De parte de Congreso Nacional Indígena June 20, 2022 194 puntos de vista

DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022

Llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, colectivos y organizaciones hermanas, de la sexta nacional e internacional, a denunciar lo que estamos viviendo desde el viernes 17 de junio en nuestras comunidades de Tula y Xicotlán, en las que el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos», siguen disparando y utilizando drones con explosivos en nuestra contra hasta esta noche del domingo 19 de junio.

Por su parte, los tres niveles de gobierno, continúan siendo cómplices, al no intervenir, al no detener a «Los Ardillos», ni la Guardia Nacional, ni la Sedena, ni nadie, ha venido. Responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno y en especial a la gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado por la violencia que estamos viviendo y de que ésta se mantenga, pues no es posible que desde el viernes no haya intervenido ninguna corporación del estado y se minimice como un conflicto intercomunitario. La sangre derramada quedará en sus manos, les exigimos que hagan su trabajo y detengan a «Los Ardillos», que disparan y asesinan a nuestras comunidades.

Es por lo anterior que les pedimos a ustedes hermanos y hermanas de México y del mundo a que estén atentos y llamen a las autoridades del gobierno de México a parar la violencia en nuestros territorios, pues la vida de mujeres, hombres, niños y niñas, abuelos y abuelas, están en juego.