Denuncian a Naturgy por ser unha empresa insostible

Ecoloxistas en Acci贸n realizou sendas concentraci贸ns en Madrid e Vigo para denunciar ante a cidadan铆a as malas pr谩cticas de Naturgy, unha empresa que tachan de insostible pola explotaci贸n ilegal do r铆o Verdugo.

A organizaci贸n ecoloxistas sinala que a concesi贸n para o aproveitamento hidroel茅ctrico da presa de Ponte Inferno no r铆o Verdugo deber铆a ter caducado hai mais de 4 anos e sen embargo a empresa arrendataria segue turbinando, inclumplindo ademais, o r茅xime de caudais ecol贸xico e explotando o salto de auga de xeito ilegal. Ecoloxistas en Acci贸n quere recalcar que estes incumplimentos est谩n a causar un grave dano ambiental aos ecosistemas fluviais que a xustiza non tardar谩 en demostrar.

Outra denuncia interposta contra Naturgy ten como motivo o estado de abandono das instalaci贸ns do aproveitamento el茅ctrico, unha situaci贸n que pon en grave risco a seguridade laboral dos operarios que traballan na presa.

Ecoloxistas en Acci贸n ten solicitada unha reuni贸n coa directora de Augas de Galicia para que este organismo act煤e ante esta flagrante ilegalidade, desaloxe 谩 empresa arrendataria, dando por rematada a concesi贸n de Naturgy, empresa que deber铆a proceder 谩 renaturalizaci贸n da zona afectada. A organizaci贸n ecoloxista asegura que a eliminaci贸n do obst谩culo poder铆a supor unha reactivaci贸n da econom铆a da zona, mellorando a producci贸n dos bancos marisqueiros de Arcade, e fomentando proxectos de eco-turismo, tanto no concello de Soutomaior coma no de Ponte Caldelas, onde os alcaldes apostan por utilizar o r铆o coma gran atractivo tur铆stico e ecol贸xico.