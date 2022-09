–

De parte de CGT El Picador September 20, 2022 0 puntos de vista

La Sección Sindical de CGT de Madrid, ha interpuesto denuncia contra Tecnilógica porque entre los meses comprendidos entre enero y junio de este año, hay empleados que no han disfrutado del descanso mínimo entre jornadas de 12 horas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 34.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 24 de octubre, e incluso, en algunos casos, tampoco disfrutaron del descanso mínimo semanal de un día y medio o equivalente acumulado en periodos de hasta catorce días (art. 37.1 del ET).

Y no se trata de un caso aislado en estos meses más bien hablamos de decenas en cada mes, y en la mayoría de los meses sobrepasa la centena. Como se puede comprobar estas infracciones son recurrentes todos los meses y no se pueden considerar hechos puntuales, sino que son infracciones que desde la empresa no se persiguen ni se erradican. No es la primera vez que se denuncia este hecho, ya que se interpusieron denuncias en 2015, 2016, 2019, 2020 y 2002 sobre este mismo asunto y en todas ellas, la inspección de trabajo levantó acta de infracción a la empresa por infringir el art.34.3 del Estatuto de los trabajadores, considerando como circunstancia agravante el número elevado de trabajadoras y trabajadores afectados.

La empresa sigue incurriendo en hechos, a sabiendas de que no está bien lo que hace.