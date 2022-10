¡¡¡denuncia urgente!!! los ardillos secuestran a compaÑero del cipog-ez

19 oct 2022

18 DE OCTUBRE DE 2022.

HERMANOS Y HERMANAS DEL PUEBLO DE GUERRERO, DE M脡XICO Y DEL MUNDO:

LA TARDE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 APROXIMADAMENTE A LAS 19:40 HORAS EN CHILAPA, NUESTRO COMPA脩ERO CELSO COCOTZIN TOLENTINO, DE 24 A脩OS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE ALCOZAC脕N, FUE SECUESTRADO, LLEVADO POR LA FUERZA CON SU AUTOMOVIL TSURU BLANCO. A LAS 9:34 DE LA NOCHE, SU FAMILIA RECIBI脫 UNA LLAMADA DEL TEL脡FONO DE CELSO, EN LA QUE SUS SECUESTRADORES PIDEN 300 MIL PESOS A SU FAMILIA Y DAN UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ENTREGA, DE NO SER AS脥, AMENAZARON CON DESCUARTIZARLO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO YA TIENE CONOCIMIENTO, COMO DE POR S脥 SABE QUE EL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS ASESINA, SECUESTRA, TORTURA Y NO HACE NADA POR DETENERLOS. ES POR ESO QUE DE NO DEVOLVER A NUESTRO HERMANO CELSO CON VIDA EN 24 HORAS, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALCOZAC脕N Y ALREDEDORES VAMOS A ENTRAR AL MUNICIPIO DE CHILAPA POR NUESTRO COMPA脩ERO, PUES NO ES UN CASO AISLADO, MUCHOS HERMANOS Y HERMANAS HAN SIDO ASESINADOS, DESAPARECIDOS Y TORTURADOS POR ESTE MISMO GRUPO DELINCUENCIAL CON LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

RESPONSABILIZAMOS A LA POLIC脥A MUNICIPAL, ESTATAL, AL

EJ脡RCITO Y PRINCIPALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILAPA ALDY ESTEBAN ROM脕N, C脫MPLICE DE LA DELINCUENCIA

隆EXIGIMOS LA APARICI脫N DE CELSO CON VIDA DE INMEDIATO!

ATENTAMENTE: CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA