVARO ESTABA A UNA DISTANCIA DE 6 METROS DE LA CASA DE RICARDO VÁZQUEZ LÓPEZ DONDE MURIÓ EL POLICÍA DE LA COMUNIDAD DE NOMBRE ELISEO MONTEJO GARCÍA, Y FALISIFICAN QUE MANUEL ÉL DISPARÓ Y EXIGIÓ QUE «DALE, DALE, ACÁBALO».

EL PAPÁ DEL COMPAÑERO MANUEL YA SE CAREARON CON EL AGENTE NICOLÁS JIMÉNEZ ÁLVARO Y NO SABE QUÉ DECIR. SÓLO DICE QUE DE POR SÍ NO ES CIERTO, QUE NO ESTABA EN ESE MOMENTO MANUEL NI EL AGENTE CUANDO SUCEDIÓ EL PROBLEMA. NO PUEDE RESPONDER. POR ESO ESTÁ ARMADO EL EXPEDIENTE.

SI QUIEREN VOLVER A INVESTIGAR, ES TODO FALSO, INVENTADO, FABRICADO. NO COINCIDE TODO LO QUE DICE EL EXPEDIENTE .

QUIEN LEVANTÓ EL FALSO DOCUMENTO ES ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ. ÉL INVENTÓ, JUNTO CON LOS FAMILIARES DEL GREGORIO Y FAMILIAR DE ELISEO.

FUE ESE AGENTE QUIEN FALSIFICÓ LA DEMANDA HACIENDO USURPACIÓN, HACIÉNDOSE PASAR COMO AGENTE Y SÓLO ES SUPLENTE.

EL AGENTE NICOLÁS JIMÉNEZ ÁLVARO DIJO, CUANDO LO ENCARCELARON A MANUEL, LE DIJERON AL PAPÁ QUE QUEDE EN LA CÁRCEL MANUEL, MAÑANA LO VAMOS A VER Y NUNCA PIDIERON ACLARACIÓN.

EL FALSO AGENTE ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ LLAMÓ A LA POLICÍA MUNICIPAL DE OCOSINGO. LLEGANDO FUERON A LA CASA DEL COMPAÑERO BASE DE APOYO PAPÁ DE MANUEL. SIN NINGÚN PREVIO AVISO ENTRARON EN LA CASA PREGUNTANDO CÓMO SE LLAMAN, LLEGANDO A BUSCAR A MANUEL, PERO ELLOS QUERÍAN METER MIEDO ESPANTANDO, PORQUE MANUEL ESTABA EN SU CASA, NO EN LA DE SU PAPÁ.

ESA NOCHE ESTABA MANUEL CON SU FAMILIA EN LA CASA, CON SU MAMÁ, CUANDO ESCUCHARON QUE ESTABA LA POLICÍA EN SU CASA Y SALIERON A RESGUARDARSE AFUERA DE SU CASA. PERO EN ESE MOMENTO LOS VERDADEROS ASESINOS YA HABÍAN SIDO DETENIDOS Y YA LOS TENÍAN EN LA CÁRCEL A QUIENES LO MATARON AL GREGORIO. SUS NOMBRES SON: ANTONIO VÁZQUEZ VÁSZQUEZ, DE 20 AÑOS, Y FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DE 14 AÑOS.

EL POLICÍA DE LA COMUNIDAD ELISEO MONTEJO GARCÍA LO SUPIMOS QUE LA BALA ENTRÓ POR LA ESPALDA. ¿QUIÉN FUE QUIEN DISPARÓ LA BALA? NO LO SABEMOS. ¿ES CRUCE BALAS ENTRE ELLOS? NO LO SABEMOS SI ES ALGÚN FAMILIAR DE LOS DOS DIFUNTOS, ANTONIO Y FRANSCISCO, PORQUE ELLOS SON LOS ASESINOS DE GREGORIO. PORQUE ESOS DOS JÓVENES FUERON QUEMADOS Y ENTERRADOS EN MISMA COMUNIDAD. Y POR ESO NO SABEMOS QUIÉN FUE EL QUE MATÓ A ELISEO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE ESO. LA POLICÍA MUNICIPAL LLEGÓ AL EJIDO Y NO HIZO NADA. YA LO TENÍAN EN LA CÁRCEL EN EL EJIDO EL CENSO.

NOSOTROS NO ESTAMOS INVENTANDO NADA. NO SOMOS COMO EL GOBIERNO.  SE HAN PEDIDO AUDIENCIAS, PERO, COMO ASÍ LES ENSEÑA EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SON BUROCRÁTICOS Y ESO LLEVA 20 A 30 AÑOS, POR ESO NO DAN RESPUESTAS.

PORQUE ÉSA ES LA MANERA INJUSTA DEL MAL GOBIERNO AMLO DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN. EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL BIEN SABEMOS QUE ESTÁN EN CONTRA NUESTRA Y DE NOSOTROS COMO BASES DE APOYO ZAPATISTAS Y NOS ENCARCELAN INJUSTAMENTE. SIGAN ASÍ, ASÍ DEMUESTRAN LA MENTIRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR .

TODOS ESTÁN DESTRUYENDO LA COMUNIDAD FRACCIONANDO LAS TIERRAS. SON DESTRUCTORES DE LA COMUNIDAD. ¿DÓNDE ESTÁ ESO QUE DICE PRIMERO LOS POBRES? PRIMERO NOS ESTÁN CHINGANDO Y MATANDO A LOS POBRES.

TIENEN QUE REPARAR ESA INJUSTICIA DE LOS DOS AÑOS Y 4 MESES QUE LO TIENEN EN LA CÁRCEL AL COMPAÑERO MANUEL.  SEGURO ESTÁ ENFERMO DE SU SALUD PORQUE ESTÁ ENCARCELADO INJUSTAMENTE SIN NINGÚN DELITO.

URGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DEL COMPAÑERO MANUEL PORQUE NO TIENE DELITO. ES POR HORAS NOMÁS QUE ESPERAMOS SU LIBERACIÓN. ESTÁ ENCARCELADO EN OCOSINGO, NÚMERO 16.  LA ÚLTIMA VISITA DE SU FAMILIA FUE EL 25 DE MARZO DE 2023.
Y LE PEDIMOS SU FAVOR AL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS QUE ÉL HAGA EL FAVOR DE RECIBIR AL COMPAÑERO MANUEL Y QUE SE ENCARGUE DE TRASLADARLO A SU CARACOL Y ENTREGARLO EN EL CARACOL IX NUEVO JERUSALEM.

ATENTAMENTE.

AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA » EL PENSAMIENTO DE REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS «.



Fuente: Congresonacionalindigena.org

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Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. Default ThumbnailInmigrantes: el buen esclavo y el esclavo rebelde