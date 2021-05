Denuncia del preso en lucha Marcelino Ruiz Gómez

06 may 2021

6/5/2021

CERSS No 10

Comit谩n, Chiapas, Mexico.

Denuncia publica

Organizaci贸n Vineketik en Resistencia adherente a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona del EZLN

A la opini贸n publica

A los medios de comunicaci贸n

A la Sexta nacional e internacional

A los defensores de derechos humanos, ONGs

A la Red Contra la Represi贸n y por la Solidaridad

Al pueblo de Mexico y del mundo

El d铆a de hoy jueves 6 de mayo aproximadamente a las 11de la ma帽ana vino mi esposa a darme mi pozol que me manda mi mam谩 desde San Juan Chamula y unas frutas como mango, que no me dejaron pasar pues me van prohibiendo el paso de mis cosas que me trae mi familia es una clara represi贸n de parte del Sr. Director Jos茅 Hern谩ndez Marquez y su comandante Ramiro ya que solicite hablar con ellos para pedirles una explicaci贸n del por qu茅 no me dejan pasar mis cosas ya que en la poblaci贸n y dem谩s compa帽eros tienen fruter铆as dentro del centro y ya no me dejan pasar lo que me trae mi familia porque yo no tengo dinero para pagar el paso, es por eso que los denuncio ante la opini贸n publica a los derechos humanos ya que claramente se ve desigualdad el desprecio a los ind铆genas que siempre hemos sido reprimidos de diferentes maneras con tal de apagar nuestra lucha.

Atentamente

Marcelino Ruiz G贸mez