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¡¡¡denuncia urgente!!! los ardillos secuestran a compaÑero del cipog-ez


October 20, 2022
De parte de Radio Zapatista
232 puntos de vista
19 oct 2022

18 DE OCTUBRE DE 2022.

HERMANOS Y HERMANAS DEL PUEBLO DE GUERRERO, DE MÉXICO Y DEL MUNDO:

LA TARDE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 APROXIMADAMENTE A LAS 19:40 HORAS EN CHILAPA, NUESTRO COMPAÑERO CELSO COCOTZIN TOLENTINO, DE 24 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE ALCOZACÁN, FUE SECUESTRADO, LLEVADO POR LA FUERZA CON SU AUTOMOVIL TSURU BLANCO. A LAS 9:34 DE LA NOCHE, SU FAMILIA RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL TELÉFONO DE CELSO, EN LA QUE SUS SECUESTRADORES PIDEN 300 MIL PESOS A SU FAMILIA Y DAN UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ENTREGA, DE NO SER ASÍ, AMENAZARON CON DESCUARTIZARLO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO YA TIENE CONOCIMIENTO, COMO DE POR SÍ SABE QUE EL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS ASESINA, SECUESTRA, TORTURA Y NO HACE NADA POR DETENERLOS. ES POR ESO QUE DE NO DEVOLVER A NUESTRO HERMANO CELSO CON VIDA EN 24 HORAS, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALCOZACÁN Y ALREDEDORES VAMOS A ENTRAR AL MUNICIPIO DE CHILAPA POR NUESTRO COMPAÑERO, PUES NO ES UN CASO AISLADO, MUCHOS HERMANOS Y HERMANAS HAN SIDO ASESINADOS, DESAPARECIDOS Y TORTURADOS POR ESTE MISMO GRUPO DELINCUENCIAL CON LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

RESPONSABILIZAMOS A LA POLICÍA MUNICIPAL, ESTATAL, AL
EJÉRCITO Y PRINCIPALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILAPA ALDY ESTEBAN ROMÁN, CÓMPLICE DE LA DELINCUENCIA

¡EXIGIMOS LA APARICIÓN DE CELSO CON VIDA DE INMEDIATO!

ATENTAMENTE: CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA



Fuente: Radiozapatista.org

¡denuncia urgente! los ardillos secuestran a compaÑero del cipog-ez  ¡denuncia urgente! “los ardillos” desaparecen a 2 hermanos del cipog-ez Denuncia urgente. «ardillos» llevan 3 dias atacando a comunidades del cipog-ez. total complicidad del estado Denuncia del cipog-ez por el ataque con explosivos por parte de los ardillos en las comunidades de tula y xicotlan, guerrero ¡DENUNCIA URGENTE! Nuevos ataques del grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» Posicionamiento del cipog-ez frente al operativo fallido de la sedena en quechultenango, uno de los bastiones del grupo narco-paramilitar los ardillos. Acción Urgente: Caravana por el Agua y la Vida denuncia presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas de sicarios «Los Ardillos» en Colotepec, Chilapa, Guerrero Informe-comunicado por la emboscada e incursiÓn del grupo narco-paramilitar “los ardillos” en contra del cipog-ez “los ardillos” emboscan y asesinan nuevamente a compaÑeros del cipog-ez. “LOS ARDILLOS” assaltano e uccidono ancora i compagni del CIPOG-EZ Denunciamos las agresiones paramilitares del grupo paramilitar “Los Ardillos” contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ¡¡¡alerta mÁxima en las comunidades del cipog-ez!!! frente a las nuevas amenazas y ataques de “los ardillos”
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