Denunciamos el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López

06 jul 2021

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

5 de julio de 2021.

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Con profundo dolor e indignaci贸n denunciamos el cobarde asesinato de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez quien era integrante de nuestra Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y habitante del ejido Israelita del municipio de Simojovel, Chiapas. El asesinato se cometi贸 el d铆a de hoy, aproximadamente las 10:00 horas, en la cabecera municipal de Simojovel, momento en que a nuestro compa帽ero le dispararon con un arma de fuego directo a la cabeza, cuando se encontraba comprando en el mercado junto a su menor hijo. El asesino iba en una motocicleta.

Este crimen cometido en contra de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, es un hecho vergonzoso cometido en un pa铆s gobernado dizque por la cuarta transformaci贸n. Adem谩s, el gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador tiene conocimiento de la violencia generalizada en los Altos de Chiapas, el Estado mexicano tiene deuda pendiente con la justicia por la Masacre de Acteal y hasta la fecha como los anteriores gobernantes, se mantiene en una total omisi贸n para reconocer su responsabilidad, mientras grupos act煤an con total impunidad.

Desde que se integr贸 a nuestra organizaci贸n, nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro siempre luch贸 por los derechos humanos, por la paz y por la vida, tambi茅n era integrante del Congreso Nacional Ind铆gena. Adem谩s el a帽o pasado fue integrante de la Mesa Directiva de nuestra organizaci贸n y hasta que le quitaron la vida, siempre estuvo activo.

Una vez m谩s le recordamos al mal gobierno de la cuarta transformaci贸n, que lo que est谩 pasando aqu铆 en los Altos de Chiapas, lo sabe perfectamente a trav茅s de los boletines del Frayba, de la Di贸cesis de San Crist贸bal de Las Casas y de nuestros respectivos comunicados de cada 22 del mes, en memoria de la Masacre de Acteal.

A pesar de la incertidumbre y la oscuridad que ha opacado la paz y la tranquilidad en estas tierras tsotsiles y sabiendo tambi茅n que nadie nos calla la voz, aunque les incomode a los asesinos, aunque se enoje el mal gobierno de nuestra palabra verdadera y digna, nosotras y nosotros denunciaremos cualquier violencia, porque nuestra misi贸n es buscar la paz y la justicia, porque luchamos por la vida.

Nuestra organizaci贸n de Las Abejas de Acteal, nunca ha buscado venganza, as铆 cuando masacraron a las 45 hermanas y hermanos m谩s los 4 beb茅s no nacidos, el 22 de diciembre de 1997, nunca vengamos su muerte, as铆 mismo le decimos a la familia de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro que no piensen en la venganza, sino en la justicia verdadera en la que creemos los integrantes de nuestra organizaci贸n y la que construimos organizados.

Ante este hecho infame contra nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, alzamos nuestra voz para que este crimen no quede en la impunidad. Por lo tanto, exigimos a los tres niveles de gobierno que investiguen a los responsables, pongan un alto al fuego y se haga justicia verdadera y no simulada, porque las comunidades y el pueblo en general tienen derecho a vivir en paz y exigimos al mal gobierno su respeto.

Hermano y compa帽ero Sim贸n Pedro, quienes ordenaron y te quitaron la vida tienen odio y maldad en su coraz贸n, a pesar del dolor que causan a tantas familias inocentes, rezaremos por ellos para que se salgan de la podredumbre en la que est谩n sumergidos, Bendigan a quienes los persiguen. Bend铆ganlos y no los maldigan. Al茅grense con los que est谩n alegres y lloren con los que lloran. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. (Romanos 12: 14-15, 17-18).

Querido hermano y compa帽ero Sim贸n Pedro, te pedimos que ahora que te has vuelto esp铆ritu, que ya eres viento, entrega estas palabras a nuestro Dios Padre y Madre, ya no queremos m谩s sangre, ya no queremos m谩s viudas y hu茅rfanas y hu茅rfanos, queremos que tu sangre derramada sea semilla de paz y de vida como la de nuestros m谩rtires de Acteal.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a alzar la voz para denunciar la violencia generalizada en los Altos de Chiapas y exigir al mal gobierno que estos actos en contra de la poblaci贸n se detengan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, la luz de la No Violencia, resplandece en tiempos de oscuridad.

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias. Gerardo P茅rez P茅rez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez Pedro P茅rez P茅rez

Tesorero sub presidente

Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

Sub tesorero