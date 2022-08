–

Pol铆ticos y acad茅micos vascos, descendientes de v铆ctimas de los campos de concentraci贸n nazis y representantes de los jud铆os creen que el BBVA debe pedir perd贸n 鈥渟i se confirman鈥 los negocios con el Tercer Reich de antiguos directivos de los bancos que se fusionaron para dar lugar a la entidad. La Amical de Mauthausen cree que la corporaci贸n debe investigar tambi茅n 鈥渟u oscuro pasado鈥 y darlo a conocer. Esta es la cuarta entrega de una serie sobre el nazismo en Catalunya, despu茅s de la primera, la segunda y la tercera.

鈥淪i se demuestra el v铆nculo de sus antiguos directivos con el Tercer Reich, lo m铆nimo que podr铆an hacer los responsables del BBVA ser铆a pedir perd贸n por colaborar con los nazis鈥, asegura la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha D铆az Berzosa. Esta organizaci贸n fue creada en 1962 en Barcelona por v铆ctimas del Tercer Reich para defender los derechos de las aproximadamente 10.000 personas del Estado espa帽ol deportadas a los campos de concentraci贸n. En la actualidad, re煤ne a cerca de mil socios.

Los v铆nculos que menciona D铆az Berzosa entre el nazismo y algunos de los principales accionistas de los bancos que dieron lugar al BBVA tras su fusi贸n han quedado probados a trav茅s de documentos y testimonios divulgados por El Nacional en reportajes precedentes. En esta entrega, a帽adimos nuevas evidencias. La vicepresidenta de la Amical de Mauthausen entiende que lo que proceder铆a no ser铆a 煤nicamente solicitar perd贸n por las responsabilidades, 鈥渟ino seguir el ejemplo de lo que hicieron muchas empresas de Alemania como Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de cr铆menes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero s铆 un compromiso moral con las v铆ctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendr铆an que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigaci贸n鈥.

鈥淪e da la circunstancia de que esa misma entidad ha organizado exposiciones divulgativas sobre el nazismo o sobre la Shoah a trav茅s de su fundaci贸n鈥, le comentamos a D铆az Berzosa. 鈥淪铆, pero eso no me vale鈥, replica. 鈥淪i en verdad quieres hacer algo no me vengas con donativos. En Espa帽a quedan m谩s cuentas pendientes de ajustar que incluso en Alemania porque la situaci贸n es terriblemente compleja, dado que el fascismo no fue derrotado como sucedi贸 en el centro de Europa, de forma que el problema fue mucho m谩s all谩 de la Segunda Guerra Mundial y eso, hasta el punto de que durante muchas d茅cadas la Pen铆nsula continu贸 siendo un santuario nazi privilegiado. Lo m谩s triste es que los Aliados lo sab铆an e hicieron la vista gorda. Yo les culpo a ellos鈥.

Al igual que la asociaci贸n barcelonesa Amical de Mauthausen, los representantes de los jud铆os creen tambi茅n que el banco tiene emitir una disculpa p煤blica y aclarar su pasado. 鈥淐reemos que honrar铆a al BBVA que pidiera perd贸n si tal y como indica la investigaci贸n llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis鈥, ha indicado un portavoz de la Federaci贸n de Comunidades Jud铆as de Espa帽a (FCJE) en relaci贸n a las informaciones divulgadas por este digital.

鈥淒e hecho, es que no ser铆a la primera鈥, prosigue. 鈥淏MW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidi贸 perd贸n en 2000 y estableci贸 un fondo de ayuda para las v铆ctimas del nazismo. Est谩 claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en 茅l. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara禄.

Fuente: elnacional.cat

