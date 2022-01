Denunciamos La Agresión a Las Bases De Apoyo Del Ezln De La Comunidad 16 De Febrero, Municipio Autónomo Lucio Cabañas

El pasado 10 de enero de 2022, aproximadamente a la 1:00 horas, fue

atacada la comunidad zapatista 16 de Febrero en el municipio aut贸nomo

Lucio Caba帽as, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

Un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas, entraron a

la comunidad aut贸noma, desplazando a una familia Base de Apoyo del

Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, golpeando con la culata de

un arma de fuego a un joven de 15 a帽os, la se帽ora Hilaria Hern谩ndez

G贸mez de 42 a帽os, fue golpeada y obligada a salir su casa mientras

llevaba en brazos a su hijo Tomas L贸pez Hern谩ndez de 3 a帽os de edad.

Exigimos al gobierno mexicano de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y al

Gobernador de Chiapas, Rutilio Escand贸n, dejen de desestabilizar al

Estado de Chiapas.

Exigimos respeto al derecho a la autonom铆a de las comunidades

Zapatistas y a su derecho de la libre determinaci贸n.

隆Los Zapatistas No est谩n solos!

Desde Slumil K麓Ajkemk麓Op, 12 de enero de 2022

Alemania Caf茅 Libertad Kollektiv Hamburgo Citizens Summons Bonn Colectivo Gata-Gata Colectivo Libertad, Austria FiA - Frauen in Aktion G枚ttingen Globale Film Festival Berlin Berlin Interventionistische Linke Maiz - Autonomes Zentrum von & f眉r Migrantinnen TOKATA-LPSG RheinMain/Germany - Asociaci贸n de Apoyo a Proyectos Sociales, Culturales, Ambientales y de Derechos Humanos de los Ind铆genas y Grupo de Apoyo al Preso Pol铆tico Ind铆gena Leonard Peltier Ya Basta Rhein Main Austria Bund demokratischer frauen 枚sterreichs Colectivo Acci贸n Solidaria Viena Friedensplattform Steiermark Informationsgruppe Lateinamerika鈥揑GLA, Wien Guatemala Solidarit盲t 脰sterreich, Wien Pal盲stina Solidarit盲t Steiermark System Change, not Climate Change! Austria Solidarit盲tskomitee MexikoSalzburg Zapalotta-Netzwerk B茅lgica Casa Nicaragua Li猫ge CETRI - Centro tricontinental CVFE, Li猫ge Groupe CafeZ, Li猫ge Li猫ge RAZB red de acogida de l@s Zapatistas en B茅lgica Catalunya Adhesiva, espai de trobada i acci贸 Barcelona Ass. Solidaria Caf猫 Rebeld铆a-Infoespai Bruixes Salines de S煤ria Debats a S煤ria Pallasos en Rebeldia Taula per M猫xic, Barcelona Chipre Colectivo Ramona (Chipre) Escocia Scotland Zapatista Estado Espa帽ol Acci贸n Po茅tica Revolucionaria - Madrid Alkarama. Movimiento de mujeres palestinas Asamblea 8M Getafe Asamblea 8M Latina Asamblea de Vivienda Carabanchel Asamblea Plaza de los Pueblos Asamblea Gira por la vida de Burgos (Castilla) Asociaci贸n Arte y Memoria - Madrid Asociaci贸n Cultural Cofrad铆a Marinera de Vallekas. Asociaci贸n Entreiguales, Val猫ncia, Pa铆s Valenci脿 Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (Cuenca) Asociaci贸n Teatro de la Tierra Assemblea de Solidaritat amb M猫xic del Pa铆s Valenci脿 Bienvenidxs Refugiadxs Alcal谩 de Henares Caracol Gredos e Iglesuela Caracol Extremadura Casa de la dona de Val猫ncia, Pa铆s Valenci脿 Cedsala, Pa铆s Valenci脿 Centro de Documentaci贸n sobre Zapatismo -CEDOZ- Madrid Centro Revolucionario de Arqueolog铆a Social (CRAS) Centro Social Autogestionado La Enredadera de Tetu谩n Centro Social La Villana de Vallekas CGT MENORCA, Menorca Colectivo Hist茅ricos Comisi贸n Migraci贸n y Antirracismo 8M Madrid Comit茅 de Emergencia Antirracista Comit猫 Acollida Zapatistes - Illes Balears i Piti眉ses Illes Balears i Piti眉ses Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) Madrid-Castilla la Mancha-Extremadura Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) SOV Corredor del Henares Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) Zona Sur, Madrid Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) Metal, Madrid Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) Sanidad, Madrid Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), Colmenar Viejo Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), Extremadura Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), M茅rida Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), Sierra Norte Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), Comarcal Sur, Madrid Coordinadora Anti-privatizaci贸n de la Sanidad (CAS) Madrid Coordinadora Antifascista de Madrid CSOA La Enredadera (barrio de Tetu谩n, Madrid) Ecologistas en Acci贸n En Madrid Otra Italia Escuela Popular de Prosperidad Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado EKO Espacio Tangente. Centro Autogestionado de Creaci贸n Contempor谩nea de Burgos (Castilla) Federaci贸n Estudiantil libertaria, Universidad Complutense de Madrid Federaci贸n Estudiantil Libertaria, Universidad Aut贸noma de Madrid Festival Memoria Democr谩tica Fridays for Future, Madrid Fundaci贸n Anselmo Lorenzo (CNT) Guerreros de Luz - Danzantes Mexicas Instituto de Imaginaci贸n Radical (IRI) Juventud Antifascista de Hortaleza La Comuna, asociacion de presxs y represaliadxs por la dictadura La Hedera La Parcer铆a La Tasquiva, (Granada) La Trueca La Villana de Vallekas, Madrid LesbianBanda, Valencia Madrid Agroecol贸gico Marea Azul 15M Mostoles feminista Movimiento Marika de Madrid Mujeres CGT - Madrid Mujeres Libres de Extremadura Mujeres Libres de Madrid Mujeres Sembrando (M茅rida) Pallasos en rebeld铆a Pallasos En Rebeldia, Galicia Pallasos En Rebeldia, Madrid Pensar茅 Cartoneras Valencia/Chiapas, Pa铆s Valencia Perif猫ries del Mon, Pa铆s Valenci脿 Plataforma contra la Privatizaci贸n del Canal de Isabel II Plataforma por Honduras Pueblos vivos: Fraguas y Navalquejigo Red de Hondure帽as Migradas Red Solidaria de Acogida Redretro. Sistema de Transporte On铆rico Rojava Azadi Madrid Samidoun Espa帽a Samirviveart Taller Ahuehuete Vallekanas Feministas Km9 Women Defend Rojava - Madrid Y retiemble! Espacio de apoyo al Congreso Nacional Ind铆gena desde Madrid Euskal Herria Bigite Elkartea - Asociaci贸n Vizca铆na de Integradoras/es Sociales y Animadores/as Socioculturales Bizkaia Bizilur Euskal Herria ELA sindikatua Ermuko komite internazionalistak Gernikatik Mundura ONGD Euskal Herria-Pa铆s Vasco Lumaltik Herriak Mundubat Ongi etorri errefuxiauak Podemos Ahal dugu - Podemos Euskadi TxiapasEKIN Euskal Herria Zapatisten Lagunak y GABILTZA Sare Antifaxista Finlandia Colectivo Armadillo Francia Asociacion Americasol (Red escargot) Collective Par铆s-Ayotzinapa Collectif Causeries Populaires (Vend茅e, Francia) Yala Colectiva (Nantes, Francia) Ecolo-libertaire Antifasciste & F茅ministe Colectivo de las dos orillas del rio Aveyron Colectivo del Segala Abajo a la Izquierda, la Salvetat-Peyral猫s, Aveyron, Francia Groupe Zapatiste Gersois France Gers Latir x Mexico Tierra y Libertad para Arauco - Wallmapu Union syndicale Solidaires Zapateria Toulouse Union Communiste Libertaire Uni贸n Comunista Libertaria (UCL) Carac@l : Caravana de convergiencia por las autonomias y resistencias en Lengadoc (Francia) Grecia Acci贸n Alternativa para la Calidad de Vida Asamblea de recepci贸n de l@s Zapatistas en la ciudad de Veria Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista Asociaci贸n Cultural Ambiental de la pen铆nsula de Mani - PERI.POL.O MANIS, Peloponeso Chispa de Solidaridad con l@s Zapatistas Clinica y farmacia solidaria social de ilio la Atica Colectivo autoorganizado "Nosotr@s" Colectivo Calendario Zapatista Colectivo de comercio solidario "Lacandona" Colectivo libertario Fiore Nero Comunidad Cooperativa de Autosuficiencia "ApoKoinou" Cooperativa de trabajadores de la f谩brica recuperada VIOME, Sal贸nica, Grecia Cooperativa de Comercio Solidario "Syn Allois" Coordinaci贸n de la ciudad de Kalamata para el viaje de l@s zapatistas a Europa Coordinaci贸n de Peloponeso por el viaje zapatista Editorial de extranjer@s, Tesal贸nica Emeis- A.S.Kalavriton Equipo pedag贸gico Freinet "Skasiarheio" (Escuela atrasado) Espiral de solidaridad-semilla de resistencia Grupo de Salud Mental - Covid19: Solidaridad de Tesal贸nica Iniciativa Libertaria "脕gria Neda" Kukuva Empesa Social Cooperativa de Beneficio Colectivo y Social (Kalamata) Las Ediciones de Colegas Movimiento Antiautoritario de Tesal贸nica Movimiento Antifascista de Kalamata Odo, Colectivo Libertario Psy Initiative for a Multidimentional Movement in Mental Health Steki Metanaston Atenas - Centro Social (Coordinaci贸n Tsamadou) Italia Associazione Jambo, commercio equo Fidenza Asociaci贸n Ya basta! 脢d卯 bese! Italia CIAC ( centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale), Parma Csa Intifada/Comunit脿 in Resistenza Empoli Colectivo 20zln Portugal Associa莽茫o Cultural Circulosc贸pio Portugal Coordenadora Nacional Gira Zapatista - Portugal Diem25 Portugal F贸rum Ind铆gena Lisboa Jornal MAPA N煤cleo de Lisboa da Rede 8 de Mar莽o - Greve Feminista Internacional 8M Portugal Reino Unido Zapatista Solidarity Network London Mexico Solidarity Manchester Zapatista Collective Liverpool & Manchester Zapatista Collective Liverpool Social Centre 'Next to Nowhere' Suiza Colectivo Zapatista de Lugano Collettivo Antirazzista R-Esisitiamo Direkte Solidarit盲t mit Chiapas, Z眉rich SOA il Molino Otros Le贸n Resiste, Guanajuato Museum for the Displaced Lisboa, global