Ejido tila, Chiapas; M茅xico a 13 de mayo de 2021.

A los medios de comunicaci贸n y a la sociedad en general.

A los luchadores de M茅xico y el mundo.

Al congreso nacional ind铆gena.

Al consejo ind铆gena de gobierno.

A los derechos humanos no gubernamentales.

Compa帽eros y compa帽eras de diferentes organizaciones no gubernamentales, una vez m谩s les enviamos un cordial saludo en la resistencia de la defensa de tierra y territorio.

Denunciamos a los candidatos de COLAICION, PRI 鈥 VERDE, que se han aliado los agitadores de los pobladores y avecindados, al no ser tomados en cuenta como candidato a la presidencia municipal para participar con el partido de MORENA el c. francisco Arturo S谩nchez Mart铆nez hijo del ex presidente Arturo S谩nchez S谩nchez sobrino del aun preso en el amate el c. Samuel S谩nchez S谩nchez quien fue dirigente paramilitar en los a帽os de 1994 a 1998.

Hoy en la actualidad, est谩n mintiendo a la sociedad y las comunidades como ya est谩n aliados con el ingeniero Eliseo Trujillo candidato a la COALICON- PRI que van por el regreso del municipio.

El ayuntamiento est谩 manipulando la gente con programas y proyectos y migajas para mantener el poder de los operadores pol铆ticos y aviadores que est谩n filtrados en diferentes partidos, el 09 de mayo se present贸 un candidato a la diputaci贸n FEDERAL de nombre MAURICIO LASTRA ESCUDERO frente en la casa de francisco Arturo S谩nchez Mart铆nez. Como siempre repartiendo vasijas de pl谩sticos a cambio de sus votos y para provocar de nuevo a los ejidatarios, queriendo des estabilizar la autonom铆a del ejido tila y que vuelva a suceder lo que paso el 11 de septiembre de 2020 como la mayor铆a de los asamble铆stas saben muy bien que para legalizar las tierras ejidales fueron 40 a帽os caminando, a pesar que no sab铆an leer ni escribir.

Cuando se platic贸 de construir las escuelas aceptaron donar sus tierras para que estudien sus hijos, hijas y nietos. Para que sean ellos quienes defiendan la tierra y territorio, pero en la actualidad en vez de defenderlas son manipulados y controlados por personas ajenas que llegaron al ejido, perdieron el amor hacia nuestro pueblo originario chol, venden sus conciencias, perdieron la solidaridad con sus propios hermanos campesinos, dejaron de luchar por la independencia, dejaron amar la justicia, perdieron la libertad y son manipulados en su propia tierra, ya no usan sus propio criterios, estudiar es combatir la ignorancia hasta llegar a ignorar el despojo de las 130 hect谩reas. Para los ambicionistas que persiguen las avaricias se r铆en de ellos y les dicen que son ejidatarios conscientes.

Les Hacemos una aclaraci贸n a todos los medios de comunicaci贸n si los gobiernos pasados no vieran autorizados registros ilegales iniciando en el a帽o de 1943. Y la formulaci贸n de otro plano 5 a帽os despu茅s del plano original en la sesi贸n del h. cuerpo consultivo agrario 30 de septiembre de 1966 de insertar la nota de 130 hect谩reas y el acuerdo de considerarse las 130 hect谩reas como fundo legal, la demarcaci贸n de 130 hect谩reas de 09 de marzo de 1966. El decreto expropiatorio de 130 hect谩reas de 29 de julio de 1980. Y la publicaci贸n del gobierno de 17 de diciembre de 1980.en el ejido tila fuera un pueblo diferente

Cuando en verdad la resoluci贸n presidencial de 30 de julio de 1934. Y el diario oficial de la federaci贸n 16 de octubre de 1934. Y el acta de posesi贸n de 28 de diciembre de 1936. Es mayor que todos los documentos hechos por la corrupci贸n de los malos gobiernos en coordinaci贸n con el sistema agrario.

Durante su instancia el ayuntamiento municipal nunca nos dej贸 cultivar con tranquilidad nuestras tierras en el a帽o de 1980 a 1981. Sufrimos la represi贸n con un conflicto armado siempre por defender la madre tierra. Se eligieron tres consejos municipales de parte de gobierno el licenciado juan becerra cruz y de los pobladores y avecindados el ex diputado Samuel S谩nchez S谩nchez y del ejido juan Mart铆nez, y registraron documentos privados uno de 1981 a 1983. Dos de 1991.

En el periodo en 1989 鈥 1991 Arturo S谩nchez S谩nchez tomo en su poder el casino del pueblo donde se celebrada las asambleas generales de ejidatarios y formo brigadas para medir solares y casas como municipio libre. La idea es legalizar su casa y sus hoteles dentro de terrenos ejidales.

En 1996 鈥 1998 el presidente Carlos L贸pez Mart铆nez giro un escrito a la comisaria ejidal, para que se abstenga de administrar los lugares de los puestos de corpus Cristi en ese mismo a帽o un poblador mato un compa帽ero ejidatario de nombre, Nicol谩s Jim茅nez Garc铆a, un avecindado originario de san Crist贸bal de las casas proceso un ejidatario con un delito prefabricado y fue encarcelado en reclusorio de yajalon Chiapas; en ese mismo a帽o el presidente municipal fue resguardado por la sectorial hasta que llegaron a cometer un delito que mataron a golpe un campesino de la comunidad jolnopa Guadalupe la gente protesto el retiro del pelot贸n de la sectorial por la protesta se dict贸 29 贸rdenes de aprehensi贸n.

De 1999 鈥 2001 el presidente Carlos Torrez Lopez simpatizante de los paramilitares sin consentimiento de la asamblea de ejidatarios, llevo a cabo la demolici贸n del cabildo donde dieron sus servicios los abuelos de un a帽o dando la justicia digna en ese mismo periodo hubo acarreos de paramilitares paz y justica en camionetas y volteos para atacar al ejido. Gracias a las personas que denunciaron vino una comisi贸n para que el presidente municipal retire a las personas as铆 como llegaron, as铆 se fueron.

Periodo 2005 鈥 2007 el presidente municipal juan Jos茅 d铆as Sol贸rzano fue impuesto por el gobierno del estado con un apoyo de 20 convoyes de polic铆as del estado con la participaci贸n de 2 helic贸pteros que lanzo bombas de gas lacrim贸geno sembro el p谩nico y la zozobra en el n煤cleo de la poblaci贸n ejidal, hubo muchas familias desplazadas y de paso fueron 49 encarcelados de hombres y mujeres inocentes solo salieron a comprar sus v铆veres, todo est谩 reprehensi贸n que se ha recibido se debe con el enga帽o que es el municipio libre cuando en realidad es un pueblo originario fundado antes de la formaci贸n de los estados y municipios.

2008 鈥 2010 el presidente municipal limberg Gregorio Guti茅rrez G贸mez cuando la suprema corte nos concedi贸 la sentencia de amparo de 1982. No respeto la sentencia compro un terreno sin permiso de la asamblea general para otro campo de beisbol, de igual manera hacemos menci贸n sin permiso de la asamblea general compro terreno 50 metros cuadrados para la construcci贸n de la subestaci贸n de energ铆a el茅ctrica. Pidi贸 la acta de la asamblea y las firma de todos ejidatarios presentes para tramitar la expropiaci贸n era una estrategia para modificar la resoluci贸n presidencial y el diario oficial y el plano definitivo de 02 de junio de 1961.

2011 鈥 2012 la presidenta municipal Sandra luz cruz espinosa coloco dos letreros como municipio libre en las dos entradas sin permiso de la asamblea general fue una necesidad de presentar un amparo 272/2012. De acuerdo a su peritaje el ayuntamiento que no afecto el ejido solo fue un metro de la cuneta

de ambos lados y que la carretera corresponde al estado, para que el amparo salga sobrese铆do y se present贸 recurso de revisi贸n el toca 272/2012. Los colegiados del vig茅simo circuito del estado Chiapas lo turnaron al colegiado vig茅simo circuito auxiliar en Canc煤n Quintana roo. Le mandaron un requerimiento al gobierno federal para que presente el permiso sobre la construcci贸n de la carretera as铆 mismo al gobierno del estado y la secretaria transporte y comunicaci贸n y se le dio requerimiento al ayuntamiento de tila, para que presente el permiso para colocar los dos letreros ninguno presento permiso ni en 1995 sobre la construcci贸n de la carretera el 2012 por los dos letreros el colegiado vig茅simo circuito ordeno en termino de 24 horas bajar los dos letreros, los trece kil贸metros de la carretera sigue siendo propiedad de los 836 capacitados de acuerdo al art铆culo 09 de la legislaci贸n agraria en vigor.

Periodo 2012 鈥 2015 para mantener el poder 2015 鈥 2018 en la contienda electoral de Edgar Leopoldo G贸mez Guti茅rrez organizo camionadas de encapuchados armados circulando en la poblaci贸n iniciaron la detonaci贸n de armas entre seis de la tarde para intimidar a la sociedad de igual manera organizo a los vendedores de la plaza ejidal, para la construcci贸n de un centro comercial intentando demoler el casino del pueblo y la plaza ejidal, y nombro otro comisariado domingo Ram铆rez Guti茅rrez y sus componentes proceso al comisariado nombrado en la asamblea general de ejidatarios.

De 2015 鈥 2018 el ayuntamiento junto con pobladores, avecindados dirigentes de paramilitares, ejidatarios traidores inventaron a un comisariado Eduardo Guti茅rrez Mart铆nez, consejo de vigilancia Alberto Guti茅rrez L贸pez solo fue como un fantasma, para que el convocara la asamblea de elecci贸n de miguel V谩zquez Guti茅rrez y Luciano P茅rez L贸pez 2018 鈥 2021.

Por la larga espera de la ejecuci贸n del amparo 259/1982. Siete a帽os cumplidos de la sentencia nos declaramos en la libre determinaci贸n y la autonom铆a que nos rige la constituci贸n pol铆tica de los estados unidos mexicanos de acuerdo el art铆culo 39 de la misma pudimos recuperar nuestra soberan铆a de n煤cleo de poblaci贸n ejidal, el 12 de septiembre de 2018 se dio la resoluci贸n del incidente de inejecuci贸n 1032/2010. Otra vez del requerimiento dirigido al gobierno del estado doctor Rutilio Escand贸n cadenas, de acuerdo con el congreso del estado de Chiapas; decretaron bajo el numero 132 dejar insubsistente el decreto expropiatorio de 29 de julio de 1980. El diario oficial el 17 de diciembre de 1980. De esta forma se declar贸 la legitimidad las 5405 hect谩reas amparado por una resoluci贸n presidencial de acuerdo con el articulo 27 constitucional, articulo 14, 16 es legitima propiedad de los 836 capacitados. Y le pedimos al gobierno del estado, al tribunal electoral que respeten de no instalar casillas como el 2018. Que sea cero corrupciones no m谩s enga帽os.

Nunca m谩s un M茅xico sin nosotros

Atentamente tierra y libertad

脫rganos de representaci贸n ejidal

Tierra y Libertad

Ejido Chol Tila, Chiapas. Adherentes al Congreso Nacional Ind铆gena

