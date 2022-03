–

De parte de Congreso Nacional Indígena March 30, 2022

El día hoy 29 de marzo aproximadamente a las 10:30 de la mañana nos encontrábamos haciendo un recorrido con periodistas del Diario Universal, en la zona conocida el Álmaciago, en el cerro de Chiconauhtla, en el ejido del pueblo de San Pablo Tecalco, para documentar los impactos y afectaciones que ha tenido la actividad extractiva en los pueblos originarios de Tecámac por la construcción del AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la extracción de tepetate y material construcción.

Durante el proceso de documentación y entrevistas, una camioneta interrumpió la grabación. Descendieron cuatro hombres con los rostros cubiertos, dos sujetos armados, uno de arma corta y otro, policía estatal, con arma de uso exclusivo del ejército, del cual, los compañeros no alcanzaron a ver el número de placa, interceptando de manera violenta a los compañeros y periodistas, exigiéndoles retirarse del lugar con amenazas y borrar las grabaciones y fotografías. Además de haber realizado varios disparos al piso, golpear a un compañero y robar el expediente de una denuncia dirigida a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

Estos hechos suceden en un ambiente de creciente tensión que denunciamos enérgicamente el pasado 21 de marzo con el incremento de la actividad extractiva y depredadora en el Cerro de Chiconauhtla, que amenaza no sólo nuestros medios y formas de vida como pueblos y descansa en la impunidad y colusión de todos los niveles del Estado, que permiten que un proyecto se legitime violando su propia normatividad, de por sí, negligente, como es la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Aeroportuario, sino también prueban que en el marco jurídico, no nos dejan camino alguno a los pueblos, sino que además ahora también amenazan a quienes con dignidad defendemos la memoria y el territorio.

Cabe mencionar que a pesar que se ha ingresado una denuncia a la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por omisión de responsabilidades por los incendios provocados, el pasado domingo 27 volvieron a incendiar de manera intencionada el cerro de Tecalco-Chiconauhtla, como una clara muestra de los hostigamientos a las prácticas y saberes de organización comunitaria y de autonomía. La denuncia original ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) fue ingresada desde el 11 de febrero del presente año, la cual no procedió a pesar del sustento jurídico que la acompañaba, únicamente porque iba dirigida al titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Edomex, que no obstante que iba acompañada con números telefónicos y correos electrónicos no se nos notificó a las partes quejosas para corregir el error, lo que ha provocado que el acceso a la justicia ambiental y social se torne en un proceso torpe e inaccesible.

Ante ello, denunciamos cualquier acción intimidatoria por agentes particulares o estatales en contra de las determinaciones de los pueblos por defender sus bienes de vida, en especial, de las que hoy se dan contra el pueblo de San Pablo Tecalco.

Responsabilizamos al gobierno municipal de Tecámac de Mariela Gutiérrez Escalante y al gobierno federal, por esta agresión descrita y en caso de que éstas continúen aumentando la espiral de violencia. En nosotros está la apuesta por reconstruir desde alegría, la vida, la memoria, en ustedes, desde la guerra, la muerte, la desmemoria.

ATENTAMENTE

12 PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC

***

Nota:

Las grabaciones son las únicas que pudimos rescatar del día de hoy que y que dan cuenta, en parte de lo sucedido.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1122757415212088&id=100024335214055