De parte de Congreso Nacional Ind铆gena March 24, 2023 514 puntos de vista

La guerra contra la vida y quienes la defienden se incrementa en todos nuestros territorios, m谩s si son los proyectores regionales prioritarios del actual capataz, en el sur el Tren mal llamado maya y el Corredor Interoce谩nico que se impone con la Marina y el asedio a la comunidad de Puente Madera con 12 compa帽eros criminalizados por defender sus tierras o en la zona de Mogo帽e Viejo municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca donde tienen detenido el Tren Interoce谩nico por m谩s de 20 d铆as y por ello criminalizan y amenazan al compa帽ero Carlos Beas Torres, mientras el bloqueo es asediado por igual la Marina que el crimen organizado, las dos fuerzas del actual narcoestado. Mientras que Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui sigue se encuentra preso por m谩s de 7 a帽os por participar junto a su pueblo contra la instalaci贸n de un gasoducto.

Hoy, en el centro del pa铆s, donde comienza el sur, en el Estado de Puebla, en la comunidad de Santa Mar铆a Zacatepec al compa帽ero Miguel L贸pez Vega el aparato judicial del Estado de Puebla amenaza con volver a encarcelarlo por los delitos en donde se hab铆a demostrado en 2020 que no exist铆an pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

La Comisi贸n Estatal del Agua en un absurdo de la realidad, se quejo en octubre de 2022 que no se hab铆a enterado de la liberaci贸n de Miguel por los delitos de la cual la CEAS es la supuesta v铆ctima, apelo la resoluci贸n dos a帽os despu茅s, cuando solo tiene 3 d铆as h谩biles para apelar, y en un absurdo mayor la Sala acept贸 la apelaci贸n y la declar贸 fundada se帽alando que a la CEAS Puebla no se le cito a la audiencia inicial, cuando el C贸digo Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que la audiencia es v谩lida sin la presencia de la v铆ctima. Y en la burla de nuestro sistema de justicia, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, acaba de desechar el amparo contra esta apelaci贸n por se帽alar que no le causa agravio a Miguel que le vuelvan a imputar delitos que ya le hab铆an sido quitados por una decisi贸n ilegal de la Sala Superior del Tribunal de Justicia en el Estado de Puebla.

Pero lo absurdo deja de ser absurdo y se convierte en rabia e indignaci贸n cuando por el otro lado se han ganado amparos que se帽alan que la defensa de la obra p煤blica de la cual acusan de obstrucci贸n a Miguel, se realiz贸 sin consulta previa y libre consentimiento, que la obra fue clausurada por representar un riesgo al medio ambiente y que incluso es investigada por actos de corrupci贸n en la Fiscal铆a Anticorrupci贸n del Estado de Puebla. Sin embargo del lado del ladr贸n, del industrial, del amigo y patrocinador del capataz, no hay persecuci贸n judicial, a ellos no los persiguen, al contrario, siguen dejando que el Parque Industrial Ciudad Textil descargue sus aguas t贸xicas a cielo abierto y en el drenaje que lograron enterrar, contaminando los pozos de la comunidad de Santa Mar铆a Zacatepec y de la regi贸n.

Por Santa Mar铆a Zacatepec, Mpo. Juan C. Bonilla pasa el Proyecto Integral Morelos y es cuando lo absurdo se esclarece en crimen de Estado, en que quieren acabar con la defensa del territorio en el municipio de Juan C. Bonilla para instalar m谩s parques industriales, ampliar el aeropuerto y convertirlo de carga, instalar drenajes industriales y contaminar nuestros r铆os, suelos, aire y ocupar la tierra para su destrucci贸n. Pero frente a este malvado plan del mal gobierno, existe una defensa de la tierra y de la vida.

Y piensan que amenazando con c谩rcel acabaran con la defensa, pero la resistencia no es de uno, ni de unos cuantos, es de cientos de a帽os y seguiremos resistiendo y existiendo como pueblos originarios y seres humanos que aman la naturaleza y la seguir谩n protegiendo.

Es por eso que frente a la guerra continuada del gran capital contra la vida y sus pueblos, hacemos un llamado a todas nuestras hermanas y hermanos del CNI-CIG, redes de apoyo al CNI-CIG, compa帽eras y compa帽eros de M茅xico y el mundo a que denunciemos la criminalizaci贸n y encarcelamiento de los que son objeto quienes defienden el agua y la vida.

Es especial hacemos extensivo el llamado para este mi茅rcoles 29 de marzo a una concentraci贸n en la Casa de Justicia de San Andr茅s Cholula para exigir cese el hostigamiento judicial y la libertad incondicional de nuestro compa帽ero Miguel L贸pez Vega. As铆 como tambi茅n acciones de solidaridad con los criminalizados por defender la vida de acuerdo a los modos, formas y geograf铆as de cada quien.

Comisi贸n de Coordinaci贸n del CNI-CIG