

El pasado 12 de abril, nuestros compañeros Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas fueron privados de su libertad. Ambos compañeros fueron secuestrados cuando acudían a una reunión de trabajo en la ciudad de Palenque, Chiapas.

Es importante señalar que estos hechos no son hechos aislados, sino que ocurren en un momento en donde continuamente se está criminalizando a defensorxs de derechos humanos en México, entre ellxs compañerxs del Frayba. También señalamos que en esta región, donde fueron retenidos los dos defensores de derechos humanos, el Frayba a realizado trabajos de observación y documentación de las agresiones que se están cometiendo contra comunidades zapatistas por parte de la ORCAO.

Hacemos eco al llamado de solidaridad nacional e internacional de Frayba, pidiendo que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!

¡ALTO A LOS ATAQUES PARAMILITARES!

¡ALTO A LA MUERTE QUE SIEMBRAN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO!

Para enviar tu firma, escribe un correo a denuncias@viajezapatista.eu –

Organizaciones, colectivos, individuos, firmantes:

https://viajezapatista.eu/es/denunciamos-la-privacion-ilegal-de-libertad…