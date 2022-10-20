¡¡¡denuncia urgente!!! los ardillos secuestran a compaÑero del cipog-ez

18 DE OCTUBRE DE 2022.
HERMANOS Y HERMANAS DEL PUEBLO DE GUERRERO, DE MÉXICO Y DEL MUNDO:
LA TARDE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 APROXIMADAMENTE A LAS 19:40 HORAS EN CHILAPA, NUESTRO COMPAÑERO CELSO COCOTZIN TOLENTINO, DE 24 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE ALCOZACÁN, FUE SECUESTRADO, LLEVADO POR LA FUERZA CON SU AUTOMOVIL TSURU BLANCO. A LAS 9:34 DE LA NOCHE, SU FAMILIA RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL TELÉFONO DE CELSO, EN LA QUE SUS SECUESTRADORES PIDEN 300 MIL PESOS A SU FAMILIA Y DAN UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ENTREGA, DE NO SER ASÍ, AMENAZARON CON DESCUARTIZARLO.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO YA TIENE CONOCIMIENTO, COMO DE POR SÍ SABE QUE EL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS ASESINA, SECUESTRA, TORTURA Y NO HACE NADA POR DETENERLOS. ES POR ESO QUE DE NO DEVOLVER A NUESTRO HERMANO CELSO CON VIDA EN 24 HORAS, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALCOZACÁN Y ALREDEDORES VAMOS A ENTRAR AL MUNICIPIO DE CHILAPA POR NUESTRO COMPAÑERO, PUES NO ES UN CASO AISLADO, MUCHOS HERMANOS Y HERMANAS HAN SIDO ASESINADOS, DESAPARECIDOS Y TORTURADOS POR ESTE MISMO GRUPO DELINCUENCIAL CON LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.
RESPONSABILIZAMOS A LA POLICÍA MUNICIPAL, ESTATAL, AL
EJÉRCITO Y PRINCIPALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILAPA ALDY ESTEBAN ROMÁN, CÓMPLICE DE LA DELINCUENCIA
¡EXIGIMOS LA APARICIÓN DE CELSO CON VIDA DE INMEDIATO!
ATENTAMENTE: CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA
Fuente: Radiozapatista.org