De parte de ANRed October 15, 2021 100 puntos de vista

La Lista Roja de la Carne denunci贸 que este jueves 14 cinco de sus integrantes sufrieron agresiones y aprietes de una patota de 12 personas del Sindicato de la Carne Capital, entre ellos, 芦Tato禄 Carrasco y los delegados Chicha Robledo y Caballo Ferreyra, cuando repart铆an volantes llamando a la unidad del gremio en la pelea por aumento del sueldo del sector en la Compa帽铆a Bernal S.A (CIABER 鈥 Finexcor) de Bernal Oeste: 芦no s贸lo nos pegaron algunas trompadas y patadas sino que adem谩s uno de ellos, un tal 鈥楶epo鈥, de la despostada, sac贸 un cuchillo para amenazarnos. Pretendieron justificar su cobarde agresi贸n con una supuesta 鈥榝alta de respeto鈥, que no es otra cosa que decir de frente lo que pensamos. A ellos les molesta que le digamos a sus compa帽eros y compa帽eras que hay que reclamar activamente y en unidad. Algo que deber铆an estar promoviendo con el malestar generalizado en los mataderos porque la plata no alcanza para nada禄, remarcan. Por ANRed.

La Lista Roja de la Carne comparti贸 un video que muestra el momento de la agresi贸n a trav茅s de su cuenta de Facebook: 芦hoy, jueves, a las 15:15, cinco compa帽eros de la Lista Roja fuimos cobardemente agredidos por el miembro del Sindicato Capital Tato Carrasco y un grupo de 12 matones, entre ellos los delegados Chicha Robledo y Caballo Ferreyra, mientras repart铆amos volantes llamando a la unidad del gremio en la pelea por aumento de sueldo. No s贸lo nos pegaron algunas trompadas y patadas sino que adem谩s uno de ellos, un tal 鈥楶epo鈥, de la despostada, sac贸 un cuchillo para amenazarnos. Pretendieron justificar su cobarde agresi贸n con una supuesta 鈥榝alta de respeto鈥 que no es otra cosa que decir de frente lo que pensamos禄, denunciaron.

Asimismo, agregaron: 芦a ellos les molesta que le digamos a sus compa帽eros y compa帽eras que hay que reclamar activamente y en unidad. Algo que deber铆an estar promoviendo con el malestar generalizado en los mataderos porque la plata no alcanza para nada. En vez de eso muestran, nuevamente, como en aquella Asamblea Extraordinaria de 2016, en la que no nos dejaron participar, que usan los mismos m茅todos de Fantini y lo peor de la burocracia sindical, que no puede ni mencionar ning煤n logro ni conquista, sino todo lo contrario. Realizamos parte de la volanteada en una de las esquinas donde recibimos la inmediata solidaridad de las y los compa帽eros a los que inform谩bamos lo sucedido禄, relataron.

Adem谩s, desde la Lista Roja de la Carne relataron que este jueves tambi茅n realizaron volanteadas en las plantas de Cattermeat, Federal y Penta, donde aseguraron que pudieron observar 芦una simpat铆a hacia la Lista Roja禄, por lo que remarcaron: 芦no nos asusta su patota. Si tanto le molesta un volante unitario es porque se sienten cuestionados no s贸lo por nosotros sino, principalmente, por las y los laburantes de todo el gremio que se matan trabajando para cobrar monedas y a los cuales tienen que convencer de que los voten禄, remarcan, y agregan: 芦lo sucedido nos refuerza en la convicci贸n de la urgente necesidad de recuperar nuestro sindicato para ponerlo a la orden de las y los obreros de CIABER y de cada uno de los frigor铆ficos a los que seguiremos yendo a compartir nuestras propuestas, como siempre禄, finaliza el comunicado.