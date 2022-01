Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha de la organización la Verdadera Voz del Amate por falta de una alimentación suficiente y de calidad

21 ene 2022

CERSS No 5

San Crist贸bal de las Casas, Chiapas.

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

A la Sociedad Civil nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Ind铆gena.

Al Consejo Ind铆gena de Gobierno.

A los medios de comunicaci贸n.

Al pueblo de M茅xico y del mundo.

A la Red Contra la Represi贸n y por la Solidaridad.

A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.

Al Frayba

La organizaci贸n La Verdadera Voz del Amate adherente a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

Compa帽eras y compa帽eros antes que nada el d铆a 19 de enero del presente a帽o denunciamos al contador Giovani Ramos Morales.

Por lo mismos que no los quieren proporcionar nuestros desayunos y comida, las cocineras siempre hacen as铆 para que sirvan lo que corresponde como la ley marca, nos dan la mitad lo que nos dan la comida que dan es de mala calidad. Nosotros respetamos las reglas, pero no podemos soportar esos tratos. Exigimos el cambio de la cocinera si no cambia la situaci贸n. La cocinera de nombre Beti es la que comienza todo, como si mandara en el centro. Es una humillaci贸n y discriminaci贸n lo que hace esa cocinera de nosotros y al que quiere que llegue en su mano al Subsecretario Jose Miguel Alarc贸n y al gobernador del Estado Rutil贸 Escandon Cadenas.

Esas son nuestras palabras.

Presos en lucha.

German Lopez Montejo.

Abraham Lopez Montejo.

Abrelio Sanchez Perez.